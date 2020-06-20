Прямой эфир
что происходит в интернете
По мнению бизнесмена, Павел Дуров готовится продать часть Telegram кому-то из богатейших россиян.
Telegram разблокировали в России, потому что мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов. Таким образом Дуров заработает деньги и сможет заниматься новые проектами. Об этом заявил предприниматель Евгений Чичваркин в разговоре с RTVi.
Чичваркин также назвал «хренью» публикацию в канале Дурова, где он поздравлял россиян с разблокировкой. По словам бизнесмена, глава Telegram уже не один раз писал одно, а потом делал всё наоборот: например, когда опубликовал причины не уезжать из России, а потом переехал в другую страну и написал там о причинах уехать.
4 июня Павел Дуров открыто поддержал инициативу по разблокировке Telegram в России. Тогда он писал, что за два года блокировки команда мессенджера научилась успешно противодействовать экстремистскому контенту.
18 июня Роскомнадзор заявил, что разблокирует Telegram в России, несмотря на решение суда об ограничении доступа к мессенджеру. В ведомстве тогда пояснили, что согласовали разблокировку с Генпрокуратурой.
В тот же день Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой мессенджера и отметил, что действия властей «внушают оптимизм». По мнению главы Telegram, разблокировка «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов».
Не удивлюсь, если всё намного проще и разблокировали чисто для попытки поднятия рейтинга среди молодежи.