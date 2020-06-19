По мнению врача, оно приведёт к росту числа заболевших коронавирусом.

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Главный редактор издания «Орловские новости» Денис Волин рассказал о просьбах местных чиновников удалить часть интервью главного инфекциониста региона Виктории Адоньевой. Это касалось слов врача, что голосование по поправкам к Конституции вызовет прирост больных коронавирусом, пишут «Открытые медиа».

По словам журналиста, сделать это рекомендовали источники в областной администрации, но прямых угроз не поступало. Он отказался выполнить просьбу властей.

Намекали на то, что лучше бы в интересах врача удалить часть текста, в котором говорится о голосовании. Денис Волин главный редактор «Орловских новостей»

Волин добавил, что, по словам его источников, после выхода интервью губернатору Орловской области позвонили из администрации президента. Журналист не может подтвердить достоверность этих данных, но его источник утверждает, что АП «отреагировала» на интервью. «Непонятно, какие доводы Адоньевой собирается проверять прокуратура. Человек высказал свое видение ситуации как эксперт», — сказал Волин.

Виктория Адоньева рассказала о нехватке коек для больных коронавирусом и отметила, что после голосования по Конституции число заражённых «обязательно» вырастет. «Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — сказала она. По её словам, лечить заболевших скоро будет некому, так как медики «работают на пределе сил». После выхода интервью прокуратура региона начала проверку фактов из него.