В конце мая стало известно о его госпитализации с двусторонней пневмонией.

Михаил Игнатьев

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице на 59 году жизни, куда его госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Это подтвердил РИА «Новости» нынешний руководитель региона Олег Николаев.

26 мая стало известно, что Игнатьев, отправленный в отставку в январе с утратой доверия, подал иск к Владимиру Путину о восстановлении в должности. На следующий день «Коммерсантъ» рассказал о госпитализации Игнатьева с двусторонней пневмонией.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года. Перед отставкой он несколько раз за месяц оказался в центре скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти и «искажённую информацию», а через несколько дней, при торжественной передаче пожарных машин, заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, подняв их высоко вверх. Игнатьева не только сняли с поста губернатора, но и исключили из «Единой России». #новости #происшествия #covid19