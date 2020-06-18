Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
8721

СМИ: в Москве неизвестный открыл стрельбу. Погибли четыре человека Материал редакции

По предварительным данным, мужчина убил троих людей и покончил с собой.

83 комментария
В закладки

В жилом доме на улице Приорова в Москве произошла стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию также подтверждает источник РИА «Новости». По предварительным данным, пострадала женщина, она получила ранение в голову.

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — сказал собеседник агентства.

Всего стрелок произвёл около шести-семи выстрелов. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и медики.

По данным «360», полиция попала внутрь квартиры, там находится как минимум один погибший. Telegram-канал «112» пишет, что погибли четверо человек, в том числе ребенок. Источник «360» подтвердил это.

Обновление 16:08 По данным СК, при стрельбе в квартире на севере Москвы погибли двое взрослых и двое детей.

«112» сообщает, что мужчина убил свою бывшую сожительницу, двух её детей и покончил жизнь самоубийством. По версии Mash, стрелок убил 24-летнюю бывшую девушку, её мать и сына. Baza сообщает, что среди жертв — трёхлетний ребенок, 35-летний мужчина и две женщины.

#новости #происшествия

Ольга Щербинина PLUS
+13 445
но есть и хорошие новости
10
24
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 83, "likes": 24, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 179509, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 18 Jun 2020 15:44:00 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
83 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Рыбный единорожек88

22

На улице Приорова

Ну шо тут можно сказать

Ответить

Конкретный американец

Рыбный
0

шутка хорошая, но это не то чтобы окраина

Ответить

Проектный танк88

Конкретный
0

Ну Коптево. Один из самых неблагополучных исторически районов. "Исторически" - ключевое, конечно, все сейчас джентрифицируется, но это постепенный процесс.

Ответить

Little Borat

Проектный
2

Что не так с Коптево? В сто раз лучше любого района на юго-востоке. 

Ответить

Конкретный американец

Проектный
1

Ну с тем, что Коптево я не спорю, но просто если так прикинуть, то там вон Сокол недалеко, а с другой стороны там и Савеловская недалеко, совершенно адушная и так же мутная Петровско-Разумовская

Ответить

Дыня из багажника

16

Перед каждыми "важными" выборами/голосованиями всегда происходит какая-то хуйня. Вспомните, когда хлопки в подъездах были в 2000х, хлопки в метро, захваты заложников

Ответить

Влюбленный химик

Дыня
10

АХ ТЫ ПРОПЛАЧЕНЫЙ СОСУНОК ГОСДЕПТА

Ответить

Дыня из багажника

Влюбленный
1

Вы смеетесь кстати, а байка про "проплату госдепом" ведь совсем не байка)

Ответить

Влюбленный химик

Дыня
3

НУ КОНЕЧНО, А ТЫ ЖУМАЕШЬ МЫ ПОВЕРИЛИ В ТВОЕ КРЕСЛО ЗА 80К НА БЛЕУЮ ЗАРПЛАТУ НУНУ

Ответить

Дыня из багажника

Влюбленный
1

Ну госдеп многим сми платит, под прикрытием различных фондов. Также как и наша администрация (и любая другая)

Ответить

Митя

Дыня
0

А что за кресло?

Ответить

Дыня из

Митя
7
Ответить

Неизбежный Мика

Дыня
0
Ответить

Влюбленный химик

Митя
0

Не знаю сколько стоит, я на глаз оценил

Ответить

Митя

Влюблен…
1

Даже такое кресло может стоить 80 тысяч совершенно спокойно

Ответить

Влюбленный химик

Митя
3

Бенкси в парке обронил?

Ответить

Дыня из

Влюблен…
0

Да

Ответить

Влюбленный химик

Дыня
0

Ага

Ответить

Влюбленный химик

Дыня
0

Фонд "Бревна и Кряжи" слышал о таком?

Ответить

Самый обычный

Влюблен…
0

фонд борьбы с наркотиками

Ответить

Влюбленный химик

Самый
0

я здоровый образ жизни

Ответить

Евгений Долгий

Дыня
2

Вообще, если бы не путин, то он бы стрелял в солдат нато.

Ответить

Leo

Дыня
0

Не захват заложников, а «временное ограничение передвижения». Пишите правильно пожалуйста, не вводите народ в заблуждение. Только панику не нужную сеете. 
Сколько вам заплатил госдеп за это? Наверное ещё и украинскими деньгами!

Ответить

Andrew Polanski

18

Что клятый телеграм творит. Вертайте блокировку.

Ответить

Витя О.

