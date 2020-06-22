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Следствие считает, что они собирались захватить власть.
Второй Западный окружной военный суд огласил приговоры фигурантам петербургского дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, сообщает «Медиазона». Филинкова осудили на семь лет, Бояршинова — на 5,5 лет.
Их признали виновными в участии в террористическом сообществе, Бояршинова также — в незаконном хранении взрывчатки. Обвинение запрашивало для них девять и шесть лет соотвественно.
Перед зданием суда собрались желающие поддержать Филинкова и Бояршинова. Активист приковал себя наручниками к ограде, зажёг файер и кричал: «ФСБ — главный террорист».
В феврале 2020 года в Пензе семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии. Все подсудимые вину не признали.
«Следствие считает, что они собирались захватить власть.»
Прицел у них сбит, однако.
Спасибо Медузоньке, опубликовавшей рассказ поехавшего бойца днр. Без нее можно было бы спасти хотя бы питерских
Ну благодаря Медузе нашли труп девушки, которую убили эти люди.
Если правоохранительные органы работают по наитию журналистов, а не по заявлению ее родителей, нах такие органы нужны?
Что за бред? Розыскные и следственные действия не приводят к моментальному результату, в итоге бы скорее всего нашли бы её тело, но если дали информацию о месте захоронения-что, не пользоваться ею?
ну и судили их в итоге не за убийство, а Филинков и Бояршинов там и рядом не стояли
Охота ведь каждый раз снова в говно вступать и спасать всяких мудаков же.
Терпим дальше😔
ну там кстати небольшая акция у здания суда собралась в Питере
Это всё изменит, конечно
Я без понятия, зачем ты это сказал. Миша написал: "терпим дальше", я ответил
Ага, в огороде бузина, а в Киеве дядька
Да, да. Ничто ничего не изменит, я понял. Сидим и возмущаемся
Я вроде не предлагал сидеть сложа руки и возмущаться. В прошлом я занимался политактивизмом, но сейчас я состою в отношениях и не могу рисковать, потому что я отвечаю не только за себя. И таких как я — не один и не полтора человека, в большей степени никто не пытается повлиять на сложившуюся ситуацию из-за того, что подавляющее большинство склонно считать, что ничем не может повлиять на происходящее или боится за себя и своих близких.
Или у вас есть какой-то универсальный метод решения? Когда митинги и небольшие возмущения как-то кардинально влияли на решения властей?
Власти понимают только язык больших цифр
Прошу прощения, я, возможно, немного порвался. Мне просто грустно от упаднических настроений. Еще не вырос, а уже все вокруг упали духом
Следствие считает, что они собирались захватить власть.
Испугали деда.
Редактора вы орфографию проверяете? Там ошибки и в фамилии и в поле человека
Пипец, взрывать офисы "Единой России", совсем отмороженные? А как же страна без "Единой России" выживет? Что мы есть будем? На что жить будем? Вот изверги, правильно что посадили, надо было дать ваще лет сто!!! Без "Единой России" наша страна и дня не просуществует!
Я слишком труслив, чтобы возмутиться беспределом власти, а не писать анонимный коммент. Но все же, чую, недалек тот час, когда придут и за мной
Я далек от этого дела, у меня дурацкий вопрос. По мнению следствия, вот этот слева метил в Президенты, а справа - в премьер-министры? Серьезно??