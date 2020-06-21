Прямой эфир
И попросил пока не искать ему преемников.
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок, если поправки в Конституцию будут приняты. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин» для телеканала «Россия-1».
Путин попросил чиновников не искать ему преемников, а заниматься работой: «Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия поправки об «обнулении»], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».
Срочный танк88
Интересно, он думает, что хоть кто-то верит в спектакль или жирно троллит?
Sergey FeilerСрочный
Кокетничает
Ипполит ВоробьяниновSergey
Целку строит
Roman GolovinСрочный
Хоть кто-то верит
Mezzo DeesaСрочный
ТЫ ТОЖЕ ЗНАЛ!!?????
Юрий ИстоминСрочный
Вчера с бабушкой созванивался, она сказала что Володя устал и точно не будет баллотироваться
Sergey FeilerЮрий
Володя потому, что они одногодки?
Образованный фитиль
Жирно троллит, естественно)
Evgenii Evgenii
Роберт Петросян
да ну нахуй! вот это поворот!
Роберт ПетросянРоберт
Настоящий человеческий язык, назвал бы путина - узурпатором и преступником. Но на русском языке, путин - президент РФ....
Роберт ПетросянРоберт
Дело не в том: - бойкотировать или сказать - нет, поправкам в Конституцию. Дело в том, что нет никакой России, нет никакого государства, нет никакого общества.
Роберт ПетросянРоберт
Пока не произойдет тотального обнищания всего населения России, никаких позитивных изменений в этой стране не будет. Сначала, - тотальное обнищание, затем - смена формации.
Abram DikoyРоберт
Ты нахуя это сам себе впариваешь?
Колоссальный
Это уже не порвался, а разорвался
Игорь КуликовРоберт
Ты серьёзно думаешь, что обнищание сделает что-то позитивное?
SpectrИгорь
Когда народ голодать начнёт, вот тогда он и включится, а пока будут терпеть
Игорь КуликовSpectr
И потом снова переложат ответственность на очередного "царька"
SpectrИгорь
Абсолютно с тобой согласен
Александр БунцисРоберт
Венесуеле это не помогло)
Интенсивный Паша
Ты сломался?
Овжешко Пожежниченко
Dzmitry DubrovinОвжешко
у этого товарища уже даже встречи и перестановки в правительстве назначены на время после выборов, ребята вообще не парятся
Тарас ПиорашкоDzmitry
Всмысле у него срок до 2024
Пальто в конеТарас
у Луки? так выборы же в августе
Абстрактный Слава
Работать надо, а не преемников искать
Работник двадцатилетия
Сильный рубин
Александр Мирошников
Первый пуш был лучше, ироничнее так сказать
Andrey Mironov
Снова не хочет, но народ заставляет:(
Иди, говорит, Володя, на шестой срок, нам без тебя никак.
Stanley H. Tweedle
Если обычно "посмотрим" обозначает нет, то в случае Путина - да.
Английский холод
И не скрывает что все ради него
Darya Timofeeva
Клоун
Kostya Proshchalykin
Роберт Петросян
Гражданам России, необходимо не только убить в себе раба, но и убить в себе путина. Все что происходит с гражданами России, это типичное раздвоение личности, которое свойственно психически больным и умственно отсталым людям.
Благоприятный Денис
А что происходит с гражданами России? Я вот на рыбалке был с ребятами. У всех работа, дом, семьи. Съездили, отдохнули. В Европу гоняли год назад. Менты нас не пиздят. Бизнес не отжимают. Бандиты с крышей не приходят. И таких людей - миллионы в России. Что происходит с гражданами России? Может тебе лучше судьбой армянских граждан обеспокоиться? Мне кажется, армянским гражданам нужно убить в себе эмигранта и приспособленца и обратить, наконец, внимание на свою родину. А то я не знаю, что разъёбаннее и беднее: Таджикистан или Армения. Что думаешь по этому поводу?
