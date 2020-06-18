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По предварительным данным, женщина получила ранение в голову.
В жилом доме на улице Приорова в Москве произошла стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По предварительным данным, пострадала женщина.
«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники правоохранительных органов проверят информацию, сообщает РИА «Новости».
Перед каждыми "важными" выборами/голосованиями всегда происходит какая-то хуйня. Вспомните, когда хлопки в подъездах были в 2000х, хлопки в метро, захваты заложников
Влюбленный химик
АХ ТЫ ПРОПЛАЧЕНЫЙ СОСУНОК ГОСДЕПТА
Вы смеетесь кстати, а байка про "проплату госдепом" ведь совсем не байка)
А это всё потому, что телеграмм разблокировали! :D
В МОСКВЕ РАЗДАЛИСЬ ХЛОПКИ