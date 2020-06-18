Прямой эфир
Мессенджер был официально заблокирован в России с 2018 года.
Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram, говорится на сайте ведомства. Требования по ограничению доступа к мессенджеру снимаются, решение согласовано с Генеральной прокуратурой России.
4 июня основатель мессенджера Павел Дуров поддержал идею депутатов Госдумы разблокировать Telegram. По его словам, мессенджер в России блокировали именно под предлогом борьбы с терроризмом. Но за более чем два года компания научилась сама бороться с экстремизмом, не жертвуя при этом приватностью пользователей.
В заявлении ведомства отмечено, что Роскомнадзор «положительно оценивает» готовность Дурова противодействовать терроризму и экстремизму.
Круто! Наконец-то в России снова можно будет пользоваться Telegram, это были тяжёлые времена...oh, wait
Отдать должное - мне не хватало доступа без ебли к домену telegra.ph. Ну или ссылки по типу t.me. К тому же было гемморно после переустановки винды спокойно скачать Telegram Desktop.
В магазе Майков можно было спокойно. Та же самая версия.
Ты думаешь они хоть пальцем пошевелят, чтобы все восстановить? Они просто не будут предпринимать новых мер, а то что лежало, так и останется лежать.
Давай так. t.me и telegra.ph имеют свои адреса. Когда блочили тонну адресов - это из-за самого приложения телеграм, которое проксировало трафик через них. Я к тому, что полагаю, что адреса сайтов и веб версию они быстро разблокируют.
С гитхаба в один клик под любую ОС
Ссылки на телеграм каналы из сторонних приложений у меня не работают, приходится лезть через впн
Понимаю, я это к тому что какие-то неудобства от этой блокировки всё же были
Пространственный Макс
Псссс... чувак... http://antizapret.prostovpn.org/
Заставили скандинавов на нас работать - поддерживать сервера. Чистая победа
Ждём пост с реакцией соц.сетей.
Пространственный Макс
Там Ширяев ссылается на D*F (видимо он нас не любит)
https://t.me/denissexy/2167
Осталось разрешить всем бесплатный Windows ставить
Управляющий Петя
еще protonmail разблокировали незаметно на днях. А tutanota - нет.
И это немного напрягает если честно.
Ну так без обхода блокировок скорости отправки (того же видео) должны вырасти в разы
Крошечный глобус
Думаешь, они сумеют всё грамотно отвинтить обратно? Они рандомно блокировали ip адресса, даже не связанные с телегой. Времени на это точно немало уйдёт....
2 года
Целых 2 года у мусоров был повод остановить и проверить, установлен ли Телеграм. Вот так взяли и лишили людей ежедневного косаря на обед.
ты из Северной Кореи? добрался до интернета и так глупо его используешь?(
О чем ты вообще?
а ты? у мусоров дохуя поводов доебаться, но пользоваться телегой никто не запрещал никогда, просто блочили айпишники подсетями
Ты хоть новости перепроверь перед тем как наезжать:
https://tjournal.ru/tech/77908-policiya-nachala-proveryat-telefony-rossiyan-na-nalichie-telegram-monologi-teh-kto-s-etim-stolknulsya
Чего только не сделаешь ради принятия Конституции
Пиздец сейчас теры активизируются
Durov wins (это третье лицо, единственное число; да, я доебался до орфографии).
Влюбленный химик
а чево звука нет?
Влюбленный химик
не надо пальчики вверх ставить, удаляй давай
Видимо, это было одним из условий интервью Дурова Дудю.
Телеграм молодцы, не прогнулись.
Теперь пользоваться телегой не так элитно.
Чего тут илитного? Она нормально работала без прокси у подавляющего числа пользователей из России.
А кто вернёт хуллиард денег, потраченных на его «блокировку»?
Победа человека над государством. Хоть с барского плеча, хоть как угодно, а заблокировать не смогли. Дуров молодец.
да, без прокси практически не работал.
На онлайме (Ростелеком) - проблемы были только в самом начале, потом и без проксей все работало. Проблемы только с t.me были, по-моему. Так что где как, получается.
Он давно без прокси работает нормально
И сейчас не работает.
Дочку Пашей назову!
А сына Дуровым?
До ФСБ дошло, что Телеграм - единственная хорошо работающая система передачи информации, которую не читают их враги в виде запада
Надеюсь, и с биткоином одумаются и не будут запрещать
Считаю, что нужно дать правовую оценку мерам, которые были приняты при блокировке телеграмма. Кто-то должен понести ответственность за потраченные деньги и причинение ущерба заблокированным ресурсам, которые не имели отношения к Телеграмму.
