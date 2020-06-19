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Новости
Ольга Щербинина
5147

Историк обнаружил в статье Путина о войне фейковую цитату Гитлера из запрещённой в России книги Материал редакции

Цитату о политике по отношению к народам, населяющим Россию, ранее использовали в «сотнях источников».

50 комментариев
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Исследователь архивных документов, историк Игорь Петров обратил внимание, что цитата Гитлера, которую Владимир Путин использовал в своей статье о Второй мировой войне, взята из сомнительного источника, и неверно переведена. Об этом Петров написал в фейсбуке.

По его словам, к нему обратились в связи с фразой из статьи: «Гитлер прямо заявлял: „Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола“». Как пояснил Петров, эта цитата приводится в «сотнях источников», начиная с советских времён.

Путин не указал источник, но в «Военно-историческом журнале» 1960 года он даётся — книга Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера» издания 1951 года, страница 72. «Проблема заключается в том, что ни на 72 странице, ни на предшествующей 71, ни на последующей 73, подобных слов не обнаруживается», — отметил Петров.

По его словам, самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в переводе на русский язык так: «И поэтому, властвуя над покорёнными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития».

По словам историка, в 2019 году вышла немецкая научная статья, в которой достоверность цитат из книги Пикера подвергают сомнению. Автор говорит, что в ней передаются не аутентичные слова Гитлера, а «отредактированные задним числом воспоминания о них, на которые далеко не всегда можно положиться». Петров также отметил, что книга Пикера внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

Путин в своей статье некритически использовал неверно переведённую в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник. Это усиливает и без того явный (как содержательно, так и лексически) «советский привкус» его статьи.

Игорь Петров
историк

Статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» опубликовали 18 июня в в американском консервативном журнале The National Interest. 19 июня на сайте Кремля и в «Российской газете» выложили её версию на русском языке.

В материале Путин рассказывает о причинах войны, размышляет об обвинениях в том, что СССР участвовал в её развязывании, комментирует пакт Молотова-Риббентропа и присоединении Латвии, Литвы и Эстонии. Президент также призывает другие страны к диалогу и говорит об опасности пересмотра итогов войны на Западе.

Путин написал статью о Второй мировой: СССР не…
Краткий пересказ материала из консервативного американского журнала, который принадлежит…
tjournal.ru

#новости #путин #история

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50 комментариев
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Алексей Акулов

21

Скоро панорама станет официальной

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Совместный жар

Алексей
0

Скоро? Так это давно источник достоверной и нейтральной информации.

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Dima Kowets

Алексей
0

Дичь деректед 😉✌️

Ответить

FOX

13

Выдумают фейк потом сами же в нее верят

В марте Захарова привела цитату, приписанную премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не достоин своего поста. В действительности Мэй не произносила подобной фразы. Ее автором стал лидер лейбористов Джереми Корбин, а само высказывание было адресовано главе МИД Великобритании Борису Джонсону.

Захарова вспомнила несуществующую цитату Тэтчер
Представитель МИД России Мария Захарова в качестве примера русофобии со стороны британцев…
lenta.ru
Ответить

Озорной Лис

FOX
8

Захарова и не такое говорила ))

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Руслан Турченко

FOX
3

Там ханыга, тут маразматик.. Давайте будем уважать человеческие слабости. Обосрались, но с кем не бывает? Крепче скрепим крепости нашего общего генокода. 

Ответить

Любимый пистолет

4

сабж переписывает непроверенную вики

стыдобища, до чего дошли
лига авторов делает то же самое

это другое (с)

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Evgenii Evgenii

Любимый
8

Посмели сказать что-то про Путина, квадрат тут же прибежал

Ответить

Любимый пистолет

Evgenii
–2

Еще раз для особо одаренных - никогда не выступала за действующую власть, однако за действующую оппозицию тоже, по причинам похожим на указанные выше. Не вижу принципиальной разницы.

Ответить

Тоня гротер

Любимый
5

Ну сабж и лига авторов конечно в одной весовой категории, и к ним должны быть одинаковые критерии оценивания

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Любимый пистолет

Тоня
1

Конечно нет, но лига авторов примерно так же реагирует на критику в отношении неточностей - либо игнорит, либо говорит, что это не важно и мелочи, ну и продолжает то же самое. Но в целом первый коммент весьма ироничный, не стоит серьезно так относится к сравнению.

Ответить

Evgenii Evgenii

Любимый
–1

Ну сейчас поправки примут и будешь на эту лигу доносы писать.

Ответить

Любимый пистолет

Evgenii
–1

Хуйню какую-то сказал как обычно кринжовую, к делу не относящуюся и рад. Впрочем это твой потолок.

Ответить

Evgenii Evgenii

Любимый
0

Ну ладно

Ответить

Любимый пистолет

Evgenii
0

Ну хоть куда-то тебя пригласили высказаться публично.

Ответить

George Weiler

3

Гострайтер превращается в дедрайтера

Ответить

Андрей Рядькин

2

«Советский привкус» неплохое название 5 части восседания господина

Ответить

Степан Маслов

2

Патрушев опять же:
Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь.

А оказалось, что это всего лишь мысли, снятые ФСО с «тонких полевых контуров» её однофамильца

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Несуществующая крылатая фраза бывшего госсекретаря США превратилась в официальную идеологию Кремля
tjournal.ru
Ответить

Озорной Лис

2

Все уже забыли как Путин показывал Оливеру Стоуну видео, выдавая его за действие русских в Сирии, а на самом деле это было видео американцев в Афганистане ))

CIT @CITeam_ru
Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане https://t.co/3qKNxjgCE2
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Marhal_New _Arleana

2

Угадайте кто скоро сляжет с короной

Ответить

Serg Bootlegger

1

Бля, а что были люди, которые записывали все слова Гитлера?)) может он ещё за русских топил вообще.

