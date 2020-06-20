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Дамир Камалетдинов
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Чичваркин: Telegram разблокировали из-за возможной продажи части мессенджера российским олигархам Материал редакции

По мнению бизнесмена, Павел Дуров готовится продать часть Telegram кому-то из богатейших россиян.

83 комментария
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Предприниматель Евгений Чичваркин в разговоре с RTVi предположил, что Telegram разблокировали в России, потому что мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов. Таким образом, по его мнению, Павел Дуров заработает деньги и займётся новыми проектами.

Может быть, он с кем-то готовит сделку, потому что у него не получилась его гениальная идея на миллиарды. Вероятно, он просто кому-то продаст или пустит кого-то в долю в Telegram и получит кэш.

Видимо, какой-то олигарх (вряд ли Усманов, другой) покупает кусок и они быстро это всё разблокировали. А LinkedIn, который важен для бизнеса, никто разблокировать не будет.

Евгений Чичваркин
предприниматель

Чичваркин также назвал «хренью» публикацию в канале Дурова, где он поздравлял россиян с разблокировкой. По словам бизнесмена, глава Telegram уже не один раз писал одно, а потом делал всё наоборот: например, когда опубликовал причины не уезжать из России, а потом переехал в другую страну и написал там о причинах уехать.

Он считает себя умнее многих, и это факт. Он считает себя гением. И, мне кажется, в целом он людей считает за быдло. Наверное, это небезосновательно, но давайте согласимся, что это человек достаточно заносчивый и про деньги.

Евгений Чичваркин

4 июня Павел Дуров открыто поддержал инициативу по разблокировке Telegram в России. Тогда он писал, что за два года блокировки команда мессенджера научилась успешно противодействовать экстремистскому контенту.

18 июня Роскомнадзор заявил, что разблокирует Telegram в России, несмотря на решение суда об ограничении доступа к мессенджеру. В ведомстве тогда пояснили, что согласовали разблокировку с Генпрокуратурой.

В тот же день Павел Дуров поздравил пользователей с разблокировкой мессенджера и отметил, что действия властей «внушают оптимизм». По мнению главы Telegram, разблокировка «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов».

#дуров #telegram

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83 комментария
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Pavel Reich

44

Не удивлюсь, если всё намного проще и разблокировали чисто для попытки поднятия рейтинга среди молодежи.

Ответить

solawind

24

Самое разумное обьяснение — формально разблокировали (то что и так не было заблокировано) просто чтобы рейтинг власти перед голосованием немного поднять. Вот и все. А у Чичиваркина какие-то домыслы, не знаю что не знаю кому

Ответить

solawind

solawind
5

И этому даже есть одно доказательство — первыми законопроект о разблокировании внесли СР, а это, как известно, фейковая привластная партия, призванная изображать  либеральную

Ответить

hyposlasher

solawind
2

Да бог с ним с Чичваркиным, главное что у тебя не домыслы

Ответить

Заур Зауров

solawind
1

А поздравления Дурова тоже для поднятия рейтинга? Ведь он мог просто потроллить тех кто пытался заблокировать . Логика в домыслах Чичваркина есть

Ответить

Сергей Лукин

12

Заголовок:
Чичваркин: Telegram разблокировали из-за продажи части мессенджера российским олигархам

Превью:
мессенджер ... хотят продать 

Чичваркин:
Может быть

Вероятно

Видимо

Дамир, bruuuuuh

Ответить

Mmmax

Сергей
5

Спасибо, думал один в диван полыхнул. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сергей
2

