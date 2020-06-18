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По версии следствия, он являлся «непосредственным организатором противоправной деятельности», связанной с мошенничеством и отмывкой денег.
Виктора Бабарико, который планирует принять участие в президентских выборах в Белоруссии, задержали в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытием улик по ранее совершённым преступлениям. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил глава Комитета государственного контроля Иван Тертель.
«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — пояснил он.
Он рассказал, что ведётся работа по нескольким направлениям — это махинации с векселями на сумму более 60 миллионов долларов, отмывочные схемы, через которые в иностранные банки поступали крупные суммы в валюте, а также расследование взяток.
Белорусские власти также обвинили Газпром в причастности к делу Бабарико. «Мы знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в Газпроме, а, может быть, и выше», — сказал Иван Тертель.
Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб, 18 июня доставили в Департамент финансовых расследований КГК. Их допрашивали в рамках расследования по делу о неуплате налогов в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет. В доме банкира начались обыски. Дело о неуплате налогов в «Белгазпромбанке» возбудили после объявления Бабарико о планах участвовать в выборах.
Утром 18 июня Бабарико планировал сдать очередную часть подписей, собранных в его поддержку в качестве кандидата в президенты. Всего, как сообщал штаб, удалось получить 425 тысяч подписей.
Мрази, слов нет
Минус два кандидата за месяц, охуеть. Беларусь даже нам фору даст по пиздецовости.
А у нас бывают кандидаты помимо Пыни и его ручных клоунов?
Чёт вспоминается история с Рыбкиным, как то его слили мутно совсем
Ну был Навальный, его тупо не допустили, потому что сработали на опережение и условку раньше накинули )
Беларусь куда более авторитарная страна чем РФ, так всегда было
В чём это проявляется?
Страна полностью на ручном управлении, нет никаких местных выборов, парламент ручной, запрещены независимые соц. опросы, а зависимые свою инфу не публикуют, два референдума с нарушениями(первый обнулял сроки и давал дохуя власти презу, второй убирал ограничения по колву сроков), 4 из 5 выборов преза тоже с нарушениями(лука сам признавался что приказал поменять процент, но типо поменьше сделать, что ничего не отменяет) , нихуя контролировать нельзя их, на всех выборах за неделю начинается надомное и в воинских частях. През назначает всех кого можно назначить. Убийства оппозиции в 90ых, политзаключенные.
Хороший ответ, спасиб.
Уверен я еще не все назвал, вот так с ходу вспомнил что сми под пресом и уничтожены независимые профсоюзы
Ну по факту конституция в РБ менялась по такой же схеме как и в РФ, вся разница в авторитарности лишь в том, что РФ это федерация.
В РФ нет настолько откровенного наплевания на законы как в РБ. Вот буквально все новости с нынешних выборов это пиздец, что не день то репрессии
Интересно, за что меня минуснуло два шизика?
Я думаю, люди видят сарказм там, где он не всегда есть. Я сегодня спросил, чем украинцам не нравится "на" и словил пачку минусов
Усатый черт пару дней назад:
"Я хочу чтобы он попал на выборы"
"Я же не идиот, узником совести мы его не сделаем".
— Ты идиот?
— А чо, посадить нельзя, что ли?
— Ты идиот?!
— Мне посадить конкурента нельзя?!
— Идиот.
пытался успеть снять хоть что-то со своих же счетов
уууу наказать жэстачайшэ
У нас такой же беспредел, открыли липовое дело по отмыванию денег ФБК, и матери (!) бывшей руководительницы отделения «Открытой России» в Краснодаре (которая в ФБК не работала) заблокировали счета, вначале без суда, потом суд подтвердил обоснованность блокировки.
«Кавказский узел» уточнил, что в решении Басманного суда Шипилова была указана в качестве сотрудницы штаба Навального. «То, что ей около семидесяти, и она до ареста средств ничего не знала о существовании ФБК и штабов Навального, суды не волнует. Мама очень переживает. Она копила эти деньги, чтобы обеспечить уход за братом-инвалидом. И теперь приходит в отчаяние от беспокойства за него», — рассказала изданию Антонова.
Надеюсь, белорусы скинут колхозника. А то как-то очень грустно будет, если все это закончится очередным правлением усатого ублюдка
Когда прорвёт, ещё будут спрашивать "чем тебе Лукашенко не нравится"? Да всем!
Виктор Бабарико человек, который может реально обыграть А.Г.Лукашенко на выборах и народ его поддерживает.
Эх, батька себя в окончательный тупик загнал. Если он начал сажать пророссийских кандидатов. Ждём "освобождения" от кровавой диктаторы Лукашенко с помощью введения зелёных человечков со стороны Российской Федерации.
Ему за двадцать лет наши ничего не сделали. Поэтому вряд сейчас кто-то перейдёт к более решительным мерам.
Что до вежливых людей, то они, полагаю, припасены на случай, если кому-то всё же удастся свергнуть Лукашенко. Добровольно ведь свой пост он никогда не отдаст, поэтому с полным правом можно будет объявить этот шаг нелегитимным и далее следовать по отработанному сценарию. Пригодится, чтобы поднять обвислый рейтинг.
в Беларуси
по-белорусски, Белоруссии по-русски.
Я так понимаю Пыня здесь будет двумя руками топить за Батю. Наверное, не хочет чтобы убрали диктатора, а то у соседнего народа в головах может промелькнуть мысль, что и в другой стране также можно убрать своего.
Возможно, с точностью наоборот. Как бы Крым вернулся в лоно России, если бы власть на Украине несколько лет назад сменилась мирным путём, а не в результате революции? А вот когда её свергают, всегда есть возможность вмешаться в процесс. Вы ведь не хотите, чтобы понапрасну проливалась кровь братского народа, а затем прямо под боком появились ракеты НАТО?
По-моему Лукашенко не стремится в ЕС и НАТО.
Абсолютная глупость. Лукашенко наоборот стал очень неудобным президентом для РФ, отсюда и взялся новый пророссийский кандидат.
Я что-то не вижу никакой поддержки со стороны Рашки новым кандидатом, даже фильмы перестали крутить про Лукашенко. Абсолютная апатия и бездействие к происходящему.
Да лан неудобный, дал бабла немного и у тебя 600 км буфера до ракет НАТО.
Братский народ! У нас же просто никто не допускается до выборов, кроме своих))
Лучше бы этот плешивый цыган так рьяно с Covid-19 боролся, как со своими конкурентами...
К власти он пришёл ещё более бандитским путем, "нет человека - нет проблемы".