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Цитату о политике по отношению к народам, населяющим Россию, ранее использовали в «сотнях источников».
Исследователь архивных документов, историк Игорь Петров обратил внимание, что цитата Гитлера, которую Владимир Путин использовал в своей статье о Второй мировой войне, взята из сомнительного источника, и неверно переведена. Об этом Петров написал в фейсбуке.
По его словам, к нему обратились в связи с фразой из статьи: «Гитлер прямо заявлял: „Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола“». Как пояснил Петров, эта цитата приводится в «сотнях источников», начиная с советских времён.
Путин не указал источник, но в «Военно-историческом журнале» 1960 года он даётся — книга Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера» издания 1951 года, страница 72. «Проблема заключается в том, что ни на 72 странице, ни на предшествующей 71, ни на последующей 73, подобных слов не обнаруживается», — отметил Петров.
По его словам, самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в переводе на русский язык так: «И поэтому, властвуя над покорёнными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития».
По словам историка, в 2019 году вышла немецкая научная статья, в которой достоверность цитат из книги Пикера подвергают сомнению. Автор говорит, что в ней передаются не аутентичные слова Гитлера, а «отредактированные задним числом воспоминания о них, на которые далеко не всегда можно положиться». Петров также отметил, что книга Пикера внесена в Федеральный список экстремистских материалов.
Статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» опубликовали 18 июня в в американском консервативном журнале The National Interest. 19 июня на сайте Кремля и в «Российской газете» выложили её версию на русском языке.
В материале Путин рассказывает о причинах войны, размышляет об обвинениях в том, что СССР участвовал в её развязывании, комментирует пакт Молотова-Риббентропа и присоединении Латвии, Литвы и Эстонии. Президент также призывает другие страны к диалогу и говорит об опасности пересмотра итогов войны на Западе.
Скоро панорама станет официальной
Совместный жар
Скоро? Так это давно источник достоверной и нейтральной информации.
Выдумают фейк потом сами же в нее верят
В марте Захарова привела цитату, приписанную премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не достоин своего поста. В действительности Мэй не произносила подобной фразы. Ее автором стал лидер лейбористов Джереми Корбин, а само высказывание было адресовано главе МИД Великобритании Борису Джонсону.
Там ханыга, тут маразматик.. Давайте будем уважать человеческие слабости. Обосрались, но с кем не бывает? Крепче скрепим крепости нашего общего генокода.
Посмели сказать что-то про Путина, квадрат тут же прибежал
Еще раз для особо одаренных - никогда не выступала за действующую власть, однако за действующую оппозицию тоже, по причинам похожим на указанные выше. Не вижу принципиальной разницы.
Ну сабж и лига авторов конечно в одной весовой категории, и к ним должны быть одинаковые критерии оценивания
Любимый пистолет
Конечно нет, но лига авторов примерно так же реагирует на критику в отношении неточностей - либо игнорит, либо говорит, что это не важно и мелочи, ну и продолжает то же самое. Но в целом первый коммент весьма ироничный, не стоит серьезно так относится к сравнению.
Ну сейчас поправки примут и будешь на эту лигу доносы писать.
Хуйню какую-то сказал как обычно кринжовую, к делу не относящуюся и рад. Впрочем это твой потолок.
Ну ладно
Патрушев опять же:
Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь.
А оказалось, что это всего лишь мысли, снятые ФСО с «тонких полевых контуров» её однофамильца
Все уже забыли как Путин показывал Оливеру Стоуну видео, выдавая его за действие русских в Сирии, а на самом деле это было видео американцев в Афганистане ))
Бля, а что были люди, которые записывали все слова Гитлера?)) может он ещё за русских топил вообще.
Ясно
Что ясно? В реальности Гитлер говорил эти слова, потому что Петров ЛБГТ-активист?
Короче, я про то, что новость сделана на основе цитата некого историка Игоря Петрова. Неплохо бы расписать, профессор но там, или просто челик окончил в шараге ИстФак и разоблачает Путина
Но для животных типа @Константин Курасов доктор исторических наук и профессор мгу это всё равно плохой источник, потому что такие люди имеют наглость не соглашаться с шизойдным манямирком @Константин Курасов
Курасов то тут при чем ? Он же прост по большевизму угорает
Да хз просто
Это не тот Петров. Этот Петров из статьи известен по ЖЖ-нику labas. И он достойный историк.
Ну вот, поклёп на ровного пацана вышел
Я в январе писал об книге к которой он делал научный комментарий.
Исследователь архивных документов, историк Игорь Петров обратил внимание,
Больше мы Игоря Петрова не увидим.
Пора уже наконец-то запретить изучать чтение и письмо в начальных классах.
А то читают они, фейки ищут.
Пендосские подстилки и холуи!!!1
Меня вот что поражает: почему абсолютно все кроме пиар-специалистов рассматривают этот текст как написанный лично Путиным? Спичрайтеры есть такая профессия, не, не слышали?
Да, но будто дед даже не решил прочитать, что там понаписали и сказал, что и так сойдёт
Справедливости ради, "фейковая цитата Гитлера из запрещённой в России книги" это уж совсем какой-то доеб. В подзаголовке тут же написано, что цитату ранее использовали в «сотнях источников», ну и хули?
Лол, а зачем тогда подписываться под ней? Он про эту статью еще месяцев 6 назад говорил вроде. Ему нравится в геополитику играть, вот и писал ее вместо работы и таблеток.
Ты наверное еще думаешь, что политики и речи говорят своими словами?
Каждый анекдот, каждая смелая импровизация рассчитаны профессионалами.
" каждая смелая импровизация рассчитаны профессионалами
Какая цель преследовалась к фразе про Печенегов?
на буквальном уровне продемонстрировать преемственность народа и единение, на вторичном - бросить кость для обсуждения в медиа, чтобы занять народ (правило: одно выступление - один яркий мем), отвлекая от чего-то серьезного.
Комментарий удален
Максимальный уровень путинизма какой-то.
Путину эту статью подкинули?
да нет, просто он ее не писал, хотя несомненно разделяет ее тезисы
я к тому, что доебываться и анализировать его самого на основе текста, который он не писал это странно
Импровизация... Профессионал...
Опять коварные литнегры подвели бедолагу.)) Культ личности тем и прекрасен, что ништяки и в грызло получает тот, кто находится под светом софитов. ;)
Так может немецкий фюрер имел в виду диктатуру и, чтобы её не допустить среди русских (а значит заполучить сильного противника), нужен примерно такой список мер.
Если для него идеальная политическая система была реализована у себя дома, то почему бы ему не считать самыми опасными противниками тех, у кого подобная политическая система? А то ведь "оригинальная цитата" очень похожа на штаты и либертарианство, про эти вот индивидуальные свободы и независимость. Некошерная система, с точки зрения Гитлера, а значит её надо поощрять среди врагов.;)
Ревизионеров истории под суд! Солнцеликий лидер во всем прав! Лучший приемник Путина - это сам Путин!