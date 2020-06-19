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Ольга Щербинина
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В Telegram-канале лидера «Мужского государства» появился пост Anonymous о взломе. Хакеры говорили, что «занимаются» им Материал редакции

«Его время придёт».

67 комментариев
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В Telegram-канале основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова появилось сообщение о взломе от хакеров сети Anonymous. Они поменяли аватар канала на свою эмблему и заявили, что он теперь принадлежит им.

Это наш ответ на угнетения уязвимых групп лиц, нуждающихся в поддержке.
Anonymous против нацизма и сексизма!

Anonymous

Поздняков у себя во «Вконтакте» подтвердил взлом и написал, что «сейчас решает проблему». «Если нет, создам новую, пох», — добавил он.

Anonymous уже обращали внимание на «Мужское государство» и его основателя.

Anonymous @YourAnonCentral
A Russian incel-nazi terrorist named Vladislav Pozdnyakov is inciting followers to harass, dox, beat and/or kill women, minorities, and various other vulnerable groups. #OpRussia

Copy: https://threadreaderapp.com/thread/1262742109422944256.html

Thread: https://twitter.com/Dshh93/status/1263122353053208577
Российский инцел-нацистский террорист по имени Владислав Поздняков подстрекает последователей преследовать, доксить, избивать и/или убивать женщин, меньшинства и другие уязвимые группы.

19 июня хакеры опубликовали твит, в котором рассуждают о необходимости анонимных взломов, чтобы привлечь внимание к историям и событиям, которые «соответствуют их принципам». В ответе им показали комментарий Позднякова, который говорит, что Anonymous это «мамкины хакеры, чей максимум — взлом незащищённых страниц и слив личных данных».

В 13:06 хакеры написали, что он (Поздняков) находится под их расследованием и «его время придёт», а в 13:43 появилось сообщение о взломе канала.

Anonymous @YourAnonCentral
@bchyuu He's under investigation; his time will come.

В сообществе «Мужское государство» во «ВКонтакте» состоит 178 тысяч человек. У движения есть ячейки во многих городах России и странах СНГ. Свою идеологию они описывают как «национал-патриархат». Лидер движения — Владислав Поздняков, в 2018 году получивший два года условно за то, что создал группу, где «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». В 2019 году этот приговор отменили. В начале лета Поздняков инсценировал свою смерть, но два дня спустя появился в соцсетях.

«Мужское государство» и публичные призывы к…
Обращение в связи с деятельностью Владислава Позднякова, устраивающего в соцсетях травлю женщин и…
tjournal.ru

#telegram #хакеры #взломы #мужскоегоcударство #соцсети

Ольга Щербинина PLUS
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67 комментариев
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Насущные Проблемы

43

инцел-нацистский террорист

сук, орнул

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Дневной Илья

Насущные
3

Хороший ник, кстати.
кому нужен новый ник?

Ответить

Владимир Филатов

Дневной
9

это для твиттера

Ответить

Наружный огонь

Владимир
2

это на новый год

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
1

ёбарь-террорист

Ответить

Дневной Илья

Насущные
1

Это к 14 февраля можно 

Ответить

Zero Tolerance

20

они и сайт его ебнули с "реестром чернильниц" 

Ответить

Владимир Филатов

Zero
13

Вот это реально борьба с пидорами, а не всякие движения sjw.

Ответить

Рулон Обоев

Владимир
0

а в чем он пидор то? что чернильниц в базу собрал?)

Ответить

Владимир Филатов

Рулон
0

Для инцел-нацистского террориста все чернильницы

Ответить

Bot Bobs

Владимир
–1

Анонимусы левачье

Ответить

Alexey Snooker

Zero
–11

Самый смак в том что это был не реестр чернильниц, а реестр белых блядей которые на камеру унижают белых мужчин и восхваляют негров.

Ответить

Pol1na .

