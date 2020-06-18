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Новости
Алексей Боржонов
8956

Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram Материал редакции

Мессенджер был официально заблокирован в России с 2018 года.

165 комментариев
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Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram, говорится на сайте ведомства. Требования по ограничению доступа к мессенджеру снимаются, решение согласовано с Генеральной прокуратурой России.

Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

заявление Роскомнадзора

4 июня основатель мессенджера Павел Дуров поддержал идею депутатов Госдумы разблокировать Telegram. По его словам, мессенджер в России блокировали именно под предлогом борьбы с терроризмом. Но за более чем два года компания научилась сама бороться с экстремизмом, не жертвуя при этом приватностью пользователей.

В заявлении ведомства отмечено, что Роскомнадзор «положительно оценивает» готовность Дурова противодействовать терроризму и экстремизму.

  • Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему доступен пользователям;
  • Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров называл блокировку мессенджера безрезультативной, однако заверял, что ведомство по-прежнему блокирует IP-адреса Telegram. Он заявлял, что Роскомнадзор разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера;
  • В конце апреля 2020 года депутаты от «Справедливой России» сообщили, что подготовили законопроект о разблокировке Telegram. Его внесли в Госдуму 15 июня;
  • Авторы законопроекта указывали, что хотя мессенджер и заблокирован в России, его можно свободно использовать на территории страны.

#новости #telegram #блокировки

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165 комментариев
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Сергей Звезда

174

Круто! Наконец-то в России снова можно будет пользоваться Telegram, это были тяжёлые времена...oh, wait

Ответить

Максим Ерохин

Сергей
33

Отдать должное - мне не хватало доступа без ебли к домену telegra.ph. Ну или ссылки по типу t.me. К тому же было гемморно после переустановки винды спокойно скачать Telegram Desktop.

Ответить

Степан Летун

Максим
2

В магазе Майков можно было спокойно. Та же самая версия.

Ответить

Максим Ерохин

Степан
4

У меня Windows 10 ЛГБТ (ltsc). У меня нет магазина.

Ответить

Роман Алиев

Степан
1

Она нихуя не таже. Это разные программы и обновления приходят позже

Ответить

Никита Жуковский

Максим
0

Ты думаешь они хоть пальцем пошевелят, чтобы все восстановить? Они просто не будут предпринимать новых мер, а то что лежало, так и останется лежать.

Ответить

Максим Ерохин

Никита
1

Давай так. t.me и telegra.ph имеют свои адреса. Когда блочили тонну адресов - это из-за самого приложения телеграм, которое проксировало трафик через них. Я к тому, что полагаю, что адреса сайтов и веб версию они быстро разблокируют.

Ответить

Evgeny Petrov

Максим
0

С гитхаба в один клик под любую ОС

Ответить

Miku Hatsune

Evgeny
0

Сообщение удалено

Ответить

Paster Nak

Сергей
6

Ссылки на телеграм каналы из сторонних приложений у меня не работают, приходится лезть через впн

Ответить

Kyler

Paster
1

Подожди чуток, техника не так быстро работает, как бумажки пишутся

Ответить

Paster Nak

Kyler
3

Понимаю, я это к тому что какие-то неудобства от этой блокировки всё же были

Ответить

Пространственный Макс

Paster
0

Псссс... чувак... http://antizapret.prostovpn.org/

Ответить

Roman Golovin

Пространственный
3

приходится лезть через впн

Ответить

Виктор Ганелес

Пространственный
0

Тоже не супер работает

Ответить

Ivan

Paster
0

+
пришлось вливать деньги в скандинавскую контору, чтобы юзать телегу в России

Ответить

Paster Nak

Ivan
0

Заставили скандинавов на нас работать - поддерживать сервера. Чистая победа

Ответить

Шуруповёрт Makita

Сергей
1

Ждём пост с реакцией соц.сетей. 

