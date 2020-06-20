Американская компания Dreyer's изменит название мороженого и дизайн упаковки Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов Аляски и других регионов. Главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес считает, что пора пересмотреть образы бренда, основанные на расовых и национальных различиях.

Сейчас на упаковке мороженого изображён эскимос в меховой одежде на фоне северных пейзажей. Этот образ создали ещё в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер — через два года изображение и название запатентовали и продали компанию на волне популярности. В 2007 году её купила Dreyer's, которая является американским филиалом компании Froneri — ей владеют Nestle и R&R Ice Cream.