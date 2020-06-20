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По мнению бизнесмена, Павел Дуров готовится продать часть Telegram кому-то из богатейших россиян.
Предприниматель Евгений Чичваркин в разговоре с RTVi предположил, что Telegram разблокировали в России, потому что мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов. Таким образом, по его мнению, Павел Дуров заработает деньги и займётся новыми проектами.
Чичваркин также назвал «хренью» публикацию в канале Дурова, где он поздравлял россиян с разблокировкой. По словам бизнесмена, глава Telegram уже не один раз писал одно, а потом делал всё наоборот: например, когда опубликовал причины не уезжать из России, а потом переехал в другую страну и написал там о причинах уехать.
4 июня Павел Дуров открыто поддержал инициативу по разблокировке Telegram в России. Тогда он писал, что за два года блокировки команда мессенджера научилась успешно противодействовать экстремистскому контенту.
18 июня Роскомнадзор заявил, что разблокирует Telegram в России, несмотря на решение суда об ограничении доступа к мессенджеру. В ведомстве тогда пояснили, что согласовали разблокировку с Генпрокуратурой.
В тот же день Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой мессенджера и отметил, что действия властей «внушают оптимизм». По мнению главы Telegram, разблокировка «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов».
Не удивлюсь, если всё намного проще и разблокировали чисто для попытки поднятия рейтинга среди молодежи.
Самое разумное обьяснение — формально разблокировали (то что и так не было заблокировано) просто чтобы рейтинг власти перед голосованием немного поднять. Вот и все. А у Чичиваркина какие-то домыслы, не знаю что не знаю кому
А поздравления Дурова тоже для поднятия рейтинга? Ведь он мог просто потроллить тех кто пытался заблокировать . Логика в домыслах Чичваркина есть
Заголовок:
Чичваркин: Telegram разблокировали из-за продажи части мессенджера российским олигархам
Превью:
мессенджер ... хотят продать
Чичваркин:
Может быть
Вероятно
Видимо
Дамир, bruuuuuh
Уверенный лолипоп
Да а че еще ты напишешь, если у чичваркина все месседжи такие? Он ориентируется на свою ЦА, которая заглядывает ему в рот и ее безоговорочное доверие к его личному бренду, правда загадкой остается на чем оно зиждется, но в комментах это чаще всего объясняют тем, что "хороший человек, бизнесмен в изгнании, на родине рот открыть не давали", "сделал себе бизнес, нам врать не будет" и так далее. Напоминает аргументацию про "риелтор хороший, дочери квартиру сделал в центре по дешевке, значит и нам левым васянам сделает", к примеру. Там культ личности и целый воз идиотских вопросов из категории: "Как считаете, стоит ли мне купить доллары в моем Калаче-на-Залупе или вложится во что-то другое?". При этом сам Чичваркин вообще четко ничего не говорит и не советует в принципе, пишет всякие загадочные намеки и на том и едет. Вообще риторика у него забавная, такая... На вкладчиков Кэшберри рассчитанная, очень эмоциональная)
Шо то хуйня, шо это хуйня. Вот это обе хуйни такие, шо я, бля, ебал её маму рот..
Че то мне тоже странным показалось, что они так резко разблокировали, хотя тема не горячая и уже всем похуй
Кстати, очень много было последний год разговоров мы бы конечно лучше в телегу перешли, но мы же люди гос-ые, низзя. Может кому-то надоело прост.
И все им пользовались и пользуются без каких-либо проблем, в том числе и власть.
Вот и нахуя сейчас поднимать опять тему, что какие то долбоебы обосрались с цензурой
А в совокупности, что ФАС уступил Apple как-то вообще выставляют их еще большими петухами))
Исполнительный кавалер
ФАС уступил Apple как-то вообще выставляют их еще большими петухами))
Каким образом?
Ну объяснение может быть попроще и очевиднее. Заблокировать толком не удалось. Все, от отдельных чиновников, до целых ведомств, прокремлевские СМИ и медиаперсоны особо не скрываясь продолжали пользоваться. Выглядело это все нехорошо для репутации власти и репрессивного аппарата. Надо было эту проблему как-то решать, или продолжать бодаться, дожимать и демонстрировать неотвратимость действия закона и силу режима, или максимально по-тихому отменить, легализовав тот расклад, который сложился к этому моменту.
Про это говорилось ещё после того, как кто-то обосрался при начале ковида и ебанул официальный канал для возвращения россиян из заражённых стран домой
(Из головы вылетело, как это называлось правильно)
Вертикальный цветок
Игнор если за Ескобара
Болезненный Петя
За какого Женю?
