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Новости
Алексей Боржонов
1333

WSJ: В Миннесоте и Нью-Йорке не зафиксировали рост заболевших Covid-19 после акций протеста Материал редакции

Тысячи людей выходили на демонстрации, потому медики опасались вспышки коронавируса.

11 комментариев
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В крупных городах США, где проходили протесты из-за смерти Джорджа Флойда, не зафиксировали роста заболеваемости Covid-19, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные тестирований.

  • В штате Миннесота, где начались первые протесты, из 3200 тестов, сданных в общественных пунктах, только 1,8% оказались положительными. Ещё 8,5 тысячи демонстрантов сдали тесты в коммерческих организациях, положительными были 0,99%;
  • В Нью-Йорке тестирование сделали бесплатным и общедоступным. Число заболевших не превышает 3% от общего числа тестов (издание его не называет). WSJ отмечает, что в целом число новых заболевших снижается;
  • Также вспышки коронавируса после протестов не было в Сиэтле и Чикаго;
  • В министерстве здравоохранения Миннесоты WSJ сообщили, что данные предварительные и количество случаев Covid-19 может вырасти в будущем.

США находится на первом месте по числу заболевших Covid-19, с начала распространения инфекции в стране зафиксировали больше 2,19 миллиона случаев заболевания. Больше 118 тысяч человек умерли от вируса, 599 тысяч — выздоровели.

Протесты в США начались из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая. Акции стали проходить в крупнейших городах страны, а потом и за пределами Соединённых штатов. Эксперты опасались, что протесты приведут к росту заболеваемости Covid-19.

The Washington пост писал, что за первую неделю июня в 14 штатах США резко возросло среднее количество заболевших и госпитализированных с Covid-19. Пока как вирус постепенно отступает из самых пострадавших крупных штатов, он активизируется в небольших городах, показывающих рекордные увеличения числа заражённых после снятия ограничений.

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Самое аномальное о пандемии за пределами России.
tjournal.ru

#новости #covid19 #сша

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11 комментариев
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Сергей Васильев

4

потому медики опасались вспышки коронавируса.

Лол, белохалатные переобуваются как будто никто не зафиксировал их крысиное поведение во время протестов)

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Сергей
1

Close your business and protest

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Светский колос

Сергей
0

Скоро ждать американского варианта «Дело врачей» ?

Ответить

Дыня из багажника

2

Ждем в Москве после вспышки торжественной Победы над Конституцией.

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Как-то очень странно себя ведет этот вирус.
Прямо очень.

Ответить

Alexey Snooker

–2

SJW: это белые цисгендерные спермобаки распространяют коронавирус среди негров.

Ответить

Pavel Reich

1

Интересно конечно выходит.

Ответить

Sam Lowry

1

Громкие вопли разрушают оболочку коронавируса

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Владимир Климов

0

Швеция же доказала, что и без карантина норм, не особо превышает смертность и кол-во зараженных.

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Сергей Воробьёв

0

Тогда нахуй не разрешать встречу трампа с его избирателями ссылаясь на эпидемию? 

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Павел Овчинников

0

Все потому что #BlackLivesMatter

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