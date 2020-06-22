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Они указали на нарушения со стороны следствия и заявили о невиновности коллег.
Деятели культуры написали открытое письмо к министру культуры Ольге Любимовой и попросили отозвать иск ведомства к «Седьмой студии». Под письмом подписались более 3,7 тысячи человек.
Авторы письма перечислили нарушения со стороны следствия («подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения»), заявили о допущенных в экспертизе по делу ошибках и невиновности коллег.
Среди подписавших письмо: Павел Лунгин, Гарри Бардин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Данила Козловский, Татьяна Толстая, Андрей Макаревич, Леонид Парфёнов, Антон Долин.
Хорошее дело, молодцы. Надеюсь, возымеет какой-то эффект на нового министра
А что с Мединским?
Мединский был довольно консервативным функционером. Думаю, что он не очень жаловал все эти «внесистемные» театры, которые могли порой довольно сильно критиковать действующую власть, и поэтому едва ли он сильно переживал за судьбу «Седьмой Студии»