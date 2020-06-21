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Новости
Екатерина Кузнецова
9747

«Посмотрим»: Путин не исключил выдвижение в президенты, если поправки в Конституцию вступят в силу Материал редакции

И попросил пока не искать ему преемников.

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок, если поправки в Конституцию будут приняты. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин» для телеканала «Россия-1».

Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет.

Владимир Путин

Путин попросил чиновников не искать ему преемников, а заниматься работой: «Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия поправки об «обнулении»], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

#новости #путин

Екатерина Кузнецова PLUS
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13
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139 комментариев
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Срочный танк88

153

Интересно, он думает, что хоть кто-то верит в спектакль или жирно троллит?

Ответить

Sergey Feiler

Срочный
35

Кокетничает 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Sergey
10

Целку строит

Ответить

Roman Golovin

Срочный
25

Хоть кто-то верит

Ответить

Mezzo Deesa

Срочный
3

ТЫ ТОЖЕ ЗНАЛ!!?????

Ответить

Юрий Истомин

Срочный
1

Вчера с бабушкой созванивался, она сказала что Володя устал и точно не будет баллотироваться

Ответить

Sergey Feiler

Юрий
0

Володя потому, что они одногодки? 

Ответить

Образованный фитиль

Срочный
0

Жирно троллит, естественно)

Ответить

Evgenii Evgenii

89
Ответить

Роберт Петросян

59

да ну нахуй! вот это поворот!

Ответить

Роберт Петросян

Роберт
2

Настоящий человеческий язык, назвал бы путина - узурпатором и преступником. Но на русском языке, путин - президент РФ....

Ответить

Роберт Петросян

Роберт
2

Дело не в том: - бойкотировать или сказать - нет, поправкам в Конституцию. Дело в том, что нет никакой России, нет никакого государства, нет никакого общества.

Ответить

Роберт Петросян

Роберт
2

Пока не произойдет тотального обнищания всего населения России, никаких позитивных изменений в этой стране не будет. Сначала, - тотальное обнищание, затем - смена формации.

Ответить

Abram Dikoy

Роберт
14

Ты нахуя это сам себе впариваешь? 

Ответить

Колоссальный

Abram
4

Это уже не порвался, а разорвался

Ответить

Игорь Куликов

Роберт
2

Ты серьёзно думаешь, что обнищание сделает что-то позитивное?

Ответить

Spectr

Игорь
0

Когда народ голодать начнёт, вот тогда он и включится, а пока будут терпеть

Ответить

Игорь Куликов

Spectr
1

И потом снова переложат ответственность на очередного "царька"

Ответить

Spectr

Игорь
0

Абсолютно с тобой согласен

Ответить

Александр Бунцис

Роберт
1

Венесуеле это не помогло)

Ответить

Интенсивный Паша

Роберт
0

Ты сломался?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

51
Ответить

Dzmitry Dubrovin

Овжешко
12

у этого товарища уже даже встречи и перестановки в правительстве назначены на время после выборов, ребята вообще не парятся 

Ответить

Тарас Пиорашко

Dzmitry
0

Всмысле у него срок до 2024

Ответить

Пальто в коне

Тарас
0

у Луки? так выборы же в августе

Ответить

Абстрактный Слава

44

Работать надо, а не преемников искать

Работник двадцатилетия

Ответить

Сильный рубин

Абстрактный
7
Ответить

Александр Мирошников

32

Первый пуш был лучше, ироничнее так сказать

Ответить

Andrey Mironov

18

Снова не хочет, но народ заставляет:(
Иди, говорит, Володя, на шестой срок, нам без тебя никак.

Ответить

Stanley H. Tweedle

14

Если обычно "посмотрим" обозначает нет, то в случае Путина - да.

Ответить

Английский холод

10

И не скрывает что все ради него 

Ответить

Darya Timofeeva

10

Клоун

Ответить

Kostya Proshchalykin

9
Ответить

Роберт Петросян

5

Гражданам России, необходимо не только убить в себе раба, но и убить в себе путина. Все что происходит с гражданами России, это типичное раздвоение личности, которое свойственно психически больным и умственно отсталым людям.

Ответить

Благоприятный Денис

Роберт
–12

А что происходит с гражданами России? Я вот на рыбалке был с ребятами. У всех работа, дом, семьи. Съездили, отдохнули. В Европу гоняли год назад. Менты нас не пиздят. Бизнес не отжимают. Бандиты с крышей не приходят. И таких людей - миллионы в России. Что происходит с гражданами России? Может тебе лучше судьбой армянских граждан обеспокоиться? Мне кажется, армянским гражданам нужно убить в себе эмигранта и приспособленца и обратить, наконец, внимание на свою родину. А то я не знаю, что разъёбаннее и беднее: Таджикистан или Армения. Что думаешь по этому поводу? 