Олег ИвахновБлагоприятный
И таких людей - миллионы в России.
То есть в принципе если миллионы людей не бьют менты то ничего страшного если они побьют несколько сотен человек на митинге?
Дмитрий ГородскихБлагоприятный
Основная проблема таких режимов как раз таки в том, что каждый думает, что это его не коснется, потому что на "преступников" вешают клеймо "врага народа", а ты же "не такой", за тобой не придут.
Высокий калькулятор
Что происходит с гражданами России?
Реальные доходы россиян падают шесть лет подряд. Но вот число долларовых миллиардеров почему-то выросло.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/25/792487-dohodi-rossiyan
В Европу гоняли год назад
А 70-80% россиян не то, что в Европу не гоняли, а даже заграна не имеют.
и обратить, наконец, внимание на свою родину
Демченко, кстати, звучит как украинская фамилия почему-то.
Пальто в конеВысокий
"А 70-80% россиян не то, что в Европу не гоняли, а даже заграна не имеют."
однажды был в Белорецке, грузился железом на Европу (уже не помню куда именно, не сам ездил), дал в бюро пропусков свой загранник, ну проебался не взял вообще национальный, там на меня такими круглыми глазами смотрела девушка. реально первый раз в жизни видела загран.паспорт. спрашивала что там за бугром, а мне тогда особо и рассказать было нечего, в уши ссать не стал, не люблю выдумывать.
Дмитрий АлексеевичБлагоприятный
Идеальный гражданин. Ты не депутат случаем? Так в уши только всякие хуилы у власти стелят, либо мусора
Fred WebРоберт
Именно, плюс тебе
Без ИмениРоберт
Кококо
Крафтовый компот
Ахахахахахахаххахахахахахаххаахахахахахаххахахахахахахаххахахахахаххкхвххвхвхвхвххвхвхахахахавхахахвххахахвххахахвхвххвхахвхвввхахаххаххахахаххахахахахахахахаххахах
Carina Yurevich
Сейчас инфаркт хватит от неожиданности. Настолько это неожиданно
Роберт Петросян
Само позорное голосование за поправки в Конституцию, есть удостоверение рабской сущности русского народа. Их, не спасти....Как и, Россию.
Evgeniy SmirnovРоберт
че ты блядь несешь
Олег Мильдзихов
Великий президент, великий пуш
Нехороший пёс_анон
Данила Флаер
Ebal Vas Vanus
нормальная ритмичная работа
Английский холод
В обратную сторону
Евгений Глебов (Катышев)Ebal
От того, что дядя олигарх деньги хранит в Швейцарии или на личном счете в собственном банке, разницы нет.
Транспортный дым
чет многовато(
Даниил
приемников
Кеша ШушпановДаниил
Если только речь о радио-приемниках
ДаниилКеша
изначально в статье так было написано, я лишь обратил на это внимание
Транспортный дым
Кто бы мог подумать
Евгений Глебов (Катышев)
Етить твою. А разве это не его задача искать себе приемника? Ну хочет Путин, чтобы было, так как сейчас, так пусть найдет единомышленника и представит, а люди решат, согласны они с существующей реальностью или хотят чего-то другого. Нахрена эти пляски с конституцией? Почему нельзя делать так, как это делают во всем цивилизованном мире?
Английский холод
Потому что мы не в цивилизованной стране
Евгений Глебов (Катышев)Английский
Не страна, а государство.
Высокий калькулятор
Нахрена эти пляски с конституцией?
робот-бёрдвотчерВысокий
я не фашист, но...
Убедительная Геосфераробот-бёрдвотчер
..на всякий случай приготовил..
Ипполит ВоробьяниновЕвгений
Так и вижу, как Обама объявляет Трампа преемником.
Евгений Глебов (Катышев)Ипполит
Обама не поддержал Трампа, но, например, поддержал Байдена.
