В прокуратуре ФРГ считают, что совершённое летом 2019 года убийство выполнили по поручению российского правительства.

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Генеральная прокуратура ФРГ предъявила гражданину России «Вадиму К., известному как Вадим С.» обвинение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянина также обвинили в нарушении закона об оружии. По данным следствия, подчиняющиеся правительству России ведомства дали мужчине задание «ликвидировать» Хангошвили. «За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии», — отметили в прокуратуре.

Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но позже дело забрала Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит только при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

Российские власти определили Зелимхана Хангошвили как террориста и посчитали, что он входит в террористическое объединение «Кавказский эмират» (запрещено в России). Во время второй чеченской кампании гражданин Грузии чеченского происхождения воевал против федеральных войск и возглавлял отряд, подчинявшийся Шамилю Басаеву. В 2015 году после неудавшегося покушения на его жизнь Хангошвили бежал в Германию, сменил имя на Торнике Кавтарашвили и запросил у властей статус политического беженца, который так и не успел получить.

Хангошвили застрелили в августе 2019 года. На фоне этого в декабре 2019 года Германия выслала из страны двух российских дипломатов. Путин назвал убитого одним из организаторов взрывов в метро Москвы.

В МИД ФРГ тогда пояснили, что у прокураторы есть доказательства, что убийство Хангошвили «осуществлено или заказано органами Российской Федерации или Чеченской Республики». СМИ также назвали высланных дипломатов агентами внешней разведки России. Москва связь с убийством грузинского гражданина отрицает.

По данным совместного расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, подозреваемого в убийстве зовут Вадим Красиков. Его задержали почти сразу же после убийства Хангошвили с паспортом на имя Вадима Соколова. Издания утверждают, что в России Красикова разыскивали по двум делам о заказных убийствах.