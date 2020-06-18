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Сергей Звезда
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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, подавший иск к Путину, умер в больнице от коронавируса Материал редакции

В конце мая стало известно о его госпитализации с двусторонней пневмонией.

Михаил Игнатьев

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице на 59 году жизни, куда его госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Это подтвердил РИА «Новости» нынешний руководитель региона Олег Николаев.

26 мая стало известно, что Игнатьев, отправленный в отставку в январе с утратой доверия, подал иск к Владимиру Путину о восстановлении в должности. На следующий день «Коммерсантъ» рассказал о госпитализации Игнатьева с двусторонней пневмонией.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года. Перед отставкой он несколько раз за месяц оказался в центре скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию», а через несколько дней, при торжественной передаче пожарных машин, заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх. Игнатьева не только сняли с поста губернатора, но и исключили из «Единой России».

#новости #происшествия #covid19

Спасибо за наводку Роберт Петросян
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Ваня Погост

53

Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы.

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Чрезвычайный Илья

Ваня
13

@Тимур Петров что то знал

Ответить

Ваня Погост

Чрезвычайный
11

Он этих негров целый месяц приносил в каждый пост, посвящённый ковиду и не только. Рано или поздно должен был угадать :)

UPD. Лучше бы Дитковскому со смайликом повезло.

Ответить

Master Oogway

Ваня
0

да

Ответить

Ваня Погост

Master
1

Кек, когда-нибудь этот жест 🤞 станет символом борьбы с тиранией, как в «Голодных играх». Это будет исторической иронией: когда-то Минин и Пожарский освобождали Россию от польской интервенции, а в итоге пан Дитковский поведёт нас в бой и станет Сойкой-пересмешницей в схватке за ПРБ.

Ответить

Master Oogway

Ваня
0

Чувак, на картинке символ петтинга

Ответить

Ваня Погост

Master
0

Более чем подходящий символ для армии ТэЖэ.

Ответить

Master Oogway

Ваня
0

Хмм, согласен

Ответить

Master Oogway

Master
0

Но на половину ему повезло

Ответить

Кошелёк Montblanc.

Master
0

Пизда.

Ответить

Master Oogway

Кошелёк
0

прифки

Ответить

Кошелёк

Master
0

Сасать

Ответить

Master Oogway

Кошелёк
0

ок

Ответить

Дыня из

Кошелёк
0

@кто это

Ответить

Кто это

Дыня
0

Кошелёк Montblanc. еще известен как: Kat Vance, Кисьпись

Ответить

Кошелёк

Дыня
0

Твоя мамка

Ответить

Евгений Долгий

Ваня
0

Интересно, его запишут в ковидную стату?

Ответить

Постоянный Валера

Евгений
1

Его-то скорее запишут

Ответить

Евгений Долгий

Постоянный
1

но следы новичка так просто не заметешь, мы то знаем

Ответить

ouxen

Ваня
0

оригинал погиб или был уничтожен

Ответить

Bulat Akhmetshin

41
Ответить

James Baxter

Bulat
2

я прочитал "отравленный"

Ответить

Небольшой Денис

28

Давайте вспомнил его яркие моменты жизни 

Ответить

Roman Sapon

Небольшой
19

Ааа, я помню это уёбище, так это он?

Ответить

Небольшой Денис

Roman
6

Да

Ответить

Roman Sapon

Небольшой
1

Я уже готов поверить в то, что плохие мысли материализуются

Ответить

Всевозможный крюк

Roman
2

Мысли и есть материальны. 

Ответить

Gregory Galperin

Roman
1

К сожалению, не всегда.

Ответить

Al

Небольшой
7

Я даже хз, за кого стыдно. Или за микроцарька, или за МЧСника. МЧСник мог бы просто не подпрыгивать, как собачка. 

Ответить

Без Имени

31

Не грози южному централу попивая сок у себя в чувашии

Ответить

Евгений Долгий

23

штош, дед предсказуемо винс.
кастанул викнесс и лайф дрэйн

Ответить

Секретный кубок

17
Ответить

ouxen

16

Президент чувашии может быть только один!

Ответить

Artem Kondratev

ouxen
1

Эх, в одном подъезде с ним жил. Один раз казус был, когда я вместо отцовских жигулей в его служебные сел. Было время..

Ответить

Василий Лебедев

Artem
0

Мажор?

Ответить

Artem Kondratev

Василий
10

Нет, просто Чувашия пиздец бедная.
В начале 90х построили обычный монолитный дом, по нынешним меркам пиздец страшный. Чебоксары, Водопроводная 7. У нас там была квартира на 9м этаже, а у Федорова объединенная (2+3) на 5м. Подъезд (3й) от соседних отличался только тем, что внизу всегда пара ментов сидела в коморке для консьержа.

Казус случился когда отец пошел за машиной и сказал выходить минут через 10.
А у них одинаковые машины были - ВАЗ-2104, классического вишневого цвета. И как на зло у его водителя морда и усы как у бати из дали. 

Ну я вышел, смотрю стоят жигули как положено, сел. Стоим. Через пару минут выруливает отец и встает напротив нас. Я ничего не понимаю, менты стоят у лавки и ржут, что их чуть не складывает пополам... Отец тоже в слезах сидит уже.

