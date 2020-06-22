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Алексей Боржонов
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Двух фигурантов петербургского дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 годам колонии Материал редакции

Следствие считает, что они собирались захватить власть.

28 комментариев
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Второй Западный окружной военный суд огласил приговоры фигурантам петербургского дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, сообщает «Медиазона». Филинкова осудили на семь лет, Бояршинова — на 5,5 лет.

Их признали виновными в участии в террористическом сообществе, Бояршинова также — в незаконном хранении взрывчатки. Обвинение запрашивало для них девять и шесть лет соотвественно.

Перед зданием суда собрались желающие поддержать Филинкова и Бояршинова. Активист приковал себя наручниками к ограде, зажёг файер и кричал: «ФСБ — главный террорист».

  • Дело о террористическом сообществе «Сеть» возбудили в 2017 году. По версии следствия, участники организации из Пензы и Петербурга собирались захватить власть;
  • Процесс против Филинкова и Бояршинова начался в марте 2019 года, когда третьего фигуранта петербургского дела «Сети» Игоря Шишкина, заключившего сделку со следствием, осудили на 3,5 года;
  • Прокурор заявил, что Филинков и Бояршинов, среди прочего, «готовились к ведению партизанской войны», собирались «разделить Россию на коммуны» и «взрывать офисы „Единой России“»;
  • Филинков вину не признал и рассказывал, что сотрудники ФСБ пытали его электрошокером. Бояршинов рассказывал о пыточных условиях содержания в СИЗО, но с обвинением согласился.

В феврале 2020 года в Пензе семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии. Все подсудимые вину не признали.

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28 комментариев
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Руденко Сергей

24

«Следствие считает, что они собирались захватить власть.»

Прицел у них сбит, однако.

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черепашка

10

Спасибо Медузоньке, опубликовавшей рассказ поехавшего бойца днр. Без нее можно было бы спасти хотя бы питерских

Ответить

Егор Прокофьев

черепашка
1

Да, проплатили небось

Ответить

Руслан Кипчакбаев

черепашка
1

О чем речь? Можно почитать? 

Ответить

Pavel Reich

черепашка
0

Ну благодаря Медузе нашли труп девушки, которую убили эти люди.

Ответить

Rezerfordium Tantalus

Pavel
1

Если правоохранительные органы работают по наитию журналистов, а не по заявлению ее родителей, нах такие органы нужны?

Ответить

Дмитрий Соловьев

Rezerfordium
0

Что за бред? Розыскные и следственные действия не приводят к моментальному результату, в итоге бы скорее всего нашли бы её тело, но если дали информацию о месте захоронения-что, не пользоваться ею?

Ответить

Rezerfordium Tantalus

Дмитрий
0

окей, труп нашли. их начали сейчас судить за убийство?

Ответить

Rezerfordium Tantalus

Pavel
1

ну и судили их в итоге не за убийство, а Филинков и Бояршинов там и рядом не стояли

Ответить

Max Belkov

черепашка
–1

Охота ведь каждый раз снова в говно вступать и спасать всяких мудаков же. 

Ответить

Миша Сергеев

7

Терпим дальше😔

Ответить

Алексей Акулов

Миша
0

ну там кстати небольшая акция у здания суда собралась в Питере

Ответить

Михаил Подивилов

Алексей
4

Это всё изменит, конечно

Ответить

Алексей Акулов

Михаил
1

Я без понятия, зачем ты это сказал. Миша написал: "терпим дальше", я ответил

Ответить

Михаил Подивилов

Алексей
0

Ага, в огороде бузина, а в Киеве дядька

Ответить

Алексей Акулов

Михаил
0

Да, да. Ничто ничего не изменит, я понял. Сидим и возмущаемся

Ответить

Михаил Подивилов

Алексей
1

Я вроде не предлагал сидеть сложа руки и возмущаться. В прошлом я занимался политактивизмом, но сейчас я состою в отношениях и не могу рисковать, потому что я отвечаю не только за себя. И таких как я — не один и не полтора человека, в большей степени никто не пытается повлиять на сложившуюся ситуацию из-за того, что подавляющее большинство склонно считать, что ничем не может повлиять на происходящее или боится за себя и своих близких.

Или у вас есть какой-то универсальный метод решения? Когда митинги и небольшие возмущения как-то кардинально влияли на решения властей?

Власти понимают только язык больших цифр

Ответить

Алексей Акулов

Михаил
0

Прошу прощения, я, возможно, немного порвался. Мне просто грустно от упаднических настроений. Еще не вырос, а уже все вокруг упали духом

Ответить

Питерский Слава

6

Имеется в виду власть в россии или во всей вселенной?

Ответить

Михаил Подивилов

3

Собирались захватить власть

Ответить

NightmareZ

2

 Следствие считает, что они собирались захватить власть.

Испугали деда.

Ответить

Убедительная Геосфера

NightmareZ
0

разделить Россию на коммуны

Путем референдума, надеюсь?

Ответить

Седой корабль

1

Захватить власть? Чем? Хуем?

Ответить

Shuhrat Azimov

1

Редактора вы орфографию проверяете? Там ошибки и в фамилии и в поле человека

Ответить

Andrey Skvortsov

0

Спасибо за два пуша

Ответить

Тамерлан Хазбулаев

0

 Пипец, взрывать офисы "Единой России", совсем отмороженные? А как же страна без "Единой России" выживет? Что мы есть будем? На что жить будем? Вот изверги, правильно что посадили, надо было дать ваще лет сто!!! Без "Единой России" наша страна и дня не просуществует!

Ответить

Иван Кукушкин

0

Я слишком труслив, чтобы возмутиться беспределом власти, а не писать анонимный коммент. Но все же, чую, недалек тот час, когда придут и за мной

Ответить

Klim August

0

Я далек от этого дела, у меня дурацкий вопрос. По мнению следствия, вот этот слева метил в Президенты, а справа - в премьер-министры? Серьезно?? 

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