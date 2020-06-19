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Алексей Боржонов
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Умер актёр Иэн Холм. Он играл Бильбо во «Властелине Колец» Материал редакции

Ему было 88 лет.

48 комментариев
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Фото Keystone

Умер британский актёр Иэн Холм, ему было 88 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агента актёра.

Как рассказал представитель Холма, актёр умер в больнице в окружении членов семьи. Смерть наступила из-за осложнений болезни, возникших от болезни Паркинсона.

Холм известен в первую очередь по роли Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» Питера Джексона, также он сыграл этого персонажа в «Хоббите», появившись в роли старого Бильбо. Кроме того, Холм играл в «Чужом» Ридли Скотта (Эш), «Бразилии» Терри Гиллиама (мистер Куртцман) и «Пятом элементе» (Вито Корнелиус).

Он получил премию Каннского фестиваля за лучшую роль второго плана в «Огненных колесницах» (1981 год), а также был номинирован на «Оскар».

#новости #кино

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48 комментариев
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Shlomo Goldenberg

56

Он играл священника в 5th Element, так понятней о ком речь

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Солдатский Орзэмэс

Shlomo
37

Он играл андроида Эша в «Чужом», так понятней о ком речь

Ответить

Shlomo Goldenberg

Солдатский
2

Но знают его лучше всего пожалуй по Пятому элементу

Ответить

Master Oogway

Солдатский
1

да

Ответить

Великий фонарь

Солдатский
1

Охренеть О.о не знал

Ответить

Неправильный шар

Shlomo
3

Вот да. Хоббита я считаю в его случае менее важной ролью, чем священника.

Ответить

Виктор Ганелес

Неправильный
4

Судя по imdb, властелин колец в 3 раза важнее

Ответить

Shlomo Goldenberg

Виктор
–6

Я властелин вообще не смотрел толком, хуита какая то. Один раз покурил хорошо перед сеансом, стал смотреть, думаю, ебана бобана, что за хрень тягомотная. В коллекции двд есть, но ни разу к нему больше так и не прикасался

Ответить

Shepard

Shlomo
8

Спасибо за информацию!

Ответить

Алекс Тетенькин

Неправильный
0

Согласен. Печальная новость.

Ответить

Юрій Білозеров

Shlomo
0

Причем я когда пересматривал HD ремастер недавно, то заметил что у него на части сцен один из глаз наполовину залит кровью. Быть может он еще тогда во время съемок перенес какую-то болезнь.

Ответить

bor_vn

Shlomo
0
Ответить

Учащийся каякер

41
Ответить

умный человек

32

Отправился в Валинор

Ответить

Michael Loktev

–28

Про каждого мертвого 90 летнего пушить будете?

Ответить

Дневной Илья

Michael
47

Про тебя не будут 

Ответить

Michael Loktev

Дневной
2

В рф столько не живут

Ответить

Существенный Илья

Michael
10

Тебя заставим

Ответить

умный человек

Michael
–1

сайты?

Ответить

Тоня гротер

Michael
5

Зачем люди включают уведомления, а потом рвутся с них?

Ответить

Дневной Илья

Тоня
0

Ты мои сообщения в личке не видишь?(

Ответить

Тоня гротер

Дневной
0

Нет

Ответить

Дневной Илья

Тоня
1

Жаль. Мой ответ: за Ка.....ку

Ответить

Тоня гротер

Дневной
0

Откуда узнал?

Ответить

Дневной Илья

Тоня
0

Было очевидно 

Ответить

Насущные Проблемы

Michael
0

да

Ответить

Ольга Щербинина

15

пока(

Ответить

Вчерашний космос

6

Спасибо за наводку, хагхамон

Ответить

умный человек

Вчерашний
5

Кор Галом

Ответить

Fog - Fog

умный
3

Тетриандох

Ответить

умный человек

Fog
0

Жвалы ползунов

Ответить

Мягкий меч

3

опять не тот хоббит 

Ответить

Владимир Филатов

Мягкий
7

Вообще-то он голум

Ответить

Дневной Илья

Владимир
4

Голлум - хоббит 

Ответить

умный человек

Владимир
0

aka Смеагол

Ответить

Yaroslav

6

Уплыл с эльфами из Средиземья 

Ответить

Николай Чумаков

4

крутой священник в Пятом элементе

Ответить

Алексей Акулов

0

Его роль в хоббите слишком маленькая. Думаю, лучше андроида Эша отметить

Ответить

Денис .

Алексей
5

У Энтони Хопкинса в "Молчании ягнят" около 15 минут экранного времени.

Бильбо неотъемливая важная часть Властелина Колец, нельзя назвать его роль маленькой.

Во Властелине Колец его роль даже важнее, чем Мартин Фримен в роли Бильбо в "Хоббите"

Ответить

Денис .

Денис
2

Я дурак, ты и говорил про Хоббита, сорян. Почему-то сначала подумал, что ты про Властелин Колец говоришь

Ответить

Олег Барбасов

0

F

Ответить

Soviet Pooh

0

Эш((

Ответить

Неправильный шар

0

F

Ответить

Andre Macareno

0

Сначала прочитал как «Маккелен»

Ответить

God Damn

0

Ушёл в Эребор

Ответить

Stas N.

0

«И жил он счастливо до конца своих дней. Хорошая концовка.»

Ответить

FOX

0

Так вот почему его не было в этом видео

Ответить

Alex Fielding

0

RIP

Ответить

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