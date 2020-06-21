Предыдущий рекорд зафиксировали больше ста лет назад — в 1915 году на Аляске температура достигла 37,7 градусов Цельсия.

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Французский метеоролог Этьен Капикян рассказал в Твиттере, что 20 июня в сибирском городе Верхоянске температура поднялась до 38°C. Если данные подтвердятся, это станет самым высоким значением, когда либо зафиксированным к северу от Полярного круга.

Изображение Этьена Капикяна

Предыдущий температурный рекорд зафиксировали в городе Фэрбанск на Аляске в 1915 году. Тогда температура к северу от Полярного круга достигла 37,7 градусов.