Поправил

Ответить

Уверенный лолипоп

Сергей
–2

Да а че еще ты напишешь, если у чичваркина все месседжи такие? Он ориентируется на свою ЦА, которая заглядывает ему в рот и ее безоговорочное доверие к его личному бренду, правда загадкой остается на чем оно зиждется, но в комментах это чаще всего объясняют тем, что "хороший человек, бизнесмен в изгнании, на родине рот открыть не давали", "сделал себе бизнес, нам врать не будет" и так далее. Напоминает аргументацию про "риелтор хороший, дочери квартиру сделал в центре по дешевке, значит и нам левым васянам сделает", к примеру. Там культ личности и целый воз идиотских вопросов из категории: "Как считаете, стоит ли мне купить доллары в моем Калаче-на-Залупе или вложится во что-то другое?". При этом сам Чичваркин вообще четко ничего не говорит и не советует в принципе, пишет всякие загадочные намеки и на том и едет. Вообще риторика у него забавная, такая... На вкладчиков Кэшберри рассчитанная, очень эмоциональная)

Ответить

Вольный блик

Уверенный
1

Ээээ, мимо

Ответить

Сергей Лукин

Уверенный
0

Ты с кем общаешься, поехавший?

Ответить

Александр Авдеев

13

Шо то хуйня, шо это хуйня. Вот это обе хуйни такие, шо я, бля, ебал её маму рот..

Ответить

Игорь Рачук

Александр
0
Ответить

Андрей Рядькин

10

Че то мне тоже странным показалось, что они так резко разблокировали, хотя тема не горячая и уже всем похуй

Ответить

Alex Baystruykin

Андрей
2

Кстати, очень много было последний год разговоров мы бы конечно лучше в телегу перешли, но мы же люди гос-ые, низзя. Может кому-то надоело прост. 

Ответить

Zakhar Zakharov

Alex
1

они давно там

Ответить

Окончательный инструмент

Андрей
0

И все им пользовались и пользуются без каких-либо проблем, в том числе и власть. 

Ответить

Андрей Рядькин

Окончательный
1

Вот и нахуя сейчас поднимать опять тему, что какие то долбоебы обосрались с цензурой

Ответить

Окончательный инструмент

Андрей
0

А в совокупности, что ФАС уступил Apple как-то вообще выставляют их еще большими петухами))

Ответить

Исполнительный кавалер

Окончательный
0

ФАС уступил Apple как-то вообще выставляют их еще большими петухами))

Каким образом?

Ответить

Василий Лебедев

Андрей
–1

Ну объяснение может быть попроще и очевиднее. Заблокировать толком не удалось. Все, от отдельных чиновников, до целых ведомств, прокремлевские СМИ и медиаперсоны особо не скрываясь продолжали пользоваться. Выглядело это все нехорошо для репутации власти и репрессивного аппарата. Надо было эту проблему как-то решать, или продолжать бодаться, дожимать и демонстрировать неотвратимость действия закона и силу режима, или максимально по-тихому отменить, легализовав тот расклад, который сложился к этому моменту.

Ответить

Виктор Ганелес

Василий
1

Нее, это слишком адекватное решение для наших

Ответить

Radio 43

Андрей
0

Если посмотреть на ленту принятых законов, задаёшься точно таким же вопросом

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

Андрей
0

Про это говорилось ещё после того, как кто-то обосрался при начале ковида и ебанул официальный канал для возвращения россиян из заражённых стран домой
(Из головы вылетело, как это называлось правильно)

Ответить

Уверенный лолипоп

9

Чичваркин вообще такую бурную деятельность в инстаграче развел, даже забавно) Особенно позабавило как он публиковал какие-то не то фейки, не то сайты-однодневки про кризис с жуткими прогнозами, а подпискота в обмороки падала в комментах, не проверяя.

Ответить

Вольный блик

–9

Лайк если ты за Дурова, дизлайк если за Женю.

Ответить

Вертикальный цветок

Вольный
13

Игнор если за Ескобара

Ответить

Вертикальный цветок

Вертикальный
–2

Бля уже ответил, значит не игнор(((((((

Ответить

Владимир Филатов

Вольный
3

Ставлю ноль

Ответить

Равнодушный коктейль

Вольный
2

я за дамира

Ответить

Женя Шепелявый

Вольный
2

Привет ты что офигел?

Ответить

Болезненный Петя

Вольный
0

За какого Женю?

