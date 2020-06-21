Его соседка подтвердила, что утром дверь Верзилова выламывали около 10 человек.

Утром 21 июня участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил «Медиазоне», что у него выламывают дверь, а теперь он не выходит на связь.

Журналисты издания не смогли открыть входную дверь Верзилова снаружи, изнутри им тоже никто не отвечает. Соседка подтвердила «Медиазоне», что около 7 утра к Петру приезжали 10 человек и взламывали дверь. Другой сосед рассказал, что двое мужчин были в полицейской форме.