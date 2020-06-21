Теперь на него якобы составляют протокол о «мелком хулиганстве».

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Вечером 21 июня участник Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил, что его отпустили после 13-часового допроса в ОВД Москвы.

По словам активиста, утром в его квартире провели обыск, а позже задержали по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. В ОВД его допрашивали по «Московскому делу» и расспрашивали о событиях 27 июля 2019 года. На слова Верзилова о том, что в это время его не было в России, следователи якобы ответили, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник». Активисту задавали «много вопросов по Навальному и по поездкам зарубеж».

После допроса Верзилова отпустили, однако на выходе из ОВД на него «напал провокатор», после чего полиция отвезла обоих в другой участок. На допросе нападавший сказал, что они с Верзиловым «просто столкнулись и повалились на землю».

Оттуда «провокатора» увезли на полицейской машине — когда водителя спросили, зачем он это делает, тот ответил, что «просто подвозит».

По данным «Медиазоны», на Верзилова оформляют протокол о «мелком хулиганстве», предусматривающий арест на 15 суток.