Ответить

Пространственный Макс

Шуруповёрт
4

Там Ширяев ссылается на D*F (видимо он нас не любит)
https://t.me/denissexy/2167

Denis Sexy IT 🤖
Хаха, это победа 🔥:
https://dtf.ru/155321
Ответить

Шуруповёрт Makita

Пространственный
0

Ну да, не любит

Ответить

Дыня из багажника

Сергей
0

Осталось разрешить всем бесплатный Windows ставить 

Ответить

Влюбленный химик

Дыня
4

разрешаю вам ставить бесптлатный виндовс

Ответить

Управляющий Петя

Сергей
0

еще protonmail разблокировали незаметно на днях. А tutanota - нет.

И это немного напрягает если честно.

Ответить

Oleg Shalygin

Сергей
0

Ну так без обхода блокировок скорости отправки (того же видео) должны вырасти в разы

Ответить

Крошечный глобус

Сергей
–1

Думаешь, они сумеют всё грамотно отвинтить обратно? Они рандомно блокировали ip адресса, даже не связанные с телегой. Времени на это точно немало уйдёт.... 

Ответить

Stan Majors

78

2 года

Ответить

bounty hunter

Stan
1

Целых 2 года у мусоров был повод остановить и проверить, установлен ли Телеграм. Вот так взяли и лишили людей ежедневного косаря на обед. 

Ответить

Майский жук

bounty
1

ты из Северной Кореи? добрался до интернета и так глупо его используешь?( 

Ответить

bounty hunter

Майский
–1

О чем ты вообще? 

Ответить

Майский жук

bounty
2

а ты? у мусоров дохуя поводов доебаться, но пользоваться телегой никто не запрещал никогда, просто блочили айпишники подсетями

Ответить

bounty hunter

Майский
–1

Ты хоть новости перепроверь перед тем как наезжать:

https://tjournal.ru/tech/77908-policiya-nachala-proveryat-telefony-rossiyan-na-nalichie-telegram-monologi-teh-kto-s-etim-stolknulsya

Ответить

Андрей Заварзин

48

Чего только не сделаешь ради принятия Конституции 

Ответить

Владимир Климов

Андрей
5

примут конституцию и снова заблокируют

Ответить

Andrew Kostin

35

Пиздец сейчас теры активизируются

Ответить

theLastLetters

Andrew
19

Террористы сейчас

Ответить

Shepard

Andrew
6

Durov win

Ответить

Alexander Bobylev

Shepard
0

Durov wins (это третье лицо, единственное число; да, я доебался до орфографии).

Ответить

Майский жук

Alexander
1

хуя ты умный

Ответить

Shepard

Alexander
0

Durovs win

Ответить

Промышленный кубок

22

А вот и амнистии подошли!
Может так и порно сайты перестанут "блокировать". 

UPD. Иронично, что про эту новость я узнал из телеграм канала.

Ответить

Пожилой рак

Промышленный
2

Ты там не наглей совсем

Ответить

Рациональный шмель

Промышленный
1

А 1 июля день победы над конституцией?!

Ответить

Дыня из багажника

17

Звучит как победа над Германией

Ответить

Чрезвычайный Илья

12

С разбаном!

Ответить

Влюбленный химик

Чрезвычайный
1

а чево звука нет?

Ответить

Влюбленный химик

Влюбленный
1

не надо пальчики вверх ставить, удаляй давай

Ответить

Самый обычный Леха

Влюбленный
1
Ответить

George Weiler

Чрезвычайный
1

da

Ответить

Сертификат безучастия

12

Видимо, это было одним из условий интервью Дурова Дудю.

Телеграм молодцы, не прогнулись. 

Ответить

Бессмысленный паук например

9

Довольно иронично, что сайт этого ультимативно мощного ведомства, способного заблокировать Телеграмм, у меня выглядит вот так

Ответить

Влюбленный химик

7

Разблокировочка  с барского плеча, спасибо, давно ждал.

Ответить

Порядочный супер_стар

5

Паша готовится либо к продаже тележки, либо к возвращению в Россию.

Ответить

Joke Rofler

Порядочный
1

Заскриньте

Ответить

Артём Мазанов

4

Оттепель 

Ответить

Mikki Rurk

4

Теперь пользоваться телегой не так элитно.

Ответить

Алексей Патрин

Mikki
0

Чего тут илитного? Она нормально работала без прокси у подавляющего числа пользователей из России.

