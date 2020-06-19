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Новости
Ольга Щербинина
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Орловский журналист рассказал о просьбе властей удалить часть интервью инфекциониста, где она говорит о голосовании Материал редакции

По мнению врача, оно приведёт к росту числа заболевших коронавирусом.

14 комментариев
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Главный редактор издания «Орловские новости» Денис Волин рассказал о просьбах местных чиновников удалить часть интервью главного инфекциониста региона Виктории Адоньевой. Это касалось слов врача, что голосование по поправкам к Конституции вызовет прирост больных коронавирусом, пишут «Открытые медиа».

По словам журналиста, сделать это рекомендовали источники в областной администрации, но прямых угроз не поступало. Он отказался выполнить просьбу властей.

Намекали на то, что лучше бы в интересах врача удалить часть текста, в котором говорится о голосовании.

Денис Волин
главный редактор «Орловских новостей»

Волин добавил, что, по словам его источников, после выхода интервью губернатору Орловской области позвонили из администрации президента. Журналист не может подтвердить достоверность этих данных, но его источник утверждает, что АП «отреагировала» на интервью. «Непонятно, какие доводы Адоньевой собирается проверять прокуратура. Человек высказал свое видение ситуации как эксперт», — сказал Волин.

Виктория Адоньева рассказала о нехватке коек для больных коронавирусом и отметила, что после голосования по Конституции число заражённых «обязательно» вырастет. «Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — сказала она. По её словам, лечить заболевших скоро будет некому, так как медики «работают на пределе сил». После выхода интервью прокуратура региона начала проверку фактов из него.

#новости #карантинвроссии #врачи #регионы

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14 комментариев
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Светский колос

13

 в интересах врача удалить часть текста, в котором говорится о голосовании

Уебаны хотят устроить в стране «Дело врачей» №2. Какие же мрази.

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Комментарий удален

Константин Курасов

Сталин
1

Единственный современный геноцид, который бы я поддержал - это геноцид ботов от порватых обиженок-твинкодрочеров)

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Турецкий Петя

Сталин
0

Нахуй ты меня забанил со всех аккаунтов?

Ответить

Алексей Селезнев

5

Не ну  у них железные яйца 
Мое почтение 

Ответить

Константин Г.

4

Я не понимаю, чиновники на самом деле такие тупые, что думают, что если удалить часть интервью, то это никто не заметит? Наоборот же заметят, шум поднимут и привлечёт ещё больше внимания.

Ответить

Sanek Igoshev

Константин
1

видать искренне верят, что из интернета можно что-то удалить

Хотя это не только наша проблема, вон фотку Бейонсе тоже из интернета удали

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Рулон Обоев

Sanek
2

ты хотел сказать Мэрайя Кэри

Ответить

alex twit

Sanek
2

Как риана побелела, похорошела при джейзи

Ответить

Sanek Igoshev

alex
0

да блин, все они ****** на одно лицо :(

Ответить

the fart of гейпард

3

Что только не сделают, лишь бы голосовали, даже такую ебаную мелочь, статью которую прочитают полтора человека, готовы переписать чтобы не касалось важным для путина дел, вот такая власть у нас, любит свой народ

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Zasad Asdasd

3

Радует, что есть в стране эксперты, которые не боятся сказать правду. 
Достали уже эти холуи, вещающие как все хорошо и отлично, и как мы умеем со всем справляться

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Асрор

0

То есть Россияне идут на голосование чтобы помирать? И это власть понимает? 🤔

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Al

Асрор
0

Как будто им не все равно

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Вольный Валера

0

В интересах врачей удалить чиновников

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