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О песне 1987 года вновь заговорили год назад в России и на Западе, а в мае она вошла в топ-5 чарта радио «Like-FM».
Участник группы «Альянс» Олег Парастаев умер рано утром 20 июня, об этом сообщили на странице во «ВКонтакте» музыканта. Причина смерти пока неизвестна.
Олег Парастаев вошёл в состав группы «Альянс» в 1986 году, а через два года покинул её. За это время он успел написать музыку и текст песни «На заре», ставшую лауреатом «Фестиваля надежд» в 1987 году.
Новая волна популярности к песне «На заре» пришла в конце 2018 года, когда певица Монеточка перепела её в новогоднем эпизоде шоу «Вечерний Ургант» — «Голубом Урганте». Затем пользователи Reddit и англоязычные СМИ обратили внимание на клавишника Парастаева из записи выступления «Альянса».
В апреле 2019 года Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале снятый в 1987 году клип на песню «На заре». За год видео набрало почти 5 миллионов просмотров и сотни хвалебных комментариев под ним.
Парастаев продолжал заниматься музыкой. На канале он публиковал новости о жизни «Альянса», новые песни и клипы. В конце апреля 2020 году группа выпустила новую версию клипа «На заре».
Долгий век моей звезды.
Сонный блеск земной росы.
Громкий смех и райский мёд —
В небесах!
На заре голоса зовут меня.
На заре голоса зовут меня.
Новая волна популярности к песне «На заре» пришла в конце 2018 года, когда певица Монеточка перепела её в новогоднем эпизоде шоу «Вечерний Ургант»
ээ, какбэ песня была широко известна и до этого, особенно среди стримеров. После про клип узнали на Западе и пошло поехало. И только потом Монеточка спела.
ИМХО, конкретно песня "На заре" дико расхайпленная песня, которую зумеры чуть ли не до небес возвели. У группы есть куда более интересные вещи.
Клавишнику светлая память, но весь этот хайп он лично запустил, залив на ютуб 100500 версий этой песни
А что лучше? Остальное какое-то в другом стиле что ли. Эта песня вообще выбивается даже из их репертуара.
Не понял. А за что комментарий удалили?
Всего лишь написал правду, что впервые вижу/слышу.
Закришотю-ка пока Катечка снова не порвалась и не принялась устраивать самосуд.
Валер, это несерьёзно
Клавишник..
Умер Альянс.
Творчески он умер конечно лет 30 назад.
Зато успел выложить раритет, придав группе второе дыхание.
А я при чем тут?
А в остальном, достойная кандидатура для противоставления с группой?
Позже, когда Парастаев ушел из группы, Альянс записали "Сделано в белом" — заметную пластинку. Правда, то совсем другая музыка.
А у Олега появился собственный проект — НРГ: и вот там остались эти "на заре"–вайбз. Остались конкретно.
А мне казалось, что песня "На заре" повторно раскрутилась после фильма "Hardcore Henry".