Alexey
3

Ставьте лайк, если вы тоже завели себе личного хейтера в виде обиженки

Ответить

фиолетовый бобер

Pol1na
3
Ответить

Alexey Snooker

фиолетовый
1

Где я соврал в комменте который вы задизлайкали? Почему вы на конкретные вопросы не можете дать адекватного ответа? У всех СЖВ скудоумие?

Ответить

Pol1na .

Alexey
–1

А тебе все обязаны отвечать? Хотим и дизлайкаем)

Ответить

Alexey Snooker

Pol1na
0

Типикал фемка, я хочу, мужик должен, снизойди с иглы мужского одобрения и обьяснись, пожалуйста.

Ответить

Эмиль Рубанов

Alexey
1

Поздняков, логинься под своим именем.

Ответить

Alexey Snooker

Эмиль
1

Эмиль, ты? Помнишь меня? Я твой одноклассник. Я узнал тебя по твоим шизоидным словам и высерам. А помнишь, как мы всем классом нассали тебе в кружку в третьем классе, на сладкоежке? Ты ещё выпил, облизнулся и попросил добавки. А потом тебя пришёл забирать твой отец, тот самый дворник, который на Вернадского изнасиловал собаку и получил условный срок за то, что украл плавленный сырок в магазине. Он зашёл в класс, все стали смеяться, а ты обосрался под себя от стыда, а потом сказал, что всю жизнь будешь ненавидеть дворников, но в 9м классе, когда ты пошёл на рейд, чтобы их отпиздить, то они пустили тебя по кругу, после чего тебе наложили на анус восемь швов. Как поживаешь, Эмиль?

Ответить

Эмиль Рубанов

Alexey
0

ты такой сладкий

Ответить

Alexey Snooker

Эмиль
0

Это твой брат?

Ответить

Alexey Snooker

Alexey
–7

Что я не так написал? Я соврал что ли и этого не была? Или унижать белых мужчин можно и это по вашему не расизм?

Ответить

Никита Сопов

Alexey
0

тут много черных

Ответить

Alexey Snooker

Никита
0

Где тут?

Ответить

Гена Горьков

16
Ответить

Благородный спрей

11

Russian incel-nazi terrorist

Звучит как финальный босс в видеоигре.

Ответить

саша

8

Хоть кто-то делом занят

Ответить

Тоня гротер

5

Лучше бы пристрелили его

Ответить

Владимир Филатов

Тоня
4

Не думаю, что кто-то хочет сидеть из-за какого-то инцел-нацистского террориста

Ответить

Рулон Обоев

6

Anonymous против нацизма и сексизма!

Поржал.

Ответить

Evgeny Petrov

5

Поздняков у себя во «Вконтакте» подтвердил взлом и написал, что «сейчас решает проблему». «Если нет, создам новую, пох», — добавил он.

Новую проблему?

Ответить

Серый дым

4

Почему эту хуйню ещё не запретили? 

Ответить

Анатолий Польский

Серый
1

У них же нет лидера, как ты их запретишь?

Ответить

Вчерашний космос

Анатолий
6

Она про Позднякова и Мужское Г. Не про Анонимусов

Ответить

Анатолий Польский

Вчерашний
1

Да ладно, я похоже все еще не умею тут шутить. 😒

Ответить

Вчерашний космос

Анатолий
0

Закон По

Ответить

Владимир Филатов

Анатолий
1

Разве у них нет nugepa?

Ответить

Вчерашний космос

Владимир
1

А причём тут коммунизм?

Ответить

Владимир Филатов

Вчерашний
2

А причём тут коммунизм?

Ответить

Вчерашний космос

Владимир
1

0:30

Ответить

Владимир Филатов

Вчерашн…
0

Понял, спасибо.

Ответить

Серый дым

Анатолий
–1

Судя по заголовку есть🤔

Ответить

Андрей Гришин

Серый
0

Может этого типа ты и посадишь, но школьники и без него всегда травили давалок. Правда самые умные не травили, а "дружили"

Ответить

Решительный Валера

Андрей
0

Ну долбоебы будут всегда, это не значит, что не надо избавляться от их лидеров мнений

Ответить

Андрей Гришин

Решительный
0

Вообще в этом лидер мнений не этот Поздняков, а религия

Ответить

Решительный Валера

Андрей
0

А почему там обязательно один лидер мнений?

