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Ольга Щербинина
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Журналисты раскрыли имя актёра, играющего роль депутата Наливкина. Им оказался 44-летний разнорабочий Материал редакции

Он родился в Красноярском крае, вырос в детдоме и переехал в Уссурийск в молодости.

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Актёра, играющего вымышленного депутата Виталия Наливкина, арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. Рассказывая об этом, автор проекта Андрей Клочков попросил не называть его имя, но журналисты «Би-би-си» выяснили, что это 44-летний уроженец Красноярского края Андрей Неретин.

Кто такой Андрей Неретин

По словам его знакомой Влады Куцевой, Неретин — круглый сирота, он рос в интернате в Канске. Женщина рассказала, что он профессионально занимался боксом и участвовал в самодеятельности — в интернате устраивали цирковые представления.

В юности Неретин отсидел за угон автомобиля, по данным источника «Би-би-си», наказание отбывал в Красноярском крае. После переехал в Якутск, а оттуда — в Приморский край. В Уссурийске Неретин занимался грузоперевозками или нанимался разнорабочим к дачникам, копал огороды. Семьи у него нет.

По словам Куцевой, за один ролик про Наливкина Неретин получает 1500 рублей. При этом за работу грузчика он просит 300 рублей. Сейчас Неретина весь Уссурийск узнает «даже без пиджака», говорит глава проекта Андрей Клочков.

Ролики про вымышленного депутата

Первое видео про Виталия Наливкина появилось на канале YouTube-BARAKuda в весной 2019 года. Он работает в должности «председателя исполнительного комитета в городе Уссурийске» — несуществующего органа власти. Сюжет каждого ролика выстраивается по одному принципу — жители Уссурийска сталкиваются с проблемой, которую в итоге удаётся решить Наливкину.

Режиссёром и продюсером шоу выступает Андрей Клочков, а бюджет каждого ролика составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Длительность каждого видео — не более минуты, так как их публикуют не только в YouTube, но и в Инстаграме.

Клочков не стал рассказывать, как нашёл звезду проекта. Он заявил, что «тяжёлые времена рождают сильных людей», а Наливкин «был рождён для того, чтобы стать председателем».

18 июня автор проекта сообщил, что Андрея Неретина арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, его задержали за нецензурную брань на улице. Клочков считает, что полиция решила таким образом отыграться на «Наливкине» за видео о полковнике.

11 июня стало известно, что полиция Уссурийска начала проверку шуточного видео, в котором «депутат» помогает задержать подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег».

В полиции заявили, что авторы ролика «выразили явное неуважение к органам государственной власти», а также отметили, что герой видео носит форму, совершая административное правонарушение. 12 июня вымышленный депутат ответил на официальное опровержение одного из его сюжетов, сделанное МВД.

В Твиттере начался флешмоб с тэгом #СвободуНаливкину, в котором пользователи призвали освободить актёра из-под стражи.

#новости #youtube #соцсети

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50 комментариев
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Рулон Обоев

57

автор проекта Андрей Клочков попросил не называть его имя, но журналисты «Би-би-си» выяснили

Самые этичные журналисты на свете. Сталингулага тоже они деанонили, насколько помню.

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Без Имени

Рулон
17

Все, что нужно знать о журналистах

Ответить

Серый дым

Рулон
–4

Мне по-большому счёту все равно, но странно, фараонов можно деанонить, а актеров нет?

Ответить

Рулон Обоев

Серый
17

деанонить не стоит людей, которым это может принести больше проблем, чем пользы.

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Серый дым

Рулон
1

Хзхз, я считаю, что если ты публичная личность, то будь готов к такому)

Ответить

Рулон Обоев

Серый
6

какая практическая польза у этой "сенсации"? кому это нужно? в чем общественная значимость?

кому нужны были данные что наливкина, что сталингулага, так это разного рода недоброжелателям.

попытка издания хайпануть, не более.

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Серый дым

Рулон
1

Возможно, я не считаю это сенсацией, «ну зовут и зовут», если его арестовали, то его данные уже в руках «закона».

Ответить

Рулон Обоев

Серый
0

закон это закон. а у нас и кроме них всяких членососов на подсосе у власти/примазанных хватает, да и просто душевнобольных, которые потом гадить начнут.

Ответить

Твоего деда дед

Серый
0

Фараоны при исполнении и обязаны следовать уставу. Актёры просто играют роль и не имеют права сажать сограждан на бутылку.