Ответить

Олег Ивахнов

Благоприятный
11

 И таких людей - миллионы в России.

То есть в принципе если миллионы людей не бьют менты то ничего страшного если они побьют несколько сотен человек на митинге?

Ответить

Дмитрий Городских

Благоприятный
8

Основная проблема таких режимов как раз таки в том, что каждый думает, что это его не коснется, потому что на "преступников" вешают клеймо "врага народа", а ты же "не такой", за тобой не придут.

Ответить

Высокий калькулятор

Благоприятный
5

Что происходит с гражданами России?

Реальные доходы россиян падают шесть лет подряд. Но вот число долларовых миллиардеров почему-то выросло.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/25/792487-dohodi-rossiyan

В Европу гоняли год назад

А 70-80% россиян не то, что в Европу не гоняли, а даже заграна не имеют.

и обратить, наконец, внимание на свою родину

Демченко, кстати, звучит как украинская фамилия почему-то.

Реальные доходы россиян падают пятый год подряд
В этом году предпосылок для их серьезного роста тоже нет
www.vedomosti.ru
Ответить

Пальто в коне

Высокий
0

"А 70-80% россиян не то, что в Европу не гоняли, а даже заграна не имеют."

однажды был в Белорецке, грузился железом на Европу (уже не помню куда именно, не сам ездил), дал в бюро пропусков свой загранник, ну проебался не взял вообще национальный, там на меня такими круглыми глазами смотрела девушка. реально первый раз в жизни видела загран.паспорт. спрашивала что там за бугром, а мне тогда особо и рассказать было нечего, в уши ссать не стал, не люблю выдумывать.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Благоприятный
2

Идеальный гражданин. Ты не депутат случаем? Так в уши только всякие хуилы у власти стелят, либо мусора

Ответить

Fred Web

Роберт
1

Именно, плюс тебе

Ответить

Без Имени

Роберт
1

Кококо

Ответить

Крафтовый компот

8

Ахахахахахахаххахахахахахаххаахахахахахаххахахахахахахаххахахахахаххкхвххвхвхвхвххвхвхахахахавхахахвххахахвххахахвхвххвхахвхвввхахаххаххахахаххахахахахахахахаххахах

Ответить

Carina Yurevich

6

Сейчас инфаркт хватит от неожиданности. Настолько это неожиданно

Ответить

Роберт Петросян

–1

Само позорное голосование за поправки в Конституцию, есть удостоверение рабской сущности русского народа. Их, не спасти....Как и, Россию.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Роберт
8

че ты блядь несешь 

Ответить

Олег Мильдзихов

4

Великий президент, великий пуш

Ответить

Нехороший пёс_анон

4
Ответить

Данила Флаер

4
Ответить

Ebal Vas Vanus

4

нормальная ритмичная работа

Ответить

Английский холод

Ebal
0

В обратную сторону 

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Ebal
0

От того, что дядя олигарх деньги хранит в Швейцарии или на личном счете в собственном банке, разницы нет.

Ответить

Транспортный дым

Ebal
0

чет многовато(

Ответить

Даниил

3

приемников

Ответить

Кеша Шушпанов

Даниил
1

Если только речь о радио-приемниках

Ответить

Даниил

Кеша
0

изначально в статье так было написано, я лишь обратил на это внимание

Ответить

Транспортный дым

3

Кто бы мог подумать

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

1

Етить твою. А разве это не его задача искать себе приемника? Ну хочет Путин, чтобы было, так как сейчас, так пусть найдет единомышленника и представит, а люди решат, согласны они с существующей реальностью или хотят чего-то другого. Нахрена эти пляски с конституцией? Почему нельзя делать так, как это делают во всем цивилизованном мире?

Ответить

Английский холод

Евгений
5

Потому что мы не в цивилизованной стране

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Английский
0

Не страна, а государство.

Ответить

Высокий калькулятор

Евгений
1

Нахрена эти пляски с конституцией?

Ответить

робот-бёрдвотчер

Высокий
1

я не фашист, но...

Ответить

Убедительная Геосфера

робот-бёрдвотчер
0

..на всякий случай приготовил..

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Евгений
0

Так и вижу, как Обама объявляет Трампа преемником.

