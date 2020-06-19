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Новости
Алексей Боржонов
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American Airlines запретила пассажиру летать рейсами авиакомпании после отказа надеть маску Материал редакции

Это первый подобный случай с крупной авиакомпанией.

15 комментариев
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Авиакомпания American Airlines сняла с рейса пассажира, который отказался надеть маску, и запретила ему летать авиалинией, пока требование носить маски не снимут, сообщает The New York Times.

Активист Брэндон Страка 17 июня отказался надеть медицинскую маску на борту самолёта, летевшего из Нью-Йорка в Даллас. Сотрудник авиакомпании сослался на вступившие в силу 11 мая правила, согласно которым пассажиры обязаны носить маски из-за пандемии коронавируса.

Исключения касаются только детей, пассажиров с ограниченными возможностями, а также людей, которые по состоянию здоровья не могут носить маску. The New York Times отмечает, что схожей политики придерживаются и другие крупные авиакомпании.

Страка предупредили, что если он не наденет маску, то ему придётся сойти с рейса. В ответ активист заявил, что ему не нравится носить маску. Его сняли с рейса и перенаправили на другой — той же авиакомпании.

Steadman™ @AsteadWesley
https://t.co/Rloh34F5ID
Видео с борта самолёта. На фоне слышен спор между пассажиром и сотрудником American Airlines

Однако на следующий день, 18 июня, American Airlines заявила, что запретит Страку летать рейсами этой компании, пока требование носить маски сохраняется. ABC отмечает, что это первый подобный случай с крупной авиакомпанией.

Издание отметило, что, по словам самого Страка, у него было заболевание, позволяющее не носить маску. Он считает, что сотрудник авиакомпании должен был узнать об этом до того, как предложить покинуть борт самолёта. Кроме того, Страка рассказал, что ему стали поступать угрозы после резонанса.

#новости #covid19

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15 комментариев
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Alex Macher

15

Надеюсь заднюю не дадут, а то там каждый 5й в стране активист с ебанцой. Поднимут бучу.

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Настоящий ключ

Alex
–1

#passengerlivesmatter

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Сергей Ермаков

5

Ну зато персонаж на видео смачно засунувший пальцы в глаза точно не заразится.

Ответить

Юрій Білозеров

Сергей
–1

маска не для того чтоб не заразиться ведь

Ответить

Рулон Обоев

Юрій
9

чтобы не портить людям настроение унылым еблом?

Ответить

Наим Алиев

1

На мой взгляд, это правильное решение. Дело не в безопасности полетов, а в настроении и восприятии других пассажиров. Если большинство переживают за это, то логично, что проще отказаться от одного пассажира. Другой вопрос в перманентом запрете — это уже немного спорно.

Ответить

Максим Костюков

Наим
4

Читать мб научимся, запрет только на время ношения масок в самолёте.

Ответить

Иван Иванов

1

Дали тупице по страке

Ответить

Veniamin Borzov

1

Этот Брэндон Страка просто беляш. Потому и загнобили. Был бы негром, пустили бы по щелчку пальцев, и ещё бы водочки принесли.

Ответить

Дневной Илья

0

И правильно сделали. Они же топ 1 по заболеваниям.

Ответить

Соколов Андрей

0

Расисты. Они просто расисты.

Ответить

Victor Ganin

Соколов
–1

Он белый. Но гей. Так что тоже немного угнетаемый. На пол шишечки.

Ответить

Соколов Андрей

Victor
0

Тогда гомофобы. 

Ответить

Semen Semenov

0

Этот идиот мог надеть маску и спокойно доехать, но надо было повизжать. Ну тупые!

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andorus

0

Теперь не только моя страка дома посидит

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