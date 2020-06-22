Возле президента США пешком идут индеец и африканец.

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Фото AP

В Нью-Йорке демонтируют памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который находится у входа в американский Музей естественной истории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию учреждения и мэра города.

Памятник находится около музея с 1940 года. На нём Теодор Рузвельт едет на коне, а возле него пешком идут индеец и африканец. NYT отмечает, что из-за монумента неоднократно начинались споры, потому что он считался символом колониальной экспансии и расизма.

Президент музея Элен Фаттер рассказала, что решение приняли на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда, которая «глубоко тронула» музейное сообщество. Фаттер отметила, что демонтаж не связан с фигурой Рузвельта — причина в «иерархической композиции».

Скульптура «эксплицитно представляет чернокожих и туземные народы как расово неполноценные и подчинённые», — объяснил решение музея мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. С переносом согласился и правнук президента Рузвельта Теодор Рузвельт IV. По словам последнего, статуя не отражает наследия президента. При этом президент США Дональд Трамп высказался против демонтажа: «Смешно. Не делайте этого!».