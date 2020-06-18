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Новости
Алексей Боржонов
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Глава Росздравнадзора сообщила о 489 умерших от Covid-19 медиках. Пресс-служба ведомства назвала эту цифру неофициальной Материал редакции

«Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет».

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России от коронавируса умерли 489 медицинских работников. Её заявление прозвучало на Всероссийской онлайн-конференции ко Дню медика, передаёт РИА «Новости».

Однако пресс-служба ведомства в разговоре с «Подъёмом» назвала эту цифру неофициальной: «Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет».

  • Статистика смертности от коронавиурса в России неоднократно критиковалась. В СМИ и соцсетях сомневаются в достоверности публикуемых данных;
  • В конце мая Минздрав сообщил о 101 погибшем от Covid-19 медике. При этом в «Списке памяти», где врачи самостоятельно публикуют имена коллег, погибших от коронавируса, говорилось о более чем 200 умерших;
  • К 18 июня в «Списке памяти» 444 имени — число, близкое к тому, что назвала Самойлова;

  • «Медиазона» провела исследование и выяснила, что в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах.

#новости #covid19

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Dmitry Shiryaev

3

Медики в 16 раз больше, остальные в 16 раз меньше. Никакого подвоха

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Ze Katze

0

Так это ж распространение ложной информации. Наряд к ним и на зону

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