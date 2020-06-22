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Алексей Боржонов
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В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту на коне из-за «иерархической композиции» Материал редакции

Возле президента США пешком идут индеец и африканец.

79 комментариев
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Фото AP 

В Нью-Йорке демонтируют памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который находится у входа в американский Музей естественной истории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию учреждения и мэра города.

Памятник находится около музея с 1940 года. На нём Теодор Рузвельт едет на коне, а возле него пешком идут индеец и африканец. NYT отмечает, что из-за монумента неоднократно начинались споры, потому что он считался символом колониальной экспансии и расизма.

Президент музея Элен Фаттер рассказала, что решение приняли на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда, которая «глубоко тронула» музейное сообщество. Фаттер отметила, что демонтаж не связан с фигурой Рузвельта — причина в «иерархической композиции».

Скульптура «эксплицитно представляет чернокожих и туземные народы как расово неполноценные и подчинённые», — объяснил решение музея мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. С переносом согласился и правнук президента Рузвельта Теодор Рузвельт IV. По словам последнего, статуя не отражает наследия президента. При этом президент США Дональд Трамп высказался против демонтажа: «Смешно. Не делайте этого!».

  • В США и других странах продолжаются акции против расизма, которые начались из-за смерти Джорджа Флойда 25 мая;
  • В многих городах Соединённых штатов протестующие стали сносить памятники работорговцам и генералам армии конфедератов.
Протестующие в США сносят памятники Христофору…
На одном из постаментов написали: «Колумб — символ геноцида». С их уничтожением согласны не все.
tjournal.ru

#новости #blacklivesmatter #сша

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79 комментариев
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Владислав Покровский

21

АХАХАХАХАХХАХАХА
БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Ответить

Владислав Покровский

Владислав
7
Ответить

Nevi Lant

Владислав
3

Жаль, конечно, что он не дожил до нынешних событий

Ответить

аятомат

Nevi
3

ооооой у Задорнова материала еще лет на 5 хватило бы

Ответить

Энергетический бас

11
Ответить

Поэтический Кирилл

Энергетический
4

Ебыч как у васянов с района

Ответить

Bkmz Иванов

Энергетический
1

9. стипендию будут выдавать фальшивыми 20-ми

Ответить

Сертификат безучастия

Энергетический
0

Oh shit here we go again

Ответить

Энергетический бас

Сертификат
0

Чё, инфа на картинке - фейк?

Ответить

Сертификат безучастия

Энергетический
2

Нет, это история любого негра, которого сделали мучеником

Ответить

Konstantin Koremin

Энергетический
0

Шоколаду фартануло

Ответить

Илья Волочков

10

Ебанулись что ли? Это история, какая бы она не была, её надо помнить и уважать. И просто смириться, а не бороться и переписывать.

Ответить

Jenny Smith

Илья
4

самая ирония как раз, что памятник стоит перед музеем истории. естественной, правда, но всё равно хорошо.

Ответить

Константин Санкин

Jenny
–1

Самая ирония в том, что забыть или переписать историю пытаются как раз таки любители таких памятников. Идеализируя подвиги включают дурачка когда им указывают на нелицеприятную правду, что король то голый. 

Ответить

Прочий историк

Илья
1

Поэтому памятники грозному и сталину вы приветствуете, правильно?

Ответить

Konstantin Koremin

Илья
0

Теперь это постистория!

Ответить

Andrey Kharitonov

Илья
0

В России кучу советских памятников снесли, наприпер. 

Ответить

Alexei Kuksin

Andrey
0

Извенись

Ответить

Юлия Прибыткова

Илья
0

Ебанулись что ли? Это история, какая бы она не была, с ней надо бороться и переписывать. И просто смириться, а не помнить и уважать.

Ответить

Evgenii Evgenii

10

Можно еще лицо негра-грабителя проецировать.

Ответить

Евгений Клочков

Evgenii
0

Никакой "Фолькишер Беобахтер" не смог бы пропогандировать расизм лучше, чем они сами

Ответить

Поэтический Кирилл

8
Ответить

Roma Dmitriev

6

скоро президентов на баксах начнут менять на черных, через месяц-два

Ответить

Владимир Филатов

Roma
0

Обама на всех купюрах?

