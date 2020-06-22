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Алексей Боржонов
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«Цифровое сопротивление не завершается перемирием в России»: Дуров призвал к борьбе с цензурой в Иране и Китае Материал редакции

Основатель Telegram рассказал зарубежной аудитории о разблокировке мессенджера в России.

52 комментария
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Основатель Telegram Павел Дуров написал пост в своём англоязычном Telegram-канале, где отреагировал на разблокировку мессенджера в России и призвал не прекращать Цифровое сопротивление.

В нескольких абзацах сообщения Дурова говорится о неудачных попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России.

  • «К моменту начала блокировки мы обновили приложение, чтобы в нём появилась поддержка прокси-серверов, способы скрыть трафик и другие инструменты против цензуры. К нам присоединились тысячи российских разработчиков, которые создали собственные прокси для пользователей Telegram, организовав децентрализованное движение под названием Digital Resistance»;
  • Дуров признал, что первая неделя блокировки «была сложной», а «многие пользователи» сталкивались с проблемами, но заявил, что «запрет не сработал», а пользовательская база только увеличилась за время блокировки;
  • Дуров написал, что разблокировку «стоит приветствовать». Он надеется, что она продлится долго, но если нет, то «немногие пользователи заметят разницу».

После этого Дуров призвал не прекращать Цифровое сопротивление и продолжить борьбу с цензурой. По его словам, «антицензурные ресурсы» нужно направить в «другие места, где Telegram по-прежнему запрещен правительствами — в такие места, как Иран и Китай».

На разблокировку Telegram Дуров отреагировал и в русскоязычном канале. Сообщение появилось в нём 18 июня — в день разблокировки мессенджера в России. В сообщении для русскоязычной аудитории Дуров сконцентрировался на плюсах разблокировки Telegram, не упоминал цензуру и не писал про удвоение аудитории на фоне запрета.

  • Он поздравил российских пользователей и также выразил надежду, что изменение сохранится надолго;
  • Далее Дуров написал, что после разблокировки вырастет стабильность и скорость работы приложений, а также «станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram»;
  • В сообщении на русском языке Дуров заверил, что «в плане сохранности личных данных» изменений не будет. Также он написал, «разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов» и посчитал, что «Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», если сохранить тренд. В посте на английском языке про плюсы для бизнеса и страны речи не идёт;
  • В конце поста на русском языке Дуров поблагодарил россиян, которые продолжали пользоваться мессенджером во время блокировки: «Ваше доверие и поддержка вдохновляли нашу команду всё это время».

Роскомнадзор разблокировал Telegram 18 июня. С 2018 года мессенджер был официально заблокирован, тем не менее в России им можно было пользоваться.

#новости #telegram

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52 комментария
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Марк Варламов

15

Откуда такой хейт к нему?

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dmzkrsk

Марк
38

Стену не вернул

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Марк Варламов

dmzkrsk
18

Сами виноваты, заходили целый день, рейтинг не упал. Не потерпели один день, не перевали своим друзьям...

Ответить

Олег Мельник

Марк
2

Здались.

Ответить

Sapar Nurkamal

Марк
5

Незн, может потому что богат, успешен? Таких кажется здесь не любят.

Ответить

Dmitry Kurtsev

Марк
5

на двух стульях усидеть пытается, как и раньше

Ответить

vvtwittep

Марк
1

Наверно потому что он лживый засранец?

Ответить

ouxen

21
Ответить

Andre Macareno

ouxen
8

архитектура

2005

Ответить

плюшевый батон

Andre
0

Даже в  2020 – чел пилит прототип который не факт что взлетит и конечно-то же думает об архитектуре, ага. Такие продуманные проекты обычно глохнут на этапе проработки.

Ответить

Andre Macareno

плюшевый
0

ну, прототипы это вообще отдельная тема, но да, соглашусь, что если тебе надо проверить теорию за месяц-два, то тебе архитектурка нахрен не нужна

Ответить

Убедительная Геосфера

21
Ответить

Ясный огонь

17
Ответить

ouxen

Ясный
6

он низкий сутулый озирающийся врун, видел его ирл

Ответить

Октябрьский Филипп

ouxen
5

Как и его сумасшедший брат

КОТ ДУРОВА или ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ПАВЕЛ ДУРОВ…
Об иске на 100 миллионов рублей за указание места работы на Фейсбуке я подробно расскажу ниже…
medium.com
Ответить

Всевозможный Артем

ouxen
1

Какой у него рост? Там хотя бы 170 есть?

