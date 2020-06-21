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Новости
Екатерина Кузнецова
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В музей «АРТ4», который устраивал выставки Олега Навального и арт-группы «Война», пришли силовики Материал редакции

В состав «Войны» входит Пётр Верзилов — его квартиру сегодня взломали, а сам он не выходит на связь.

12 комментариев
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В московский музей современного российского искусства «AРT4» пришли силовики, сообщил его директор Игорь Маркин: «Часа два назад пришли человек 15, постановления я пока не видел, пока сказать ничего не могу».

У здания галереи журналисты «Медиазоны» заметили полицейский автомобиль.

Утром 21 июня квартиру Петра Верзилова взломали — теперь он не выходит на связь. Позже в квартиру, арендованную Верзиловым, приехал её владелец, но никого там не обнаружил. По данным «Медиазоны», следов обыска в помещениях нет.

#новости

Екатерина Кузнецова PLUS
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12 комментариев
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Zero-zero-one

23

Я календарь переверну и снова 37 год

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Просто Тимуррр

Zero-zero-one
2

Никто никогда не вернется в 2007. Вернемся в 1937. Вот о чем пытался нас предупредить Дмитнатолич.

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Kyler

3

Возможно готовили какую то акцию ко дню голосования по поправкам, или превентивно решили их закрыть

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Сергей Предэ

Kyler
2

Ну, закрыть всех художников, а то вдруг в   бюллетене хуй нарисуют

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Kyler

Сергей
0

Ну от Верзилова стоило ожидать каких-либо акций

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alexferman

Kyler
2

На это стоит тратить силовые ресурсы страны, конечно. А то ещё Пыню обидят.

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Испанский Филипп

alexferman
0

Естественно он обиделся и испугался (за своё психическое здоровье):

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Испанский Филипп

Испанск…
0
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Испанский Филипп

Испанск…
0
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Населенный ключ

Испанск…
1

@Shlomo Goldenberg деанон

Ответить

Испанский Филипп

Населен…
0

Сук в голос 

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Владимир Филатов

3

Ну наконец-то хоть приобщатся к искусству!

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