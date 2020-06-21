Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок, если поправки в Конституцию будут приняты. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин» для телеканала «Россия-1».

Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет.

Путин попросил чиновников не искать ему преемников, а заниматься работой: «Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия поправки об «обнулении»], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».