Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

4 июня основатель мессенджера Павел Дуров поддержал идею депутатов Госдумы разблокировать Telegram. По его словам, мессенджер в России блокировали именно под предлогом борьбы с терроризмом. Но за более чем два года компания научилась сама бороться с экстремизмом, не жертвуя при этом приватностью пользователей.