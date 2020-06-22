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Новости
Ольга Щербинина
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ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших Covid-19 за сутки. Всего в мире — более 8,7 миллионов случаев болезни Материал редакции

Россия занимает третье место по количеству выявленных случаев заболевания.

35 комментариев
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21 июня во всем мире зарегистрировали 183 020 новых случаев заражения, сообщила Всемирная организация здравоохранения в своём отчёте. Это наибольшее число заболевших за сутки с начала пандемии. Больше всего новых заболевших — 116 тысяч — в Северной и Южной Америке.

До этого максимальный прирост заболевших отмечали 18 июня, тогда ВОЗ сообщила о 181 тысяче выявленных за сутки случаев. Общее количество заболевших в мире превысило 8,7 миллиона человек. Погибли более 461 тысячи человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявили 8 953 580 случаев инфицирования. Погибших — более 468 тысяч.

По официальным данным, в России 21 июня зафиксировали 7 728 новых случаев Covid-19, общее число заболевших выросло до 584 680 человек. Страна занимает третье место по числу заболевших в мире. Впереди США (почти 2,3 миллиона) и Бразилия (1,08 миллиона).

#новости #covid19

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но есть и хорошие новости
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35 комментариев
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Солидный глобус

21

Мое мнение таково – до появления вакцины или прививок нам ничего не остаётся, кроме как забить хуй на эти цифры, так как большинству людей очень сложно соблюдать дистанцию и стараться не сдохнуть с голода.

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Pavel Reich

Солидный
13

А ещё так сложно надеть маску в общественном месте, магазине и тд. Бедные люди, через такие сложности проходят.

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Солидный глобус

Pavel
6

Не сложно, а ты попробуй в этой маске отхуярить смену в супермаркете в духоте растравляя продукты, или в кинотеатре на кассе, или охранником отстоять. Быстрее от сердечно сосудистых откинешься чем от вируса.

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Pavel Reich

Солидный
9

ну допустим работникам сложно, но какая сложность у покупателей?

Ответить

Солидный глобус

Pavel
–2

не сложно

Написал же) я из уважения надеваю намордник. Тем более что если найти классный, то не так уж и уебищно смотрится

Ответить

Evgenii Evgenii

Солидный
10

найти классный

или гейский(одобряю)

Ответить

Алексей

Солидный
1

только классные намордники бесполезны с точки зрения медицины

Ответить

Oleg Burkov

Алексей
0

Нет, не бесполезны.

Ответить

Солидный глобус

Алексей
0

Внутри одноразовые фильтры, медицинские ты еще попробуй купить) не все одноразовые голубо-белые защищают от чего либо)

Ответить

Ivan

Алексей
–1

будто другие не бесполезны.

люди - ёбаные уроды и свиньи. нормальные ни подцепить, ни заразить других не могут.

Ответить

Сергей Васильев

Алексей
–1

Дитковский бесполезен с точки зрения человечества, так что всё нормально.

Ответить

Солидный глобус

Сергей
0

@Вахтёр оскорбления, пункт 2.2.1

Ответить

Сергей Васильев

Солидный
–1

А в чем тут оскорбление?

Оно рвётся...

Ответить

Солидный глобус

Сергей
0

А ты типо нет)

Ответить

Сергей Васильев

Солидный
0

нет т-т-ты

Ответить

Солидный глобус

Сергей
0

Не фони

Ответить

Артём Новиков

Солидный
0

однотонные как раз выглядят нормально, то что на фото - уебищно

Ответить

Солидный глобус

Артём
0

Спасибо!

Ответить

Klim August

Pavel
1

Никакой. Просто из принципа, злости, обиды, вредности, безответственности не наденут - и всё.

Ответить

Accio

Солидный
0

Ну так работники носят, преодолевая все сложности, а потребители пренебрегают этим

Ответить

Люциан Бужор

Pavel
0

Да. Всё хуёк подзабили на эти маски ).

Ответить

Имя Фамилия

Солидный
2

Почему вы активно минусовали тех кто про это говорил 2-3 месяца назад? И - интеллект?

Ответить

Солидный глобус

Имя
–1

Мы? Я здесь один. Ты хоть раз видел лично от меня минус к комментарию? Если я с чем-то не согласен, то пишу об этом, а не ставлю дизлайк как крыса.

Ответить

Имя Фамилия

Солидный
2

Это вопрос к тем кто тебя сейчас поддерживает. Напиши ты этот коммент 3 месяца назад, то набрал бы примерно -100

Ответить

Yuri Miller

2

Проклятые некропостеры. Ковид уже не актуален давно, устарела тема. Да, болезнь есть. Но уже никому не интересно. Пример: Дудь сделал фильм о ВИЧ в РФ. Каждый сотый человек ВИЧ-положительный. Пришёл КОВИД и послал Дудя на три буквы.

Ответить

Артём Новиков

Yuri
1

Дудь, залогинься

Ответить

Evgenii Evgenii

Yuri
–4

После огромного числа протестов БЛМ и отсутствия роста заболевших в тех странах(Германия, UK, USA и тд), кто-то еще верит в этот грипп-хрипп.

Ответить

Марк Ганич

Evgenii
0

Больше всего новых заболевших — 116 тысяч — в Северной и Южной Америке

После огромного числа протестов БЛМ и отсутствия роста заболевших в тех странах

🤔

Ответить

Люциан Бужор

–2

А вообще хватит врать. В России уже давно нет коронавируса ).

Ответить

Oleg Burkov

Люциан
0

Что значит нет коронавируса?

Ответить

Ivan

Oleg
2

лукашенко всё объяснил - наебни водки и в костёр.

Ответить

Сертификат безучастия

Ivan
0

Эклектично. Стань жареной картошкой фри

Ответить

Yuri Miller

Люциан
0

есть, им болеет человек на карантине, у него вирус что ему положена корона, никак вылечить не могут

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Kyler

–1

Голосуй и сдохни

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Klim August

–1

Ковид уже не тренд, просто забейте.

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