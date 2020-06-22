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Новости
Ольга Щербинина
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ЛГБТ-активист рассказал об оформлении налогового вычета на мужа. Он считает, что так государство признало их брак Материал редакции

Активист сделал вывод, что российские законы признают все заключённые за рубежом браки, включая однополые.

8 комментариев
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Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Фёдорова. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

Кочетков и Фёдоров поженились в США. В 2019 году Кочетков оплатил страхование жизни супруга. Согласно закону, все люди, состоящие в браке, имеют право возвращать через налоговый вычет 13% некоторых расходов, понесённых в интересах супруга. К ним относится и страхование жизни.

Для этого надо в том числе предоставить копии документов, подтверждающих родство с застрахованным, например, копию свидетельства о браке. Согласно 158-й статье Семейного кодекса, Россия признаёт браки, заключённые за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 14 того же кодекса.

Поскольку ни один из нас не состоит в другом браке, мы не являемся близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, мы оба дееспособны — наш брак, заключённый по законам США, признается в России. Никаких иных ограничений статья 14 не предусматривает. Что, собственно, государство и подтвердило в нашем случае.

Игорь Кочетков

По словам Кочеткова, про «взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак» говорится в 12-й статье Семейного кодекса. «Это значит, что в России (пока) нельзя заключить однополый брак. Но если вы заключили его по законам другого государства, в России он признаётся», — отметил активист.

Однако, согласно ограничениям, установленным статьёй 167 СК РФ, нормы иностранного семейного права не применяются, если они «противоречат основам правопорядка РФ». Согласно статье 10 СК РФ, зарегистрированным в России брак считается только после внесения записи в акты гражданского состояния.

В январе 2018 года Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, поженившиеся в Дании, подали документы о регистрации в МФЦ в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак. Они предоставили РБК копии документов, где на 14 странице на самом деле стоит штамп о регистрации брака.

МВД признало их паспорта недействительными и возбудило в отношении мужчин административное дело об умышленной порче документов. После этого Стоцко и Войцеховский уехали из России.

#новости #лгбт #законы

Спасибо за наводку Владимир Климов
Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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8 комментариев
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Nikita Zubkov

12

Ничего, сейчас все по традиции отменят, как было с браком.

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Владимир Климов

Nikita
5

заставят вернуть в сто раз больше с процентами

Ответить

Илья Гераськин

6

До отъезда из России за политическим убежищем 5, 4, 3 

Ответить

Andre Macareno

Илья
2

*пикча с Артемом Шитухиным*

Ответить

Дмитрий Ч

Илья
1

А что если государство о нас заботится давая право каждому получить статус беженца и возможность уехать из державы?

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Ну хоть не на собаку

Ответить

Роман Александров

0

Многоходовочка трансформеров

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Сертификат безучастия

0

Было бы неплохо, если бы слово "семья"  получило маскулинный вариант. Как директор с директрисой. При употреблении этого феминитива было бы сразу понятно, что речь идёт о семье из однополых мужиков. 

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