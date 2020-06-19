Ему было 88 лет.

В закладки

Фото Keystone

Умер британский актёр Иэн Холм, ему было 88 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агента актёра.

Как рассказал представитель Холма, актёр умер в больнице в окружении членов семьи. Смерть наступила из-за осложнений болезни, возникших от болезни Паркинсона.

Холм известен в первую очередь по роли Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» Питера Джексона, также он сыграл этого персонажа в «Хоббите», появившись в роли старого Бильбо. Кроме того, Холм играл в «Чужом» Ридли Скотта (Эш), «Бразилии» Терри Гиллиама (мистер Куртцман) и «Пятом элементе» (Вито Корнелиус).