Ответить

Решающий блик

5

Такое впечатление, что в штатах объявлено соревнование: «Догоним и перегоним Россию по уровню кретинизма!»

Ответить

аятомат

Решающий
0

Ударим еще большим маразмом по пролетарианским странам!

Ответить

Чудесный огонь

Решающий
0

объявлено

Мы уже лет 80 с ними в этом соревнуемся. Хоть в какой-то гонке пока одерживаем вверх.

Ответить

Джордж Харви

Чудесный
0

Даже тут инициативу упускаем

Ответить

Сергей Васильев

3

Интересно, на тж остался хоть кто-то, кто это все поддерживает.

Ответить

sf

Сергей
1

А они были?

Ответить

Сергей Васильев

sf
1

Лепеха из безопасного Лондона, Амир, Динислам... ну по мелочи всякой говно из вшэ и главный босс — дед Пихто

Ответить

Константин Санкин

Сергей
1

Вполне. Это их история, их общественное пространство и их ценности, которые меняются. Речь о переносе многих памятников велась у них уже давно. Пусть стоит в музее и кому надо тот придет и посмотрит на него, заодно прочтет на табличке исторический контекст, почему там туземцы пешком идут, а белый чел на коне. В чем проблема опять?

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

Ради кеков и "чем хуже тем лучше" можно и поподдерживать

Ответить

Zero Tolerance

3
Ответить

Французский жар

1

Ну пусть из истории рабовладельчество вычеркнут

Ответить

аятомат

Французский
2

если я историю проигнорирую, что ее и нет(не было)

Ответить

Daniil Minashkin

1

We will rewrite you history and destroy your heritage, fucking whites 

Ответить

Сертификат безучастия

Daniil
1

Каждая домашняя домохозяйка в США мечтала о BBC хотя бы раз в жизни

Ответить

Руслан Турченко

Сертификат
0

Чего такой пиетет в США перед ВВС? Танковые ничем не хуже.. 

Ответить

Сертификат безучастия

Руслан
0

Черные танковые войска с толстыми стволами и неграми-заряжающими

Ответить

Андрей Корниленко

Сертификат
0

А бывают дикие домохозяйки? Отчаянные, знаю, бывают, а вот диких не встречал.

Ответить

Сертификат безучастия

Андрей
0

Да, конечно. Хиллари Клинтон, например

Ответить

Denis Krivonosov

1

Куколды

Ответить

Сертификат безучастия

Denis
0

Вообще по порносайтам куколдизм белых начался где-то с 2005 года

Ответить

Указанный Петя

1

Мда. Просто мда.

Ответить

Почетный чувак

1

Дебилы блядь.

Ответить

Florencio Min

Почетный
0

Получается, что американцы, избавляющиеся от своего не очень приятного наследия, которое содержит в себе отсылки на не самое приятное время с точки зрения актуальной на данный момент проблеме расизма - дебилы блядь. А русские избавляющиеся от наследия совка норм типы?

Ответить

Почетный чувак

Florencio
0

У русских вообще нет истории, только хтоническая тьма позади и впереди. Они живут в непрестанном ужасе настоящего, и от этого ужаса пытаются и прошлое, и будущее выдумывать, лишь бы не смотреть на реальность.

Ответить

Владимир Швецов

Почетный
0

простите, эпоха Романовых это не история и тьма позади? 

Ответить

Alexei Kuksin

Владимир
0

В эпоху Романовых помещики трахали крепостных крестьянок, а рождавшихся бастардов продавали как скот. Это тьма как она есть.

Ответить

Artem 88

1

У Штатов остался только один вариант))

Ответить

polki

1

Понеслась

Ответить

Прочий историк

1

имхо жители страны, которая отстала во ВСЁМ от штатов лет на 100, не имеют морального права ехидничать на тему их протестов. самим то выйти на улицу слабо (про поводы для этого молчу)) - вот и рефлексируете

Ответить

Смертельный татарин

0

Вот это я понимаю - ПоБеДа!!!

