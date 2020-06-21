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Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кадырова в Москва из-за Covid-19.
Рамзан Кадыров рассказал на своей странице во «Вконтакте», что встречался с участниками местной сборной команды КВН. Некоторые из них предположили, что переболели коронавирусом, поэтому все присутствующие на встрече решили сдать тест на антитела.
Тестирование показало, что у 80% сдавших тест есть антитела, но не у Кадырова: «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел».
21 мая ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники сообщили, что у Кадырова якобы обнаружили коронавирус, после чего его отправили на лечение в Москву. Это опроверг глава республики, заявив, что он «абсолютно здоровый человек».
Знал, не опроверг, значит согласился. Про коронавирус же сейчас опроверг. Значит, и про больницу знал, и что заболел тогда - тоже слышал. Ждем извинений, Пармезан.
У меня не загружен его голосовой пакет
Я один прочитал это голосом Рамзана Ахматовича?)
«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел
Получается просто простудился и от страха ковида на джете с братьями ебанул в москву
Значит может заболеть! Какая находка для его врагов. Лучше бы сказал что выработал иммунитет