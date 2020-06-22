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Основатель Telegram рассказал зарубежной аудитории о разблокировке мессенджера в России.
Основатель Telegram Павел Дуров написал пост в своём англоязычном Telegram-канале, где отреагировал на разблокировку мессенджера в России и призвал не прекращать Цифровое сопротивление.
В нескольких абзацах сообщения Дурова говорится о неудачных попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России.
После этого Дуров призвал не прекращать Цифровое сопротивление и продолжить борьбу с цензурой. По его словам, «антицензурные ресурсы» нужно направить в «другие места, где Telegram по-прежнему запрещен правительствами — в такие места, как Иран и Китай».
На разблокировку Telegram Дуров отреагировал и в русскоязычном канале. Сообщение появилось в нём 18 июня — в день разблокировки мессенджера в России. В сообщении для русскоязычной аудитории Дуров сконцентрировался на плюсах разблокировки Telegram, не упоминал цензуру и не писал про удвоение аудитории на фоне запрета.
Роскомнадзор разблокировал Telegram 18 июня. С 2018 года мессенджер был официально заблокирован, тем не менее в России им можно было пользоваться.
Откуда такой хейт к нему?
Сами виноваты, заходили целый день, рейтинг не упал. Не потерпели один день, не перевали своим друзьям...
архитектура
2005
Даже в 2020 – чел пилит прототип который не факт что взлетит и конечно-то же думает об архитектуре, ага. Такие продуманные проекты обычно глохнут на этапе проработки.
ну, прототипы это вообще отдельная тема, но да, соглашусь, что если тебе надо проверить теорию за месяц-два, то тебе архитектурка нахрен не нужна
Октябрьский Филипп
Как и его сумасшедший брат
Какой у него рост? Там хотя бы 170 есть?
примерно, мб ниже до 160 + горбатость
он с тёлками, а ты - нет)
Всевозможный Артем
Да
лол, не знал что у него была залысина
Для тех лет был альфачем, а сейчас гей по версии Рыбки
Деньги меняют людей
А чего у него под губой? 😂
Победили цензуру в США, победим и в Иране
Теперь все ясно. Чичваркин гнал на Дурова, потому что не мог прочитать его пост на английском))
Telegram is still banned by governments – places like Iran and China. We ask the admins of the former proxy servers for Russian users to focus their efforts on these countries. They should also stand ready for new challenges: as the political situation in the world becomes more unpredictable, more governments may try to block privacy-focused apps like Telegram.
privacy-focused apps like Telegram
обычные чаты без шифрования вообще
ни одного аудита безопасности протокола шифрования
Telegram promised since at least March 2014 that "all code will be released eventually", including all the various client applications (Android, iOS, desktop, etc.) and the server-side code.[136] As of February 2020, Telegram still hasn't published their server-side source code.[137][138]
по состоянию на конец июня ничего не изменилось
Ну для параноиков есть сикреты, которые, вроде как положено работают. А обычный пользователь получает компромисс в виде удобства (хранения данных на сервере), но НЕБЕЗОПАСНО.
Не понимаю в чем сложность там рецепты как варить яйца обсуждать в обычных чатах, а политику и прочее - в сикретах.
В первоначальном варианте поста на английском было "In April 2018, Russia’s telecom watchdog Roskomnadzor..." Позже watchdog исправил на regulator ))