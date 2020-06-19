Цитату о политике по отношению к народам, населяющим Россию, ранее использовали в «сотнях источников».

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Исследователь архивных документов, историк Игорь Петров обратил внимание, что цитата Гитлера, которую Владимир Путин использовал в своей статье о Второй мировой войне, взята из сомнительного источника, и неверно переведена. Об этом Петров написал в фейсбуке.

По его словам, к нему обратились в связи с фразой из статьи: «Гитлер прямо заявлял: „Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола“». Как пояснил Петров, эта цитата приводится в «сотнях источников», начиная с советских времён.

Путин не указал источник, но в «Военно-историческом журнале» 1960 года он даётся — книга Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера» издания 1951 года, страница 72. «Проблема заключается в том, что ни на 72 странице, ни на предшествующей 71, ни на последующей 73, подобных слов не обнаруживается», — отметил Петров.

По его словам, самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в переводе на русский язык так: «И поэтому, властвуя над покорёнными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития».

По словам историка, в 2019 году вышла немецкая научная статья, в которой достоверность цитат из книги Пикера подвергают сомнению. Автор говорит, что в ней передаются не аутентичные слова Гитлера, а «отредактированные задним числом воспоминания о них, на которые далеко не всегда можно положиться». Петров также отметил, что книга Пикера внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

Путин в своей статье некритически использовал неверно переведённую в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник. Это усиливает и без того явный (как содержательно, так и лексически) «советский привкус» его статьи. Игорь Петров историк

Статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» опубликовали 18 июня в в американском консервативном журнале The National Interest. 19 июня на сайте Кремля и в «Российской газете» выложили её версию на русском языке.

В материале Путин рассказывает о причинах войны, размышляет об обвинениях в том, что СССР участвовал в её развязывании, комментирует пакт Молотова-Риббентропа и присоединении Латвии, Литвы и Эстонии. Президент также призывает другие страны к диалогу и говорит об опасности пересмотра итогов войны на Западе.