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Новости
Ольга Щербинина
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«Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет»: главный инфекционист Орловской области о ситуации с Covid-19 Материал редакции

Прокуратура проверит слова врача о нехватке мест в больницах.

47 комментариев
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Главный внештатный инфекционист Орловской области и заведующая областным гепатологическим центром больницы имени Боткина Виктория Адоньева сказала в интервью «Орловским новостям», что после голосования по Конституции число заражённых коронавирусом в России «обязательно» вырастет.

Но класть нам уже некуда. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет.

Виктория Адоньева
главный внештатный инфекционист Орловской области

Адоньева также рассказала, что после Пасхи в больницах был большой наплыв пожилых людей, так как «бабушки спокойно шли святить куличи». «После того, как пожилые массово выходят на улицу, они потом все лежат у нас на койках», — рассказала инфекционист.

По мнению врача, если рост продолжится, лечить заболевших будет некому. Адоньева отметила, что можно развернуть бесконечное число коек, но «кровати ещё никого не вылечили». Медики же «работают на пределе сил».

По её словам, в России также есть проблема с учётом заболевших коронавирусом — даже в разных регионах считают по разному. «Статистика в нашей стране страдает. Во всех разделах медицины в статистике творится нечто невообразимое», — заметила Адоньева.

После выхода интервью прокуратура Орловской области заявила, что проверит факты из материала, в частности «соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона».

По официальным данным, к 19 июня в Орловской области зафиксировали 4003 случая заражения коронавирусом, 45 человек скончались.

#новости #регионы #карантинвроссии #голосование

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47 комментариев
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Насущные Проблемы

24

Уже уволилась два месяца назад?

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Дыня из багажника

Насущные
24

Выпала из окна

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Знакомый Илья

Дыня
1

Умерла от Covid-19

Ответить

Насущные Проблемы

Знакомый
6

Гравитация — сопутствующее.

Ответить

Dead Horse

Насущные
4

Внебольничная гравитация

Ответить

bor_vn

Насущные
8

Конечно.
Потому что у нас свободная страна!  🥰🥳🤩
Каждый волен увольняться 2 недели😮, а то и 2 месяца назад!😲

Но если мы хотим стать еще свободнее - голосуем за поплавки в Конституцию РФ!💪

Ответить

Eugen T

bor_vn
3

Не, поплавки, это в проституцию. А в Конституцию - приправки ☝🧐

Ответить

Александр Александрович

Eugen
2

Не, приправки это в кулинарию. А в конституцию - припадки

Ответить

Eugen T

Александр
0

Не, припадки, это в больничку. А в Конституцию - припарки

Ответить

Иван Андреев

Александр
0

Не, припадки это в неврологию. А в Конституцию - прививки.

Ответить

Maxim Semenov

Иван
0

нет, прививки это для понижения детской смертности, а в конституцию пробирки

Ответить

Сорос Джорж

Насущные
0

Извинилась публично в лесу

Ответить

Vedmed

Насущные
0

написано же, главный внештатный

Ответить

Насущные Проблемы

20
Ответить

Сергей Васильев

17

Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет.

Адоньева отметила, что можно развернуть бесконечное число коек, но «кровати ещё никого не вылечили»

Охуенно баба стелит.

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
3

Я так понимаю "койка" — это тебе не ИВЛ. И врачи не бесконечные.

Ответить

Эмиль Рубанов

Насущные
3

фармить бесконечные койки

Ответить

Сергей Васильев

Насущные
1

Кек, я процитировал и то ит о не ради противоречия, мне просто понравилось как она смачно и образно выражается.

Ответить

Нынешний утюг

13

Охуенно живем, прокуратура проверяет реальность на предмет соответствия официальной путинской пропаганде.

Ответить

Прогрессивный файл

7

Прокуратура проверит слова врача о нехватке мест в больницах.

на экстремизм

Ответить

Сорос Джорж

Прогрессивный
0

на полиграфе....полиграфовиче

Ответить

Евгений Долгий

6

Дело врачей-вредителей.

