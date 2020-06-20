Особенно не повезло южной части города — там машины наполовину скрылись под водой.

Затопление Варшавского шоссе Видео Telegram-канала « Московские новости

Днём 20 июня в Москве прошёл сильный дождь с грозой. К обеду больше всего пострадал юг Москвы. Затопило участки Варшавского шоссе, проспекта Андропова, улицы Восточного Бирюлёво и другие. В ближайшие часы дождь продолжится.

В соцсетях публикуют видео с затопленными улицами, ушедшими под воду машинами и целыми реками воды. В районе Варшавского шоссе полностью затопило один из переходов, а машины на дороге образовалась многокилометровая пробка.

Alex Plotkin @thenotarius45 Почему в Москве обложить весь город плиткой деньги есть, а нормальные ливневки сделать нет . Приходится останавливаться и ждать пока закончится дождь и стечет вода тупо чтобы не словить гидроудар https://t.co/gKTPzsKc9R

Московские новости 🌊Перекрёсток Варшавки и Сумской

Московские новости А это проспект Андропова

Feldman @EvgenyFeldman офигеть, просто на глазах затопило площадку у метро — там два года назад 18 месяцев делали ремонт, но Собянин забыл сделать ливневку, похоже https://t.co/Ed5dZYxSLG

Baza В Москве затопление после сильной грозы. На дне оказались несколько улиц в районе Варшавского шоссе. В мутных водах столичных переулков плавают автомобили.

@kpru @kpru



На улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка https://t.co/FxRbHjTfOY Из-за ливня в Москве затопило часть Варшавского шоссеНа улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка https://www.msk.kp.ru/daily/27145.5/4239547/?from=twall

Что там в Москве? 🙈 Сливной колодец в шоке от такого количества воды



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