Ответить

ouxen

Всевозможный
1

примерно, мб ниже до 160 + горбатость

Ответить

Всевозможный Артем

ouxen
6

Гном Гномыч 

Ответить

ouxen

Всевозм…
2

согласны

Ответить

Shevtsov

ouxen
3

Нам походу сложно зайти в гугл, да?

Ответить

Zakhar Zakharov

Shevtsov
0

он моего роста. я что, тоже низкий? :(

Ответить

Дмитрий

Shevtsov
0

Данные подделаны, очевидно же. Эх, молодёжь.

Ответить

E B

Shevtsov
0

фейковая инфа, не может он быть 176. 170 где-то 

Ответить

Agaf Onaf

ouxen
0

Сейчас то он качек

Ответить

Миша Сергеев

ouxen
0

Путин?

Ответить

Zzzzzzz

ouxen
0

О, это был я

Ответить

Константин Курасов

Ясный
6

он с тёлками, а ты - нет)

Ответить

Всевозможный Артем

Константин
–2

Да

Ответить

Горка Тлетов

Всевозможный
0

Пизда

Ответить

Стройный утюг

Всевозможный
–1

Манда

Ответить

CitrusAlex

Ясный
2

лол, не знал что у него была залысина

Ответить

ouxen

CitrusAlex
2

пора задуматься

Ответить

the fart of гейпард

Ясный
1

Для тех лет был альфачем, а сейчас гей по версии Рыбки

Ответить

the fart of гейпард

the
3

Деньги меняют людей

Ответить

ouxen

the
0

ещё телки и власть

Ответить

Denis Krivonosov

ouxen
0

телки делают мужика геем, все верно

Ответить

Semen Semenov

Ясный
0

А чего у него под губой? 😂

Ответить

Дмитрий Григорьев

Semen
4

Пропуск.

Ответить

ouxen

12
Ответить

Прозрачный месяц

ouxen
3

Это к чему

Ответить

dmzkrsk

5

Победили цензуру в США, победим и в Иране

Ответить

Ari Ari

dmzkrsk
0

Ну персы это тебе не негроиды

Ответить

Октябрьский Филипп

2

Пиздун с поехавшим братишкой-котом 

Ответить

Артемия Берта

2

аххаха паша прекрати

Ответить

Dmitry Kurtsev

1

Пизда анонимным канальчикам в РФ

Ответить

Городской рак

1

А в России уже победили или как? 

Ответить

Дмитрий Донской

1

Разблокировали только не 18 мая, а 18 июня :)

Ответить

Юля Пиваварова

1

Теперь все ясно. Чичваркин гнал на Дурова, потому что не мог прочитать его пост на английском))

Ответить

Рыбный украинец

0

Telegram is still banned by governments – places like Iran and China. We ask the admins of the former proxy servers for Russian users to focus their efforts on these countries. They should also stand ready for new challenges: as the political situation in the world becomes more unpredictable, more governments may try to block privacy-focused apps like Telegram.

privacy-focused apps like Telegram

обычные чаты без шифрования вообще

ни одного аудита безопасности протокола шифрования

Telegram promised since at least March 2014 that "all code will be released eventually", including all the various client applications (Android, iOS, desktop, etc.) and the server-side code.[136] As of February 2020, Telegram still hasn't published their server-side source code.[137][138]

по состоянию на конец июня ничего не изменилось

Ответить

ユリー シャネ

Рыбный
0

Ну для параноиков есть сикреты, которые, вроде как положено работают. А обычный пользователь получает компромисс в виде удобства (хранения данных на сервере), но НЕБЕЗОПАСНО.
Не понимаю в чем сложность там рецепты как варить яйца обсуждать в обычных чатах, а политику и прочее - в сикретах.

Ответить

Игорь Готовчиц

0

В первоначальном варианте поста на английском было "In April 2018, Russia’s telecom watchdog Roskomnadzor..." Позже watchdog исправил на regulator ))

Ответить

Ari Ari

0

Имя Фамилия? а Отчество?... что-то папочка завалялась, с вами?

Ответить
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