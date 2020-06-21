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Новости
Екатерина Кузнецова
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Рамзан Кадыров заявил, что не болел коронавирусом. Его тест на антитела — отрицательный Материал редакции

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кадырова в Москва из-за Covid-19.

12 комментариев
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Рамзан Кадыров рассказал на своей странице во «Вконтакте», что встречался с участниками местной сборной команды КВН. Некоторые из них предположили, что переболели коронавирусом, поэтому все присутствующие на встрече решили сдать тест на антитела.

Тестирование показало, что у 80% сдавших тест есть антитела, но не у Кадырова: «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел».

21 мая ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники сообщили, что у Кадырова якобы обнаружили коронавирус, после чего его отправили на лечение в Москву. Это опроверг глава республики, заявив, что он «абсолютно здоровый человек».

#новости #covid19

Екатерина Кузнецова PLUS
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12 комментариев
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Дыня из багажника

3

Знал, не опроверг, значит согласился. Про коронавирус же сейчас опроверг. Значит, и про больницу знал, и что заболел тогда - тоже слышал. Ждем извинений, Пармезан.

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Обычный чайник

1

Фух, блеять! Переживал очень. Спасибо за информацию! Слава Аллаху Давиду! 

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dmzkrsk

1

У меня не загружен его голосовой пакет

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Обычный чайник

dmzkrsk
0

в яндекс навигаторе? 

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Daniel Fox

0

Я один прочитал это голосом Рамзана Ахматовича?)

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел

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Екатерина Кузнецова

Daniel
0

теперь и я

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Kyler

Екатерина
0

Дон

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Обычный чайник

Екатерина
0
Ответить

Jesus Surfer

0

Получается просто простудился и от страха ковида на джете с братьями ебанул в москву

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Super 72

0

Значит может заболеть! Какая находка для его врагов. Лучше бы сказал что выработал иммунитет

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Следующий колос

0

Комментарий заразился короной и требует самоизоляции

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Убедительная Геосфера

0

"И не я, а Назарбаев. И не коронавирусом, а простудился прост)"

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