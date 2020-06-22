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что происходит в интернете
Россия занимает третье место по количеству выявленных случаев заболевания.
21 июня во всем мире зарегистрировали 183 020 новых случаев заражения, сообщила Всемирная организация здравоохранения в своём отчёте. Это наибольшее число заболевших за сутки с начала пандемии. Больше всего новых заболевших — 116 тысяч — в Северной и Южной Америке.
До этого максимальный прирост заболевших отмечали 18 июня, тогда ВОЗ сообщила о 181 тысяче выявленных за сутки случаев. Общее количество заболевших в мире превысило 8,7 миллиона человек. Погибли более 461 тысячи человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявили 8 953 580 случаев инфицирования. Погибших — более 468 тысяч.
По официальным данным, в России 21 июня зафиксировали 7 728 новых случаев Covid-19, общее число заболевших выросло до 584 680 человек. Страна занимает третье место по числу заболевших в мире. Впереди США (почти 2,3 миллиона) и Бразилия (1,08 миллиона).
А ещё так сложно надеть маску в общественном месте, магазине и тд. Бедные люди, через такие сложности проходят.
Не сложно, а ты попробуй в этой маске отхуярить смену в супермаркете в духоте растравляя продукты, или в кинотеатре на кассе, или охранником отстоять. Быстрее от сердечно сосудистых откинешься чем от вируса.
ну допустим работникам сложно, но какая сложность у покупателей?
не сложно
Написал же) я из уважения надеваю намордник. Тем более что если найти классный, то не так уж и уебищно смотрится
Солидный глобус
Внутри одноразовые фильтры, медицинские ты еще попробуй купить) не все одноразовые голубо-белые защищают от чего либо)
Дитковский бесполезен с точки зрения человечества, так что всё нормально.
А в чем тут оскорбление?
Оно рвётся...
А ты типо нет)
однотонные как раз выглядят нормально, то что на фото - уебищно
Никакой. Просто из принципа, злости, обиды, вредности, безответственности не наденут - и всё.
Почему вы активно минусовали тех кто про это говорил 2-3 месяца назад? И - интеллект?
Солидный глобус
Мы? Я здесь один. Ты хоть раз видел лично от меня минус к комментарию? Если я с чем-то не согласен, то пишу об этом, а не ставлю дизлайк как крыса.
Это вопрос к тем кто тебя сейчас поддерживает. Напиши ты этот коммент 3 месяца назад, то набрал бы примерно -100
Проклятые некропостеры. Ковид уже не актуален давно, устарела тема. Да, болезнь есть. Но уже никому не интересно. Пример: Дудь сделал фильм о ВИЧ в РФ. Каждый сотый человек ВИЧ-положительный. Пришёл КОВИД и послал Дудя на три буквы.
После огромного числа протестов БЛМ и отсутствия роста заболевших в тех странах(Германия, UK, USA и тд), кто-то еще верит в этот грипп-хрипп.
Больше всего новых заболевших — 116 тысяч — в Северной и Южной Америке
После огромного числа протестов БЛМ и отсутствия роста заболевших в тех странах
🤔
А вообще хватит врать. В России уже давно нет коронавируса ).
Что значит нет коронавируса?
есть, им болеет человек на карантине, у него вирус что ему положена корона, никак вылечить не могут