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Новости
Алексей Боржонов
2556

Сбербанк отменил бесплатный лимит на переводы через банкоматы. Теперь он взимает комиссию в 1% Материал редакции

В марте банк обещал, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными.

57 комментариев
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Сбербанк стал брать комиссию в 1% за переводы через банкоматы, сообщает «Коммерсантъ».

  • Новое правило стало действовать со 2 июня: теперь при переводах через банкоматы взимается комиссия в 1%. В пресс-службе Сбера пояснили, что на такие переводы приходится около 1% от всех операций;
  • Издание напомнило, что в марте зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова анонсировала изменение тарификации переводов между физлицами, но заявила тогда, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными;
  • «Коммерсантъ» считает, что такой шаг стал ответом на закон об отмене «банковского роуминга», который начал действовать в России с 14 июня. Он предусматривает отмену комиссий за межрегиональные переводы между клиентами одного банка;
  • Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский объяснил изданию, что новой комиссией Сбербанк хочет покрыть выпадающие доходы.

Таким образом, Сбербанк взимает комиссию в 1% за переводы больше 50 тысяч рублей в месяц через «Сбербанк Онлайн» или СМС, комиссию в 1,5% при переводе через отделение банка (сумма перевода не должна быть ниже 30 тысяч рублей). Бесплатно переводить деньги через Систему быстрых платежей можно только на сумму до 100 тысяч рублей, но не клиентам того же банка.

«Коммерсантъ» отметил, что в других крупных банках, среди которых ВТБ, «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф», комиссия за внутренние переводы не взимается ни в онлайне, ни через банкомат.

#новости #сбербанк #деньги

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57 комментариев
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Андрей Рядькин

4

Зачем пользоваться Сбербанком если у тебя там не ипотека или кредит?

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Прохладный Даниль

Андрей
6

потому что у всех вокруг сбербанк

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Неверный хот-дог

Прохладный
2

Решается довольно просто, завести не именную карту сбера, все деньги на неё поступающие переводить на нормальную карту. Я так делаю. 

Ответить

Kostya Proshchalykin

Прохладный
1

Ну к слову СБП отлично решает этот вопрос

Ответить

Прохладный Даниль

Kostya
0

Чо такое сбп?

Ответить

Станислав Есин

Прохладный
0

система быстрых платежей

Ответить

Дмитрий Крюгер

Станисл…
0

Переводов

Ответить

Дмитрий Крестов

Прохладный
0

В двух словах - можешь переводить деньги клиентам некоторых банков по номеру телефона и без комиссии (до определённой суммы)

Ответить

Андрей Рядькин

Прохладный
0

Проблема только в том, что тебе тебе могут пользователи сбера без комиссии кинуть бабло, получается. А в тинькофф вроде сбербакнклвские могут без комиссии.

Ответить

Dennis Naidyuk

Андрей
0

Удалено.

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one channel

Прохладный
0

Ебаней аргумента я не слышал.

Ответить

Serg Bootlegger

Андрей
0

Что-то как не зайду в Сбер, там вечно толпа народа, и чего они там делают, хз.

Ответить

Прогрессивный файл

Serg
3

за комуналку платят

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Андрей Рядькин

Serg
1

Давным-давно газета Известия поставила проблему: "Читатель мрёт!", это означало, что новое поколение не желала покупать и читать их выпуски, а люди старшего - умирали, и редакции пришлось подстраиваться. Вот сбер где то рядом 

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Serg Bootlegger

Андрей
0

Ну вот, опять какая-то зумерская пропаганда. Быть прогрессивным збс, но. Как бы охуели пользователь Тинькова если бы с них начали брать комиссию за снятие/пополнение денег в банкоматом сторонних банков.

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Андрей Рядькин

Serg
0

дак вроде берут. 
Тинькоффских банкоматов много вокруг

Ответить

Serg Bootlegger

Андрей
0

В моём городе 500к один видел. Но много банков, где можно без комиссии снимать. Плюс переводы со сбера на тиньков без комиссии.
Короче все эти отсталые люди прокручивают лавеху через банковскую систему посредством в основном сбера. Когда налички не будет совсем, конечно закроется все. Но наличка это збс, хоть и старомодно.

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Удачный жар

Андрей
0

Поиому что сбер находится у среднестатистического россиянина рядом с домом, а ещё он кажется надёжным. А ещё работодаль заключил с ним договор по зарплатам.

