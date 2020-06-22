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Активист сделал вывод, что российские законы признают все заключённые за рубежом браки, включая однополые.
Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Фёдорова. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.
Кочетков и Фёдоров поженились в США. В 2019 году Кочетков оплатил страхование жизни супруга. Согласно закону, все люди, состоящие в браке, имеют право возвращать через налоговый вычет 13% некоторых расходов, понесённых в интересах супруга. К ним относится и страхование жизни.
Для этого надо в том числе предоставить копии документов, подтверждающих родство с застрахованным, например, копию свидетельства о браке. Согласно 158-й статье Семейного кодекса, Россия признаёт браки, заключённые за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 14 того же кодекса.
По словам Кочеткова, про «взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак» говорится в 12-й статье Семейного кодекса. «Это значит, что в России (пока) нельзя заключить однополый брак. Но если вы заключили его по законам другого государства, в России он признаётся», — отметил активист.
Однако, согласно ограничениям, установленным статьёй 167 СК РФ, нормы иностранного семейного права не применяются, если они «противоречат основам правопорядка РФ». Согласно статье 10 СК РФ, зарегистрированным в России брак считается только после внесения записи в акты гражданского состояния.
В январе 2018 года Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, поженившиеся в Дании, подали документы о регистрации в МФЦ в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак. Они предоставили РБК копии документов, где на 14 странице на самом деле стоит штамп о регистрации брака.
МВД признало их паспорта недействительными и возбудило в отношении мужчин административное дело об умышленной порче документов. После этого Стоцко и Войцеховский уехали из России.
До отъезда из России за политическим убежищем 5, 4, 3
Было бы неплохо, если бы слово "семья" получило маскулинный вариант. Как директор с директрисой. При употреблении этого феминитива было бы сразу понятно, что речь идёт о семье из однополых мужиков.