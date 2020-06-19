Основательница бренда пообещала оказать поддержку больнице, в которой работает девушка.

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Официальный экипировщик Олимпийской команды России ZASPORT сделал медсестру Надежду Жукову из Тулы героиней своей новой съёмки. В мае фото девушки в купальнике под защитным костюмом разошлись по интернету.

Надежда Жукова Фото ZASPORT

«Надежда стала одним из символов „эры коронавируса“. Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с Covid-19», — отметила основатель бренда Анастасия Задорина. Она также пообещала привлекать медсестру к социальным проектам и оказать поддержку больнице, в которой она работает.

Сама Жукова в интервью рассказала, что мечтала стать медиком с детства, закончила РязГМУ по специальности «Сестринское дело», а сейчас планирует поступать в мединститут. Медсестра также призналась, что ей до сих пор неловко говорить о ситуации с «фото в купальнике». Она пояснила, что в тот день была не в купальнике, а в спортивном топе и шортах.

Надежда Жукова Фото ZASPORT

«Я не была готова к такому вниманию. Я просто не брала трубку на незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться. Журналисты звонили моим друзьям, пытались разузнать какую-то информацию обо мне. Это всё было просто ужасно», — рассказал девушка и отметила, что справиться со всем ей помогла работа.

Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу. Надежда Жукова медсестра

Компании Zasport Анастасии Задориной с 2018 года обеспечивает формой олимпийскую сборную России. До этого в течение 15 лет форму выпускала компания Bosco. Контракт с Zasport рассчитан до 2025 года.

Осенью 2014 года Задорина организовала в Москве акцию по обмену предметов импортной одежды на её футболки с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры». По данным Forbes дизайнер — дочь генерала ФСБ, а среди спонсоров её проекта — структуры бизнесмена Алексея Хотина.

Фото Надежды Жуковой попали в сеть в конце мая. Медсестра надела купальник под защитный костюм, так как в больнице было очень жарко — она не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать.