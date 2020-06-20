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Новости
Екатерина Кузнецова
1973

Сильный дождь в Москве затопил несколько улиц. Подземный переход ушёл под воду целиком Материал редакции

Особенно не повезло южной части города — там машины наполовину скрылись под водой.

Затопление Варшавского шоссе Видео Telegram-канала «Московские новости»

Днём 20 июня в Москве прошёл сильный дождь с грозой. К обеду больше всего пострадал юг Москвы. Затопило участки Варшавского шоссе, проспекта Андропова, улицы Восточного Бирюлёво и другие. В ближайшие часы дождь продолжится.

В соцсетях публикуют видео с затопленными улицами, ушедшими под воду машинами и целыми реками воды. В районе Варшавского шоссе полностью затопило один из переходов, а машины на дороге образовалась многокилометровая пробка.

Alex Plotkin @thenotarius45
Почему в Москве обложить весь город плиткой деньги есть, а нормальные ливневки сделать нет . Приходится останавливаться и ждать пока закончится дождь и стечет вода тупо чтобы не словить гидроудар https://t.co/gKTPzsKc9R
Московские новости
🌊Перекрёсток Варшавки и Сумской
Что там в Москве?
🙈 На станции «Бирюлево-товарная» воды по пояс
Московские новости
А это проспект Андропова
Feldman @EvgenyFeldman
офигеть, просто на глазах затопило площадку у метро — там два года назад 18 месяцев делали ремонт, но Собянин забыл сделать ливневку, похоже https://t.co/Ed5dZYxSLG
Baza
В Москве затопление после сильной грозы. На дне оказались несколько улиц в районе Варшавского шоссе. В мутных водах столичных переулков плавают автомобили.
@kpru @kpru
Из-за ливня в Москве затопило часть Варшавского шоссе

На улице собралась нетипичная для выходных многокилометровая пробка https://www.msk.kp.ru/daily/27145.5/4239547/?from=twall https://t.co/FxRbHjTfOY
Что там в Москве?
🙈 Сливной колодец в шоке от такого количества воды

Чертаново Южное, ул. Подольских Курсантов
Московские новости
🙈 На Варшавке просто потоп

Подземный переход набрался до краёв.

#москва #происшествия #новости

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19 комментариев
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Антон Пострунин

8

Я раньше не совсем понимал, почему ругают Собянина, вроде все красиво делает, а теперь понимаю. 

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Mezzo Deesa

6

ОБАМА ПРЕКРАТИ

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Universe

Mezzo
0

Золотой дождь.

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Снусмумрик

3

Ну а чего вы хотели в ловушке живём

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Английский Влад

3

у нас теперь Венеция нахуй

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Madsons

0

Ну, сейчас после стонов введут плату за содержание ливневых стоков как прибалтике.:(

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Mmmax

Madsons
8

введут плату за содержание ливневых стоков

В регионах

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Рулон Обоев

1

Природа смывает поправочный позор.

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Jakub Marona

0

в крыму кстати такая же херь. Россия дороги то строит, но настолько тупо, что улицы и даже тротуары(!) раз в месяц стабильно затапливаются

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Рулон Обоев

Jakub
–1

ты ж из другой страны, забыл?

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Jakub Marona

Рулон
0

В смысле? Я бываю раз в пару лет в Крыму.

Ответить

Рулон Обоев

Jakub
0

через Украину въезжаешь, надеюсь?

Ответить

Jakub Marona

Рулон
0

Ну по официальной ж границе)

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Рулон Обоев

Jakub
0

а зачем оккупированные территории посещаешь? пополняешь казну оккупанта.

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Jakub Marona

Рулон
0

Ну такая природа, что сложно сдержаться)
Но там потихоньку все застраивают Ваши депутаты, так что скоро не будет смысла ехать даже

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Skoi Skoi

0

Природа обнуляется , у меня на районе

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Игорь Рачук

0

Всё! Великий потоп начался! 

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dmzkrsk

0

Следующая форма короновируса?

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Михаил Чуриков

–1

Йошкар-Олу обделили. Путин, помоги!

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