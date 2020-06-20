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что происходит в интернете
Упаковка мороженого изменится спустя 100 лет на волне борьбы с расовым неравенством.
Американская компания Dreyer's изменит название мороженого и дизайн упаковки Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов Аляски и других регионов. Главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес считает, что пора пересмотреть образы бренда, основанные на расовых и национальных различиях.
Сейчас на упаковке мороженого изображён эскимос в меховой одежде на фоне северных пейзажей. Этот образ создали ещё в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер — через два года изображение и название запатентовали и продали компанию на волне популярности. В 2007 году её купила Dreyer's, которая является американским филиалом компании Froneri — ей владеют Nestle и R&R Ice Cream.
Старательный бинокль
Наконец-то все продукты питания будут названы только в честь белого населения.
Ясный Денис
Многоходовочка!
Владислав Покровский
Почему это выглядит как новость из ИА Панорама?
Акционерный нос
Новое поколение редакторов на тж, пора бы привыкнуть
Алексей ЛюбимцевАкционерный
Новое поколение мировых новостей , пора бы привыкнуть
Акционерный нос
Это не новость, а нелепый вброс Екатерины. Освящать потуги каждой компании вклиниться в сжв-мейнстрим(чтобы не потерять потребителей и обезопасить себя) смысла нет
Алексей ЛюбимцевАкционерный
По-моему вполне интересный и комичный инфоповод в духе всех последних мировых новостей, почему бы об этом не написать
Комментарий удален
Segaz01
При рождении
Friday
Litnikov DanilFriday
Коня жалко
Убедительная ГеосфераLitnikov
Убедительная Геосфера
А что, эскимосы оскорблялись? Мне кажется, их жизнь интересна и насыщенна, и на оскорбительство не должно оставаться времени
Amir NameУбедительная
скорее всего оскорбились "прогрессивные" белые, которые ползают по интернету, по библиотекам, по архивам и ищут все большее количество "угнетённых" и "оскорблённых"
Василий ЛебедевУбедительная
Более того, это натуральный расизм. Ведь только черные жизни важны! Эскимосы расисты.
Max Belkov
Из серии хватит убивать докторов чтобы делать докторскую колбасу
Ze Katze
А как она их оскорбляет? Их спросили вообще, оскорбляет ли их название мороженого? 100 лет вот знать не знали. Да и вообще, им срать наверное, они рыбу ловят, иглы строят и китов на гарпуны шпундюрят. Какое блять мороженое....
Bkmz Иванов
"Белый дом" под угрозой
Bkmz ИвановBkmz
Scotch
Bkmz ИвановBkmz
Защитники животных: hot-dog
Пальто в коне
а эскимосы жаловались на притеснения?
Убедительная ГеосфераПальто
Это были превентивные извинения
Пальто в конеУбедительная
представляю как собираются эскимосы всей общиной, самый умный пишет заявление об оскорблениях от лица всех. тут мороженое переименовывают и эскимосы такие: «ну сууууука, расходимся по юртам»
Friday
Предлагаю запустить серию мороженного - пломбир "Белый супрематист" и его главный антагонист "Шоколоданый зайчик", и, специально для феминисток - замороженный сок "Тренировщица"
Marhal_New _Arleana
Как мороженное может кого-то обидеть?
Старательный бинокль
Спросите у "Медузы". Ее тоже основала белая женщина-либерал, они в таких вопросах мастера.
Василий ЛебедевСтарательный
Медуза те еще борцунихи, но "оскорбились" же не они, это сама компания владелец бренда решила вдруг присоединиться к тик-ток челлленджу и в штаны себе нассать.
dmzkrsk
Как бы кафе "Япошка" не пришлось переименовывать
Amir Namedmzkrsk
вобще надо всё переименовать в "Кафе за углом", "Столовая N 2", "Чайхона N1" чтобы по максимуму никого не обидеть
Bkmz ИвановAmir
конгруэ́нтныйBkmz
кайф
Bkmz ИвановAmir
Amir NameBkmz
хорошая предвыборная агитация
Kylerdmzkrsk
Хорошо что у нас на это насрать
Василий ЛебедевKyler
На Светлакова узбеки наезжают из-за его ресторана Ишак.
CyrilВасилий
Возбуждаются?
Рог Кириллdmzkrsk
В свое время пришлось.переименовывать сеть ресторанов "Япошка" в "Япоша". Так что это уже все было.
Василий Лебедев
Доставляет, что совки взяли не только рецепт мороженного, но даже название и всю дорогу выдавали это за свое, исконно-посконное.
Vasiliy
Задний тормоз непременно переименовать - чтобы не оскорблять тормознутых
Bkmz Иванов
Мультик, и песенку "Чунга - Чанга" запретить na hyi
Alexandr Khait
Надо срочно корректировать испанский язык, там есть слово «негро»
Василий ЛебедевAlexandr
А Африке целые страны и реки под угрозой.
Alexandr Khait
Индейка, блин теперь большая цыпа..
Klim AugustAlexandr
Ширяев что ли?
Andre Macareno
Ну блин, такая упаковка красивая, где она кого-то оскорБЛЯТЬ могла...
конгруэ́нтный
ну все правильно
пора бы
Klim August
Мир совсем с ума сошел?