Ответить

Озорной Лис

0

И что они туда поставят ? Одного Рузвельта ?
А это не будет расизмом по отношению к индейцам и африканцам ? )))

Ответить

Руслан Турченко

Озорной
1

Ради хохмы коня бы убрать, но Рузвельта все равно оставить чуть выше парочки "угнетаемых". Толсто, но реакцию интересно было бы посмотреть. Наверно, все бы рулетки в округе скупили.))  

Ответить

Чудесный огонь

Озорной
0

Уберут Рузвельта, оставят ниггера и коренного американца.

Ответить

Рулон Обоев

0

Больше волнует вопрос, где их оппоненты? Где сторонники Трампа? В одну калитку все.

Ответить

Сергей Васильев

Рулон
0

Сидят в своих штатах и кекают. Либералы гадят тупо под себя.

Ответить

Сертификат безучастия

Рулон
0

На Foxnews ведут дебаты о белом превосходстве

Ответить

Rayslava

0

И деньги! Деньги запретить! С ним какая-то монетка есть, кажется.

Ответить

Zasad Asdasd

0

Такой бред, конечно

Ответить

Dmitry Kurtsev

0

>>>Музей ЕСТЕСТВЕННОЙ истории

АХАХАХАХАХХАХАХА
Ёбу совсем дались(

Ответить

Руслан Турченко

0

Всех белых, которые окажутся выше, ширше и толще (толще вряд ли) среднестатистического темнокожего, надо будет укоротить, сжать и сдуть до приемлемых стандартов. А то может быть расцененно, как генетическая сегрегация и довление на права дяди Тома.)) 

Ответить

Yuri Miller

0

Запретите историю США. США всегда был демократией, нет президента кроме Трампа, обнулись Трамп заодно

Ответить

аятомат

0

Горшочек, не вари

Ответить

аятомат

0

Обама сейчас, как никогда успешно, может повторно на президента выдвинуться

Ответить

Чудесный огонь

аятомат
0

Обэма устал. Почему бы не присмотреться к другим кандидатурам, например, Snoop Dogg.

Ответить

Accio

Чудесный
0

Канье 2024

Ответить

Чудесный огонь

Accio
0

У этого слишком диктаторские замашки, такой президент США жителям России не нужен.

Ответить

Nikita Zubkov

0

История — продажная девка империализма.

Ответить

Константин Курасов

Nikita
0

*буржуазная история - да
А история диалектического материализма - инструмент чистого познания

Ответить

Евгений Клочков

Константин
0

Товарищ, а вам уже пришли новые страницы БСЭ про "Берингово море"? 

Ответить

Денис Курган

0

кукуха досвиданья.

Ответить

Юлия Прибыткова

0

А как же конь? Почему всех вспомнили, а про него забыли? Хуже всех в этой композиции ему! Долой памятники угнетающие права коней!

Ответить

Руслан Турченко

Юлия
0

Думаю, кому-то с мохнатыми руками выгодно забыть коня. А ведь он может оказаться главным манипулятором в этой композиции. Рузвельт и ко - пешки в большой лошадиной игре!!

Ответить

Andrey Kharitonov

0

Надо ещё Робинзона Крузо запретить и все книги про него сжечь. И Дефо - он ведь был расистом, раз придумал такого персонажа

Ответить

Джордж Харви

0

Друзья, мы свидетели становления новой религии

Ответить

Joni Keij

0

А что все бомбят?
Памятник 40 года, даже не антиквариат
В расистские 40-е это была норм композиция, но сейчас он ведь правда выглядит неэтично.
Никто не отрицает что экспансия и работорговля была. Просто тут это будто в положительном ключе показано, ещё и в таком монументальном стиле.
То что он стоит у музея, это ведь не в музее. То есть его видят все, а не те кто пришел в музей за объективной инфой. Его видят и те кто не шарят в истории нихрена и конечно для них это может выглядеть провокационно.

В истории много чего было. Если сносить памятники Ленину и Сталину это не значит что мы притворяемся что их не было в истории.

Они не отрицают Рузвельта. Снос не преуменьшит его вклад в историю. Я бы сказал что вообще этот памятник скорее очерняет Рузвельта лол.

Короче это абсолютная практика - сносить спорные памятники, че арете не понимаю

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