Ответить

Владимир Филатов

Болезненный
3

Чичваркина

Ответить

Lian Niko

Вольный
1

Нужно было наоборот, рейтинг бы хоть поднял)

Ответить

Вольный блик

Lian
0

Мне похуй на рейтинг)

Ответить

Сергей Предэ

Вольный
0

Лайк если ты  мальчик 👦 , репост - если девочка 👧 !!!!!! Посмотрим кого больше!!!

Ответить

Майский жук

Сергей
0

А небинарным личностям шо делать?

Ответить

Сергей Предэ

Майский
0

Жать «ответить на комментарий»

Ответить

Vladislav Donets

Майский
0

Ставить плюсы этому комментарию.

Ответить

Посторонний

Вольный
0

Интресней, за нас ли Дуров.

Ответить

Designer Startup

Вольный
0

Пасаны, налойсайте 195 лойсов, хочу лойснуть камент-голосовалку, но я в дислойсах.

Ответить

Andre Macareno

Вольный
0

не ставлю минусы кроме мискликов, так что ставлю коммент

Ответить

Zakhar Zakharov

Вольный
0

а как же за себя и за сашку???

Ответить

Марк Варламов

7

А смысл разблокировать для олигарха до продажи? Чтобы больше заплатить?

Ответить

Илья Гераськин

Марк
4

Ну с другой стороны возможно его долг Абрамовичу и Ко за неудавшийся TON реструктурировали в телеграм и под этот шумок разблокировали

Ответить

John Doe

Илья
0

👆 а чувак шарит

Ответить

Антон Пострунин

Марк
1

Ну идёт процесс заключения сделки, и вот уже разблочили. 

Ответить

Королевский инструмент

5

Может быть

Видимо, какой-то

Наверное, это

Что за бред? Это статья? Это личное мнение сооснавателя Евросети. Это само говорит за себя. С каких пор мы обсуждаем подобные высеры "бизнесменов"? 

Ответить

Алексей Орлов

Королевский
1

Тж начиналось с новостей из твиттера. Там кроме личного мнения особо то ничего и нет. 

Ответить

Королевский инструмент

Алексей
0

Это даже не мнение его, это вброс

Ответить

Taktischer Corgi

1

Чичваркин пиздеть не будет я щитаю. А Павел может.

Ответить

Антон Пострунин

Taktischer
7

Но у Чичваркина не факты, а догадки. 

Ответить

Роман Андронов

Антон
2

А у всех остальных тут в комментах прям море фактов.

Ответить

Уверенный лолипоп

Taktischer
3

лол

Ответить

Vladimir Medvedev

–2

Ну вообще, более разумных объяснений я лично не вижу. Более того, изначально инвесторы вкладывали в тон, грубо говоря, под залог телеграмма. У Дурова возможно и вариантов не было никаких.

В оправдание Павла, надо сказать, что содержание телеги стоит огромных денег каждый месяц, а монетизировать запрещенный продукт почти невозможно. Продать часть телеграмма вполне нормальный шаг, уж точно не Павла в этом надо винить (а всех, что страна у нас такая).

Ответить

Антон Пострунин

Vladimir
5

Вообще-то телеграмм был «запрещён» в России, а пользуются им по всему миру, так что монетизировать вполне можно, как и найти покупателя по-лучше. 

Ответить

Vladimir Medvedev

Антон
0

В да в Иране тож особо не намонетизируешься...

Ответить

Антон Пострунин

Vladimir
1

Есть ещё ≈250 стран. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Антон
0

По всему миру это очень сильно сказано. В Европе и Америке никого не знаю кто им пользуется кроме русских

Ответить

Max M

Vladimir
2

Вот ты всё верно сказал, но в конце не смог таки удержаться и пизданул хуйню, за что словил минусов.

Ответить

Roma Dmitriev

1

по-моему все гораздо проще - изначально он и не был "враждебной" программой, а был создан в сотрудничестве со спецслужбами. а цирк с блокировкой - чтоб все поверили какой оппозиционный мессенджер, ух!

Ответить

Основной коктейль

Roma
4

Кстати, Ельцин назначил Путина приемником, чтобы в будущем вырастить Навального. А цирк с выборами и преследование оппозиции просто для того, чтобы прикрыть настоящего правителя России - Навального!

