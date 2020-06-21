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Новости
Екатерина Кузнецова
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В квартире участника Pussy Riot Петра Верзилова выломали дверь — теперь он не выходит на связь Материал редакции

Его соседка подтвердила, что утром дверь Верзилова выламывали около 10 человек.

Утром 21 июня участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил «Медиазоне», что у него выламывают дверь, а теперь он не выходит на связь.

Журналисты издания не смогли открыть входную дверь Верзилова снаружи, изнутри им тоже никто не отвечает. Соседка подтвердила «Медиазоне», что около 7 утра к Петру приезжали 10 человек и взламывали дверь. Другой сосед рассказал, что двое мужчин были в полицейской форме.

Входная дверь Петра Верзилова 21 июня Фото Александра Бородихина, «Медиазона»

#новости

Екатерина Кузнецова PLUS
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11 комментариев
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Осенний химик

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Давно о нем не слышал, за что его могли?

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Anymore

Осенний
0

был бы человек, а статья найдётся

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Матвей Токин

0

Делаем ставки

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Bad Bear

0

Нахуя он всё ещё живёт в России?

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Без Имени

0

На мальчишник может увезли

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Евгений Мартынов

0

А кто это?

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Pavel Reich

0

Следы взлома есть вроде.

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Ирина Голунова

0

10 человек ломали дверь. ахуеть.

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Роберт Петросян

0

Отношения России со здравым смыслом, находятся на самом низком уровне, за всю историю РФ.

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Сергей Васильев

0

Верзилов крайний левый. Радостно хлопаю, надеюсь его сожрёт система от которой он так фанатеет.

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Sasha Tsereteli

0

Участника pussy riot

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