Может быть, он с кем-то готовит сделку, потому что у него не получилась его гениальная идея на миллиарды. Вероятно, он просто кому-то продаст или пустит кого-то в долю в Telegram и получит кэш.

Видимо, какой-то олигарх (вряд ли Усманов, другой) покупает кусок и они быстро это всё разблокировали. А LinkedIn, который важен для бизнеса, никто разблокировать не будет.