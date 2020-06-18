Прямой эфир
В конце мая стало известно о его госпитализации с двусторонней пневмонией.
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице на 59 году жизни, куда его госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Это подтвердил РИА «Новости» нынешний руководитель региона Олег Николаев.
26 мая стало известно, что Игнатьев, отправленный в отставку в январе с утратой доверия, подал иск к Владимиру Путину о восстановлении в должности. На следующий день «Коммерсантъ» рассказал о госпитализации Игнатьева с двусторонней пневмонией.
Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года. Перед отставкой он несколько раз за месяц оказался в центре скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию», а через несколько дней, при торжественной передаче пожарных машин, заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх. Игнатьева не только сняли с поста губернатора, но и исключили из «Единой России».
Ваня Погост
Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы.
Чрезвычайный Илья
@Тимур Петров что то знал
Ваня ПогостЧрезвычайный
Он этих негров целый месяц приносил в каждый пост, посвящённый ковиду и не только. Рано или поздно должен был угадать :)
UPD. Лучше бы Дитковскому со смайликом повезло.
Master OogwayВаня
да
Ваня ПогостMaster
Кек, когда-нибудь этот жест 🤞 станет символом борьбы с тиранией, как в «Голодных играх». Это будет исторической иронией: когда-то Минин и Пожарский освобождали Россию от польской интервенции, а в итоге пан Дитковский поведёт нас в бой и станет Сойкой-пересмешницей в схватке за ПРБ.
Master OogwayВаня
Чувак, на картинке символ петтинга
Ваня ПогостMaster
Более чем подходящий символ для армии ТэЖэ.
Master OogwayВаня
Хмм, согласен
Master OogwayMaster
Но на половину ему повезло
Кошелёк Montblanc.Master
Пизда.
Master OogwayКошелёк
прифки
КошелёкMaster
Сасать
Master OogwayКошелёк
ок
Дыня изКошелёк
@кто это
Кто этоДыня
Кошелёк Montblanc. еще известен как: Kat Vance, Кисьпись
КошелёкДыня
Твоя мамка
Евгений ДолгийВаня
Интересно, его запишут в ковидную стату?
Постоянный Валера
Его-то скорее запишут
Евгений ДолгийПостоянный
но следы новичка так просто не заметешь, мы то знаем
ouxenВаня
оригинал погиб или был уничтожен
Bulat Akhmetshin
James BaxterBulat
я прочитал "отравленный"
Небольшой Денис
Давайте вспомнил его яркие моменты жизни
Roman SaponНебольшой
Ааа, я помню это уёбище, так это он?
Небольшой Денис
Да
Roman SaponНебольшой
Я уже готов поверить в то, что плохие мысли материализуются
Всевозможный крюк
Мысли и есть материальны.
Gregory GalperinRoman
К сожалению, не всегда.
AlНебольшой
Я даже хз, за кого стыдно. Или за микроцарька, или за МЧСника. МЧСник мог бы просто не подпрыгивать, как собачка.
Без Имени
Не грози южному централу попивая сок у себя в чувашии
Евгений Долгий
штош, дед предсказуемо винс.
кастанул викнесс и лайф дрэйн
Секретный кубок
ouxen
Президент чувашии может быть только один!
Artem Kondratevouxen
Эх, в одном подъезде с ним жил. Один раз казус был, когда я вместо отцовских жигулей в его служебные сел. Было время..
Василий ЛебедевArtem
Мажор?
Artem KondratevВасилий
Нет, просто Чувашия пиздец бедная.
В начале 90х построили обычный монолитный дом, по нынешним меркам пиздец страшный. Чебоксары, Водопроводная 7. У нас там была квартира на 9м этаже, а у Федорова объединенная (2+3) на 5м. Подъезд (3й) от соседних отличался только тем, что внизу всегда пара ментов сидела в коморке для консьержа.
Казус случился когда отец пошел за машиной и сказал выходить минут через 10.
А у них одинаковые машины были - ВАЗ-2104, классического вишневого цвета. И как на зло у его водителя морда и усы как у бати из дали.
Ну я вышел, смотрю стоят жигули как положено, сел. Стоим. Через пару минут выруливает отец и встает напротив нас. Я ничего не понимаю, менты стоят у лавки и ржут, что их чуть не складывает пополам... Отец тоже в слезах сидит уже.