Ответить

Андрей Рядькин

Удачный
0

Выше написал, как вижу сбер в современном мире.
я даже ипотеку Сбере делал не ходя в отделение. Мой основной банк привозит карту и справки на следующий день домой, а онлайн сканы в момент. Деньги работодатель может переводить на любой счет 

Ответить

Litnikov Danil

Удачный
0

Ну он действительно надежный. В том плане, что не обанкротится

Ответить

rossoshmap

Андрей
0

Можно брать кредиты в течении 15 минут, без похода в банк

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

или кредит

бля

Ответить

Андрей Рядькин

rossoshmap
0

как везде можно жи 

Ответить

Vladic Samovar

Андрей
0

Про зарплатные карты слышал? У тебя на шарикоподшипниковом заводе был бы выбор: сбер или втб. И да, зарплатная для тебя бесплатная, и это главный аргумент.

Ответить

Kyler

2

Ну и где пуш

Ответить

Прогрессивный завод

Kyler
4

проверь приложение сбербанк, там был

Ответить

Изи Бризи

1

Греф - гомосексуалист, и практически не скрывает этого.
Презирает Россию, россиян и всех натуралов.

Ответить

Max Belkov

Изи
0

Ебет натуралов в хвост и гриву

Ответить

Знакомый Илья

Max
1

Гривну

Ответить

Всероссийский нос

Знакомый
0

Чепсики

Ответить

Знакомый Илья

Всероссийский
0
Ответить

Дурной крюк

Изи
0

Но почему тогда пострадали пользователи этого сайта?

Ответить

Знакомый Илья

Изи
0
Ответить

Serg Bootlegger

1

В марте банк обещал

Прям именно обещал? Обещают это когда вроде хотят получить что-то вперёд..
«Коммерсантъ» отметил, что в других крупных банках, среди которых ВТБ, «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф», комиссия за внутренние переводы не взимается ни в онлайне, ни через банкомат.

Сбербанк понять можно, их огромное количество банкоматов ещё окупить неплохо бы.

Ответить

Dennis Naidyuk

Serg
0

Обещают это когда вроде хотят получить что-то вперёд

Отличный оборот.) Я это запомню.

Ответить

Ivan Peterburgsky

1

Недолго музыка играла

Ответить

Неверный хот-дог

–1

Ну вы сбер то не сравнивайте с остальными банками

Ответить

Неверный хот-дог

Неверный
0

Че минусите, это сарказм

Ответить

Pavel Zinin

Неверный
0

обычно в конце фразы в скобках это указывают

Ответить

Неверный хот-дог

Pavel
0

Ещё чего

Ответить

Pavel Zinin

0

Уже везде и всюду Тинькофф, может на него переключиться? а то достала вся эта комиссия. То там, то здесь какие-то замуты. Понятное дело что в стране жопа, а доходы нужны и дивиденды тоже важны для акционеров, с этой точки зрения Греф как управленец молодец. Но когда дело касается своих денег, то начинаешь задумываться

Ответить

Минеральный рак

Pavel
–1

Я тебе даже подарю 3 месяца бесплатного обслуживания :)
https://tinkoff.ru/sl/8spBBXIYo1n

А если ниже 30к счёт не будешь опускать, оно всегда будет бесплатным.

Ответить

Pavel Zinin

Минеральный
4

Это не ты мне вчера звонил вечером с московского номера? Не стал брать трубку))))

Ответить

Неверный хот-дог

Минеральный
0

Эй, так нечестно)

Ответить

Bob Kentuki

0

история месячной давности

Ответить

Прогрессивный файл

0

Осталось теперь в каждом втором переводе через приложение или через 900 поотказывать полгодика, чтобы люди через банкоматы чаще переводили

Ответить

Савва Маркус

0

Ещё недавно вместо смс уведомлений сделали пушы, причем за те же деньги

Ответить

Евгений Долгий

0

Плотите

Ответить

Владимир Голубецкий

0
Ответить

Dennis Naidyuk

0

Ха. Пидоры.

Ответить

плюшевый батон

0

Я не понимаю людей, которые вечно обсуждают три вещи:

1. Сотовых операторов
2. Провайдеров
3. Банки

Иногда кажется, я что-то не так делаю, недостаточно использую, раз меня не ебут эти вещи и я не имею по ним позиции. 

Ответить

Неверный хот-дог

плюшевый
0

Надо просто выбирать нормальные, или хотя бы те, которые максимально отвечают требованиям. 

Ответить

плюшевый батон

Неверный
0

Ну то есть Сбер)

Ответить

Неверный хот-дог

плюшевый
0

Моим он не очень отвечает. Я на тинькофф

Ответить

Преступный корабль

0

В марте банк обещал, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными.

ТВЕРДО И ЧЕТКО

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Соколов Андрей

Преступный
0

Путин первые шесть лет говорил что не пойдет еще президентом, а еще конституцию менять не собирался

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Соколов Андрей

0

Очень деньги нужны

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