Ответить

Андрей Рядькин

Рулон
4

Журналист Андрей Захаров

Ответить

Рулон Обоев

Андрей
1

Кстати, тот еще хайпожор. Прекрасно помню, как он так росчерком пера, еще будучи на РБК в 18 году, ускорил процесс коллапса криптобиржи WEX, бывшей BTC-E. Понятно, что там и так дела были не очень, но когда он опубликовал свою статейку, люди в панике стали снимать остатки со счетов, в итоге получилось как с банками в таких же ситуациях. Только вот тут никаких АСВ нет.

Ответить

Денис Лапин

Рулон
1

А если бы не написал статбю, люди не выводили бы деньги и остались ни с чем

Ответить

Рулон Обоев

Денис
0

Биржа могла на комиссиях еще быть на плаву, найти инвесторов. После паники уже все, без вариантов.

Ответить

Bkmz Иванов

Андрей
0

Захаров, какая то проклятая фамилия...

Ответить

Твоего деда дед

Рулон
1

Вроде Сталингулага деанонили РБК

Ответить

Рулон Обоев

Твоего
1

так захаров работал на РБК до ББС.

Ответить

Твоего деда дед

Рулон
–1

А я работал на ФСБ до ЦРУ. Кого будем винить?

Ответить

Рулон Обоев

Твоего
–1

Тебя.

Ответить

Твоего деда дед

Рулон
0

Можно и меня. Но в процессе я поклеил 4 рулона обоев. Делайте выводы

Ответить

Рулон Обоев

Твоего
0

Делайте выводы

так ты тоже разнорабочий.

Ответить

Твоего деда дед

Рулон
0

Обещаю, при следующем ремонте я не буду покупать обойный клей, а прибью обои на гвозди

Ответить

Рулон Обоев

Твоего
0

ну хоть не нанюхаешься снова.

Ответить

Твоего деда дед

Рулон
0

О_о
Неужели обычно тебя клеют на "момент"?

Ответить

Средневековый череп

Рулон
0

А Ольга Щербинина могла бы сюда не постить. 

Ответить

Насущные Проблемы

14

Неретин получает 1500 рублей

Ну пиздец. А могли бы ведь номер карты для донейта опубликовать. Стал бы получать по 15000.

Ответить

Mr Porter

Насущные
1

У них под каждым видео номер карты.

Ответить

Насущные Проблемы

Mr
15

Но Наливкин-то всё равно по 1500 получает...

Ответить

Brown Zweig

Насущные
0

Насущные проблемы

Ответить

Kyler

Насущные
0

Думаю скоро все так и случиться...

Ответить

Nick Rosenberg

Насущные
0

Опасно, ролики могут быстро закончиться - забухает.

Ответить

avdeevmg

9

— Если не Путин, то кто?
— Виталий Наливкин!

Ответить

Твоего деда дед

avdeevmg
0

В прекрасной России будущего ВВП станет супругой Виталия Наливкина. Вот тогда заживём!

Ответить

Alexander Peshkov

7

"герой видео носит форму, совершая административное правонарушение"

Ответить

Alexander Peshkov

Alexander
6
Ответить

Человекоподобный кот

Alexander
1

есть версия получше

Ответить

Насущные Проблемы

Человекоподобный
0

А в 4D есть?

Ответить

Человекоподобный кот

Насущные
0

скоро на курортах РФ 9D ебанем

Ответить

Brown Zweig

Alexander
2

Андрюха, у нас ряженый! Возможно, сериал! По коням! 

Ответить

цорiк

7

отсидел

Нужный факт карьеры для депутата

Ответить

# realfiddy

4

BBC dicksucers

Ответить

No Name

4

Человек из народа зато) Если ради рофла поставить его на должность, уверен что многие проблемы Усурийска реально решаться)

Ответить

Вадим Василец

2

Бред. Виталий Наливкин настоящий! #СвободуНаливкину

Ответить

Max Belkov

1

Депутат это тоже такой политический разнорабочий. 

Ответить

Аким Гребенкин

1

Спасибо журналистам за это расследование, в очередной раз доказавшее, что к древнейшей профессии уважения в целом больше, чем ко второй древнейшей профессии.

Ответить

Самый обычный Леха

0

он профессионально занимался боксом

На один вопрос, а именно почему у него кривой нос, уменьшился

Ответить

Самый обычный Леха

Самый
0

Не туда воюет

Ответить

Олег Ивахнов

Самый
1

леха как дела?

Ответить

Прочный Мика

0

Деанон

Ответить

Просто Тимуррр

0

В полиции заявили, что герой видео носит форму, совершая административное правонарушения

То есть все актёры играющие в сериалах ментов совершают правонарушение? Они там ебанулись что ли?

Ответить

Соколов Андрей

0

Bbc проститутки

Ответить
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