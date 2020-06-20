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Новости
Дамир Камалетдинов
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Чичваркин: Telegram разблокировали из-за продажи части мессенджера российским олигархам Материал редакции

По мнению бизнесмена, Павел Дуров готовится продать часть Telegram кому-то из богатейших россиян.

2 комментария
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Telegram разблокировали в России, потому что мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов. Таким образом Дуров заработает деньги и сможет заниматься новые проектами. Об этом заявил предприниматель Евгений Чичваркин в разговоре с RTVi.

Может быть, он с кем-то готовит сделку, потому что у него не получилась его гениальная идея на миллиарды. Вероятно, он просто кому-то продаст или пустит кого-то в долю в Telegram и получит кэш.

Видимо, какой-то олигарх (вряд ли Усманов, другой) покупает кусок и они быстро это всё разблокировали. А LinkedIn, который важен для бизнеса, никто разблокировать не будет

Евгений Чичваркин
предприниматель

Чичваркин также назвал «хренью» публикацию в канале Дурова, где он поздравлял россиян с разблокировкой. По словам бизнесмена, глава Telegram уже не один раз писал одно, а потом делал всё наоборот: например, когда опубликовал причины не уезжать из России, а потом переехал в другую страну и написал там о причинах уехать.

Он считает себя умнее многих, и это факт. Он считает себя гением. И, мне кажется, в целом он людей считает за быдло. Наверное, это небезосновательно, но давайте согласимся, что это человек достаточно заносчивый и про деньги.

Евгений Чичваркин

4 июня Павел Дуров открыто поддержал инициативу по разблокировке Telegram в России. Тогда он писал, что за два года блокировки команда мессенджера научилась успешно противодействовать экстремистскому контенту.

18 июня Роскомнадзор заявил, что разблокирует Telegram в России, несмотря на решение суда об ограничении доступа к мессенджеру. В ведомстве тогда пояснили, что согласовали разблокировку с Генпрокуратурой.

В тот же день Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой мессенджера и отметил, что действия властей «внушают оптимизм». По мнению главы Telegram, разблокировка «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов».

#новости #дуров #telegram

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2 комментария
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Pavel Reich

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Не удивлюсь, если всё намного проще и разблокировали чисто для попытки поднятия рейтинга среди молодежи.

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Вольный блик

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Лайк если ты за Дурова, дизлайк если за Женю.

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