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Ипполит
0

Обама не поддержал Трампа, но, например, поддержал Байдена.

Ответить

Ebal Vas Vanus

2

В середине 20 века один людоед думал, что будет править вечно.
А потом вдруг в газетах написали
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР И ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза Дорогие товарищи и друзья! Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и. Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Ответить

Fred Web

Ebal
1

К сожалению успел насытиться (

Ответить

Наивный супер_стар

2

А мы то думали!

Ответить

Marhal_New _Arleana

2
Ответить

Товарный шар

2

Перевожу. "Засуньте в жопу себе свои 🤞"

Ответить

Илия Ярец

2

картинка со звуком

Ответить

Ян Жабин

Илия
0

Как неожиданно и прияяяяятно!

Ответить

Дурацкий корабль

2

  года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами

Да про какую ритмичную работу он постоянно говорит? Он кого-то ебет? А, ну да...

Ответить

Роберт Петросян

0

Настоящий человеческий язык, назвал бы путина - узурпатором и преступником. Но на русском языке, путин - президент РФ.

Ответить

Abram Dikoy

Роберт
4

Скажи что-нибудь на настоящем человеческом языке плз

Ответить

конгруэ́нтный

Abram
0

мирный протест это кал 
русские терпилы 
крым украинский 
путин должен умереть 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
0

когда  выучишь 
я тебе новых фраз накидаю 

Ответить

Shevtsov

1

Ору пиздец

Ответить

Kyler

1

Мда, лучше бы промолчал, это хотя бы не выглядело так нелепо

Ответить

rotten pepperoni

1

КМБУ

Ответить

Артем Подтынченко

1

Неожиданно конечно!

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Приемник и преемник - таки разные вещи, поправьте там

Ответить

Артём Илющенко

1
Ответить

Mezzo Deesa

1
Ответить

Целесообразный историк

1

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия поправки об «обнулении»], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

КАКОЙ УЖАС

Ответить

Виктор Мохов

1

"Я проснулся среди ночи и понял, что...

Все идет по плану"

Ответить

IO

1

Тоже самое после своей первой 8 летки говорил. Ему не кажется что надо что-то посвежее придумать?

Ответить

Максим Пикалов

1

Деду на пенсию пора, хотя предпочтительнее было бы под суд.

Ответить

Украденная жизнь

1

Владимир Путин  исключил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок.

Ответить

Руслан КудRYavCeV

0

"ЕСЛИ вступят в силу" ну все раз он так сказал значит шансы, есть.

Ответить

Александр Мирошников

Руслан
2

Ну да, 100% шансы что их примут.

Ответить

Роберт Петросян

–1

Только глупые люди, лишенные разума, совести и стыда, способны назвать разрушение государства - голосованием!

Ответить

Николай

–14

Кто бы сомневался. Я лично буду голосовать за поправки. Всё равно мой голос ничего не решает, а так электронное голосование протестирую. Прикольно же

Ответить

Убедительная Геосфера

Николай
1

Прикольно же

- подумали 85% и проголосовали за

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Убедительная
1

Ходила такая байка... Перед защитой кандидатской диссертант ходил по членам Совета и говорил примерно так:

— Скоро защищаюсь...
— Да, уже скоро...
— Диссертация-то моя — говно...
— Да, диссертация у тебя — говно.
— Слушай, ну хоть ты положи белый шар, позорно ведь, если все окажутся чёрными...
— Ну ладно, положу.

В итоге — ни одного чёрного шара.

Ответить

Николай

Ипполит
0

Это не более чем байка. Любой уважающий себя член диссертационного совета скажет: "Положу белый шар, когда напишешь не говно. А коли уж выносишь говно на защиту, будь любезен опозориться, ибо заслужил".

Ответить

Николай

Убедительная
–2

Поправки примут даже если 85% проголосуют против

Ответить

Убедительная Геосфера

Николай
0

даже если 85% проголосуют против

- подумали оставшиеся 15%, и тоже решили пошутить

Ответить

Николай

Убедительная
–1

Оставшиеся 15% могут думать что хотят. Нужный результат голосования просто нарисуют и никто не сможет с этим ничего сделать. Равно как не смог сделать с фальсификацией выборов 2011.