Ответить

Дмитрий Оверчук

3

а он заблочен был? 🤔

Ответить

Дима Савин

3

Окей, Дуров, можешь оставить стену себе, эта новость куда лучше.

Ответить

Roman E.

2

А кто вернёт хуллиард денег, потраченных на его «блокировку»?

Ответить

Evgeny

Roman
0

а это тот самый, всегда недовольный человек?

Ответить

Георгий Водовозов

2

Значит отдали ключи

Ответить

Кирилл Борисов

2

Победа человека над государством. Хоть с барского плеча, хоть как угодно, а заблокировать не смогли. Дуров молодец.

Ответить

С Осмыслом

Кирилл
0
Ответить

Кирилл Борисов

С
0

Ну что ты, маленькая, но победа же

Ответить

Gleb Fessel

1

Голосование будет через телеграм?

Ответить

Рациональный шмель

1

Как будто он был заблокирован...

Ответить

Пространственный Макс

Рациональный
1

"Скачать 7-Zip с официального сайта"

Ответить

Владимир Климов

Рациональный
1

да, без прокси практически не работал.

Ответить

Artem Kondratev

Владимир
0

На онлайме (Ростелеком) - проблемы были только в самом начале, потом и без проксей все работало. Проблемы только с t.me были, по-моему. Так что где как, получается.

Ответить

Андрей Лузин

Владимир
0

Он давно без прокси работает нормально

Ответить

Владимир Климов

Андрей
0

у меня нет. И прокси частенько убивают.

Ответить

Алексей Патрин

Владимир
0

И сейчас не работает.

Ответить

Владимир Климов

Алексей
0

логично что ещё не разблокировали. На это уйдёт время.

Ответить

theLastLetters

1

Дочку Пашей назову!

Ответить

God Damn

theLastLetters
1

А сына Дуровым?

Ответить

theLastLetters

God
0

А сын пусть Павлик будет.

Ответить

DM

1

Историческая хуйня 

Ответить

Alexander Karpov

1

С победой, Павел!

Ответить

Александр Мажирин

1
Ответить

Dmitriy Zhvakin

1

За телеграм! За поправки!

Ответить

Super 72

1

До ФСБ дошло, что Телеграм - единственная хорошо работающая система передачи информации, которую не читают их враги в виде запада
Надеюсь, и с биткоином одумаются и не будут запрещать

Ответить

Сергей Михельсон

1

Считаю, что нужно дать правовую оценку мерам, которые были приняты при блокировке телеграмма. Кто-то должен понести ответственность за потраченные деньги и причинение ущерба заблокированным ресурсам, которые не имели отношения к Телеграмму. 

"Он заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера" - у Жарова похоже блокировка телеграмма теперь смысл жизни. Почему ему никто не может объяснить, что заблокировать телеграмм можно только составлением белого списка айпи адресов и то не факт, что не сделают туннели.

Ответить

Evgeny

1

Хм..
Заблокировали, когда обьявил TON, 
разблокировали когда закрыл.

Ответить

Станислав Есин

0

Кто-нибудь объясните, а в чем смысл Вайберу, Вотсапу и другим мессенджерам теперь следовать указке силовиков предоставлять доступ к дешифрованию?
Телега доступ не дает, блок сняли. Или теперь даёт?

Ответить

Ivan

Станислав
2

Телега точно доступ не дала?

Ответить

Zzzzzzz

Ivan
2

А нахера давать, если телега в блокировке прекрасно себя чувствовала

Ответить

Станислав Есин

Ivan
0

Вот именно

Ответить

Righteous Hippie

Станислав
0

Сообщения хранятся на сервере в открытом виде, так что кто что кому там (не)даёт под большим вопросом. Секретные чаты только не хранятся на сервере, только вот Дуров по надуманным причинам не сделал их в десктоп клиенте, только на смартфоне можно юзать. 