Ответить

Serg Bootlegger

Serg
–3

Ясно

Ответить

Просто Тимуррр

Serg
3

Что ясно? В реальности Гитлер говорил эти слова, потому что Петров ЛБГТ-активист?

Ответить

Serg Bootlegger

Просто
–3

ЛГБТ активизм, как в принципе любой другой, это диагноз.

Ответить

Serg Bootlegger

Просто
0

Короче, я про то, что новость сделана на основе цитата некого историка Игоря Петрова. Неплохо бы расписать, профессор но там, или просто челик окончил в шараге ИстФак и разоблачает Путина

Ответить

Тоня гротер

Serg
–1

Но для животных типа @Константин Курасов доктор исторических наук и профессор мгу это всё равно плохой источник, потому что такие люди имеют наглость не соглашаться с шизойдным манямирком @Константин Курасов 

Ответить

Serg Bootlegger

Тоня
0

Курасов то тут при чем ? Он же прост по большевизму угорает

Ответить

Тоня гротер

Serg
–1

Да хз просто

Ответить

Serg Bootlegger

Тоня
1

Пятница, уже начал бухать поди

Ответить

Alexei Kuksin

Serg
2

Это не тот Петров. Этот Петров из статьи известен по ЖЖ-нику labas. И он достойный историк.

Ответить

Serg Bootlegger

Alexei
1

Ну вот, поклёп на ровного пацана вышел

Ответить

Alexei Kuksin

Serg
2

Я в январе писал об книге к которой он делал научный комментарий.

Заметки о войне на уничтожение. Восточный фронт…
Небольшой отзыв на книгу.
tjournal.ru
Alexei Kuksin – Блог на TJ
Alexei Kuksin – Блог на TJ
tjournal.ru
Ответить

Serg Bootlegger

Alexei
1

Круто, подписался

Ответить

Джордж Харви

1

Историк скоро станет историей...

Ответить

Trip Junkie

1

Исследователь архивных документов, историк Игорь Петров обратил внимание,

Больше мы Игоря Петрова не увидим.

Ответить

Robo Krabe

1

Пора уже наконец-то запретить изучать чтение и письмо в начальных классах.
А то читают они, фейки ищут. 
Пендосские подстилки и холуи!!!1

Ответить

Эмиль Рубанов

–1

Меня вот что поражает: почему абсолютно все кроме пиар-специалистов рассматривают этот текст как написанный лично Путиным? Спичрайтеры есть такая профессия, не, не слышали? 

Ответить

Venya Sazonov

Эмиль
1

Да, но будто дед даже не решил прочитать, что там понаписали и сказал, что и так сойдёт

Ответить

Эмиль Рубанов

Venya
0

Справедливости ради, "фейковая цитата Гитлера из запрещённой в России книги" это уж совсем какой-то доеб. В подзаголовке тут же написано, что цитату ранее использовали в «сотнях источников», ну и хули?

Ответить

Evgenii Evgenii

Эмиль
0

Лол, а зачем тогда подписываться под ней? Он про эту статью еще месяцев 6 назад говорил вроде. Ему нравится в геополитику играть, вот и писал ее вместо работы и таблеток.

Ответить

Эмиль Рубанов

Evgenii
0

Ты наверное еще думаешь, что политики и речи говорят своими словами?
Каждый анекдот, каждая смелая импровизация рассчитаны профессионалами.

Ответить

Dmitry Sursin

Эмиль
0

" каждая смелая импровизация рассчитаны профессионалами
Какая цель преследовалась к фразе про Печенегов?

Ответить

Эмиль Рубанов

Dmitry
0

на буквальном уровне продемонстрировать преемственность народа и единение, на вторичном - бросить кость для обсуждения в медиа, чтобы занять народ (правило: одно выступление - один яркий мем), отвлекая от чего-то серьезного.

Ответить

Комментарий удален

Evgenii Evgenii

Эмиль
0

Максимальный уровень путинизма какой-то.
Путину эту статью подкинули?

Ответить

Эмиль Рубанов

Evgenii
0

да нет, просто он ее не писал, хотя несомненно разделяет ее тезисы
я к тому, что доебываться и анализировать его самого на основе текста, который он не писал это странно

Ответить

Bkmz Иванов

Эмиль
0

Импровизация... Профессионал...

Путин раньше уже говорил про печенегов и…
Президент процитировал известный юридический «анекдот» уже в третий раз.
tjournal.ru
Ответить

Руслан Турченко

Эмиль
0

Опять коварные литнегры подвели бедолагу.)) Культ личности тем и прекрасен, что ништяки и в грызло получает тот, кто находится под светом софитов. ;) 

Ответить

Alexei Kuksin

0

Смешная кстати книжка. 

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робот-бёрдвотчер

0

Так может немецкий фюрер имел в виду диктатуру и, чтобы её не допустить среди русских (а значит заполучить сильного противника), нужен примерно такой список мер.
Если для него идеальная политическая система была реализована у себя дома, то почему бы ему не считать самыми опасными противниками тех, у кого подобная политическая система? А то ведь "оригинальная цитата" очень похожа на штаты и либертарианство, про эти вот индивидуальные свободы и независимость. Некошерная система, с точки зрения Гитлера, а значит её надо поощрять среди врагов.;)

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Серый кардинал

0

Ревизионеров истории под суд! Солнцеликий лидер во всем прав!  Лучший приемник Путина - это сам Путин!

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