Ответить

Убедительная

Николай
1

Если даже последняя тетя Срака проголосует "нет" вместе со всем этажом общежития, но ей потом покажут, что 85%, то она уже не будет молчать

Ответить

Николай

Убедите…
–1

Да, тётя Срака сможет рассказывать потом соседям по общежитию, что проголосовала "Нет". Если же тётя Срака выйдет на улицу, то эффект будет такой же, как в 2011 году. Ну постоит она с транспаратном "Верните мой голос". Ну пойдёт потом домой. Но от этого ничего не изменится и поправки к конституции всё равно будут приняты.

Ответить

Убедительная

Николай
0

Не исключено. Но теперь когда менты будут винтить ее мужа, они огребут от всего общежития, а не только от тети Сраки

Ответить

Николай

Убедите…
–1

Дядь, сам-то веришь в то, что пишешь? Люди отъезжают на пяток за брошенный пластиковый стаканчик в сторону полицейского. Соседи тёти Сраки по общежитию будут мелко трястись по углам, пока из неё предстаивтели правопорядка выбивают всю дурь.

Ответить

Убедительная

Николай
0

Но все чаще преценденты. 
Чот не пойму твою позицию. "Скрестить лапки и ждать - плохо, поэтому я голосую "за"" - это довольно оригинально, не?

Ответить

Николай

Убедите…
0

Я не говорю, что "скрестить лапки и ждать - плохо". Я говорю, что поправки примут вне зависимости от результатов голосования. И с этим никто ничего не сможет сделать. Также как никто ничего не смог сделать с фальсификацией выборов 2011. Мы все обречены на вечного Путина, а хорошо это или нет - пусть каждый решает сам.

Ответить

Убедительная

Николай
0

А, ну раз обречены, тогда другое дело!

Ответить

Николай

Убедите…
0

Обречены, обречены. Путин и в 2036 году что-нибудь придумает, чтобы до 2048 года остаться.

Ответить

Убедительная

Николай
0

"Президент обратился с заявлением, что все, наверное, обречены. А может и нет. Посмотрим."

Ответить

Николай

Убедите…
0

Это к чему вообще?

Ответить

Убедительная

Николай
0

Ни к чему, чувак. Это прекрасно, что у тебя нет иллюзий.

Ответить

Николай

Убедите…
0

Да, я знаю в какой стране мы живём и как тут что происходит. Иллюзий абсолютно никаких.

Ответить

Английский холод

Николай
1

Из за таких дураков люди и не ходят на выборы, референдумы и прочее. А это формирует безропотную позицию раба.

Ответить

Николай

Английский
–2

Сама ты дура это во-первых, голосование ничего не решает это во-вторых. Поправки примут вне зависимости от реальных результатов голосования, а нужную цифру просто нарисуют. Так уже было в 2011, так будет и сейчас. И как в 2011 "оппозиция" ничего не добилась, так не добьётся и сейчас.

Ответить

dmzkrsk

0

"Придётся"

Ответить

Николай Корягин

0

Спасибо за 2 пуша, TJ

Ответить

Сомнительный супер_стар

0

Ой, ну раз вы так просите, почему бы и нет! Россия снова станет великой!

Ответить

Максим Qa

0

Ёбаный клоун.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Посмотрим

ДА НУ НАХУЙ

Ответить

Gsfgsg Sgsgsdg

0

ПУТИН - КРОТ

Ответить

Neo

0

Чмоня в своём репертуаре

Ответить

Анастасия Лукьянова

0

Все же преемников, а не приемников

Ответить

Klim August

0
Ответить

Октябрьский вентилятор

0
Ответить

Илия Ярец

0

Троль двадцатилетия

Ответить

Mikki Rurk

0

Ничего себе!

Ответить

Vlad Vladov

0

Неудивительно

Ответить

Кеша Шушпанов

0

Да кто такой этот ваш "нормальная ритмичная работа" нахуй?

Ответить

badResistor

0

Чё, правда што ли?

Ответить

Сердечный кавалер

0

мол и я не отрицаю, ну и кто бы отрицал

Ответить

ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

0

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Ответить

Тарас Пиорашко

0
Ответить

Pavel Melikhov

0

А ещё земля круглая, а масло масленое.

Ответить

Time Killler

0

Плюсаните, если будете голосовать против, минусоните, если за.

Соц эксперимент хочу небольшой привести.

Ответить

Nikita Zubkov

0

— Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет.

Владимир Путин, 2030 год, о выдвижении на пост Императора

Ответить

Успешный Абдужаббор

0

Orly?

Ответить

ilowen

0

Сказочный.

Ответить

Danil

0

Посмотрим))

Ответить

Константин Г.

0

уже не смешно как-то

Ответить

Василий Лебедев

0

Кокетка ебаная.

Ответить
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