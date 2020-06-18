По версии следствия, он являлся «непосредственным организатором противоправной деятельности», связанной с мошенничеством и отмывкой денег.

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Виктора Бабарико, который планирует принять участие в президентских выборах в Белоруссии, задержали в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытием улик по ранее совершённым преступлениям. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил глава Комитета государственного контроля Иван Тертель.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — пояснил он.

Он рассказал, что ведётся работа по нескольким направлениям — это махинации с векселями на сумму более 60 миллионов долларов, отмывочные схемы, через которые в иностранные банки поступали крупные суммы в валюте, а также расследование взяток.

Белорусские власти также обвинили Газпром в причастности к делу Бабарико. «Мы знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в Газпроме, а, может быть, и выше», — сказал Иван Тертель.

Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб, 18 июня доставили в Департамент финансовых расследований КГК. Их допрашивали в рамках расследования по делу о неуплате налогов в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет. В доме банкира начались обыски. Дело о неуплате налогов в «Белгазпромбанке» возбудили после объявления Бабарико о планах участвовать в выборах.

Утром 18 июня Бабарико планировал сдать очередную часть подписей, собранных в его поддержку в качестве кандидата в президенты. Всего, как сообщал штаб, удалось получить 425 тысяч подписей.