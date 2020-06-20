О песне 1987 года вновь заговорили год назад в России и на Западе, а в мае она вошла в топ-5 чарта радио «Like-FM».

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Олег Парастаев Фото со страницы во «ВКонтакте» Олега Парастаева

Участник группы «Альянс» Олег Парастаев умер рано утром 20 июня, об этом сообщили на странице во «ВКонтакте» музыканта. Причина смерти пока неизвестна.

Олег Парастаев вошёл в состав группы «Альянс» в 1986 году, а через два года покинул её. За это время он успел написать музыку и текст песни «На заре», ставшую лауреатом «Фестиваля надежд» в 1987 году.

Новая волна популярности к песне «На заре» пришла в конце 2018 года, когда певица Монеточка перепела её в новогоднем эпизоде шоу «Вечерний Ургант» — «Голубом Урганте». Затем пользователи Reddit и англоязычные СМИ обратили внимание на клавишника Парастаева из записи выступления «Альянса».

В апреле 2019 года Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале снятый в 1987 году клип на песню «На заре». За год видео набрало почти 5 миллионов просмотров и сотни хвалебных комментариев под ним.

Парастаев продолжал заниматься музыкой. На канале он публиковал новости о жизни «Альянса», новые песни и клипы. В конце апреля 2020 году группа выпустила новую версию клипа «На заре».