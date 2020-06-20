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Новости
Екатерина Кузнецова
3782

Умер музыкант Олег Парастаев. Он написал песню «На заре» группы «Альянс» Материал редакции

О песне 1987 года вновь заговорили год назад в России и на Западе, а в мае она вошла в топ-5 чарта радио «Like-FM».

32 комментария
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Олег Парастаев Фото со страницы во «ВКонтакте» Олега Парастаева

Участник группы «Альянс» Олег Парастаев умер рано утром 20 июня, об этом сообщили на странице во «ВКонтакте» музыканта. Причина смерти пока неизвестна.

Олег Парастаев вошёл в состав группы «Альянс» в 1986 году, а через два года покинул её. За это время он успел написать музыку и текст песни «На заре», ставшую лауреатом «Фестиваля надежд» в 1987 году.

Группа «Альянс» спустя 32 года показала клип на…
В России песню перепела Монеточка, а под старой концертной записью на YouTube — сотни англоязычных…
tjournal.ru

Новая волна популярности к песне «На заре» пришла в конце 2018 года, когда певица Монеточка перепела её в новогоднем эпизоде шоу «Вечерний Ургант» — «Голубом Урганте». Затем пользователи Reddit и англоязычные СМИ обратили внимание на клавишника Парастаева из записи выступления «Альянса».

В апреле 2019 года Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале снятый в 1987 году клип на песню «На заре». За год видео набрало почти 5 миллионов просмотров и сотни хвалебных комментариев под ним.

Парастаев продолжал заниматься музыкой. На канале он публиковал новости о жизни «Альянса», новые песни и клипы. В конце апреля 2020 году группа выпустила новую версию клипа «На заре».

#новости #музыка

Спасибо за наводку Rublik
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32 комментария
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Ваня Погост

31

Долгий век моей звезды.
Сонный блеск земной росы.
Громкий смех и райский мёд —
В небесах!

На заре голоса зовут меня.
На заре голоса зовут меня.

Ответить

Алексей Любимцев

Ваня
3

Наа зарееее

Ответить

Pavel Vasiliev

10

Новая волна популярности к песне «На заре» пришла в конце 2018 года, когда певица Монеточка перепела её в новогоднем эпизоде шоу «Вечерний Ургант»

ээ, какбэ песня была широко известна и до этого, особенно среди стримеров. После про клип узнали на Западе и пошло поехало. И только потом Монеточка спела.

Ответить

Kenny McCormick

Pavel
5

После того как Гришковец и Brainstorm сделали кавер в 2008

Ответить

Антон Пострунин

Pavel
5

Просто напоминание, что версия монеточки отвратительна.

Ответить

Subtiliter Exspiravit

–6

ИМХО, конкретно песня "На заре" дико расхайпленная песня, которую зумеры чуть ли не до небес возвели. У группы есть куда более интересные вещи.
Клавишнику светлая память, но весь этот хайп он лично запустил, залив на ютуб 100500 версий этой песни

Ответить

Руслан Гатин

Subtiliter
14

100500 версий он залил уже после хайпа

Ответить

Василий Лебедев

Subtiliter
1

А что лучше? Остальное какое-то в другом стиле что ли. Эта песня вообще выбивается даже из их репертуара.

Ответить

Присущий самолет

Subtiliter
1

"мы" тоже оверпрайс и че

Ответить

Серьёзный Валера

3

Не понял. А за что комментарий удалили?
Всего лишь написал правду, что впервые вижу/слышу.

Ответить

Серьёзный Валера

Серьёзный
0

Закришотю-ка пока Катечка снова не порвалась и не принялась устраивать самосуд.

Ответить

alexferman

Серьёзный
5

Валер, это несерьёзно

Ответить

Серьёзный Валера

alexferman
2

Держи плюсик и вали уже.

Ответить

Рулон Обоев

Серьёзный
2

лол, мой тоже удалили.

Ответить

Rublik

Рулон
0

скорей всего они были в предыдущей новости их объединили 

Ответить

Максим Шпилёв

2

С 6:56

https://youtu.be/zLF0PQpDl_Y?t=416

Ответить

Илья Барышников

Максим
0

У чувака было столько планов на жизнь, да и выглядел он бодрячком

Ответить

Овжешко Пожежниченко

–2

Клавишник..
Умер Альянс.
Творчески он умер конечно лет 30 назад. 
Зато успел выложить раритет, придав группе второе дыхание.

Ответить

1 2

Овжешко
4

Ну а ты творчески даже не рождался

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1
2

А я при чем тут?

Ответить

1 2

Овжешко
0

Аа, сорри, ты же ещё не умер.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1
0

А в остальном, достойная кандидатура для противоставления с группой?

Ответить

Сергей Андреев

1

Бля...

Ответить

Яшка Воронков

1

Эх, голоса все таки дозвались...

Ответить

sear.scar

1

Позже, когда Парастаев ушел из группы, Альянс записали "Сделано в белом" — заметную пластинку. Правда, то совсем другая музыка.

А у Олега появился собственный проект — НРГ: и вот там остались эти "на заре"–вайбз. Остались конкретно.

Ответить

Никита Сивирин

0

:(

Ответить

1 2

0

Да ну как так, а?

Ответить

Алиса Селезнёва

0

Мы сохранили эту песню на куртке

Ответить

nikdanil

0

А мне казалось, что песня "На заре" повторно раскрутилась после фильма "Hardcore Henry". 

Ответить

ouxen

0

какой еще нахуй лайк фм?!

Ответить

Болезненный Петя

0

Новая волна популярности к песне «На заре» пришла в конце 2018 года, когда певица Монеточка перепела её в новогоднем эпизоде шоу «Вечерний Ургант»

Фублин

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

F конечно

Вообще советский синти-поп был хороший

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