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Алексей Боржонов
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«Ъ»: ФАС разрешит не предустанавливать российское ПО на смартфоны. Пользователям только покажут иконки для скачивания Материал редакции

Газета назвала это уступками ради Apple, но ФАС в официальном комментарии всё отрицает.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешит не предустанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и новый проект ФАС.

  • По данным издания, ФАС уже направила в правительство новый проект об обязательной предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Его должны принять до 1 июля, сами требования вступят в силу с 1 января 2021 года — вместе с законом;
  • Согласно этому документу, «предустановка приложений в полном объёме» необязательна, пишет издание. Производителям достаточно показать иконки для скачивания или диалоговое окно при активации устройства;
  • Источник «Коммерсанта» утверждает, что такая мера — уступка ради Apple. Это последняя крупная компания, которая по-прежнему не готова принять требований ФАС;
  • Также из документа следует, что под закон попадут только смартфоны, компьютеры, в том числе ноутбуки, и ТВ. Умные часы, планшеты и другие устройства под новые правила не попадают;
  • Перечень обязательных для установки приложений сформируют в течение двух месяцев после подписания проекта, поэтому точные названия приложений сейчас неизвестны. Однако известно, что все приложения для смартфонов попадают в 13 категорий;
  • Среди этих категорий будут: сервисы поиска, карты, антивирус, приложение госуслуг, онлайн-кинотеатр, мессенджеры и социальные сети, сервисы облачного хранения, офисный софт, новостной агрегатор и голосовой помощник;
  • На компьютеры нужно будет установить приложения из 12 категорий (исключение — голосовой помощник), на Smart TV — только три категории (онлайн-кинотеатры, сервис просмотра обязательных общедоступных каналов и новостной агрегатор);
  • Среди требований к приложениям, которые претендуют на попадание в перечень для предустановки: не менее 100 тысяч скачиваний или 100 тысяч уникальных пользователей в сутки, помощь в распространении социально значимой информации и духовно-нравственных ценностей. Кроме того, приложение должно принадлежать зарегистрированной в России компании, которую контролируют россияне.

При этом ФАС отрицает какие-либо уступки в требованиях к предустановке российского софта. В сообщении, которое также приводит «Коммерсантъ», говорится, что в проект внесли правки «юридико-технического характера», а существенные положения остались без изменения.

Никому из участников рынка проектом не предоставляется преимущественных условий, в том числе компании Apple, и ни смягчений требований, ни специальных условий в проект не вносилось.

ФАС

Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его отложили до 1 января 2020 года.

Производители и продавцы электроники выступали против принятия закона. Они пояснили, что он может привести к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы обращения, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.

«Коммерсантъ» отмечает, что многие компании всё же согласились с новыми требованиями. Среди них Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo.

Закон о предустановке российского ПО: главные…
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#новости #тенхологии #законы

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Dra

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ФАС и Роскомнадзор

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Shepard

Dra
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Serg Bootlegger

3

Ну а пользователям андройда не привыкать

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Свежий клуб

1

Такими темпами завтра объявят о сворачивании "Пакета Яровой". 

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умный человек

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Что-то все министерства включают заднюю

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Знакомый Илья

умный
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Оттепель

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Прогрессивный файл

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Вместе с аномальной жарой пришла и аномальная оттепель.
ЗАбавано

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Valery Kirichenko

Прогрессивный
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Аномальный замах

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Alexey Veselov

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Argumenta Ambigua

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Ждём двойную порцию маразма после поправок, пока подышите чуть, думаю ещё что нибудь ослабят

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