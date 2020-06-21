В состав «Войны» входит Пётр Верзилов — его квартиру сегодня взломали, а сам он не выходит на связь.

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В московский музей современного российского искусства «AРT4» пришли силовики, сообщил его директор Игорь Маркин: «Часа два назад пришли человек 15, постановления я пока не видел, пока сказать ничего не могу».

У здания галереи журналисты «Медиазоны» заметили полицейский автомобиль.