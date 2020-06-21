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Теперь на него якобы составляют протокол о «мелком хулиганстве».
Вечером 21 июня участник Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил, что его отпустили после 13-часового допроса в ОВД Москвы.
По словам активиста, утром в его квартире провели обыск, а позже задержали по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. В ОВД его допрашивали по «Московскому делу» и расспрашивали о событиях 27 июля 2019 года. На слова Верзилова о том, что в это время его не было в России, следователи якобы ответили, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник». Активисту задавали «много вопросов по Навальному и по поездкам зарубеж».
После допроса Верзилова отпустили, однако на выходе из ОВД на него «напал провокатор», после чего полиция отвезла обоих в другой участок. На допросе нападавший сказал, что они с Верзиловым «просто столкнулись и повалились на землю».
Оттуда «провокатора» увезли на полицейской машине — когда водителя спросили, зачем он это делает, тот ответил, что «просто подвозит».
По данным «Медиазоны», на Верзилова оформляют протокол о «мелком хулиганстве», предусматривающий арест на 15 суток.
Я вот не понимаю: к чему изображать законность? Какие-то провокаторы и т.д. Поберегие деньги налогоплательщиков - просто напишите 15 суток. Все равно всем и так все понятно.
Путин об обнулении не знал, МВД Верзилова не задерживали, цистерна с дизелем неожиданно разгерметизировалась
Студенческий череп
В Беларуси даже не парятся, главное выманить из дома, а там уже дело техники. Пора бы уже перенимать международный опыт
«провокатора» увезли на полицейской машине — когда водителя спросили, зачем он это делает, тот ответил, что «просто подвозит»
На Яшина же недавно дело заводили за "подвоз"
Неизменный вентилятор
Сейчас Путин ударит кулаком по столу, и мальчика отпустят, и блины всем раздадут, и зальётся песнею аврора!
Английский холод
Путин пришёл в ярость когда узнал ......
Неизменный вентилятор
Сейчас посыпятся, видимо, аресты на 15 суток в преддверии голосования ЗА поправки в Конституцию
Это безумие, от самой наглости волосы ходуном. Если уже и это не доказательство того, что надо ехать, то тогда даже не знаю и что