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Новости
Екатерина Кузнецова
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Верзилова отпустили после 13-часового допроса по «Московскому делу». А затем вновь задержали после нападения провокатора Материал редакции

Теперь на него якобы составляют протокол о «мелком хулиганстве».

19 комментариев
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Вечером 21 июня участник Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил, что его отпустили после 13-часового допроса в ОВД Москвы.

По словам активиста, утром в его квартире провели обыск, а позже задержали по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. В ОВД его допрашивали по «Московскому делу» и расспрашивали о событиях 27 июля 2019 года. На слова Верзилова о том, что в это время его не было в России, следователи якобы ответили, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник». Активисту задавали «много вопросов по Навальному и по поездкам зарубеж».

После допроса Верзилова отпустили, однако на выходе из ОВД на него «напал провокатор», после чего полиция отвезла обоих в другой участок. На допросе нападавший сказал, что они с Верзиловым «просто столкнулись и повалились на землю».

Оттуда «провокатора» увезли на полицейской машине — когда водителя спросили, зачем он это делает, тот ответил, что «просто подвозит».

По данным «Медиазоны», на Верзилова оформляют протокол о «мелком хулиганстве», предусматривающий арест на 15 суток.

  • Утром 21 июня Петра Верзилова задержали, до вечера о его местонахождении не было известно.;
  • Спустя несколько часов полиция обыскала галерею «АРТ4», в которой проходили выставки работ арт-группы «Война», в которую входит Верзилов. Владелец галереи рассказал, что его также допращивали по «Московскому делу».

#полиция #новости #деловерзилова

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19 комментариев
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Дмитрий Мищенко

13

Я вот не понимаю: к чему изображать законность? Какие-то провокаторы и т.д. Поберегие деньги налогоплательщиков - просто напишите 15 суток. Все равно всем и так все понятно.

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Дмитрий Мищенко

Дмитрий
3

Путин об обнулении не знал, МВД Верзилова не задерживали, цистерна с дизелем неожиданно разгерметизировалась

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Klim August

Дмитрий
0

Борис Немцов... Так, всё, молчу.

Ответить

Студенческий череп

Дмитрий
2

В Беларуси даже не парятся, главное выманить из дома, а там уже дело техники. Пора бы уже перенимать международный опыт

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Максим Шпилёв

4

«провокатора» увезли на полицейской машине — когда водителя спросили, зачем он это делает, тот ответил, что «просто подвозит»

На Яшина же недавно дело заводили за "подвоз"

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Неизменный вентилятор

Максим
7

Это другое

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Детский глобус

4

Вспомнился фильм "Жизнь других". Мерзко(  Но у Петра никакому менту или судье не отобрать титул дефлоратора Толоконниковой) Он уже в истории со знаком +

Ответить

Английский холод

0

Так и хочется спросить «Дядя, ты дурак?»

Ответить

Неизменный вентилятор

Английский
0

Сейчас Путин ударит кулаком по столу, и мальчика отпустят, и блины всем раздадут, и зальётся песнею аврора!

Ответить

Английский холод

Неизменный
6

Путин пришёл в ярость когда узнал ......

Ответить

Владимир Филатов

Английский
0

..., что ударил кулаком по столу.

Ответить

Неизменный вентилятор

0

арест на 15 суток

Ой, как удобно

Ответить

Неизменный вентилятор

Неизменный
1

Сейчас посыпятся, видимо, аресты на 15 суток в преддверии голосования ЗА поправки в Конституцию

Ответить

Критический звук

0

Провокации случаются все чаще и чаще.

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Klim August

0

Неплохая схема, изобретательно.

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Stanislav Sobolev

0

Это безумие, от самой наглости волосы ходуном. Если уже и это не доказательство того, что надо ехать, то тогда даже не знаю и что

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Friday

0

Екатерина Кузнецова и работа краба на галерах по выходным

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A.A.

0

Что так много новостей про одно? Апдейт предыдущей не судьба сделать?

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Муди Хантер

0

Мое почтение, мюсьё тотктоэтовсепридумал. Очень элегантно!

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