Таким образом, Сбербанк взимает комиссию в 1% за переводы больше 50 тысяч рублей в месяц через «Сбербанк Онлайн» или СМС, комиссию в 1,5% при переводе через отделение банка (сумма перевода не должна быть ниже 30 тысяч рублей). Бесплатно переводить деньги через Систему быстрых платежей можно только на сумму до 100 тысяч рублей, но не клиентам того же банка.