Ответить

Валентин Жетонофф

Righteous
2

ну по той же причине почему вотсап не работает на компе без велюченного телефона, это убого и Павел, видимо, не хочет делать убогость)

Ответить

Evgeny

Righteous
0

не в открытом, не путай с вк

Ответить

Valery Kirichenko

Righteous
0

И на macOS. А причина — у Telegram Desktop нет локального кэша сообщений

Ответить

Anton Deviun

Станислав
0

))

Ответить

Деревенский ГОСТ

Станислав
0

Задумаемся над этим вопросом, когда вотсапу (остальные тут не в счет) что-то предъявят.

Ответить

Без Имени

0

Ноуп

Ответить

Ivan

Без
2

так эту инфу надо еще кидать провайдерам. Это же они по факту блочат

Ответить

Joke Rofler

Без
2

Два года блокировали, теперь за день разблокировать должны?
Подожди до завтра хоть

Ответить

Scentedcreatorfan

Joke
0

Они еще половину интернета сломают, попытавшись разблокировать то, что и не было заблокировано. Это же роскомнадзор

Ответить

Pacha Tchérnof

Без
1

Ау, мы в России живём! Обещанного три года ждут, это они тольк ж объявили-с!

Ответить

Kyler

Без
0

Ну так время должно пройти, думаю у местных провайдеров вообще может быть тайм аут в день

Ответить

Всевозможный крюк

Kyler
0

У маня в мае был сайт телеги доступен, а сейчас нет.

Ответить

lil dick energy

0

То есть им взбрело в голову его заблочить, они очень долго пытались и в процессе опрокинули доступ к другим несвязанным сервисам, а также разрабатывали "новые способы блокировки" (скорее всего за бюджетные деньги), но когда их ткнули в то, что все их метания безуспешны, они за 3 дня решили дать заднюю? Это все конечно отлично, но деньги потраченные кто вернет?

Ответить

Mikki Rurk

0

Может хоть документация ангуляра начнет без впн всегда открываться. 17 млн айпишников забанить это пиздец.

Ответить

theLastLetters

Mikki
0

Онгуляр говно тчк Реакт сила зпт мощщь вск

Ответить

Mikki Rurk

theLastLetters
4

Джэквери, вот в чем сила

Ответить

# realfiddy

–3

my kampf

Ответить

Ivan

#
0

"mein" неуч

Ответить

# realfiddy

Ivan
–1

Oo, vi iz pod zalypi? 

Ответить

Александр Ярви

0

Ушла эпоха

Ответить

dmzkrsk

0

Обожаю ролики Наливкина

Ответить

Роман Трусов

0

Прямо оттепель перед голосованием

Ответить

Прочный Мика

0

Неужели прокси можно будет отключить

Ответить

Евгений Мартынов

0
Ответить

Самый обычный Леха

0

Разблокируют тому, кто проголосует за поправки?

Ответить

Илья Ишутин

0

НУ ТЕПЕРЬ ТО ЗА ПОПРАВОЧКИ ПРОГОЛОСУЕТЕ А

Ответить

Конг Ань

0

Nihooya ne pomenyalos

Ответить

Gleb Fessel

0

Бизнес задышит в телеге

Ответить

Alexander Kopeikin

0

ну хоть ссылки t.me теперь работать будут

Ответить

Umberto Eco

0

Как-то даже не верится, что победил именно здравый смысл.

Ответить

Деревенский ГОСТ

Umberto
0

Это не здравый смысл.

Ответить

Алексей Патрин

Деревенский
0

...А злой умысел.

Ответить

Разный диод

0

Воу! Круто.

Ответить

Валдис Балодис

0

Неужто только TON боялись

Ответить

Андрей Галицкий

0

ГУЛЯЙ РВАНИНА

Ответить

Pavel Reich

0

Ух, какие вещи творит публичная критика США.

Ответить

Dmitresso

0

Мы помним славные победы: над печенегами, над фашистами, над Телеграмом

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Победа

Ответить

Dmitriy Volkov

0

Бобриха видели что написала?) 

Ответить

Деревенский ГОСТ

Dmitriy
0

как обычно, "чтд"? Процитирую Ковалёва
Требовалось доказать ЧТО? ЧТО???? [бьётся головой об стол] https://t.me/margaritasimonyan/6303 Что именно требовалось доказать тем, что агентство под руководством Маргариты 16 апреля 2018 года послушно закрыло свой телеграм и перешло в суверенный государственный мессенджер ТамТам (помните такой?), а потом торжественно отчитывалось о том, сколько у этого тамтама прибавилось подписчиков, отдельная новость на каждый новый миллион?

