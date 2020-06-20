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Новости
Екатерина Кузнецова
2642

Компания из США отказалась от названия «Эскимо», чтобы не оскорблять эскимосов Материал редакции

Упаковка мороженого изменится спустя 100 лет на волне борьбы с расовым неравенством.

Старая упаковка Eskimo Pie Фото Getty Images

Американская компания Dreyer's изменит название мороженого и дизайн упаковки Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов Аляски и других регионов. Главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес считает, что пора пересмотреть образы бренда, основанные на расовых и национальных различиях.

Мы стремимся быть частью решения проблемы расового неравенства и признаём, что этот термин является уничижительным.

Элизабелл Маркес
главный маркетолог компании Dreyer's

Сейчас на упаковке мороженого изображён эскимос в меховой одежде на фоне северных пейзажей. Этот образ создали ещё в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер — через два года изображение и название запатентовали и продали компанию на волне популярности. В 2007 году её купила Dreyer's, которая является американским филиалом компании Froneri — ей владеют Nestle и R&R Ice Cream.

#сша #новости

Екатерина Кузнецова PLUS
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46 комментариев
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Старательный бинокль

28

Наконец-то все продукты питания будут названы только в честь белого населения.

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Ясный Денис

Старательный
0

Многоходовочка!

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Владислав Покровский

25

Почему это выглядит как новость из ИА Панорама?

Ответить

Акционерный нос

Владислав
1

Новое поколение редакторов на тж, пора бы привыкнуть

Ответить

Алексей Любимцев

Акционерный
7

Новое поколение мировых новостей , пора бы привыкнуть

Ответить

Акционерный нос

Алексей
1

Это не новость, а нелепый вброс Екатерины. Освящать потуги каждой компании вклиниться в сжв-мейнстрим(чтобы не потерять потребителей и обезопасить себя) смысла нет

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Алексей Любимцев

Акционерный
3

По-моему вполне интересный и комичный инфоповод в духе всех последних мировых новостей, почему бы об этом не написать

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Комментарий удален

Segaz

01
0

При рождении

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Friday

14
Ответить

Litnikov Danil

Friday
0

Коня жалко

Ответить

Убедительная Геосфера

Litnikov
4
Ответить

Убедительная Геосфера

13

А что, эскимосы оскорблялись? Мне кажется, их жизнь интересна и насыщенна, и на оскорбительство не должно оставаться времени

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Amir Name

Убедительная
3

скорее всего оскорбились "прогрессивные" белые, которые ползают по интернету, по библиотекам, по архивам и ищут все большее количество "угнетённых" и "оскорблённых"

Ответить

Василий Лебедев

Убедительная
0

Более того, это натуральный расизм. Ведь только черные жизни важны! Эскимосы расисты.

Ответить

Max Belkov

10

Из серии хватит убивать докторов чтобы делать докторскую колбасу 

Ответить

Ze Katze

6

А как она их оскорбляет? Их спросили вообще, оскорбляет ли их название мороженого? 100 лет вот знать не знали. Да и вообще, им срать наверное, они рыбу ловят, иглы строят и китов на гарпуны шпундюрят. Какое блять мороженое.... 

Ответить

Bkmz Иванов

3

"Белый дом" под угрозой

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Scotch

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

Защитники животных: hot-dog 

Ответить

Пальто в коне

1

а эскимосы жаловались на притеснения?

Ответить

Убедительная Геосфера

Пальто
4

Это были превентивные извинения

Ответить

Пальто в коне

Убедительная
1

представляю как собираются эскимосы всей общиной, самый умный пишет заявление об оскорблениях от лица всех. тут мороженое переименовывают и эскимосы такие: «ну сууууука, расходимся по юртам»

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Friday

2

Предлагаю запустить серию мороженного - пломбир "Белый супрематист" и его главный антагонист "Шоколоданый зайчик", и, специально для феминисток - замороженный сок "Тренировщица" 

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Marhal_New _Arleana

0

Как мороженное может кого-то обидеть?

Ответить

Старательный бинокль

Marhal_New
4

Спросите у "Медузы". Ее тоже основала белая женщина-либерал, они в таких вопросах мастера.

Ответить

Василий Лебедев

Старательный
0

Медуза те еще борцунихи, но "оскорбились" же не они, это сама компания владелец бренда решила вдруг присоединиться к тик-ток челлленджу и в штаны себе нассать.

Ответить

dmzkrsk

1

Как бы кафе "Япошка" не пришлось переименовывать

Ответить

Amir Name

dmzkrsk
1

вобще надо всё переименовать в "Кафе за углом", "Столовая N 2", "Чайхона N1" чтобы по максимуму никого не обидеть

Ответить

Bkmz Иванов

Amir
1
Ответить

конгруэ́нтный

Bkmz
0

кайф

Ответить

Bkmz Иванов

Amir
0
Ответить

Amir Name

Bkmz
1

хорошая предвыборная агитация

Ответить

Kyler

dmzkrsk
0

Хорошо что у нас на это насрать

Ответить

Василий Лебедев

Kyler
1

На Светлакова узбеки наезжают из-за его ресторана Ишак.

Ответить

Cyril

Василий
0

Возбуждаются?

Ответить

Рог Кирилл

dmzkrsk
0

В свое время пришлось.переименовывать сеть ресторанов "Япошка" в "Япоша". Так что это уже все было.

Ответить

Василий Лебедев

1

Доставляет, что совки взяли не только рецепт мороженного, но даже название и всю дорогу выдавали это за свое, исконно-посконное.

Ответить

Vasiliy

1

Задний тормоз непременно переименовать - чтобы не оскорблять тормознутых

Ответить

Bkmz Иванов

1

Мультик, и песенку "Чунга - Чанга" запретить na hyi

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Alexandr Khait

0

Надо срочно корректировать испанский язык, там есть слово «негро»

Ответить

Василий Лебедев

Alexandr
1

А Африке целые страны и реки под угрозой.

Ответить

Alexandr Khait

0

Индейка, блин теперь большая цыпа..

Ответить

Klim August

Alexandr
0

Ширяев что ли?

Ответить

Andre Macareno

0

Ну блин, такая упаковка красивая, где она кого-то оскорБЛЯТЬ могла...

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конгруэ́нтный

0

ну все правильно 
пора бы

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Klim August

0

Мир совсем с ума сошел?

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