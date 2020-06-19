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Тысячи людей выходили на демонстрации, потому медики опасались вспышки коронавируса.
В крупных городах США, где проходили протесты из-за смерти Джорджа Флойда, не зафиксировали роста заболеваемости Covid-19, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные тестирований.
США находится на первом месте по числу заболевших Covid-19, с начала распространения инфекции в стране зафиксировали больше 2,19 миллиона случаев заболевания. Больше 118 тысяч человек умерли от вируса, 599 тысяч — выздоровели.
Протесты в США начались из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая. Акции стали проходить в крупнейших городах страны, а потом и за пределами Соединённых штатов. Эксперты опасались, что протесты приведут к росту заболеваемости Covid-19.
The Washington пост писал, что за первую неделю июня в 14 штатах США резко возросло среднее количество заболевших и госпитализированных с Covid-19. Пока как вирус постепенно отступает из самых пострадавших крупных штатов, он активизируется в небольших городах, показывающих рекордные увеличения числа заражённых после снятия ограничений.
потому медики опасались вспышки коронавируса.
Лол, белохалатные переобуваются как будто никто не зафиксировал их крысиное поведение во время протестов)
SJW: это белые цисгендерные спермобаки распространяют коронавирус среди негров.
Швеция же доказала, что и без карантина норм, не особо превышает смертность и кол-во зараженных.
Тогда нахуй не разрешать встречу трампа с его избирателями ссылаясь на эпидемию?