Ответить

Андрей Гришин

Решител…
0

Иначе должны быть противоречия между лидерами, не?

Ответить

Решительный

Андрей
0

Ну в каких-то местах да, в других будут совпадения. Уверен что в МГ достаточно атеистов, это не мешает им быть инцелами и ненавидеть женщин как их религиозные собратья

Ответить

Андрей Гришин

Решител…
0

 им быть инцелами

Фигня полная эта тема. Секс сейчас достаточно дешев
 и ненавидеть женщин

Я хз что там в этом движении, но обычно ненавидят людей. Нет женщин и мужчин, есть люди

Ответить

Решительный

Андрей
0

Секс сейчас достаточно дешев

Ну ты это им расскажи, у них с этим проблемы, не у меня

обычно

Вот именно, МГ не самое обычное движение

Ответить

Вчерашний космос

2

Anonymous

Вернули мне мой 2009
Ньюфаги не могут писать _дватиреч_

Ответить

фиолетовый бобер

1

Ждём послезавтра пост в его группе «ахаха наебал а вы поверили»

Ответить

Harry Hatchet

–3

Анонимусы: мы за свободу слова
То же анонимусы: ...

Ответить

Kris Chernaya

Harry
3

сексизм нацизм и расизм это не свобода слова когда дойдет?

Ответить

Harry Hatchet

Kris
–1

Это не свобода слова только потому что ты так сказала?

Ответить

Решительный Валера

Harry
2

Свобода слова значит, что тебя государство не может посадить за слова, а не то, что ты полностю лишен последствий за то, что говоришь

Ответить

Harry Hatchet

Решительный
0

В эпоху гиперинформации уповать только на государство - смех. И о каких последствиях ты ты говоришь, если Позднякову пытаются только закрыть рот.

Ответить

Pol1na .

Harry
1

Ну, если свобода слова для тебя = оскорбление баб, которые по собственному желанию потрахались с кем-то, рассылание видео ее знакомым, спам ЛС с угрозами о расправе, то жаль тебя

а так разжигание ненависти ≠ свобода слова. Твоя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека

Ответить

Mezzo Deesa

Pol1na
1

 оскорбление баб, которые по собственному желанию потрахались с кем-то

Анонимусы на блядей и прочих давалок бугуртят.
Просто высказанный бугурт по этому поводу это свобода слова. Красиво это или нет, это уже другой вопрос.
Говорить можно о чём угодно.

 рассылание видео ее знакомым, спам ЛС с угрозами о расправе

Это уже за рамками слов и рассуждений, так что это конечно нужно преследовать.

Ответить

Sam Lowry

Mezzo
0

Попробуй поговорить о военной тайне где-нибудь, где свобода слова. 

Ответить

Harry Hatchet

Pol1na
0

Для меня свобода слова - возможность выражать мнение, даже если оно кому-то не нравится.

Опираясь на твою логику, риторика фемок, леваков и прочего скама тоже свободой слова считать нельзя.

Ответить

Pol1na .

Harry
2

Он не выражает собственное мнение, а призывает к действию. Если бы он просто писал:
"Вот блин мразота, черному отсосала, а мне нет, ну тварь, блин", то и разговоров никаких не было бы

Ответить

Harry Hatchet

Pol1na
0

Покажи-ка мне прямые призывы к какому-либо действию с его стороны.

Ответить

Mezzo Deesa

0

Anonymous против нацизма и сексизма!

Лол, анонимус уже НЕ ТОТ

Ответить

Последовательный кофе

0

инцел-нацистский террорист

это к нему надолго прикрепится 

Ответить

Peter Brand

–5

men's lives matter ?

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Ебаный Кошмар

–7

Pozdnyakov lives matter!

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