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В состав «Войны» входит Пётр Верзилов — его квартиру сегодня взломали, а сам он не выходит на связь.
В московский музей современного российского искусства «AРT4» пришли силовики, сообщил его директор Игорь Маркин: «Часа два назад пришли человек 15, постановления я пока не видел, пока сказать ничего не могу».
У здания галереи журналисты «Медиазоны» заметили полицейский автомобиль.
Утром 21 июня квартиру Петра Верзилова взломали — теперь он не выходит на связь. Позже в квартиру, арендованную Верзиловым, приехал её владелец, но никого там не обнаружил. По данным «Медиазоны», следов обыска в помещениях нет.
Я календарь переверну и снова 37 год
Никто никогда не вернется в 2007. Вернемся в 1937. Вот о чем пытался нас предупредить Дмитнатолич.
Возможно готовили какую то акцию ко дню голосования по поправкам, или превентивно решили их закрыть
Ну, закрыть всех художников, а то вдруг в бюллетене хуй нарисуют
На это стоит тратить силовые ресурсы страны, конечно. А то ещё Пыню обидят.
Испанский Филипп
Естественно он обиделся и испугался (за своё психическое здоровье):
Населенный ключ
@Shlomo Goldenberg деанон