Ebal Vas Vanus
В середине 20 века один людоед думал, что будет править вечно.
А потом вдруг в газетах написали
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР И ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза Дорогие товарищи и друзья! Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и. Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН.
Fred WebEbal
К сожалению успел насытиться (
Наивный супер_стар
А мы то думали!
Marhal_New _Arleana
Товарный шар
Перевожу. "Засуньте в жопу себе свои 🤞"
Илия Ярец
картинка со звуком
Ян ЖабинИлия
Как неожиданно и прияяяяятно!
Дурацкий корабль
года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами
Да про какую ритмичную работу он постоянно говорит? Он кого-то ебет? А, ну да...
Роберт Петросян
Настоящий человеческий язык, назвал бы путина - узурпатором и преступником. Но на русском языке, путин - президент РФ.
Abram DikoyРоберт
Скажи что-нибудь на настоящем человеческом языке плз
конгруэ́нтныйAbram
мирный протест это кал
русские терпилы
крым украинский
путин должен умереть
конгруэ́нтныйконгруэ́нтный
когда выучишь
я тебе новых фраз накидаю
Shevtsov
Ору пиздец
Kyler
Мда, лучше бы промолчал, это хотя бы не выглядело так нелепо
rotten pepperoni
КМБУ
Артем Подтынченко
Неожиданно конечно!
Убедительная Геосфера
Приемник и преемник - таки разные вещи, поправьте там
Артём Илющенко
Mezzo Deesa
Целесообразный историк
«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия поправки об «обнулении»], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».
КАКОЙ УЖАС
Виктор Мохов
"Я проснулся среди ночи и понял, что...
Все идет по плану"
IO
Тоже самое после своей первой 8 летки говорил. Ему не кажется что надо что-то посвежее придумать?
Максим Пикалов
Деду на пенсию пора, хотя предпочтительнее было бы под суд.
Украденная жизнь
Владимир Путин исключил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок.
Руслан КудRYavCeV
"ЕСЛИ вступят в силу" ну все раз он так сказал значит шансы, есть.
Александр МирошниковРуслан
Ну да, 100% шансы что их примут.
Роберт Петросян
Только глупые люди, лишенные разума, совести и стыда, способны назвать разрушение государства - голосованием!
Николай
Кто бы сомневался. Я лично буду голосовать за поправки. Всё равно мой голос ничего не решает, а так электронное голосование протестирую. Прикольно же
Убедительная ГеосфераНиколай
Прикольно же
- подумали 85% и проголосовали за
Ипполит ВоробьяниновУбедительная
Ходила такая байка... Перед защитой кандидатской диссертант ходил по членам Совета и говорил примерно так:
— Скоро защищаюсь...
— Да, уже скоро...
— Диссертация-то моя — говно...
— Да, диссертация у тебя — говно.
— Слушай, ну хоть ты положи белый шар, позорно ведь, если все окажутся чёрными...
— Ну ладно, положу.
В итоге — ни одного чёрного шара.
НиколайИпполит
Это не более чем байка. Любой уважающий себя член диссертационного совета скажет: "Положу белый шар, когда напишешь не говно. А коли уж выносишь говно на защиту, будь любезен опозориться, ибо заслужил".
НиколайУбедительная
Поправки примут даже если 85% проголосуют против
Убедительная ГеосфераНиколай
даже если 85% проголосуют против
- подумали оставшиеся 15%, и тоже решили пошутить
НиколайУбедительная
Оставшиеся 15% могут думать что хотят. Нужный результат голосования просто нарисуют и никто не сможет с этим ничего сделать. Равно как не смог сделать с фальсификацией выборов 2011.