Маргарита Симоньян
Минвайл, в Думу внесли законопроект о запрете блокировки телеграма.

Ч.Т.Д.
Ответить

Виктор Васин

0

t.me пока не работает

Ответить

Экономический цветок

0

@Николай Чумаков ты рад?

Ответить

Николай Чумаков

Экономический
0

все ради этого

Ответить

Abram Dikoy

0

Ну че, как вам оттепель? 

Ответить

Myffi

0

За все время так называемой "блокировки", у меня ни разу не было проблем с доступом к телеграмму.
Или он где то в параллельном мире был заблокирован?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

УРА ТОВАРИЩИ УРА ПОБЕДА ВСЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Ответить

Шуруповёрт Makita

0

Ладно. Пойду куплю наркотики и посмотрю детское порно, а потом запишусь в террористическую организацию какую-нибудь. Какую, кстати, посоветуете? Канал Чумакова не предлагать.

Ответить

Валентин Жетонофф

0

Вообще молодцы! Респект. Сложно признавать ошибки, особенно нашей власти, но они это сделали.
 

Ответить

Дмитрий Яблоков

Валентин
0

Я не думаю, что это признание ошибки. Они просто прекратили блокировку. Признание:" мы обосрались и были не правы". Этого они не сказали.

Ответить

Валентин Жетонофф

Дмитрий
0

так а зачем говорить? Нужно действовать, что они и сделали. Они слвсем недавно кричали, что этого не будет. 

Ответить

Деревенский ГОСТ

Валентин
0

Именно поэтому ты пошёл и проставил минусам к комментам, где спрашивают "А где денежки-то которые потратили на старания?" Очень не палимся.

Ответить

Super 72

0

С Днём Победы!!! 

Ответить

Подозрительный торшер

0

Самолётики победили!

Ответить

theLastLetters

0

Дуров такой: США говно тчк Россия  сила зпт мощщь вск

Ответить

Проклятый бокал

0

Чумаков красава, теперь точно канал разблочат

Ответить

Artem Kondratev

0

У меня одного последнее время все пуши приходят дублями?

Ответить

Насущные Проблемы

0
Ответить

sf

0

Дуров победил выходит?

Ответить

Насущные Проблемы

0

"Да не очень-то и хотелось блокировать" — добавил Роскомнадзор.

Ответить

Дмитрий Яблоков

0

Недавно же выделялось до 20 миллиардов на улучшение блокировки. Не хватило что ли?

Ответить

Алексей Любимцев

0

Оттепель

Ответить

nnn uuu

0

Вот это поворот - оказывается, если не хочешь ежедневно носить ключи шифрования товарищу майору, то это можно не делать. Остальные мессенджеры: А че, так можно было?

Ответить

Никита Бровченко

0
Ответить

Равный мангал

0

Сейчас ttttt.me и t-do теперь не stonks

Ответить

Privet, Tj!

0

Дебилы, блядь.

Ответить

Порядочный Орзэмэс

0

Это я так понимаю они разблокируют все ip что они блокировали и ряд сайтов и сервисов заработают

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы.

Ниччё не понял — а как же ж решение суда? 🧐

Разблокировке рад, само собой, но не понятны правовые основания сего действа. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Экономический цветок

Виталий
0

Согласен - фактически подобным заявлением РКН отказывается исполнить решение Таганского суда.
Что-то невообразимое в российской правоприменительной практике происходит.
Причем на сайте РКН указано "при согласовании с Генеральной прокуратурой". Какое отношение ГенПрок имеет к аннулированию решения суда - непонятно.

Ответить

Grn Wlf

Виталий
0

Причем по согласованию с прокуратурой🙊

Ответить

Alexander Smirnov

0

Соснули и сломались 8===================э

Ответить

Влад Абрамов

0

Сообщение удалено

Ответить

Алексей Патрин

0

Подозрительно.

Ответить