"Он заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера" - у Жарова похоже блокировка телеграмма теперь смысл жизни. Почему ему никто не может объяснить, что заблокировать телеграмм можно только составлением белого списка айпи адресов и то не факт, что не сделают туннели.
Кто-нибудь объясните, а в чем смысл Вайберу, Вотсапу и другим мессенджерам теперь следовать указке силовиков предоставлять доступ к дешифрованию?
Телега доступ не дает, блок сняли. Или теперь даёт?
Сообщения хранятся на сервере в открытом виде, так что кто что кому там (не)даёт под большим вопросом. Секретные чаты только не хранятся на сервере, только вот Дуров по надуманным причинам не сделал их в десктоп клиенте, только на смартфоне можно юзать.
ну по той же причине почему вотсап не работает на компе без велюченного телефона, это убого и Павел, видимо, не хочет делать убогость)
И на macOS. А причина — у Telegram Desktop нет локального кэша сообщений
Деревенский ГОСТ
Задумаемся над этим вопросом, когда вотсапу (остальные тут не в счет) что-то предъявят.
Ноуп
Два года блокировали, теперь за день разблокировать должны?
Подожди до завтра хоть
Они еще половину интернета сломают, попытавшись разблокировать то, что и не было заблокировано. Это же роскомнадзор
Ау, мы в России живём! Обещанного три года ждут, это они тольк ж объявили-с!
То есть им взбрело в голову его заблочить, они очень долго пытались и в процессе опрокинули доступ к другим несвязанным сервисам, а также разрабатывали "новые способы блокировки" (скорее всего за бюджетные деньги), но когда их ткнули в то, что все их метания безуспешны, они за 3 дня решили дать заднюю? Это все конечно отлично, но деньги потраченные кто вернет?
Может хоть документация ангуляра начнет без впн всегда открываться. 17 млн айпишников забанить это пиздец.
Онгуляр говно тчк Реакт сила зпт мощщь вск
my kampf
Как-то даже не верится, что победил именно здравый смысл.
Деревенский ГОСТ
Это не здравый смысл.
Бобриха видели что написала?)
Деревенский ГОСТ
как обычно, "чтд"? Процитирую Ковалёва
Требовалось доказать ЧТО? ЧТО???? [бьётся головой об стол] https://t.me/margaritasimonyan/6303 Что именно требовалось доказать тем, что агентство под руководством Маргариты 16 апреля 2018 года послушно закрыло свой телеграм и перешло в суверенный государственный мессенджер ТамТам (помните такой?), а потом торжественно отчитывалось о том, сколько у этого тамтама прибавилось подписчиков, отдельная новость на каждый новый миллион?
@Николай Чумаков ты рад?
За все время так называемой "блокировки", у меня ни разу не было проблем с доступом к телеграмму.
Или он где то в параллельном мире был заблокирован?
Ладно. Пойду куплю наркотики и посмотрю детское порно, а потом запишусь в террористическую организацию какую-нибудь. Какую, кстати, посоветуете? Канал Чумакова не предлагать.
Вообще молодцы! Респект. Сложно признавать ошибки, особенно нашей власти, но они это сделали.
Я не думаю, что это признание ошибки. Они просто прекратили блокировку. Признание:" мы обосрались и были не правы". Этого они не сказали.
так а зачем говорить? Нужно действовать, что они и сделали. Они слвсем недавно кричали, что этого не будет.
Деревенский ГОСТ
Именно поэтому ты пошёл и проставил минусам к комментам, где спрашивают "А где денежки-то которые потратили на старания?" Очень не палимся.
Недавно же выделялось до 20 миллиардов на улучшение блокировки. Не хватило что ли?
Вот это поворот - оказывается, если не хочешь ежедневно носить ключи шифрования товарищу майору, то это можно не делать. Остальные мессенджеры: А че, так можно было?
Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы.
Ниччё не понял — а как же ж решение суда? 🧐
Разблокировке рад, само собой, но не понятны правовые основания сего действа. 🤷🏼♂️
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Экономический цветок
Согласен - фактически подобным заявлением РКН отказывается исполнить решение Таганского суда.
Что-то невообразимое в российской правоприменительной практике происходит.
Причем на сайте РКН указано "при согласовании с Генеральной прокуратурой". Какое отношение ГенПрок имеет к аннулированию решения суда - непонятно.