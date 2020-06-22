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Возле президента США пешком идут индеец и африканец.
В Нью-Йорке демонтируют памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который находится у входа в американский Музей естественной истории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию учреждения и мэра города.
Памятник находится около музея с 1940 года. На нём Теодор Рузвельт едет на коне, а возле него пешком идут индеец и африканец. NYT отмечает, что из-за монумента неоднократно начинались споры, потому что он считался символом колониальной экспансии и расизма.
Президент музея Элен Фаттер рассказала, что решение приняли на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда, которая «глубоко тронула» музейное сообщество. Фаттер отметила, что демонтаж не связан с фигурой Рузвельта — причина в «иерархической композиции».
Скульптура «эксплицитно представляет чернокожих и туземные народы как расово неполноценные и подчинённые», — объяснил решение музея мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. С переносом согласился и правнук президента Рузвельта Теодор Рузвельт IV. По словам последнего, статуя не отражает наследия президента. При этом президент США Дональд Трамп высказался против демонтажа: «Смешно. Не делайте этого!».
АХАХАХАХАХХАХАХА
БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Oh shit here we go again
Энергетический бас
Чё, инфа на картинке - фейк?
Нет, это история любого негра, которого сделали мучеником
Ебанулись что ли? Это история, какая бы она не была, её надо помнить и уважать. И просто смириться, а не бороться и переписывать.
самая ирония как раз, что памятник стоит перед музеем истории. естественной, правда, но всё равно хорошо.
Самая ирония в том, что забыть или переписать историю пытаются как раз таки любители таких памятников. Идеализируя подвиги включают дурачка когда им указывают на нелицеприятную правду, что король то голый.
В России кучу советских памятников снесли, наприпер.
Ебанулись что ли? Это история, какая бы она не была, с ней надо бороться и переписывать. И просто смириться, а не помнить и уважать.
Можно еще лицо негра-грабителя проецировать.
Никакой "Фолькишер Беобахтер" не смог бы пропогандировать расизм лучше, чем они сами
скоро президентов на баксах начнут менять на черных, через месяц-два
Чудесный огонь
объявлено
Мы уже лет 80 с ними в этом соревнуемся. Хоть в какой-то гонке пока одерживаем вверх.
Интересно, на тж остался хоть кто-то, кто это все поддерживает.
Лепеха из безопасного Лондона, Амир, Динислам... ну по мелочи всякой говно из вшэ и главный босс — дед Пихто
Вполне. Это их история, их общественное пространство и их ценности, которые меняются. Речь о переносе многих памятников велась у них уже давно. Пусть стоит в музее и кому надо тот придет и посмотрит на него, заодно прочтет на табличке исторический контекст, почему там туземцы пешком идут, а белый чел на коне. В чем проблема опять?
We will rewrite you history and destroy your heritage, fucking whites
Каждая домашняя домохозяйка в США мечтала о BBC хотя бы раз в жизни
Чего такой пиетет в США перед ВВС? Танковые ничем не хуже..
Черные танковые войска с толстыми стволами и неграми-заряжающими
А бывают дикие домохозяйки? Отчаянные, знаю, бывают, а вот диких не встречал.
Куколды
Вообще по порносайтам куколдизм белых начался где-то с 2005 года
Получается, что американцы, избавляющиеся от своего не очень приятного наследия, которое содержит в себе отсылки на не самое приятное время с точки зрения актуальной на данный момент проблеме расизма - дебилы блядь. А русские избавляющиеся от наследия совка норм типы?
Почетный чувак
У русских вообще нет истории, только хтоническая тьма позади и впереди. Они живут в непрестанном ужасе настоящего, и от этого ужаса пытаются и прошлое, и будущее выдумывать, лишь бы не смотреть на реальность.
простите, эпоха Романовых это не история и тьма позади?
В эпоху Романовых помещики трахали крепостных крестьянок, а рождавшихся бастардов продавали как скот. Это тьма как она есть.
И что они туда поставят ? Одного Рузвельта ?
А это не будет расизмом по отношению к индейцам и африканцам ? )))
Ради хохмы коня бы убрать, но Рузвельта все равно оставить чуть выше парочки "угнетаемых". Толсто, но реакцию интересно было бы посмотреть. Наверно, все бы рулетки в округе скупили.))
Больше волнует вопрос, где их оппоненты? Где сторонники Трампа? В одну калитку все.
Всех белых, которые окажутся выше, ширше и толще (толще вряд ли) среднестатистического темнокожего, надо будет укоротить, сжать и сдуть до приемлемых стандартов. А то может быть расцененно, как генетическая сегрегация и довление на права дяди Тома.))
Запретите историю США. США всегда был демократией, нет президента кроме Трампа, обнулись Трамп заодно
Обама сейчас, как никогда успешно, может повторно на президента выдвинуться
История — продажная девка империализма.
*буржуазная история - да
А история диалектического материализма - инструмент чистого познания
Товарищ, а вам уже пришли новые страницы БСЭ про "Берингово море"?
А как же конь? Почему всех вспомнили, а про него забыли? Хуже всех в этой композиции ему! Долой памятники угнетающие права коней!
Думаю, кому-то с мохнатыми руками выгодно забыть коня. А ведь он может оказаться главным манипулятором в этой композиции. Рузвельт и ко - пешки в большой лошадиной игре!!
Надо ещё Робинзона Крузо запретить и все книги про него сжечь. И Дефо - он ведь был расистом, раз придумал такого персонажа
А что все бомбят?
Памятник 40 года, даже не антиквариат
В расистские 40-е это была норм композиция, но сейчас он ведь правда выглядит неэтично.
Никто не отрицает что экспансия и работорговля была. Просто тут это будто в положительном ключе показано, ещё и в таком монументальном стиле.
То что он стоит у музея, это ведь не в музее. То есть его видят все, а не те кто пришел в музей за объективной инфой. Его видят и те кто не шарят в истории нихрена и конечно для них это может выглядеть провокационно.
В истории много чего было. Если сносить памятники Ленину и Сталину это не значит что мы притворяемся что их не было в истории.
Они не отрицают Рузвельта. Снос не преуменьшит его вклад в историю. Я бы сказал что вообще этот памятник скорее очерняет Рузвельта лол.
Короче это абсолютная практика - сносить спорные памятники, че арете не понимаю