УбедительнаяНиколай
Если даже последняя тетя Срака проголосует "нет" вместе со всем этажом общежития, но ей потом покажут, что 85%, то она уже не будет молчать
НиколайУбедите…
Да, тётя Срака сможет рассказывать потом соседям по общежитию, что проголосовала "Нет". Если же тётя Срака выйдет на улицу, то эффект будет такой же, как в 2011 году. Ну постоит она с транспаратном "Верните мой голос". Ну пойдёт потом домой. Но от этого ничего не изменится и поправки к конституции всё равно будут приняты.
УбедительнаяНиколай
Не исключено. Но теперь когда менты будут винтить ее мужа, они огребут от всего общежития, а не только от тети Сраки
НиколайУбедите…
Дядь, сам-то веришь в то, что пишешь? Люди отъезжают на пяток за брошенный пластиковый стаканчик в сторону полицейского. Соседи тёти Сраки по общежитию будут мелко трястись по углам, пока из неё предстаивтели правопорядка выбивают всю дурь.
УбедительнаяНиколай
Но все чаще преценденты.
Чот не пойму твою позицию. "Скрестить лапки и ждать - плохо, поэтому я голосую "за"" - это довольно оригинально, не?
НиколайУбедите…
Я не говорю, что "скрестить лапки и ждать - плохо". Я говорю, что поправки примут вне зависимости от результатов голосования. И с этим никто ничего не сможет сделать. Также как никто ничего не смог сделать с фальсификацией выборов 2011. Мы все обречены на вечного Путина, а хорошо это или нет - пусть каждый решает сам.
УбедительнаяНиколай
А, ну раз обречены, тогда другое дело!
НиколайУбедите…
Обречены, обречены. Путин и в 2036 году что-нибудь придумает, чтобы до 2048 года остаться.
УбедительнаяНиколай
"Президент обратился с заявлением, что все, наверное, обречены. А может и нет. Посмотрим."
НиколайУбедите…
Это к чему вообще?
УбедительнаяНиколай
Ни к чему, чувак. Это прекрасно, что у тебя нет иллюзий.
НиколайУбедите…
Да, я знаю в какой стране мы живём и как тут что происходит. Иллюзий абсолютно никаких.
Английский холод
Из за таких дураков люди и не ходят на выборы, референдумы и прочее. А это формирует безропотную позицию раба.
НиколайАнглийский
Сама ты дура это во-первых, голосование ничего не решает это во-вторых. Поправки примут вне зависимости от реальных результатов голосования, а нужную цифру просто нарисуют. Так уже было в 2011, так будет и сейчас. И как в 2011 "оппозиция" ничего не добилась, так не добьётся и сейчас.
dmzkrsk
"Придётся"
Николай Корягин
Спасибо за 2 пуша, TJ
Сомнительный супер_стар
Ой, ну раз вы так просите, почему бы и нет! Россия снова станет великой!
Максим Qa
Ёбаный клоун.
Убедительная Геосфера
Посмотрим
ДА НУ НАХУЙ
Gsfgsg Sgsgsdg
ПУТИН - КРОТ
Neo
Чмоня в своём репертуаре
Анастасия Лукьянова
Все же преемников, а не приемников
Klim August
Октябрьский вентилятор
Илия Ярец
Троль двадцатилетия
Mikki Rurk
Ничего себе!
Vlad Vladov
Неудивительно
Кеша Шушпанов
Да кто такой этот ваш "нормальная ритмичная работа" нахуй?
badResistor
Чё, правда што ли?
Сердечный кавалер
мол и я не отрицаю, ну и кто бы отрицал
ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Тарас Пиорашко
Pavel Melikhov
А ещё земля круглая, а масло масленое.
Time Killler
Плюсаните, если будете голосовать против, минусоните, если за.
Соц эксперимент хочу небольшой привести.
Nikita Zubkov
— Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет.
Владимир Путин, 2030 год, о выдвижении на пост Императора
Успешный Абдужаббор
Orly?
ilowen
Сказочный.
Danil
Посмотрим))
Константин Г.
уже не смешно как-то
Василий Лебедев
Кокетка ебаная.