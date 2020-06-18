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«Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет».
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России от коронавируса умерли 489 медицинских работников. Её заявление прозвучало на Всероссийской онлайн-конференции ко Дню медика, передаёт РИА «Новости».
Однако пресс-служба ведомства в разговоре с «Подъёмом» назвала эту цифру неофициальной: «Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет».
«Медиазона» провела исследование и выяснила, что в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах.
Dmitry Shiryaev
Медики в 16 раз больше, остальные в 16 раз меньше. Никакого подвоха
Ze Katze
Так это ж распространение ложной информации. Наряд к ним и на зону