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что происходит в интернете
По мнению врача, оно приведёт к росту числа заболевших коронавирусом.
Главный редактор издания «Орловские новости» Денис Волин рассказал о просьбах местных чиновников удалить часть интервью главного инфекциониста региона Виктории Адоньевой. Это касалось слов врача, что голосование по поправкам к Конституции вызовет прирост больных коронавирусом, пишут «Открытые медиа».
По словам журналиста, сделать это рекомендовали источники в областной администрации, но прямых угроз не поступало. Он отказался выполнить просьбу властей.
Волин добавил, что, по словам его источников, после выхода интервью губернатору Орловской области позвонили из администрации президента. Журналист не может подтвердить достоверность этих данных, но его источник утверждает, что АП «отреагировала» на интервью. «Непонятно, какие доводы Адоньевой собирается проверять прокуратура. Человек высказал свое видение ситуации как эксперт», — сказал Волин.
Виктория Адоньева рассказала о нехватке коек для больных коронавирусом и отметила, что после голосования по Конституции число заражённых «обязательно» вырастет. «Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — сказала она. По её словам, лечить заболевших скоро будет некому, так как медики «работают на пределе сил». После выхода интервью прокуратура региона начала проверку фактов из него.
Комментарий удален
Единственный современный геноцид, который бы я поддержал - это геноцид ботов от порватых обиженок-твинкодрочеров)
Я не понимаю, чиновники на самом деле такие тупые, что думают, что если удалить часть интервью, то это никто не заметит? Наоборот же заметят, шум поднимут и привлечёт ещё больше внимания.
видать искренне верят, что из интернета можно что-то удалить
Хотя это не только наша проблема, вон фотку Бейонсе тоже из интернета удали
Что только не сделают, лишь бы голосовали, даже такую ебаную мелочь, статью которую прочитают полтора человека, готовы переписать чтобы не касалось важным для путина дел, вот такая власть у нас, любит свой народ
Радует, что есть в стране эксперты, которые не боятся сказать правду.
Достали уже эти холуи, вещающие как все хорошо и отлично, и как мы умеем со всем справляться
То есть Россияне идут на голосование чтобы помирать? И это власть понимает? 🤔