Такое было время)

Ответить

Artem Kondratev

Artem
0

А, да, в одном классе с внуком мэра учился. Толик Игумнов, если ты читаешь это - здоровья тебе! :D

Ответить

Dra

16
Ответить

Влюбленный химик

12

А я говорил, а вы ржали...

Ответить

ouxen

Влюбленный
2

ржали со слезами на глазах

Ответить

Василий Лебедев

Влюбленный
1
Ответить

Всевозможный крюк

8
Ответить

ouxen

Всевозможный
5
Ответить

Дыня из багажника

6

Хочется иногда подать иск против кого-то из них, чтобы увидеть перед смертью КАК ОНИ ЭТО СУКА ДЕЛАЮТ 

Ответить

Влюбленный химик

Дыня
0

Как в храбром сердце хочешь?

Ответить

Дыня из багажника

Влюбленный
2

ДА!

Ответить

Влюбленный химик

Дыня
0

Осеменить Исинбаеву?

Ответить

Дыня из багажника

Влюбленный
5

в полете

Ответить

Влюбленный химик

Дыня
0

Не хочу честно

Ответить

Roman Sapon

3

За Путиным сам Бог, нету смысла языком молоть

Ответить

Василий Лебедев

Roman
7

Три ошибки в слове ФСБ.

Ответить

Территориальный холод

4
Ответить

Константин Курасов

Территориальный
0

аскорбин!

Ответить

Территориальный холод

Константин
1

Угощайся!

Ответить

Словесный Интервент

4

Вот у человека год не задался... 

Ответить

🎄tyyyyypk1ch🎄

4

Теперь перед апостолом Петром прыгает за ключиками

Ответить

Alexey Samarkin

4
Ответить

Arsen Ablaev

3
Ответить

Кисель Имбиревич

3

2 much Novichok at this time

Ответить

Благодарный космос

2

Иск был удовлетворен частично.

его вроде бы еще не рассмотрели, Верховный суд частично вернул иск, в части оспаривания отставки будет рассматривать. То, что суд частично принял иск к рассмотрению не значит, что  он его удовлетворил

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

Прислали доктора

Ответить

Алексей Дудырев

2

Первая хорошая новость в 2020

Ответить

Ебаный Кошмар

1

Goodnight sweet prince

Ответить

Андрей Ядров

1

Не удивлюсь, если Навальный корону подхватит 🤣

Ответить

Насущные Проблемы

1

Грустно, но не очень.

Ответить

Kyler

1

Ну возьмите уже Роберта в редакцию, такой талант пропадет...

Ответить

Джордж Харви

1
Ответить

Marhal_New _Arleana

0

F

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
1

Ну мы все и так знали что Путин - Чмо.

Ответить

Павел Афанасьев

0

Источник? 

UPD: соре я слепой

Ответить

Дальний холод

Павел
1

Сперва его и правда не было.

Ответить

Дальний холод

0

Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

 
Сайт Чувашии что-то лёг. Видимо, все полезли проверять.

Ответить

Роберт Петросян

Дальний
1

У меня работает

Ответить

сироп от щекотки

0

Игнатьев мост организуем? Или площадь у посольства?

Ответить

Василий Лебедев

сироп
1

Возьмемся за руки и замкнем памятный коронакруг вокруг Садового.

Ответить

Алексей Орлов

–4

А в чем такая важность этой новости?

Ответить

Дневной Макс

Алексей
1

А в чем такая важность тебя тут?

Ответить

Алексей Орлов

Дневной
–1

Ни в чем, просто она в закрепе на главной

Ответить

Дальний холод

Алексей
1

Ты теомист?

Ответить

Алексей Орлов

Дальний
0

Апатеист

Ответить

Kyler

Алексей
0

Знаешь Дмитрия? Не твой брат?

Ответить

Алексей Орлов

Kyler
0

К счастью нет

Ответить

Алексей Селезнев

0

Ребус: проведи линии и соедини части загадки 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

татьяныч.жпег

Ответить

Владимир Климов

0

Властям явно не выгодна его смерть с этими судами. Им проще было отказать в исках.

Ответить

Специальный якорь

0

я не верю  с той же силой, с которой в смерть Немцова...жееесть

Ответить

Крошечный глобус

0

@Роберт Петросян теперь член редакции? wonderful world we live in...

Ответить

Крошечный глобус

Крошечный
0

 всё ок, поправили

Ответить

Alex Macher

0

Жалко все равно

Ответить

A big purple banana 🍆

0
Ответить

Шуруповёрт Makita

0

И так будет с каждым!

Ответить

Джордж Харви

0

Старая школа Штази

Ответить

Shlomo Goldenberg

Джордж
0

Пиздец  конечно, упырь что тогда, что сейчас 

Ответить

Danil Kuznetsov

0

А чего это глава Чувашии в течение последних 10 лет лечился в Петербурге, а не в Чебоксарах? 

Ответить

Эмиль Рубанов

0

ни хуя себе

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

Пацан к успеху шёл.

Ответить

Имя Фамилия

0
Ответить

alex twit

0

Исключили из "Единой России", а впоследствии - из жизни

Ответить

Stanislav Sobolev

–4

Немцов, принимай в облако пополнение :] 

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