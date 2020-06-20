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Среди них журналисты нескольких изданий — им запрещали снимать задержания.
19 июня в нескольких городах Белоруссии прошли акции солидарности в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Участники выстраивались в «живые цепи», хлопали в ладоши и скандировали лозунг «Выпускай» в поддержку задержанных активистов.
Вечером в Минске задержали около 80 человек, в Гомеле, Бобруйске и Витебске — по 10 человек. В Гродно, Новополоцке и Могилёве также проходили задержания. ОМОН объяснял разгон акции «незаконностью мероприятия». Большинство из них отпустили ночью без составления протоколов.
Среди задержанных — оператор Reuters, съемочная группа белорусского бюро «Радио Свобода», журналисты «Белсата» и «Еврорадио», фотограф Tut.by. Журналистам якобы запрещали снимать проходящие задержания участников акции. Официальный представитель МВД Белоруссии не объяснила причины задержания, сказав, что в милиции «проверят их документы и отпустят».
Кому интересно че происходит в этой картофельной республике Белоруссия?
Незаконный динозавр
Не забывай, что твой тёзка всё происходящее в картофельной республике внедряет через несколько лет в России.
Белорусы, вы топите за независимость страны или за присоединение к РФ? Если за независимость, то почему вы против Лукашенко, ведь он не дал поглотить страну?