Это первый подобный случай с крупной авиакомпанией.

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Авиакомпания American Airlines сняла с рейса пассажира, который отказался надеть маску, и запретила ему летать авиалинией, пока требование носить маски не снимут, сообщает The New York Times.

Активист Брэндон Страка 17 июня отказался надеть медицинскую маску на борту самолёта, летевшего из Нью-Йорка в Даллас. Сотрудник авиакомпании сослался на вступившие в силу 11 мая правила, согласно которым пассажиры обязаны носить маски из-за пандемии коронавируса.

Исключения касаются только детей, пассажиров с ограниченными возможностями, а также людей, которые по состоянию здоровья не могут носить маску. The New York Times отмечает, что схожей политики придерживаются и другие крупные авиакомпании.

Страка предупредили, что если он не наденет маску, то ему придётся сойти с рейса. В ответ активист заявил, что ему не нравится носить маску. Его сняли с рейса и перенаправили на другой — той же авиакомпании.

Steadman™ @AsteadWesley https://t.co/Rloh34F5ID Видео с борта самолёта. На фоне слышен спор между пассажиром и сотрудником American Airlines

Однако на следующий день, 18 июня, American Airlines заявила, что запретит Страку летать рейсами этой компании, пока требование носить маски сохраняется. ABC отмечает, что это первый подобный случай с крупной авиакомпанией.