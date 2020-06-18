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Он родился в Красноярском крае, вырос в детдоме и переехал в Уссурийск в молодости.
Актёра, играющего вымышленного депутата Виталия Наливкина, арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. Рассказывая об этом, автор проекта Андрей Клочков попросил не называть его имя, но журналисты «Би-би-си» выяснили, что это 44-летний уроженец Красноярского края Андрей Неретин.
По словам его знакомой Влады Куцевой, Неретин — круглый сирота, он рос в интернате в Канске. Женщина рассказала, что он профессионально занимался боксом и участвовал в самодеятельности — в интернате устраивали цирковые представления.
В юности Неретин отсидел за угон автомобиля, по данным источника «Би-би-си», наказание отбывал в Красноярском крае. После переехал в Якутск, а оттуда — в Приморский край. В Уссурийске Неретин занимался грузоперевозками или нанимался разнорабочим к дачникам, копал огороды. Семьи у него нет.
По словам Куцевой, за один ролик про Наливкина Неретин получает 1500 рублей. При этом за работу грузчика он просит 300 рублей. Сейчас Неретина весь Уссурийск узнает «даже без пиджака», говорит глава проекта Андрей Клочков.
Первое видео про Виталия Наливкина появилось на канале YouTube-BARAKuda в весной 2019 года. Он работает в должности «председателя исполнительного комитета в городе Уссурийске» — несуществующего органа власти. Сюжет каждого ролика выстраивается по одному принципу — жители Уссурийска сталкиваются с проблемой, которую в итоге удаётся решить Наливкину.
Режиссёром и продюсером шоу выступает Андрей Клочков, а бюджет каждого ролика составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Длительность каждого видео — не более минуты, так как их публикуют не только в YouTube, но и в Инстаграме.
Клочков не стал рассказывать, как нашёл звезду проекта. Он заявил, что «тяжёлые времена рождают сильных людей», а Наливкин «был рождён для того, чтобы стать председателем».
18 июня автор проекта сообщил, что Андрея Неретина арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, его задержали за нецензурную брань на улице. Клочков считает, что полиция решила таким образом отыграться на «Наливкине» за видео о полковнике.
11 июня стало известно, что полиция Уссурийска начала проверку шуточного видео, в котором «депутат» помогает задержать подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег».
В полиции заявили, что авторы ролика «выразили явное неуважение к органам государственной власти», а также отметили, что герой видео носит форму, совершая административное правонарушение. 12 июня вымышленный депутат ответил на официальное опровержение одного из его сюжетов, сделанное МВД.
В Твиттере начался флешмоб с тэгом #СвободуНаливкину, в котором пользователи призвали освободить актёра из-под стражи.
автор проекта Андрей Клочков попросил не называть его имя, но журналисты «Би-би-си» выяснили
Самые этичные журналисты на свете. Сталингулага тоже они деанонили, насколько помню.
Мне по-большому счёту все равно, но странно, фараонов можно деанонить, а актеров нет?
деанонить не стоит людей, которым это может принести больше проблем, чем пользы.
Хзхз, я считаю, что если ты публичная личность, то будь готов к такому)
какая практическая польза у этой "сенсации"? кому это нужно? в чем общественная значимость?
кому нужны были данные что наливкина, что сталингулага, так это разного рода недоброжелателям.
попытка издания хайпануть, не более.
Возможно, я не считаю это сенсацией, «ну зовут и зовут», если его арестовали, то его данные уже в руках «закона».
закон это закон. а у нас и кроме них всяких членососов на подсосе у власти/примазанных хватает, да и просто душевнобольных, которые потом гадить начнут.
Фараоны при исполнении и обязаны следовать уставу. Актёры просто играют роль и не имеют права сажать сограждан на бутылку.
Журналист Андрей Захаров
Кстати, тот еще хайпожор. Прекрасно помню, как он так росчерком пера, еще будучи на РБК в 18 году, ускорил процесс коллапса криптобиржи WEX, бывшей BTC-E. Понятно, что там и так дела были не очень, но когда он опубликовал свою статейку, люди в панике стали снимать остатки со счетов, в итоге получилось как с банками в таких же ситуациях. Только вот тут никаких АСВ нет.
А если бы не написал статбю, люди не выводили бы деньги и остались ни с чем
Биржа могла на комиссиях еще быть на плаву, найти инвесторов. После паники уже все, без вариантов.
Вроде Сталингулага деанонили РБК
так захаров работал на РБК до ББС.
А я работал на ФСБ до ЦРУ. Кого будем винить?
Тебя.
Можно и меня. Но в процессе я поклеил 4 рулона обоев. Делайте выводы
Делайте выводы
так ты тоже разнорабочий.
Обещаю, при следующем ремонте я не буду покупать обойный клей, а прибью обои на гвозди
ну хоть не нанюхаешься снова.
Неретин получает 1500 рублей
Ну пиздец. А могли бы ведь номер карты для донейта опубликовать. Стал бы получать по 15000.
Но Наливкин-то всё равно по 1500 получает...
— Если не Путин, то кто?
— Виталий Наливкин!
В прекрасной России будущего ВВП станет супругой Виталия Наливкина. Вот тогда заживём!
"герой видео носит форму, совершая административное правонарушение"
есть версия получше
А в 4D есть?
Человек из народа зато) Если ради рофла поставить его на должность, уверен что многие проблемы Усурийска реально решаться)
Спасибо журналистам за это расследование, в очередной раз доказавшее, что к древнейшей профессии уважения в целом больше, чем ко второй древнейшей профессии.
он профессионально занимался боксом
На один вопрос, а именно почему у него кривой нос, уменьшился
В полиции заявили, что герой видео носит форму, совершая административное правонарушения
То есть все актёры играющие в сериалах ментов совершают правонарушение? Они там ебанулись что ли?