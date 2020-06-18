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Новости
Ольга Щербинина
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«Россия 1» назвала «вбросом» сюжет о махинациях с голосованием. «Дождь» в ответ поблагодарил за расширение аудитории Материал редакции

Тихон Дзядко посоветовал ведущим государственного канала смотреть программу «Дождя», в которой «разоблачают настоящие фейки».

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В эфире телеканала «Россия 1» показали фрагмент расследования корреспондента «Дождя» Антона Баева о попытке организовать манипуляцию с голосованием по поправкам в Конституцию.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева рассказала, что «за минувшую неделю» количество «лживых публикаций» о предстоящем голосовании выросло в шесть раз. «Кто-то где-то активизировал — и явно не бесплатно», — сказала ведущая. На экране за её спиной в это время показывали заметки изданий «Открытые медиа» и «Ideal.Реалии».

Другой ведущий программы Евгений Попов предложил «повнимательнее присмотреться к одному из фейков», после чего в эфире показали отрывок из репортажа Баева. Попов подчеркнул, что этот сюжет — «абсолютно бездоказательный вброс». Первый замруководителя «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал видео из сюжета «дешёвой постановкой на уровне художественной самодеятельности 30-летней давности».

После эфира «России 1» «Дождь» опубликовал заявление главного редактора телеканала Тихона Дзядко. Он поблагодарил федеральный канал за «расширение аудитории», так как «Дождь» отключен от вещания в крупных российских кабельных и спутниковых сетях по «политическим мотивам».

Я даже благодарен «России 1» за то, что материал Антона Баева увидела многомилионная аудитория телеканала. В программе «России 1» материал Антона Баева неоднократно называют «фейком», «лживой публикацией», «абсолютно бездоказательным вбросом», а также «дешёвой постановкой». К сожалению, участники программы, видимо, не посмотрели репортаж Баева до своего эфира — иначе нашли бы в нём все доказательства.

Тихон Дзядко
главный редактор «Дождя»

Дзядко также напомнил, что «Дождь» не спонсируется ни одним из государств, а существует главным образом за счёт подписки и пожертвований от зрителей. В ответ обвинения во вбросе он посоветовал ведущим «России 1» смотреть программу Fake News, «где разоблачают настоящие фейки».

В ночь на 18 июня к редакции телеканала «Дождь» в Москве приехали полицейские. Они потребовали у корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о махинациях с голосованием по Конституции, поехать с ними в отдел. После приезда юриста «Дождя» полицейские согласились взять объяснения с Баева в машине у здания редакции. Позже стало известно, что в МВД поступило заявление о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов. Кто подал заявление, полицейские не уточнили.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этим напомнил журналистам об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Он назвал расследование «Дождя» «абсолютной чушью».

Репортаж Баева вышел 17 июня. В нём говорится, что в Москве стали предлагать регистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию, платя по 75 рублей за регистрацию и по 50 рублей за голос в поддержку поправок. «Дождь» выяснил, что желающим участвовать в схеме раздавали SIM-карты, а для регистрации использовали данные пенсионеров без их ведома. Полиция начала проверку этой информации.

#новости #конституция #медиа #телевидение

Ольга Щербинина PLUS
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17 комментариев
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Евгений Долгий

10

Либерахи с России-1 протащили ролик в эфир.
В самой демократичной стране это единственный путь броадкастить
журналистику на федеральном уровне.

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Zero Tolerance

9
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Alexey Snooker

Zero
0

Не все поймут, не многие вспомнят. (Сливной бачек)

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theomism

2

телеканал это что-то связанное с телекинезом

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vladysun

theomism
1

тогда уж это как то связанно с аналом

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NightmareZ

2

Где мне в конце концов получить деньги за то, что я чморю Путина и его шайку?

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Super 72

NightmareZ
0

Можно вступить в ряды каких-нибудь троллей на зарплате, по типу пригожинских, но с другой стороны

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NightmareZ

Super
2

А с другой стороны есть?

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Super 72

NightmareZ
0

Конечно есть, потому что чекисты всё украли. Но так как сами они малограмотные, то вместо кибер войск получаются тролли повара, вместо прослушки байдена получают пленку, на которой ничего этого нет, вместо альтернативного CNN получают никому не нужное RT итд. 
Другое дело, что работать в таких организациях лучше не из раши) 

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Alexey Snooker

NightmareZ
0

Румынская разведка

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Марк Варламов

NightmareZ
0

ГосдЕп

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Евгений Долгий

NightmareZ
0

у посольств

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Evgeniy Smirnov

1

порвались, жаль

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Super 72

0

Скорее всего, журналюги из России 1 и правда ничего не читали и не смотрели, а зря. Всё это ( манипуляции с онлайн-голосованием)  бросает тень на легитимость т.н "поправок"

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Деревенский ГОСТ

0

Как-то прямо бомбануло хлеще дагестанских медиков. Видать опять через неделю признавать фейки

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Антон Пострунин

0

Они просто каждые 20 секунд называют все новости фейками, без какой-либо аргументации. Удивительно органично льется и не вызывает отторжения – качественный продукт, респект.

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Serg Bootlegger

0

В итоге то фейк или нет?

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