Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
50

Глава Росздравнадзора сообщила о 489 умерших от Covid-19 медиках. Пресс-служба ведомтсва назвала эту цифру неофициальной Материал редакции

«Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет».

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России от коронавируса умерли 489 медицинских работников. Её заявление прозвучало на Всероссийской онлайн-конференции ко Дню медика, передаёт РИА «Новости».

Однако пресс-служба ведомства в разговоре с «Подъёмом» назвала эту цифру неофициальной: «Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет».

  • Статистика смертности от коронавиурса в России неоднократно критиковалась. В СМИ и соцсетях сомневаются в достоверности публикуемых данных;
  • В конце мая Минздрав сообщил о 101 погибшем от Covid-19 медике. При этом в «Списке памяти», где врачи самостоятельно публикуют имена коллег, погибших от коронавируса, говорилось о более чем 200 умерших;
  • К 18 июня в «Списке памяти» 444 имени — число, близкое к тому, что назвала Самойлова;

  • «Медиазона» провела исследование и выяснила, что в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах.

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
+21 116
0
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 179479, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Jun 2020 14:13:16 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Почему все жалеют Гном Гномыча и откуда взялось желание рунета срочно спасти сына Рудковской и Плющенко от родителей
В сети давно считают, что мальчика насильно заставляют сниматься для Инстаграма. Участие в рекламе поправок в Конституцию только укрепило опасения.
198
Новости
Глава Совбеза написал колонку о вреде западных ценностей. Он считает, что коронавирус обнажил их «насаждение» в России
Бывший директор ФСБ видит особую опасность со стороны Запада перед парадом Победы и голосованием по Конституции.
221
Истории
Как-то раз зашел я на TJ или путь начинающего бизнесмена
Будучи студентом лучшего ВУЗа мира мне пришлось зайти на сей прекрасный tjournal, чтобы написать статьи для экзамена.
218
Популярное за три дня
Новости
«Дождь» рассказал о покупке онлайн-голосов за поддержку поправок в Конституцию. Один голос стоит 50 рублей
За сутки участник схемы регистрирует минимум по 20 аккаунтов, используя данные московских пенсионеров — без их ведома.
214
Интернет
Навальный пожалел Гном Гномыча из-за ролика про Конституцию. Плющенко в ответ предложил разобраться «по-мужски»
Фигурист заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране.
311
Интернет
«Не отводить взгляд дольше, чем на 15 секунд»: что не так с экзаменами на «удалёнке»
Как изменилась сессия в период пандемии и почему дистанционная система сдачи экзаменов нарушает права студентов.
129
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

# realfiddy

Актёра, играющего вымышленного…

Ебаный Кошмар

Amazon India наймёт 50 000…

Kir Kirsky

Актёра, играющего вымышленного…

Игорь

«Ведут себя как мафия…

Паша Красников

Актёра, играющего вымышленного…