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Новости
Ольга Щербинина
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Тульская «медсестра в купальнике» стала героиней съёмки бренда ZASPORT, который одевает олимпийцев Материал редакции

Основательница бренда пообещала оказать поддержку больнице, в которой работает девушка.

32 комментария
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Официальный экипировщик Олимпийской команды России ZASPORT сделал медсестру Надежду Жукову из Тулы героиней своей новой съёмки. В мае фото девушки в купальнике под защитным костюмом разошлись по интернету.

Надежда Жукова Фото ZASPORT

«Надежда стала одним из символов „эры коронавируса“. Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с Covid-19», — отметила основатель бренда Анастасия Задорина. Она также пообещала привлекать медсестру к социальным проектам и оказать поддержку больнице, в которой она работает.

Сама Жукова в интервью рассказала, что мечтала стать медиком с детства, закончила РязГМУ по специальности «Сестринское дело», а сейчас планирует поступать в мединститут. Медсестра также призналась, что ей до сих пор неловко говорить о ситуации с «фото в купальнике». Она пояснила, что в тот день была не в купальнике, а в спортивном топе и шортах.

Надежда Жукова Фото ZASPORT

«Я не была готова к такому вниманию. Я просто не брала трубку на незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться. Журналисты звонили моим друзьям, пытались разузнать какую-то информацию обо мне. Это всё было просто ужасно», — рассказал девушка и отметила, что справиться со всем ей помогла работа.

Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу.

Надежда Жукова
медсестра

Компании Zasport Анастасии Задориной с 2018 года обеспечивает формой олимпийскую сборную России. До этого в течение 15 лет форму выпускала компания Bosco. Контракт с Zasport рассчитан до 2025 года.

Осенью 2014 года Задорина организовала в Москве акцию по обмену предметов импортной одежды на её футболки с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры». По данным Forbes дизайнер — дочь генерала ФСБ, а среди спонсоров её проекта — структуры бизнесмена Алексея Хотина.

Фото Надежды Жуковой попали в сеть в конце мая. Медсестра надела купальник под защитный костюм, так как в больнице было очень жарко — она не ожидала, что костюм будет так сильно просвечивать.

#новости #карантинвроссии

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но есть и хорошие новости
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32 комментария
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Vladimir

4

Тупо рекламный ход заспорта, кто то слышал о них до этого?

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Сергей Сергеев

Vladimir
90

охренеть, реклама оказалась рекламным ходом

Ответить

dmzkrsk

Сергей
11

одноходовачка!

Ответить

Ольга Щербинина

Vladimir
12

все слышали, когда они вместо боско начали поставлять шмот спортсменам

Ответить

ouxen

Ольга
2

нет никто и этот раз первый и последний

Ответить

Чехол от очков

Vladimir
0

Ну, видел пару вывесок и магазинов

Ответить

Андрей Ивашко

Vladimir
0
Ответить

Yuri Miller

Vladimir
0

чмоспорт, слышал о них

Ответить

Sapar Nurkamal

5

милая девушка) здоровья ей

Ответить

Блаженный глобус

Sapar
6

Я урод и у меня печот каждый раз

Ответить

vvtwittep

4

Девушка красивая, а качество фото, конечно, говно.

Ответить

Наружный огонь

2

привилегии красивых

Ответить

Наружный огонь

Наружный
0

@Миша Давыдов 

Ответить

Голодный шмель

2

Одежда на втором фото издалека выглядит так, как будто Надежда представляет киберспортивную организацию NaVi

Ответить

Serg Bootlegger

1

Денег хоть взяли за рекламу?

Ответить

ouxen

1

ну охуеть теперь че

Ответить

Yuri Miller

ouxen
0

ну и хули она проёбывается, работает медсестрой? охуела вообще. ей моделью надо работать, спасать мир

Ответить

ouxen

Yuri
0

заводы стоят!

Ответить

Руслан Турченко

0

Херасе.. Куснировича бортанули что ли ГПУшники? 

Ответить

Взаимный нос

Руслан
2

Дочь ФСБшника полезнее, видимо

Ответить

theomism

0

но есть и хорошая новость

Ответить

Алексей Любимцев

theomism
1

Теомист больше не будет щитпостить?

Ответить

theomism

Алексей
0

теомист будет хорошим, хороший теомист, хороший теомист

Ответить

Yuri Miller

theomism
0

сон ом, со ном с оном соно м

Ответить

Костя Шевчук

–2

Всё ясно и понятно, но можно ссылочку на Инстаграмчик её? :)

Ответить

Mr Porter

Костя
1

https://www.instagram.com/nadinzhuk/

Ответить

Костя Шевчук

Mr
0

Спасибо, добрый человек

Ответить

Дневной Илья

0

Почему она не в маске?

Ответить

Без Имени

0

Ммм, я бы разрешил посидеть на моем лице (простите)

Ответить

Левый пёс_анон

0

молодец

Ответить

Yuri Miller

0

Если читать по-немецки, будет ЦА Спорт, то есть центральный аппарат Спорт

Ответить

Yuri Miller

–1

Одной медсестрой меньше. Станет моделью. А чо, ей идёт

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