14

Какой-то псих с оружием устроил в квартире с женой и детьми стрельбу, а вам лишь бы повод для хуевых шуток

Ответить

Andre Macareno

Витя
9

Шутки — это защитная реакция, ты не шаришь

Ответить

Витя О.

Andre
0

По данным «112», мужчина убил женщину, с которой раньше жил вместе, а также двух ее детей, после чего совершил самоубийство.

еще смешнее стало выходит?

Ответить

Насущные Проблемы

Витя
6

Вить, в интернете ещё и про Гитлера нередко шутят. Знаешь сколько он людей убил?

Ответить

Витя О.

Насущные
6

технически думаю ноль, но если считать себя, то одного

Ответить

Дмитрий

Витя
0

Вегетарианец, художник, какого человека потеряли! Довел его Сталин до ручки

Ответить

Денис Лапин

Дмитрий
1

Там недалеко было, он сам дошел

Ответить

Насущные

Витя
0

Во ты вертлявый!

Ответить

Andre Macareno

Витя
0

Ну да

Ответить

Экономический цветок

Витя
1

Да

Ответить

Вова CowboyFHL

Витя
1

Такое в мире каждый день случается, рядовая ситуация, так что не вижу повода для грусти.

Ответить

Andre Macareno

5

За поправки о ношении оружия голосования еще не было, а народ уже заранее отмечает

Ответить

Проектный танк88

Andre
0

Ну это как когда самоизоляцию ещё не отменили, а все уже гуляли и на хую ее вертели недели как 2-3 до отмены. Русский человек по природе либертарианец, так сказать)

Ответить

Ze Katze

0

Вы обезумели? Что ж это творится то.... Не "выстрелы" а "Хлопки с последующим полётом металлов". Не "Ранение в голову" а "Ушиб верхней части тела". Да и жена ж его, это бытовуха, а согласно закону - не нанесение телесных. Так что расходимся, ребята, расходимся. Но вот на голосование СХОДИМСЯ обязательно! Не забываем, регистрируемся вот

Ответить

Насущные Проблемы

Ze
8

Надеюсь, в новой конституции запретят убивать.

Ответить

Даня Арбуз

Ze
6

Отличные шутки, тебе только на медузе комментарии и оставлять

Ответить

Pigeon Duck

4

как-то нерационально, если уже убил их, раз так мешали, то себя зачем? а если убиваешь себя, то какое тебе уже дело, будут они жить, или нет? тупой короче мужик был

Ответить

Миша Сергеев

Pigeon
–1

Так русский же

Ответить

Лис Снежный

3

"Мужчина троих людей"- он им принадлежал что ли?

Ответить

Виктор Мерзляков

Лис
4

Просто ТЖ только что гранату.

Ответить

Дмитрий Григорьев

4

Ссук, вот про детей читать больнее всего. Они вообще не при делах. Но то блядь мудила какой-нибудь покрошит в своих ебланских семейных разборках, то мамаша поехавшая с балкона прыгнет с дитём в обнимку. Ну хуёво тебе, в штаны насрали или рептилоиды замучали через 5G, ребёнок тут при чём? Ах да, он же собственность и должен покорно умереть вместе с хозяином.

Ответить

Роберт Петросян

3

Те самые традиционные семейные ценности, которые надо закрепить в Конституции.

Ответить

Артём Клиновский

2

Закон против домашнего насилия: Ну да, пошёл я на хуй

Ответить

Насущные Проблемы

–8

В МОСКВЕ РАЗДАЛИСЬ ХЛОПКИ

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
–8

кто минуснёт тот здохнет

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
6

Хм, на двачах такое срабатывало...

Ответить

Влюбленный химик

Насущные
2

Ну дак защитного кота не прикрепил, дурашка, поэтому и минусуют.

Ответить

Brown Zweig

Насущные
0

Так, а где твое морализаторство?

Ответить

Вова CowboyFHL

0

А это всё потому, что телеграмм разблокировали! :D

Ответить

Насущные Проблемы

Вова
1

А это всё потому, что телеграмм разблокировали?

Ответить

Вова CowboyFHL

Насущные
0

Нет

Ответить

Постоянный Валера

Насущные
0

Именно поэтому свечка и совершает свои колебания!

Ответить

Славный цветок

1

Это каждый день перед голосованием нам напоминают, что в 90е было ещё хуже. А то вдруг забыли, как плохо было-то в 90е.

