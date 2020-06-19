Тысячи людей выходили на демонстрации, потому медики опасались вспышки коронавируса.

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В крупных городах США, где проходили протесты из-за смерти Джорджа Флойда, не зафиксировали роста заболеваемости Covid-19, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные тестирований.

В штате Миннесота, где начались первые протесты, из 3200 тестов, сданных в общественных пунктах, только 1,8% оказались положительными. Ещё 8,5 тысячи демонстрантов сдали тесты в коммерческих организациях, положительными были 0,99%;

В Нью-Йорке тестирование сделали бесплатным и общедоступным. Число заболевших не превышает 3% от общего числа тестов (издание его не называет). WSJ отмечает, что в целом число новых заболевших снижается;



Также вспышки коронавируса после протестов не было в Сиэтле и Чикаго;



В министерстве здравоохранения Миннесоты WSJ сообщили, что данные предварительные и количество случаев Covid-19 может вырасти в будущем.



США находится на первом месте по числу заболевших Covid-19, с начала распространения инфекции в стране зафиксировали больше 2,19 миллиона случаев заболевания. Больше 118 тысяч человек умерли от вируса, 599 тысяч — выздоровели.

Протесты в США начались из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая. Акции стали проходить в крупнейших городах страны, а потом и за пределами Соединённых штатов. Эксперты опасались, что протесты приведут к росту заболеваемости Covid-19.