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Дамир Камалетдинов
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«Серебряный дождь» за две недели собрал 13 миллионов рублей и передумал закрываться Материал редакции

Радиостанция собиралась сменить формат или прекратить вещание из-за падения рекламных доходов.

4 комментария
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«Серебряный дождь» преодолел кризис и не станет закрываться из-за проблем с финансированием. Радиостанция собрала 13 миллионов рублей на продолжение работы за две недели после объявления о возможном прекращении работы. Об этом ТАСС рассказал основатель «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий.

По словам гендиректора станции, она успешно перенесла финансовый кризис благодаря сбору средств от слушателей и возвращению рекламодателей. Савицкий пояснил, что острая фаза миновала и поблагодарил поклонников, поддержавших «Серебряный дождь».

Острая фаза миновала, а главное мы получили еще и такую моральную поддержку в виде сообщений от наших слушателей, от которых хочется жить и работать. Это в первую очередь заслуга наших слушателей и рекламодателей, которые не бросили нас в беде.

Дмитрий Савицкий
гендиректор «Серебряного дождя»

3 июня Савицкий рассказал, что у «Серебряного дождя» закончились средства для продолжения работы. При этом компании и так пришлось сократить треть персонала и закрыть часть передач из-за падения доходов на 99%. Оставшихся запасов должно было хватить до 4 июля — в этот день радиостанции исполнится 25 лет. Савицкий приз

6 июня «Серебряный дождь» запустил сбор пожертвований. За двое суток компания получила 7,5 миллионов рублей.

#новости #радио #медиа

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George Weiler

1

Озолотился

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Master Oogway

1

А быд бы золотой, получил бы миллиард

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Андрей Заварзин

0

Рыночек не порешал
Ну думаю не долго они ещё протянут, кто вообще радио слушает в 2020? Дальнобойщики?

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Андрей Гришин

Андрей
0

Я радио слушаю, для фона и для привыкания к языку (не русскоязычное слушаю). Но все же это интернет-трансляция, а не FM

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