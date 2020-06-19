«Его время придёт».

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В Telegram-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова появилось сообщение о взломе от хакеров сети Anonymous. Они поменяли аватар канала на свою эмблему и заявили, что он теперь принадлежит им.

Это наш ответ на угнетения уязвимых групп лиц, нуждающихся в поддержке.

Anonymous против нацизма и сексизма!

Anonymous

Поздняков у себя во «Вконтакте» подтвердил взлом и написал, что «сейчас решает проблему». «Если нет, создам новую, пох», — добавил он.

Anonymous уже обращали внимание на «Мужское государство» и его основателя.

Anonymous @YourAnonCentral



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Thread: A Russian incel-nazi terrorist named Vladislav Pozdnyakov is inciting followers to harass, dox, beat and/or kill women, minorities, and various other vulnerable groups. #OpRussia Copy: https://threadreaderapp.com/thread/1262742109422944256.html Thread: https://twitter.com/Dshh93/status/1263122353053208577 Российский инцел-нацистский террорист по имени Владислав Поздняков подстрекает последователей преследовать, доксить, избивать и/или убивать женщин, меньшинства и другие уязвимые группы.

19 июня хакеры опубликовали твит, в котором рассуждают о необходимости анонимных взломов, чтобы привлечь внимание к историям и событиям, которые «соответствуют их принципам». В ответе им показали комментарий Позднякова, который говорит, что Anonymous это «мамкины хакеры, чей максимум — взлом незащищённых страниц и слив личных данных».

В 13:06 хакеры написали, что он (Поздняков) находится под их расследованием и «его время придёт», а в 13:43 появилось сообщение о взломе канала.

В сообществе «Мужское государство» во «ВКонтакте» состоит 178 тысяч человек. У движения есть ячейки во многих городах России и странах СНГ. Свою идеологию они описывают как «национал-патриархат». Лидер движения — Владислав Поздняков, в 2018 году получивший два года условно за то, что создал группу, где «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». В 2019 году этот приговор отменили. В начале лета Поздняков инсценировал свою смерть, но два дня спустя появился в соцсетях.