Ответить

Методический блик

Славный
1

В 90е убивали людей

Ответить

Славный цветок

Методический
1

И все бегали абсолютно голыми

Ответить

Методический блик

Славный
1

электричества не было нигде

Ответить

Славный цветок

Методический
1

Только драки за джинсы с кока-колою

Ответить

Евгений Долгий

1

Как хорошо, что не 90-е уже было, теперь порадуемся, что не пиндосия

Ответить

Шуруповёрт Makita

Евгений
1

Это мокруха-бытовуха обычная, всегда было и всегда будет.

Ответить

Евгений Долгий

Шуруповёрт
0

Сразу стало так спокойно

Ответить

Alex Newman

–2

90-е снова вернулись, то то еще будет, пока пыня у власти, песец будет по экспоненту вверх идти, так что ждем повторения событий 90-х, например еще одну крупную войну по типу чеченской. 

Ответить

Аркадий Иванов

Alex
1

М-да.

Ответить

С Осмыслом

Alex
0

лол, кек.

Ответить

4lexey

–1

Будьте уверены, если Вам не дай Бог, придётся защищать своё жилище и семью от беЗпредела местных властей, например фашистов-ФССП, которые не являются госорганами ни с какой стороны, как кстати большинство т.н.судов... Пришли выселять вас с детьми из квартиры... То все СМИ начнут писать заголовки, что Вы дебошир и захватили жену и детей в заложники... Будьте готовы к такому повороту событий. А люди, люди, обсуждать то, о чём  понятия не имеют.

Ответить

Darya Timofeeva

0

Сколько стрелков вылезло за этот месяц... 

Ответить

Неизбежный Мика

Darya
1

Последствия карантина

Ответить

Darya Timofeeva

Неизбежный
0

да тут уж скорее "раз он смог чем я хуже"

Ответить

Рациональный шмель

0

У ахуеть... Живу как раз на этой улице но только в другом конце.

Ответить

Шуруповёрт Makita

Рациональный
1

Чудом выжил!

Ответить

Vladislav Donets

Шуруповёрт
0

Был на волосе от смерти 

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Рациональный
0

на другом конце

Ответить

Вова CowboyFHL

0

Ой

Ответить

Всевозможный крюк

0

Рязанский сахар на ложечке жарят, ну что вы я прямо не знаю.

Ответить

Brown Zweig

0
Ответить

Kirill Beerlove

0

но есть и хорошие новости....

Ответить

Значительный томагавк_два

0

хаха, я тут живу

Ответить

Шуруповёрт Makita

Значительный
0

Дети, жена есть?

Ответить

Нижний интернет

0

А все почему? Потому что в конституции такое все еще на запрещено. Скорей бы уже голосование за поправки плправочки

Ответить

Андрей Галицкий

0

здоровья погибшим

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram
Мессенджер был официально заблокирован в России с 2018 года.
215
Интернет
Почему все жалеют Гном Гномыча и откуда взялось желание рунета срочно спасти сына Рудковской и Плющенко от родителей
В сети давно считают, что мальчика насильно заставляют сниматься для Инстаграма. Участие в рекламе поправок в Конституцию только укрепило опасения.
198
Технологии
«Ведут себя как мафия»: основатель Basecamp обвинил Apple в принуждении внедрять оплату внутри приложения
Компания пригрозила удалить приложение разработчика, если он не начнёт проводить платежи через платформу Apple.
188
Популярное за три дня
Интернет
Навальный пожалел Гном Гномыча из-за ролика про Конституцию. Плющенко в ответ предложил разобраться «по-мужски»
Фигурист заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране.
311
Новости
Отстранённый от служения уральский священник захватил монастырь и выставил вокруг охрану из казаков
На территорию пускают только паломников.
125
Разборы
Лотерея с квартирой, посты блогеров и угрозы на работе: как россиян привлекают к голосованию по Конституции
Официально агитации за поправки нет, но широкая рекламная кампания говорит об обратном.
124
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Klim August

Германия обвинила россиянина в…

Миша Давыдов

Резонанс: Разблокировка…

Alex Slobodskikh

Градище

ilowen

Zoom передумал вводить сквозное…

Дмитрий Чаплыгин

Роскомнадзор объявил о…

Vyacheslav Gorin

Резонанс: Разблокировка…

плюшевый батон

Резонанс: Разблокировка…

George Weiler

Градище

Семен Семеныч

Оцениваем новую расцветку…

Евгений Долгий

Резонанс: Разблокировка…

Mezzo Deesa

Резонанс: Разблокировка…

Darya Timofeeva

СМИ: в Москве неизвестный…

Махон

Резонанс: Разблокировка…

Миша Давыдов

Резонанс: Разблокировка…

Vyacheslav Gorin

Резонанс: Разблокировка…

Семен Семеныч

Оцениваем новую расцветку…

Махон

Резонанс: Разблокировка…