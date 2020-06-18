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Новости
Ольга Щербинина
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В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико Материал редакции

По версии следствия, он являлся «непосредственным организатором противоправной деятельности», связанной с мошенничеством и отмывкой денег.

60 комментариев
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Виктора Бабарико, который планирует принять участие в президентских выборах в Белоруссии, задержали в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытием улик по ранее совершённым преступлениям. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил глава Комитета государственного контроля Иван Тертель.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — пояснил он.

Он рассказал, что ведётся работа по нескольким направлениям — это махинации с векселями на сумму более 60 миллионов долларов, отмывочные схемы, через которые в иностранные банки поступали крупные суммы в валюте, а также расследование взяток.

Белорусские власти также обвинили Газпром в причастности к делу Бабарико. «Мы знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в Газпроме, а, может быть, и выше», — сказал Иван Тертель.

Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб, 18 июня доставили в Департамент финансовых расследований КГК. Их допрашивали в рамках расследования по делу о неуплате налогов в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет. В доме банкира начались обыски. Дело о неуплате налогов в «Белгазпромбанке» возбудили после объявления Бабарико о планах участвовать в выборах.

Утром 18 июня Бабарико планировал сдать очередную часть подписей, собранных в его поддержку в качестве кандидата в президенты. Всего, как сообщал штаб, удалось получить 425 тысяч подписей.

#новости #политика #белоруссия #выбары2020

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60 комментариев
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Неизбежный Мика

83

Лука ваще не парится со всякими многоходовочками. Простой как трактор

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Анатолий Емельянов

Неизбежный
0

Батька зассал

Ответить

Алексей Лис

44

Мрази, слов нет

Ответить

Владимир Филатов

Алексей
3

Что и следовало ожидать.

Ответить

A big purple banana 🍆

Алексей
1

Вот пока слов нет, продолжайте заглатывать

Ответить

John Doe

36

Минус два кандидата за месяц, охуеть. Беларусь даже нам фору даст по пиздецовости. 

Ответить

Насущные Проблемы

John
24

А у нас бывают кандидаты помимо Пыни и его ручных клоунов?

Ответить

John Doe

Насущные
5

тоже верно, надо на одинаковых кейсах сравнивать. 

Ответить

Андрей Парусников

Насущные
0

азаааз Андрей Богданов блеять)))

Ответить

Алексей Селезнев

Насущные
0

Чёт вспоминается история с Рыбкиным, как то его слили мутно совсем 

Ответить

Александр Гонтарев

Насущные
0

Наливкин

Ответить

Антон Курочкин

Насущные
0

Ну был Навальный, его тупо не допустили, потому что сработали на опережение и условку раньше накинули )

Ответить

Abram Dikoy

John
1

Беларусь куда более авторитарная страна чем РФ, так всегда было

Ответить

Насущные Проблемы

Abram
–1

В чём это проявляется?

Ответить

Abram Dikoy

Насущные
13

Страна полностью на ручном управлении, нет никаких местных выборов, парламент ручной, запрещены независимые соц. опросы, а зависимые свою инфу не публикуют, два референдума с нарушениями(первый обнулял сроки и давал дохуя власти презу, второй убирал ограничения по колву сроков), 4 из 5 выборов преза тоже с нарушениями(лука сам признавался что приказал поменять процент, но типо поменьше сделать, что ничего не отменяет) , нихуя контролировать нельзя их, на всех выборах за неделю начинается надомное и в воинских частях. През назначает всех кого можно назначить. Убийства оппозиции в 90ых, политзаключенные. 

Ответить

Насущные Проблемы

Abram
2

Хороший ответ, спасиб.

Ответить

Abram Dikoy

Насущные
3

Уверен я еще не все назвал, вот так с ходу вспомнил что сми под пресом и уничтожены независимые профсоюзы

Ответить

умный человек

Abram
3
Ответить

Рома Кунашко

Abram
0

Ну по факту конституция в РБ менялась по такой же схеме как и в РФ, вся разница в авторитарности лишь в том, что РФ это федерация.

Ответить

Abram Dikoy

Рома
0

В РФ нет настолько откровенного наплевания на законы как в РБ. Вот буквально все новости с нынешних выборов это пиздец, что не день то репрессии

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
0

Интересно, за что меня минуснуло два шизика?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Насущные
1

Я думаю, люди видят сарказм там, где он не всегда есть. Я сегодня спросил, чем украинцам не нравится "на" и словил пачку минусов

Ответить

Dmitry Shiryaev

13

Им было даже лень выдумывать конкретику. Просто противоправно

Ответить

ste23

8

Усатый черт пару дней назад:
"Я хочу чтобы он попал на выборы"
"Я же не идиот, узником совести мы его не сделаем".

Ответить

Посторонний

ste23
5

— Ты идиот?
— А чо, посадить нельзя, что ли?
— Ты идиот?!
— Мне посадить конкурента нельзя?!
— Идиот.

