Прямой эфир
что происходит в интернете
В марте банк обещал, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными.
Сбербанк стал брать комиссию в 1% за переводы через банкоматы, сообщает «Коммерсантъ».
Таким образом, Сбербанк взимает комиссию в 1% за переводы больше 50 тысяч рублей в месяц через «Сбербанк Онлайн» или СМС, комиссию в 1,5% при переводе через отделение банка (сумма перевода не должна быть ниже 30 тысяч рублей). Бесплатно переводить деньги через Систему быстрых платежей можно только на сумму до 100 тысяч рублей, но не клиентам того же банка.
«Коммерсантъ» отметил, что в других крупных банках, среди которых ВТБ, «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф», комиссия за внутренние переводы не взимается ни в онлайне, ни через банкомат.
Зачем пользоваться Сбербанком если у тебя там не ипотека или кредит?
Прохладный Даниль
потому что у всех вокруг сбербанк
Неверный хот-дог
Решается довольно просто, завести не именную карту сбера, все деньги на неё поступающие переводить на нормальную карту. Я так делаю.
Ну к слову СБП отлично решает этот вопрос
Прохладный Даниль
Чо такое сбп?
система быстрых платежей
В двух словах - можешь переводить деньги клиентам некоторых банков по номеру телефона и без комиссии (до определённой суммы)
Проблема только в том, что тебе тебе могут пользователи сбера без комиссии кинуть бабло, получается. А в тинькофф вроде сбербакнклвские могут без комиссии.
Что-то как не зайду в Сбер, там вечно толпа народа, и чего они там делают, хз.
Давным-давно газета Известия поставила проблему: "Читатель мрёт!", это означало, что новое поколение не желала покупать и читать их выпуски, а люди старшего - умирали, и редакции пришлось подстраиваться. Вот сбер где то рядом
Ну вот, опять какая-то зумерская пропаганда. Быть прогрессивным збс, но. Как бы охуели пользователь Тинькова если бы с них начали брать комиссию за снятие/пополнение денег в банкоматом сторонних банков.
дак вроде берут.
Тинькоффских банкоматов много вокруг
В моём городе 500к один видел. Но много банков, где можно без комиссии снимать. Плюс переводы со сбера на тиньков без комиссии.
Короче все эти отсталые люди прокручивают лавеху через банковскую систему посредством в основном сбера. Когда налички не будет совсем, конечно закроется все. Но наличка это збс, хоть и старомодно.
Удачный жар
Поиому что сбер находится у среднестатистического россиянина рядом с домом, а ещё он кажется надёжным. А ещё работодаль заключил с ним договор по зарплатам.
Выше написал, как вижу сбер в современном мире.
я даже ипотеку Сбере делал не ходя в отделение. Мой основной банк привозит карту и справки на следующий день домой, а онлайн сканы в момент. Деньги работодатель может переводить на любой счет
Можно брать кредиты в течении 15 минут, без похода в банк
Про зарплатные карты слышал? У тебя на шарикоподшипниковом заводе был бы выбор: сбер или втб. И да, зарплатная для тебя бесплатная, и это главный аргумент.
Ну и где пуш
Греф - гомосексуалист, и практически не скрывает этого.
Презирает Россию, россиян и всех натуралов.
Ебет натуралов в хвост и гриву
Знакомый Илья
Гривну
В марте банк обещал
Прям именно обещал? Обещают это когда вроде хотят получить что-то вперёд..
«Коммерсантъ» отметил, что в других крупных банках, среди которых ВТБ, «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф», комиссия за внутренние переводы не взимается ни в онлайне, ни через банкомат.
Сбербанк понять можно, их огромное количество банкоматов ещё окупить неплохо бы.
Обещают это когда вроде хотят получить что-то вперёд
Отличный оборот.) Я это запомню.
Неверный хот-дог
Че минусите, это сарказм
обычно в конце фразы в скобках это указывают
Уже везде и всюду Тинькофф, может на него переключиться? а то достала вся эта комиссия. То там, то здесь какие-то замуты. Понятное дело что в стране жопа, а доходы нужны и дивиденды тоже важны для акционеров, с этой точки зрения Греф как управленец молодец. Но когда дело касается своих денег, то начинаешь задумываться
Минеральный рак
Я тебе даже подарю 3 месяца бесплатного обслуживания :)
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А если ниже 30к счёт не будешь опускать, оно всегда будет бесплатным.
Это не ты мне вчера звонил вечером с московского номера? Не стал брать трубку))))
Я не понимаю людей, которые вечно обсуждают три вещи:
1. Сотовых операторов
2. Провайдеров
3. Банки
Иногда кажется, я что-то не так делаю, недостаточно использую, раз меня не ебут эти вещи и я не имею по ним позиции.
Надо просто выбирать нормальные, или хотя бы те, которые максимально отвечают требованиям.
Ну то есть Сбер)
Путин первые шесть лет говорил что не пойдет еще президентом, а еще конституцию менять не собирался