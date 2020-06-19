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Новости
Алексей Боржонов
1206

«Ведомости»: Росавиация обязала авиакомпании и аэропорты сообщать гражданам о голосовании по поправкам в Конституцию Материал редакции

Рассказывать о нём нужно на борту самолётов и в терминалах аэропортов.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обязал авиакомпании и аэропорты информировать граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, сообщают «Ведомости».

  • По данным издания, Нерадько направил письмо с такими требованиями территориальным управлениям Росавиации. Его подлинность изданию подтвердили сотрудники трёх авиакомпаний;
  • Он потребовал разместить информацию о голосовании на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, на стойках регистрации, в зонах вылета и прилёта аэропортов. Кроме того, он потребовал организовать аудио- и видеоинформирование пассажиров на борту самолётов и в терминалах аэропортов;
  • Сотрудники двух аэропортов отметили, что Росавиация не может требовать информировать кого-либо о поправках, поскольку выступает регулятором гражданской авиации. Потому они назвали письмо Нерадько просьбой;
  • Однако «Ведомости» утверждают, что в тексте содержится требование проконтролировать, как аэропорты и авиакомпании исполнят поручения, и отчитаться до 20 июня перед Росавиацией;
  • «Аэрофлот», S7, «Победа» и Utair отказались от комментариев. Сотрудники двух неназванных авиакомпаний рассказали, что делать объявления о голосовании не планируется;
  • В «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» подтвердили, что либо уже информируют граждан о голосовании, либо планируют это сделать.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.

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Официально агитации за поправки нет, но широкая рекламная кампания говорит об обратном.
tjournal.ru

#новости #конституция

Алексей Боржонов PLUS
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19 комментариев
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Peter Brand

11

А почему бы еще не учитывать голос ЗА при покупке билета?

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Sancobot

Peter
6

Под звёздочкой, мелким шрифтом/

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Насущные Проблемы

Sancobot
1

*(спасибо, что проголосовали в поддержку обнуления)

Ответить

Челобака

Sancobot
–2

У тебя петушиная хуета на аватарке. Зашквар же. 

Ответить

Argumenta Ambigua

8

И в туалетах обязательно надо, что бы не дется никуда когда приперло

Ответить

Челобака

Argumenta
0
Ответить

Рулон Обоев

3

Не агитация, а ИНФОРМИРОВАНИЕ.

Ответить

Морс Вишневый

2

То есть серьёзно ещё кто-то не слышал об этом?

Ответить

Атлант поправил плечи

1

И во время каждого телефонного разговора, товарищ майор вам двоим должен напоминать о голосовании, например, вместо гудков повторяющееся  слово Конституция 

Ответить

alex twit

1

«Ъ»: ФАС разрешит не предустанавливать российское ПО на смартфоны. Пользователям только покажут иконки для скачивания новых поправок 

Ответить

Ze Katze

1

*Я посрал и смываю дерьмо в унитаз аэропорта*
-Спасибо что проголосовали За поправки в конституцию

Ответить

Serg Bootlegger

0

Что плохого в информировании? Явка как-то будет сильно коррелировать с распределением голосов? Вроде в самолётах как раз путинский электорат не летает особо ( в Турцию пока нельзя)

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Bob Kentuki

Serg
0

После инста, пошел работать на гос.предприятие, так там всех гнали на выборы (прям обзванивали), но при этом говорили, что не важно за кого голосовать.Ты главное сходи.
Поэтому, когда говорят, что явка не важна - ну такое. Зачем этот цирк тогда был нужен?

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Serg Bootlegger

Bob
0

Потому что у АП есть план по явке, вот они его и выполняют. План по результатам тоже есть, но это больше поручено на местах решать

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Bob Kentuki

Serg
0

Явка как-то будет сильно коррелировать с распределением голосов?

то есть как-то будет?
вряд ли они брали рандомные показатели, не влияющие друг на друга

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Serg Bootlegger

Bob
0

Ну есть у них план, 70 явка, 70 за, например, типа числа красивые збс, или Путину так приснилось. А дальше выполнять..

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Евгений Долгий

0

Годная инициатива, один хер никто не летает.

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Андрей Рядькин

0

Пиздец как нужна явка

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Асрор

0

Голосование головного мозга

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