Ответить

Мария Боцман

4

пытался успеть снять хоть что-то со своих же счетов 

уууу наказать жэстачайшэ

Ответить

Посторонний

Мария
5

У нас такой же беспредел, открыли липовое дело по отмыванию денег ФБК, и матери (!) бывшей руководительницы отделения «Открытой России» в Краснодаре (которая в ФБК не работала) заблокировали счета, вначале без суда, потом суд подтвердил обоснованность блокировки.

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Средневековый череп

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Усатый узурпатор устраняет конкурентов. За него проголосуют только конченные дегенераты. 

Ответить

Евгений Долгий

4

И шпионом японской разведки.

Ответить

Алексей Акулов

4

Надеюсь, белорусы скинут колхозника. А то как-то очень грустно будет, если все это закончится очередным правлением усатого ублюдка

Ответить

Айдын Билов

3

писос

Ответить

Украденная жизнь

2

Когда прорвёт, ещё будут спрашивать "чем тебе Лукашенко не нравится"? Да всем!

Ответить

Taktischer Corgi

2

БТ хоть и HD но всё равно выглядит как трансляция из прошлого века

Ответить

Дмитрий Грищенко

2

Виктор Бабарико человек, который может реально обыграть А.Г.Лукашенко на выборах и народ его поддерживает. 

Ответить

Насущные Проблемы

1

Ну классика, хули.

Ответить

Андрей Парусников

1

мем смешной, ситуация страшная

Ответить

Имя Фамилия

1

Когда 37-ой наступил в 2020

Ответить

Славный цветок

1
Ответить

monTI

–2

Эх, батька себя в окончательный тупик загнал. Если он начал сажать пророссийских кандидатов. Ждём "освобождения" от кровавой диктаторы Лукашенко с помощью введения зелёных человечков со стороны Российской Федерации.

Ответить

Романелло Кивогенс

monTI
2

Ему за двадцать лет наши ничего не сделали. Поэтому вряд сейчас кто-то перейдёт к более решительным мерам.

Что до вежливых людей, то они, полагаю, припасены на случай, если кому-то всё же удастся свергнуть Лукашенко. Добровольно ведь свой пост он никогда не отдаст, поэтому с полным правом можно будет объявить этот шаг нелегитимным и далее следовать по отработанному сценарию. Пригодится, чтобы поднять обвислый рейтинг.

Ответить

Илья Кораблёв

0

в Беларуси

Ответить

anti kuzma

Илья
1

по-белорусски, Белоруссии по-русски.

Ответить

Беларускi шэриф

anti
0

Надо уважать мнение граждан страны

Ответить

Имя Фамилия

0

Я так понимаю Пыня здесь будет двумя руками топить за Батю. Наверное, не хочет чтобы убрали диктатора, а то у соседнего народа в головах может промелькнуть мысль, что и в другой стране также можно убрать своего.

Ответить

Романелло Кивогенс

Имя
1

Возможно, с точностью наоборот. Как бы Крым вернулся в лоно России, если бы власть на Украине несколько лет назад сменилась мирным путём, а не в результате революции? А вот когда её свергают, всегда есть возможность вмешаться в процесс. Вы ведь не хотите, чтобы понапрасну проливалась кровь братского народа, а затем прямо под боком появились ракеты НАТО?

Ответить

Имя Фамилия

Романелло
0

По-моему Лукашенко не стремится в ЕС и НАТО.

Ответить

Madsons

Имя
0

Ты не понял, он имеет ввиду, что сказки про нато будут рассказывать если батьку скинут и введут зеленых человечков, чтобы не дать другим закрепиться

Ответить

Рома Кунашко

Имя
0

Абсолютная глупость. Лукашенко наоборот стал очень неудобным президентом для РФ, отсюда и взялся новый пророссийский кандидат.

Ответить

Имя Фамилия

Рома
1

Я что-то не вижу никакой поддержки со стороны Рашки новым кандидатом, даже фильмы перестали крутить про Лукашенко. Абсолютная апатия и бездействие к происходящему.

Ответить

thetrickster

Рома
0

Да лан неудобный, дал бабла немного и у тебя 600 км буфера до ракет НАТО.

Ответить

Rigo Legovich

0

Так скоро сам себя посадит по запарке

Ответить

Ze Katze

0

Как удобно 

Ответить

Zero Tolerance

0

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Вячеслав Берендеев

0

Братский народ! У нас же просто никто не допускается до выборов, кроме своих))

Ответить

Атлант поправил плечи

0

После выборов 97% будут сидеть, а 3% будут сторожить))) 

Ответить

Jurij Kowalczuk

0

Лучше бы этот плешивый цыган так рьяно с Covid-19 боролся, как со своими конкурентами...

Ответить

Евгений Долгий

0

Вот из-за такой душноты и снесли сисисипи к ебеням.

Ответить

Виталий По

0

похож

Ответить

Порядочный Орзэмэс

0

ну что, первый пункт почти пройдет

Ответить

Посторонний

0

К власти он пришёл ещё более бандитским путем, "нет человека - нет проблемы".

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