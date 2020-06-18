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что происходит в интернете
По предварительным данным, мужчина убил троих людей и покончил с собой.
В жилом доме на улице Приорова в Москве произошла стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию также подтверждает источник РИА «Новости». По предварительным данным, пострадала женщина, она получила ранение в голову.
«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.
Всего стрелок произвёл около шести-семи выстрелов. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и медики.
По данным «360», полиция попала внутрь квартиры, там находится как минимум один погибший. Telegram-канал «112» пишет, что погибли четверо человек, в том числе ребенок. Источник «360» подтвердил это.
«112» сообщает, что мужчина убил свою бывшую сожительницу, двух её детей и покончил жизнь самоубийством. По версии Mash, стрелок убил 24-летнюю бывшую девушку, её мать и сына. Baza сообщает, что среди жертв — трёхлетний ребенок, 35-летний мужчина и две женщины.
Конкретный американец
шутка хорошая, но это не то чтобы окраина
Проектный танк88
Ну Коптево. Один из самых неблагополучных исторически районов. "Исторически" - ключевое, конечно, все сейчас джентрифицируется, но это постепенный процесс.
Что не так с Коптево? В сто раз лучше любого района на юго-востоке.
Конкретный американец
Ну с тем, что Коптево я не спорю, но просто если так прикинуть, то там вон Сокол недалеко, а с другой стороны там и Савеловская недалеко, совершенно адушная и так же мутная Петровско-Разумовская
Перед каждыми "важными" выборами/голосованиями всегда происходит какая-то хуйня. Вспомните, когда хлопки в подъездах были в 2000х, хлопки в метро, захваты заложников
АХ ТЫ ПРОПЛАЧЕНЫЙ СОСУНОК ГОСДЕПТА
Вы смеетесь кстати, а байка про "проплату госдепом" ведь совсем не байка)
НУ КОНЕЧНО, А ТЫ ЖУМАЕШЬ МЫ ПОВЕРИЛИ В ТВОЕ КРЕСЛО ЗА 80К НА БЛЕУЮ ЗАРПЛАТУ НУНУ
Ну госдеп многим сми платит, под прикрытием различных фондов. Также как и наша администрация (и любая другая)
Фонд "Бревна и Кряжи" слышал о таком?
фонд борьбы с наркотиками
Какой-то псих с оружием устроил в квартире с женой и детьми стрельбу, а вам лишь бы повод для хуевых шуток
Шутки — это защитная реакция, ты не шаришь
Вить, в интернете ещё и про Гитлера нередко шутят. Знаешь сколько он людей убил?
Такое в мире каждый день случается, рядовая ситуация, так что не вижу повода для грусти.
За поправки о ношении оружия голосования еще не было, а народ уже заранее отмечает
Проектный танк88
Ну это как когда самоизоляцию ещё не отменили, а все уже гуляли и на хую ее вертели недели как 2-3 до отмены. Русский человек по природе либертарианец, так сказать)
Вы обезумели? Что ж это творится то.... Не "выстрелы" а "Хлопки с последующим полётом металлов". Не "Ранение в голову" а "Ушиб верхней части тела". Да и жена ж его, это бытовуха, а согласно закону - не нанесение телесных. Так что расходимся, ребята, расходимся. Но вот на голосование СХОДИМСЯ обязательно! Не забываем, регистрируемся вот
как-то нерационально, если уже убил их, раз так мешали, то себя зачем? а если убиваешь себя, то какое тебе уже дело, будут они жить, или нет? тупой короче мужик был
"Мужчина троих людей"- он им принадлежал что ли?
Ссук, вот про детей читать больнее всего. Они вообще не при делах. Но то блядь мудила какой-нибудь покрошит в своих ебланских семейных разборках, то мамаша поехавшая с балкона прыгнет с дитём в обнимку. Ну хуёво тебе, в штаны насрали или рептилоиды замучали через 5G, ребёнок тут при чём? Ах да, он же собственность и должен покорно умереть вместе с хозяином.
Те самые традиционные семейные ценности, которые надо закрепить в Конституции.
В МОСКВЕ РАЗДАЛИСЬ ХЛОПКИ
кто минуснёт тот здохнет
Хм, на двачах такое срабатывало...
Влюбленный химик
Ну дак защитного кота не прикрепил, дурашка, поэтому и минусуют.
А это всё потому, что телеграмм разблокировали! :D
А это всё потому, что телеграмм разблокировали?
В 90е убивали людей
И все бегали абсолютно голыми
электричества не было нигде
Как хорошо, что не 90-е уже было, теперь порадуемся, что не пиндосия
Это мокруха-бытовуха обычная, всегда было и всегда будет.
90-е снова вернулись, то то еще будет, пока пыня у власти, песец будет по экспоненту вверх идти, так что ждем повторения событий 90-х, например еще одну крупную войну по типу чеченской.
Будьте уверены, если Вам не дай Бог, придётся защищать своё жилище и семью от беЗпредела местных властей, например фашистов-ФССП, которые не являются госорганами ни с какой стороны, как кстати большинство т.н.судов... Пришли выселять вас с детьми из квартиры... То все СМИ начнут писать заголовки, что Вы дебошир и захватили жену и детей в заложники... Будьте готовы к такому повороту событий. А люди, люди, обсуждать то, о чём понятия не имеют.
Сколько стрелков вылезло за этот месяц...
Неизбежный Мика
Последствия карантина
Чудом выжил!
А все почему? Потому что в конституции такое все еще на запрещено. Скорей бы уже голосование за поправки плправочки