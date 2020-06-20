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Новости
Екатерина Кузнецова
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На акциях протеста в Белоруссии задержали около 120 человек Материал редакции

Среди них журналисты нескольких изданий — им запрещали снимать задержания.

4 комментария
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19 июня в нескольких городах Белоруссии прошли акции солидарности в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Участники выстраивались в «живые цепи», хлопали в ладоши и скандировали лозунг «Выпускай» в поддержку задержанных активистов.

Вечером в Минске задержали около 80 человек, в Гомеле, Бобруйске и Витебске — по 10 человек. В Гродно, Новополоцке и Могилёве также проходили задержания. ОМОН объяснял разгон акции «незаконностью мероприятия». Большинство из них отпустили ночью без составления протоколов.

Среди задержанных — оператор Reuters, съемочная группа белорусского бюро «Радио Свобода», журналисты «Белсата» и «Еврорадио», фотограф Tut.by. Журналистам якобы запрещали снимать проходящие задержания участников акции. Официальный представитель МВД Белоруссии не объяснила причины задержания, сказав, что в милиции «проверят их документы и отпустят».

  • Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, несмотря на пандемию коронавируса. Из 15 кандидатов четверо отказались от участия в предвыборной гонке;
  • Кандидата в президенты Сергея Тихановского арестовали за участие в митингах. Позже в доме его матери провели обыск, следователи обнаружили у него около 900 тысяч долларов;
  • Претендента Виктора Бабарико задержали вместе с сыном и его соратниками. СК возбудил уголовное дело об уходе от налогов и «отмывочных схемах».
В Белоруссии продолжается президентская гонка: у…
Обзор последних событий вокруг оппонентов Лукашенко и тех, кто хочет проголосовать против него.
tjournal.ru

#белоруссия #протесты #митинги

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4 комментария
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Володя

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Кому интересно че происходит в этой картофельной республике Белоруссия?

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Незаконный динозавр

Володя
0

Не забывай, что твой тёзка всё происходящее в картофельной республике внедряет через несколько лет в России.

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Pavel Reich

0

Белорусы, вы топите за независимость страны или за присоединение к РФ? Если за независимость, то почему вы против Лукашенко, ведь он не дал поглотить страну?

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Миша Сергеев

Pavel
0

Чел ты...

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