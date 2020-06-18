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Ольга Щербинина
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«Россия 1» назвала сюжет «Дождя» о махинациях с голосованием «вбросом». Канал поблагодарили за расширение аудитории Материал редакции

Тихон Дзядко посоветовал ведущим государственного канала смотреть программу «Дождя», в которой «разоблачают настоящие фейки».

5 комментариев
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В эфире телеканала «Россия 1» показали фрагмент расследования корреспондента «Дождя» Антона Баева о попытке организовать манипуляцию с голосованием по поправкам в Конституцию.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева рассказала, что «за минувшую неделю» количество «лживых публикаций» о предстоящем голосовании выросло в шесть раз. «Кто-то где-то активизировал — и явно не бесплатно», — сказала ведущая. На экране за её спиной в это время показывали заметки изданий «Открытые медиа» и «Ideal.Реалии».

Другой ведущий программы Евгений Попов предложил «повнимательнее присмотреться к одному из фейков», после чего в эфире показали отрывок из репортажа Баева. Попов подчеркнул, что этот сюжет — «абсолютно бездоказательный вброс». Первый замруководителя «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал видео из сюжета «дешёвой постановкой на уровне художественной самодеятельности 30-летней давности».

После эфира «России 1» «Дождь» опубликовал заявление главного редактора телеканала Тихона Дзядко. Он поблагодарил федеральный канал за «расширение аудитории», так как «Дождь» отключен от вещания в крупных российских кабельных и спутниковых сетях по «политическим мотивам».

Я даже благодарен «России 1» за то, что материал Антона Баева увидела многомилионная аудитория телеканала. В программе «России 1» материал Антона Баева неоднократно называют «фейком», «лживой публикацией», «абсолютно бездоказательным вбросом», а также «дешёвой постановкой». К сожалению, участники программы, видимо, не посмотрели репортаж Баева до своего эфира — иначе нашли бы в нём все доказательства.

Тихон Дзядко
главный редактор «Дождя»

Дзядко также напомнил, что «Дождь» не спонсируется ни одним из государств, а существует главным образом за счёт подписки и пожертвований от зрителей. В ответ обвинения во вбросе он посоветовал ведущим «России 1» смотреть программу Fake News, «где разоблачают настоящие фейки».

В ночь на 18 июня к редакции телеканала «Дождь» в Москве приехали полицейские. Они потребовали у корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о махинациях с голосованием по Конституции, поехать с ними в отдел. После приезда юриста «Дождя» полицейские согласились взять объяснения с Баева в машине у здания редакции. Позже стало известно, что в МВД поступило заявление о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов. Кто подал заявление, полицейские не уточнили.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этим напомнил журналистам об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Он назвал расследование «Дождя» «абсолютной чушью».

Репортаж Баева вышел 17 июня. В нём говорится, что в Москве стали предлагать регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, платя по 75 рублей за регистрацию и по 50 рублей за голос в поддержку поправок. «Дождь» выяснил, что желающим участвовать в схеме раздавали SIM-карты, а для регистрации использовали данные пенсионеров без их ведома. Полиция начала проверку этой информации.

#новости #конституция #медиа #телевидение

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5 комментариев
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Евгений Долгий

2

Либерахи с России-1 протащили ролик в эфир.
В самой демократичной стране это единственный путь броадкастить
журналистику на федеральном уровне.

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Zero Tolerance

1
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theomism

0

телеканал это что-то связанное с телекинезом

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Evgeniy Smirnov

0

порвались, жаль

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NightmareZ

0

Где мне в конце концов получить деньги за то, что я чморю Путина и его шайку?

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