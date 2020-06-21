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Новости
Екатерина Кузнецова
2409

Метеорологи заявили о самой высокой в истории температуре к северу от полярного круга. Она достигла 38ºС Материал редакции

Предыдущий рекорд зафиксировали больше ста лет назад — в 1915 году на Аляске температура достигла 37,7 градусов Цельсия.

21 комментарий
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Французский метеоролог Этьен Капикян рассказал в Твиттере, что 20 июня в сибирском городе Верхоянске температура поднялась до 38°C. Если данные подтвердятся, это станет самым высоким значением, когда либо зафиксированным к северу от Полярного круга.

Изображение Этьена Капикяна

Предыдущий температурный рекорд зафиксировали в городе Фэрбанск на Аляске в 1915 году. Тогда температура к северу от Полярного круга достигла 37,7 градусов.

Верхоянск находится даже севернее Фэрбанска, в нём проживает чуть больше тысячи человек. Город считается самым холодным в мире и является обладателем рекорда по разнице температур на Земле: в течение года температура в Верхоянске может меняться более чем на 100º C.

#новости

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21 комментарий
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Nikita Zubkov

7

 может меняться более чем на 40 градусов

От -2 до +38?

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Александр Антонов

Nikita
0

более, а не "не более" 

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Евгений Лазарев

Александр
3

С таким же успехом можно было написать более чем на 10 градусов Цельсия. Явно ошибка какая то, у нас в Челябинске зимой может быть легко минут 30 летом, плюс 30 уже 60 градусов колебания и я не сказал что у нас какие то особые климатические условия а городе)

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Александр Антонов

Евгений
0

Мб автор статьи боялся преувеличить в цифрах :) 

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Nikita Zubkov

Александр
0

Более это сколько? 41? Это явно не 50.

Ответить

Владимир Филатов

Nikita
0

Держи, дорогой
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0#%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Ответить

Nikita Zubkov

Владимир
1

Да вы заебали. Когда пишут «больше 40», значит больше 40, но не больше 50. С таким подходом можно написать «больше 10».

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Владимир Филатов

Nikita
0

Да я просто поделился ссылкой с температурой :)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Владимир
1

Дарю способ, как копировать ссылки с кириллицей. Ставишь пробел перед названием статьи, убираешь его, копируешь ссылку и вуаля
https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Верхоянска#Общая_климато-фенологическая_характеристика_месяцев_года

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Верхоянска#Общая_климато-фенологическая_характеристика_месяцев_года

Ответить

Владимир Филатов

Дмитрий
0

Спасибо, но я только что нашёл способ проще (Firefox): вместо Ctrl+C использовать Ctrl+X и всё работает.

Ответить

Александр Антонов

Nikita
0

Почему нет? Погугли дневники погоды в этом городе. Там пиздец зимой может настигать вплоть до минус 50 градусов. Вот дневник за январь этого года.

Ссылка: https://www.gismeteo.ru/diary/4012/2020/1/

Ответить

Nikita Zubkov

Александр
0

Что «почему нет»? В статье написана какая-то лажа про перепад в 40 градусов. Я сам родился в городе где бывает разбег в 60+ градусов.

Ответить

Vladimir Medvedev

Nikita
0

Вот да. В Том-Торе от 30 до -60 (очень грубо говоря) это уже 90.
Даже если взять средний максимум (за месяц!), то -40 +20 - 60 градусов.

Ответить

Vaagn Avagyan

3

Нет на Аляске города Фэрбанск, есть Фэрбенкс.

Ответить

alex twit

Vaagn
3

Фербанск наш! И Бердянск...

Ответить

Denis Shiryaev

0

Если 2020 еще и льды растопит – стану адвентистом 20-го года

Ответить

Импортный нос

Denis
1

Ты про это имел ввиду, когда писал, что запуск блогов может быть отложен? 

Ответить

Sir Mullich

0

Товарищ Капикян - французский метеоролог.

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dmzkrsk

0

Глобальное потепление?

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Андрей Заварзин

0

а 100 лет назад тоже все говорили про глобальное потепление?
а 200 лет назад вообще ничего не замеряли откуда мы знаем что тогда не было еще больше?

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