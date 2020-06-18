По предварительным данным, мужчина убил троих людей и покончил с собой.

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В жилом доме на улице Приорова в Москве произошла стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию также подтверждает источник РИА «Новости». По предварительным данным, пострадала женщина, она получила ранение в голову.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.

Всего стрелок произвёл около шести-семи выстрелов. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и медики.

По данным «360», полиция попала внутрь квартиры, там находится как минимум один погибший. Telegram-канал «112» пишет, что погибли четверо человек, в том числе ребенок. Источник «360» подтвердил это.

Обновление 16:08 По данным СК, при стрельбе в квартире на севере Москвы По данным СК, при стрельбе в квартире на севере Москвы погибли двое взрослых и двое детей.

«112» сообщает, что мужчина убил свою бывшую сожительницу, двух её детей и покончил жизнь самоубийством. По версии Mash, стрелок убил 24-летнюю бывшую девушку, её мать и сына. Baza сообщает, что среди жертв — трёхлетний ребенок, 35-летний мужчина и две женщины.