Лайк если ты мальчик 👦 , репост - если девочка 👧 !!!!!! Посмотрим кого больше!!!
А небинарным личностям шо делать?
Пасаны, налойсайте 195 лойсов, хочу лойснуть камент-голосовалку, но я в дислойсах.
А смысл разблокировать для олигарха до продажи? Чтобы больше заплатить?
Ну с другой стороны возможно его долг Абрамовичу и Ко за неудавшийся TON реструктурировали в телеграм и под этот шумок разблокировали
Тж начиналось с новостей из твиттера. Там кроме личного мнения особо то ничего и нет.
Чичваркин пиздеть не будет я щитаю. А Павел может.
Но у Чичваркина не факты, а догадки.
Ну вообще, более разумных объяснений я лично не вижу. Более того, изначально инвесторы вкладывали в тон, грубо говоря, под залог телеграмма. У Дурова возможно и вариантов не было никаких.
В оправдание Павла, надо сказать, что содержание телеги стоит огромных денег каждый месяц, а монетизировать запрещенный продукт почти невозможно. Продать часть телеграмма вполне нормальный шаг, уж точно не Павла в этом надо винить (а всех, что страна у нас такая).
Вообще-то телеграмм был «запрещён» в России, а пользуются им по всему миру, так что монетизировать вполне можно, как и найти покупателя по-лучше.
В да в Иране тож особо не намонетизируешься...
По всему миру это очень сильно сказано. В Европе и Америке никого не знаю кто им пользуется кроме русских
по-моему все гораздо проще - изначально он и не был "враждебной" программой, а был создан в сотрудничестве со спецслужбами. а цирк с блокировкой - чтоб все поверили какой оппозиционный мессенджер, ух!
Основной коктейль
Кстати, Ельцин назначил Путина приемником, чтобы в будущем вырастить Навального. А цирк с выборами и преследование оппозиции просто для того, чтобы прикрыть настоящего правителя России - Навального!
ну, такие сказки только Шарль Перро и может написать )
а тут да, Чичваркин сказал, что наверно якобы кто-то покупает и других вариантов нет, точно
Может быть
Вероятно
Просто кому то
Пустит кого то
Видимо какой то
Какие у Евгения охуенные инсайды.
Если это правда, то история окончательно закрепит тренд, что мир стал каким-то безальтернативным.
Куда бежал Сноуден? Где хотел работать Томми Робинсон? Кто основной спонсор Марин Ле Пен и прочих? А еще всякие веселые штуки вроде американцев, которые приходят к русским в комменты и начинают их ругать за блэкфейс. Как-то это очень хреново.
Блаженный кот
А разве бы лу Сноудена лучший выбор страны которая гарантированно его не сдаст ? Также нужно заметить, что он не с ярдом зелени убежал, а его госизмену (разглашение гостайны) отрицать бесполезно.
Поэтому Светов прав: глобальный мир без границ - это чудовищная антиутопия, в которой будет некуда бежать.
Почаще рассказывайте про независимого либертарианца дурова, ибо кормящийся с рук бурханыча "цифровой сопротивленец" это очень смешно
Дуров выпускает TON - телегу блочат
Дуров закрывает TON-телегу открывают
Я конечно далек от всех этих гениев маркетинга и бизнеса, но мне кажется , что все прям на ладони: сначала Паша показывает, что проект целиком и полностью абстрагируется от России, пускает пыль в глаза Омерике, а когда понял, что не проканало, все возвращается на круги своя. Что ещё больше убеждает в мысли, что он как то связан с Кремлем.
ЗОГ.
Ну так это все легко поворачивается обратно: мериканское гос-во блочит тон - Павел бежит в РФ, где его принимают как противника Штатов, а на самом деле он ахент ЦРУ и весь запрет тона это операция прикрытия.
не, щас тебе расскажут про ельцина, и вообще паша дуров святой, это другое))
Только сегодня за шашлыками, выдвинул конспирологическую теорию что телеграмм отдал ключи тов. майору после неудачи с блокчейном и потери прибылей.
А Чич оказывается за забором сидел и подслушивал, гад.
Так Существуют ключи?
в моей уютненькой конспирологии - несомненно. ИРЛ - не ведаю и не интересуюсь.
Интересно, куда съёбывать, если Дуров действительно продался? Был вроде протокол Tox, который уже 2-3 года в стадии альфы.