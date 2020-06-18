Он родился в Красноярском крае, вырос в детдоме и переехал в Уссурийск в молодости.

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Актёра, играющего вымышленного депутата Виталия Наливкина, арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. Рассказывая об этом, автор проекта Андрей Клочков попросил не называть его имя, но журналисты «Би-би-си» выяснили, что это 44-летний уроженец Красноярского края Андрей Неретин.

Кто такой Андрей Неретин

По словам его знакомой Влады Куцевой, Неретин — круглый сирота, он рос в интернате в Канске. Женщина рассказала, что он профессионально занимался боксом и участвовал в самодеятельности — в интернате устраивали цирковые представления.

В юности Неретин отсидел за угон автомобиля, по данным источника «Би-би-си», наказание отбывал в Красноярском крае. После переехал в Якутск, а оттуда — в Приморский край. В Уссурийске Неретин занимался грузоперевозками или нанимался разнорабочим к дачникам, копал огороды. Семьи у него нет.

По словам Куцевой, за один ролик про Наливкина Неретин получает 1500 рублей. При этом за работу грузчика он просит 300 рублей. Сейчас Неретина весь Уссурийск узнает «даже без пиджака», говорит глава проекта Андрей Клочков.

Ролики про вымышленного депутата

Первое видео про Виталия Наливкина появилось на канале YouTube-BARAKuda в весной 2019 года. Он работает в должности «председателя исполнительного комитета в городе Уссурийске» — несуществующего органа власти. Сюжет каждого ролика выстраивается по одному принципу — жители Уссурийска сталкиваются с проблемой, которую в итоге удаётся решить Наливкину.

Режиссёром и продюсером шоу выступает Андрей Клочков, а бюджет каждого ролика составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Длительность каждого видео — не более минуты, так как их публикуют не только в YouTube, но и в Инстаграме.

Клочков не стал рассказывать, как нашёл звезду проекта. Он заявил, что «тяжёлые времена рождают сильных людей», а Наливкин «был рождён для того, чтобы стать председателем».

18 июня автор проекта сообщил, что Андрея Неретина арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, его задержали за нецензурную брань на улице. Клочков считает, что полиция решила таким образом отыграться на «Наливкине» за видео о полковнике.

11 июня стало известно, что полиция Уссурийска начала проверку шуточного видео, в котором «депутат» помогает задержать подполковника полиции, хранившего дома «сотни килограммов денег».

В полиции заявили, что авторы ролика «выразили явное неуважение к органам государственной власти», а также отметили, что герой видео носит форму, совершая административное правонарушение. 12 июня вымышленный депутат ответил на официальное опровержение одного из его сюжетов, сделанное МВД.

В Твиттере начался флешмоб с тэгом #СвободуНаливкину, в котором пользователи призвали освободить актёра из-под стражи.