Прокуратура проверит слова врача о нехватке мест в больницах.

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Главный внештатный инфекционист Орловской области и заведующая областным гепатологическим центром больницы имени Боткина Виктория Адоньева сказала в интервью «Орловским новостям», что после голосования по Конституции число заражённых коронавирусом в России «обязательно» вырастет.

Но класть нам уже некуда. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет. Виктория Адоньева главный внештатный инфекционист Орловской области

Адоньева также рассказала, что после Пасхи в больницах был большой наплыв пожилых людей, так как «бабушки спокойно шли святить куличи». «После того, как пожилые массово выходят на улицу, они потом все лежат у нас на койках», — рассказала инфекционист.

По мнению врача, если рост продолжится, лечить заболевших будет некому. Адоньева отметила, что можно развернуть бесконечное число коек, но «кровати ещё никого не вылечили». Медики же «работают на пределе сил».

По её словам, в России также есть проблема с учётом заболевших коронавирусом — даже в разных регионах считают по разному. «Статистика в нашей стране страдает. Во всех разделах медицины в статистике творится нечто невообразимое», — заметила Адоньева.

После выхода интервью прокуратура Орловской области заявила, что проверит факты из материала, в частности «соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона».

По официальным данным, к 19 июня в Орловской области зафиксировали 4003 случая заражения коронавирусом, 45 человек скончались.