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Новости
Ольга Щербинина
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СМИ: в Москве неизвестный открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире с женщиной и двумя детьми Материал редакции

По предварительным данным, женщина получила ранение в голову.

9 комментариев
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В жилом доме на улице Приорова в Москве произошла стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, пострадала женщина.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов проверят информацию, сообщает РИА «Новости».

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9 комментариев
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Дыня из багажника

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Перед каждыми "важными" выборами/голосованиями всегда происходит какая-то хуйня. Вспомните, когда хлопки в подъездах были в 2000х, хлопки в метро, захваты заложников

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Влюбленный химик

Дыня
0

АХ ТЫ ПРОПЛАЧЕНЫЙ СОСУНОК ГОСДЕПТА

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Дыня из багажника

Влюбленный
0

Вы смеетесь кстати, а байка про "проплату госдепом" ведь совсем не байка)

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Рыбный единорожек88

0

На улице Приорова

Ну шо тут можно сказать

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Вова CowboyFHL

–1

Ой

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Вова CowboyFHL

–1

А это всё потому, что телеграмм разблокировали! :D

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Насущные Проблемы

Вова
0

А это всё потому, что телеграмм разблокировали?

Ответить

Насущные Проблемы

–3

В МОСКВЕ РАЗДАЛИСЬ ХЛОПКИ

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Насущные Проблемы

Насущные
–3

кто минуснёт тот здохнет

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