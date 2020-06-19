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Прокуратура проверит слова врача о нехватке мест в больницах.
Главный внештатный инфекционист Орловской области и заведующая областным гепатологическим центром больницы имени Боткина Виктория Адоньева сказала в интервью «Орловским новостям», что после голосования по Конституции число заражённых коронавирусом в России «обязательно» вырастет.
Адоньева также рассказала, что после Пасхи в больницах был большой наплыв пожилых людей, так как «бабушки спокойно шли святить куличи». «После того, как пожилые массово выходят на улицу, они потом все лежат у нас на койках», — рассказала инфекционист.
По мнению врача, если рост продолжится, лечить заболевших будет некому. Адоньева отметила, что можно развернуть бесконечное число коек, но «кровати ещё никого не вылечили». Медики же «работают на пределе сил».
По её словам, в России также есть проблема с учётом заболевших коронавирусом — даже в разных регионах считают по разному. «Статистика в нашей стране страдает. Во всех разделах медицины в статистике творится нечто невообразимое», — заметила Адоньева.
После выхода интервью прокуратура Орловской области заявила, что проверит факты из материала, в частности «соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона».
По официальным данным, к 19 июня в Орловской области зафиксировали 4003 случая заражения коронавирусом, 45 человек скончались.
Уже уволилась два месяца назад?
Выпала из окна
Знакомый Илья
Умерла от Covid-19
Гравитация — сопутствующее.
Не, приправки это в кулинарию. А в конституцию - припадки
Не, припадки это в неврологию. А в Конституцию - прививки.
нет, прививки это для понижения детской смертности, а в конституцию пробирки
Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет.
Адоньева отметила, что можно развернуть бесконечное число коек, но «кровати ещё никого не вылечили»
Охуенно баба стелит.
Я так понимаю "койка" — это тебе не ИВЛ. И врачи не бесконечные.
Кек, я процитировал и то ит о не ради противоречия, мне просто понравилось как она смачно и образно выражается.
Прокуратура проверит слова врача о нехватке мест в больницах.
Анус себе проверьте, проверяльщики ебуные
После выхода интервью прокуратура Орловской области заявила, что проверит факты из материала
Кажется Виктории Адоньевой пора тикать
Главная антиреклама голосования.
Тут и реклама не нужна, только отбитый долбоеб этого не понимал
ну тут немало говорили, что лучше сходить проголосовать, но ни в коем случае не бойкотировать.
Долбаебы, которые как обиженные дети не соглашаются с Навальным и как только появилось альтернативное оппозиционное мнение сразу начали вслепую топить за него
Единственный вариант повлиять на голосования- попытаться его сорвать, например забастовкой УИК
Долбаебы, которые как напуганные дети не соглашаются с Кацем и как только появилось паникерское оппозиционное мнение сразу начали вслепую топить за него.
Единственный вариант повлиять на голосования- сходить проголосовать.
Это если ты не бабушка, которая за Пыню. Молодёжи проще будет переболеть летом, чем мучаться с осложнениями зимой.
А потом заразить всех в семье. Отличный план, надёжный как швейцарские часы.
Глядя на толпы народу в магазинах - что с голосованием кардинального страшного непонятно.
Медицинский клуб
Да блядь. Даже на президентских, где явка явно выше, чем будет здесь, несколько человек на участке одновременно было, и это без всяких минздравных ограничений. А сейчас поди вообще по-одному запускать будут или какие там ограничения ввели.
В магазинах толпы народа, в общественном транспорте, в парках и прочих общественных местах. Но нет, "вспышка" будет именно после голосования. Ну хуйня же полная этот аргумент.
Ну ждать недолго осталось, посмотрим, кто прав. Хотя даже в отсутствие эпидемии я бы не пошел, это не референдум - фарс.
что-то картинку с неграми никто не выкладывает
Потому что у картинки с неграми другой прдтекст.
Она то как раз правильные вещи говорит
Это да, но как бы потом не сказали "места есть, хуй знает зочем он такое сказал, надо слова проверить"