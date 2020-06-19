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Основательница бренда пообещала оказать поддержку больнице, в которой работает девушка.
Официальный экипировщик Олимпийской команды России ZASPORT сделал медсестру Надежду Жукову из Тулы героиней своей новой съёмки. В мае фото девушки в купальнике под защитным костюмом разошлись по интернету.
«Надежда стала одним из символов „эры коронавируса“. Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с Covid-19», — отметила основатель бренда Анастасия Задорина. Она также пообещала привлекать медсестру к социальным проектам и оказать поддержку больнице, в которой она работает.
Сама Жукова в интервью рассказала, что мечтала стать медиком с детства, закончила РязГМУ по специальности «Сестринское дело», а сейчас планирует поступать в мединститут. Медсестра также призналась, что ей до сих пор неловко говорить о ситуации с «фото в купальнике». Она пояснила, что в тот день была не в купальнике, а в спортивном топе и шортах.
«Я не была готова к такому вниманию. Я просто не брала трубку на незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться. Журналисты звонили моим друзьям, пытались разузнать какую-то информацию обо мне. Это всё было просто ужасно», — рассказал девушка и отметила, что справиться со всем ей помогла работа.
Компании Zasport Анастасии Задориной с 2018 года обеспечивает формой олимпийскую сборную России. До этого в течение 15 лет форму выпускала компания Bosco. Контракт с Zasport рассчитан до 2025 года.
Осенью 2014 года Задорина организовала в Москве акцию по обмену предметов импортной одежды на её футболки с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры». По данным Forbes дизайнер — дочь генерала ФСБ, а среди спонсоров её проекта — структуры бизнесмена Алексея Хотина.
Фото Надежды Жуковой попали в сеть в конце мая. Медсестра надела купальник под защитный костюм, так как в больнице было очень жарко — она не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать.
Тупо рекламный ход заспорта, кто то слышал о них до этого?
охренеть, реклама оказалась рекламным ходом
милая девушка) здоровья ей
ну охуеть теперь че
ну и хули она проёбывается, работает медсестрой? охуела вообще. ей моделью надо работать, спасать мир
Херасе.. Куснировича бортанули что ли ГПУшники?
но есть и хорошая новость
Теомист больше не будет щитпостить?
Всё ясно и понятно, но можно ссылочку на Инстаграмчик её? :)