Такое было время)
Artem KondratevArtem
А, да, в одном классе с внуком мэра учился. Толик Игумнов, если ты читаешь это - здоровья тебе! :D
Dra
Влюбленный химик
А я говорил, а вы ржали...
ouxenВлюбленный
ржали со слезами на глазах
Василий ЛебедевВлюбленный
Всевозможный крюк
ouxenВсевозможный
Дыня из багажника
Хочется иногда подать иск против кого-то из них, чтобы увидеть перед смертью КАК ОНИ ЭТО СУКА ДЕЛАЮТ
Влюбленный химик
Как в храбром сердце хочешь?
Дыня из багажникаВлюбленный
ДА!
Влюбленный химик
Осеменить Исинбаеву?
Дыня из багажникаВлюбленный
в полете
Влюбленный химик
Не хочу честно
Roman Sapon
За Путиным сам Бог, нету смысла языком молоть
Василий ЛебедевRoman
Три ошибки в слове ФСБ.
Территориальный холод
Константин КурасовТерриториальный
аскорбин!
Территориальный холод
Угощайся!
Словесный Интервент
Вот у человека год не задался...
🎄tyyyyypk1ch🎄
Теперь перед апостолом Петром прыгает за ключиками
Alexey Samarkin
Arsen Ablaev
Кисель Имбиревич
2 much Novichok at this time
Благодарный космос
Иск был удовлетворен частично.
его вроде бы еще не рассмотрели, Верховный суд частично вернул иск, в части оспаривания отставки будет рассматривать. То, что суд частично принял иск к рассмотрению не значит, что он его удовлетворил
Shlomo Goldenberg
Прислали доктора
Алексей Дудырев
Первая хорошая новость в 2020
Ебаный Кошмар
Goodnight sweet prince
Андрей Ядров
Не удивлюсь, если Навальный корону подхватит 🤣
Насущные Проблемы
Грустно, но не очень.
Kyler
Ну возьмите уже Роберта в редакцию, такой талант пропадет...
Джордж Харви
Marhal_New _Arleana
F
Marhal_New _ArleanaMarhal_New
Ну мы все и так знали что Путин - Чмо.
Павел Афанасьев
Источник?
UPD: соре я слепой
Дальний холод
Сперва его и правда не было.
Дальний холод
Официального подтверждения этих данных пока не поступало.
Сайт Чувашии что-то лёг. Видимо, все полезли проверять.
Роберт ПетросянДальний
У меня работает
сироп от щекотки
Игнатьев мост организуем? Или площадь у посольства?
Василий Лебедевсироп
Возьмемся за руки и замкнем памятный коронакруг вокруг Садового.
Алексей Орлов
А в чем такая важность этой новости?
Дневной Макс
А в чем такая важность тебя тут?
Алексей ОрловДневной
Ни в чем, просто она в закрепе на главной
Дальний холод
Ты теомист?
Алексей ОрловДальний
Апатеист
KylerАлексей
Знаешь Дмитрия? Не твой брат?
Алексей ОрловKyler
К счастью нет
Алексей Селезнев
Ребус: проведи линии и соедини части загадки
Ипполит Воробьянинов
татьяныч.жпег
Владимир Климов
Властям явно не выгодна его смерть с этими судами. Им проще было отказать в исках.
Специальный якорь
я не верю с той же силой, с которой в смерть Немцова...жееесть
Крошечный глобус
@Роберт Петросян теперь член редакции? wonderful world we live in...
Крошечный глобус
всё ок, поправили
Alex Macher
Жалко все равно
A big purple banana 🍆
Шуруповёрт Makita
И так будет с каждым!
Джордж Харви
Старая школа Штази
Shlomo GoldenbergДжордж
Пиздец конечно, упырь что тогда, что сейчас
Danil Kuznetsov
А чего это глава Чувашии в течение последних 10 лет лечился в Петербурге, а не в Чебоксарах?
Эмиль Рубанов
ни хуя себе
Ilia Gurtovoy
Пацан к успеху шёл.
Имя Фамилия
alex twit
Исключили из "Единой России", а впоследствии - из жизни
Stanislav Sobolev
Немцов, принимай в облако пополнение :]