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Алексей Боржонов
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Лунгин, Парфёнов, Долин и другие в открытом письме попросили министра культуры отозвать иск к «Седьмой студии» Материал редакции

Они указали на нарушения со стороны следствия и заявили о невиновности коллег.

4 комментария
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Деятели культуры написали открытое письмо к министру культуры Ольге Любимовой и попросили отозвать иск ведомства к «Седьмой студии». Под письмом подписались более 3,7 тысячи человек.

Авторы письма перечислили нарушения со стороны следствия («подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения»), заявили о допущенных в экспертизе по делу ошибках и невиновности коллег.

Мы призываем вас лично ознакомиться с результатами проведённых экспертиз и отозвать иск Министерства культуры к Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор.

из открытого письма

Среди подписавших письмо: Павел Лунгин, Гарри Бардин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Данила Козловский, Татьяна Толстая, Андрей Макаревич, Леонид Парфёнов, Антон Долин.

  • Дело «Седьмой студии» ведётся с октября 2018 года. Подсудимых обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили на проект «Платформа»;
  • По версии следствия, деньги украли через организацию «Седьмая студия», которую основал режиссёр Кирилл Серебренников.

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4 комментария
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Марк Туллий

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Хорошее дело, молодцы. Надеюсь, возымеет какой-то эффект на нового министра

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Stan Majors

Марк
0

А что с Мединским?

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Марк Туллий

Stan
0

Мединский был довольно консервативным функционером. Думаю, что он не очень жаловал все эти «внесистемные» театры, которые могли порой довольно сильно критиковать действующую власть, и поэтому едва ли он сильно переживал за судьбу «Седьмой Студии»

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Илья Иваницкий

0

интересно, отзовут ли иск до 1 июля? ну так, чисто случайно

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