Ответить

Дыня из багажника

5

 Прокуратура проверит слова врача о нехватке мест в больницах.

Анус себе проверьте, проверяльщики ебуные

Ответить

Bob Kentuki

Дыня
0

Кто мечтает быть пилотом
Очень смелый видно тот

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Самое время душить врачей.

Ответить

Костя Васильев

3

После выхода интервью прокуратура Орловской области заявила, что проверит факты из материала

Кажется Виктории Адоньевой пора тикать

Ответить

Рулон Обоев

0

Главная антиреклама голосования.

Ответить

Костя Васильев

Рулон
4

Тут и реклама не нужна, только отбитый долбоеб этого не понимал

Ответить

Рулон Обоев

Костя
1

ну тут немало говорили, что лучше сходить проголосовать, но ни в коем случае не бойкотировать.

Ответить

Миша Сергеев

Рулон
2

Долбаебы, которые как обиженные дети не соглашаются с Навальным и как только появилось альтернативное оппозиционное мнение сразу начали вслепую топить за него
Единственный вариант повлиять на голосования- попытаться его сорвать, например забастовкой УИК

Ответить

Sergey Smirnov

Миша
0

Долбаебы, которые как напуганные дети не соглашаются с Кацем и как только появилось паникерское оппозиционное мнение сразу начали вслепую топить за него.
Единственный вариант повлиять на голосования- сходить проголосовать. 

Ответить

Миша Сергеев

Sergey
0

Услышал тебя, братишка!

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Рулон
0

Это если ты не бабушка, которая за Пыню. Молодёжи проще будет переболеть летом, чем мучаться с осложнениями зимой.

Ответить

Kir Kirsky

Вольдемаръ
2

А потом заразить всех в семье. Отличный план, надёжный как швейцарские часы.

Ответить

Sergey Smirnov

Kir
0

Не облизывай членов УИК и будет тебе счастье.

Ответить

Sergey Smirnov

Вольдемаръ
0

Глядя на толпы народу в магазинах - что с голосованием кардинального страшного непонятно.

Ответить

Медицинский клуб

Рулон
0

Да блядь. Даже на президентских, где явка явно выше, чем будет здесь,  несколько человек на участке одновременно было, и это без всяких минздравных ограничений. А сейчас поди вообще по-одному запускать будут или какие там ограничения ввели.
В магазинах толпы народа, в общественном транспорте, в парках и прочих общественных местах. Но нет, "вспышка" будет именно после голосования. Ну хуйня же полная этот аргумент.

Ответить

Рулон Обоев

Медицинский
0

Ну ждать недолго осталось, посмотрим, кто прав. Хотя даже в отсутствие эпидемии я бы не пошел, это не референдум - фарс.

Ответить

Серьёзный Валера

1

Господь-Господь, Господь,
Господь-Господь, Господь, и это...

Ответить

умный человек

0

что-то картинку с неграми никто не выкладывает

Ответить

Андрей Лузин

умный
0

Потому что у картинки с неграми другой прдтекст.
Она то как раз правильные вещи говорит

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
0

Прямой у неё смысл: тоби пизда

Ответить

умный человек

Андрей
0

Это да, но как бы потом не сказали "места есть, хуй знает зочем он такое сказал, надо слова проверить"

Ответить

Неправильный шар

0

Разжигает, как и все прихвостни госдепа ! Все знают, что Путин-батюшка оберегает народ свой от морового поветрия. Только шпионы и предатели смеют сомневаться в его величии!

Ответить

Сорос Джорж

Неправильный
0

знаем,осажденная крепость это называют у нас и Сев Корее

Ответить

Нынешний утюг

0

Хех, сейчас прокуратура найдет одну койку и привлечет злодейку к ответственности за фейки.

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Вчерашний космос

0

инфекционист Орловской области

Орловской

Орлов

Порвался, жаль

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