Ответить

Roma Dmitriev

Основной
0

ну, такие сказки только Шарль Перро и может написать )
а тут да, Чичваркин сказал, что наверно якобы кто-то покупает и других вариантов нет, точно

Ответить

Михаил Киракосян

2

Может быть
Вероятно
Просто кому то
Пустит кого то
Видимо какой то
Какие у Евгения охуенные инсайды.

Ответить

Алексей Акулов

1

Если это правда, то история окончательно закрепит тренд, что мир стал каким-то безальтернативным.
Куда бежал Сноуден? Где хотел работать Томми Робинсон? Кто основной спонсор Марин Ле Пен и прочих? А еще всякие веселые штуки вроде американцев, которые приходят к русским в комменты и начинают их ругать за блэкфейс. Как-то это очень хреново.

Ответить

Блаженный кот

Алексей
4

А разве бы лу Сноудена лучший выбор страны которая гарантированно его не сдаст ?  Также нужно заметить, что он не с ярдом зелени убежал, а его госизмену (разглашение гостайны) отрицать бесполезно.

Ответить

Алексей Акулов

Блаженный
1

В этом и прикол. Альтернативы нет

Ответить

Василий Лебедев

Алексей
0

Поэтому Светов прав: глобальный мир без границ - это чудовищная антиутопия, в которой будет некуда бежать.

Ответить

Shlomo Goldenberg

–3

Почаще рассказывайте про независимого либертарианца дурова, ибо кормящийся с рук бурханыча "цифровой сопротивленец" это очень смешно 

Ответить

Сергей Предэ

0

Дуров выпускает TON - телегу блочат 
Дуров закрывает TON-телегу открывают

Я конечно далек от всех этих гениев маркетинга и бизнеса, но мне кажется , что все прям на ладони: сначала Паша показывает, что проект целиком и полностью  абстрагируется от России, пускает пыль в глаза Омерике, а когда понял, что не проканало, все возвращается на круги своя. Что ещё больше убеждает в мысли, что он как то связан с Кремлем. 

ЗОГ. 

Ответить

Alex Baystruykin

Сергей
3

Ну так это все легко поворачивается обратно: мериканское гос-во блочит тон - Павел бежит в РФ, где его принимают как противника Штатов, а на самом деле он ахент ЦРУ и весь запрет тона это операция прикрытия.  

Ответить

Mmmax

Сергей
0

Он просто выставил лот.
Буржуи не купили.

Ответить

Roma Dmitriev

Сергей
0

не, щас тебе расскажут про ельцина, и вообще паша дуров святой, это другое))

Ответить

Arthur Litovko

1

Пора заводить Signal

Ответить

Sergey Smirnov

0

Только сегодня за шашлыками, выдвинул конспирологическую теорию что телеграмм отдал ключи тов. майору после неудачи с блокчейном и потери прибылей.
А Чич оказывается за забором сидел и подслушивал, гад.

Ответить

Магомед Шереметьев

Sergey
1

Так Существуют ключи?

Ответить

Sergey Smirnov

Магомед
1

в моей уютненькой конспирологии - несомненно. ИРЛ - не ведаю и не интересуюсь.

Ответить

Старательный бинокль

0

 мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов

Ну это же будет видно в реестрах каких-либо. Тогда и рассудим.

Ответить

Роман Трусов

0

Интересно, куда съёбывать, если Дуров действительно продался? Был вроде протокол Tox, который уже 2-3 года в стадии альфы.

Ответить

Официальный месяц

0

Посмотрим 

Ответить

Основной коктейль

0

Чичваркина напечатали в ТЖ, это значит идет какая-то борьба в АП, а сам Чичваркин - проект спецслужб по спаиванию европейцев!

Ответить

Дружеский череп

Основной
0

А как связан TJ с АП? 

Ответить

Украденная жизнь

0

Отношение выразил, а фактов как от Валерия Соловья.

Ответить
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