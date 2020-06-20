Сильный дождь в Москве затопил несколько улиц. Подземный переход ушёл под воду целиком
Материал редакции
Особенно не повезло южной части города — там машины наполовину скрылись под водой.
Днём 20 июня в Москве прошёл сильный дождь с грозой. К обеду больше всего пострадал юг Москвы. Затопило участки Варшавского шоссе, проспекта Андропова, улицы Восточного Бирюлёво и другие. В ближайшие часы дождь продолжится.
В соцсетях публикуют видео с затопленными улицами, ушедшими под воду машинами и целыми реками воды. В районе Варшавского шоссе полностью затопило один из переходов, а машины на дороге образовалась многокилометровая пробка.
Антон Пострунин
Я раньше не совсем понимал, почему ругают Собянина, вроде все красиво делает, а теперь понимаю.
Mezzo Deesa
ОБАМА ПРЕКРАТИ
UniverseMezzo
Золотой дождь.
Снусмумрик
Ну а чего вы хотели в ловушке живём
Английский Влад
у нас теперь Венеция нахуй
Madsons
Ну, сейчас после стонов введут плату за содержание ливневых стоков как прибалтике.:(
MmmaxMadsons
введут плату за содержание ливневых стоков
В регионах
Рулон Обоев
Природа смывает поправочный позор.
Jakub Marona
в крыму кстати такая же херь. Россия дороги то строит, но настолько тупо, что улицы и даже тротуары(!) раз в месяц стабильно затапливаются
Рулон ОбоевJakub
ты ж из другой страны, забыл?
Jakub MaronaРулон
В смысле? Я бываю раз в пару лет в Крыму.
Рулон ОбоевJakub
через Украину въезжаешь, надеюсь?
Jakub MaronaРулон
Ну по официальной ж границе)
Рулон ОбоевJakub
а зачем оккупированные территории посещаешь? пополняешь казну оккупанта.
Jakub MaronaРулон
Ну такая природа, что сложно сдержаться)
Но там потихоньку все застраивают Ваши депутаты, так что скоро не будет смысла ехать даже
Skoi Skoi
Природа обнуляется , у меня на районе
Игорь Рачук
Всё! Великий потоп начался!
dmzkrsk
Следующая форма короновируса?
Михаил Чуриков
Йошкар-Олу обделили. Путин, помоги!