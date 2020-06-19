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«Его время придёт».
В Telegram-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова появилось сообщение о взломе от хакеров сети Anonymous. Они поменяли аватар канала на свою эмблему и заявили, что он теперь принадлежит им.
Поздняков у себя во «Вконтакте» подтвердил взлом и написал, что «сейчас решает проблему». «Если нет, создам новую, пох», — добавил он.
Anonymous уже обращали внимание на «Мужское государство» и его основателя.
19 июня хакеры опубликовали твит, в котором рассуждают о необходимости анонимных взломов, чтобы привлечь внимание к историям и событиям, которые «соответствуют их принципам». В ответе им показали комментарий Позднякова, который говорит, что Anonymous это «мамкины хакеры, чей максимум — взлом незащищённых страниц и слив личных данных».
В 13:06 хакеры написали, что он (Поздняков) находится под их расследованием и «его время придёт», а в 13:43 появилось сообщение о взломе канала.
В сообществе «Мужское государство» во «ВКонтакте» состоит 178 тысяч человек. У движения есть ячейки во многих городах России и странах СНГ. Свою идеологию они описывают как «национал-патриархат». Лидер движения — Владислав Поздняков, в 2018 году получивший два года условно за то, что создал группу, где «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». В 2019 году этот приговор отменили. В начале лета Поздняков инсценировал свою смерть, но два дня спустя появился в соцсетях.
инцел-нацистский террорист
сук, орнул
Хороший ник, кстати.
кому нужен новый ник?
это для твиттера
ёбарь-террорист
они и сайт его ебнули с "реестром чернильниц"
Вот это реально борьба с пидорами, а не всякие движения sjw.
а в чем он пидор то? что чернильниц в базу собрал?)
Самый смак в том что это был не реестр чернильниц, а реестр белых блядей которые на камеру унижают белых мужчин и восхваляют негров.
Где я соврал в комменте который вы задизлайкали? Почему вы на конкретные вопросы не можете дать адекватного ответа? У всех СЖВ скудоумие?
Типикал фемка, я хочу, мужик должен, снизойди с иглы мужского одобрения и обьяснись, пожалуйста.
Поздняков, логинься под своим именем.
Эмиль, ты? Помнишь меня? Я твой одноклассник. Я узнал тебя по твоим шизоидным словам и высерам. А помнишь, как мы всем классом нассали тебе в кружку в третьем классе, на сладкоежке? Ты ещё выпил, облизнулся и попросил добавки. А потом тебя пришёл забирать твой отец, тот самый дворник, который на Вернадского изнасиловал собаку и получил условный срок за то, что украл плавленный сырок в магазине. Он зашёл в класс, все стали смеяться, а ты обосрался под себя от стыда, а потом сказал, что всю жизнь будешь ненавидеть дворников, но в 9м классе, когда ты пошёл на рейд, чтобы их отпиздить, то они пустили тебя по кругу, после чего тебе наложили на анус восемь швов. Как поживаешь, Эмиль?
Что я не так написал? Я соврал что ли и этого не была? Или унижать белых мужчин можно и это по вашему не расизм?
Лучше бы пристрелили его
Не думаю, что кто-то хочет сидеть из-за какого-то инцел-нацистского террориста
Поздняков у себя во «Вконтакте» подтвердил взлом и написал, что «сейчас решает проблему». «Если нет, создам новую, пох», — добавил он.
Новую проблему?
У них же нет лидера, как ты их запретишь?
Она про Позднякова и Мужское Г. Не про Анонимусов
Да ладно, я похоже все еще не умею тут шутить. 😒
Разве у них нет nugepa?
А причём тут коммунизм?
А причём тут коммунизм?
Может этого типа ты и посадишь, но школьники и без него всегда травили давалок. Правда самые умные не травили, а "дружили"
Ну долбоебы будут всегда, это не значит, что не надо избавляться от их лидеров мнений
Вообще в этом лидер мнений не этот Поздняков, а религия
А почему там обязательно один лидер мнений?
Иначе должны быть противоречия между лидерами, не?
Ну в каких-то местах да, в других будут совпадения. Уверен что в МГ достаточно атеистов, это не мешает им быть инцелами и ненавидеть женщин как их религиозные собратья
им быть инцелами
Фигня полная эта тема. Секс сейчас достаточно дешев
и ненавидеть женщин
Я хз что там в этом движении, но обычно ненавидят людей. Нет женщин и мужчин, есть люди
Секс сейчас достаточно дешев
Ну ты это им расскажи, у них с этим проблемы, не у меня
обычно
Вот именно, МГ не самое обычное движение
Анонимусы: мы за свободу слова
То же анонимусы: ...
сексизм нацизм и расизм это не свобода слова когда дойдет?
Решительный Валера
Свобода слова значит, что тебя государство не может посадить за слова, а не то, что ты полностю лишен последствий за то, что говоришь
В эпоху гиперинформации уповать только на государство - смех. И о каких последствиях ты ты говоришь, если Позднякову пытаются только закрыть рот.
Ну, если свобода слова для тебя = оскорбление баб, которые по собственному желанию потрахались с кем-то, рассылание видео ее знакомым, спам ЛС с угрозами о расправе, то жаль тебя
а так разжигание ненависти ≠ свобода слова. Твоя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека
оскорбление баб, которые по собственному желанию потрахались с кем-то
Анонимусы на блядей и прочих давалок бугуртят.
Просто высказанный бугурт по этому поводу это свобода слова. Красиво это или нет, это уже другой вопрос.
Говорить можно о чём угодно.
рассылание видео ее знакомым, спам ЛС с угрозами о расправе
Это уже за рамками слов и рассуждений, так что это конечно нужно преследовать.
Для меня свобода слова - возможность выражать мнение, даже если оно кому-то не нравится.
Опираясь на твою логику, риторика фемок, леваков и прочего скама тоже свободой слова считать нельзя.