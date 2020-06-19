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Ему было 88 лет.
Умер британский актёр Иэн Холм, ему было 88 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агента актёра.
Как рассказал представитель Холма, актёр умер в больнице в окружении членов семьи. Смерть наступила из-за осложнений болезни, возникших от болезни Паркинсона.
Холм известен в первую очередь по роли Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» Питера Джексона, также он сыграл этого персонажа в «Хоббите», появившись в роли старого Бильбо. Кроме того, Холм играл в «Чужом» Ридли Скотта (Эш), «Бразилии» Терри Гиллиама (мистер Куртцман) и «Пятом элементе» (Вито Корнелиус).
Он получил премию Каннского фестиваля за лучшую роль второго плана в «Огненных колесницах» (1981 год), а также был номинирован на «Оскар».
Он играл священника в 5th Element, так понятней о ком речь
Солдатский Орзэмэс
Он играл андроида Эша в «Чужом», так понятней о ком речь
Неправильный шар
Вот да. Хоббита я считаю в его случае менее важной ролью, чем священника.
Судя по imdb, властелин колец в 3 раза важнее
Я властелин вообще не смотрел толком, хуита какая то. Один раз покурил хорошо перед сеансом, стал смотреть, думаю, ебана бобана, что за хрень тягомотная. В коллекции двд есть, но ни разу к нему больше так и не прикасался
Причем я когда пересматривал HD ремастер недавно, то заметил что у него на части сцен один из глаз наполовину залит кровью. Быть может он еще тогда во время съемок перенес какую-то болезнь.
Про каждого мертвого 90 летнего пушить будете?
Дневной Илья
Про тебя не будут
В рф столько не живут
Зачем люди включают уведомления, а потом рвутся с них?
Ты мои сообщения в личке не видишь?(
Нет
Жаль. Мой ответ: за Ка.....ку
Кор Галом
Вообще-то он голум
Его роль в хоббите слишком маленькая. Думаю, лучше андроида Эша отметить
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