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Он выступил на официальном открытии главного храма Вооружённых сил в подмосковном парке «Патриот».
Патриарх Кирилл во время церемонии открытия главного храма Минобороны в парке «Патриот» поздравил присутствующих с «торжественным днём» — годовщиной начала Великой Отечественной войны.
Он также обратился к Владимиру Путину и поблагодарил его «за труды». «Мы, как верующие люди, молимся о вашем здравии, чтобы Господь укрепил вас, дал физические силы для продолжения вашего ответственного служения народу нашему», — сказал патриарх Кирилл.
14 июня стало известно, что Кирилл сам станет настоятелем собора Воскресения Христова. По его словам, он будет особенно заботиться богослужениях и пастырской деятельности в этом храме, «памятуя о том великом значении и о той роли, которые имеют в жизни нашего народа Вооруженные силы».
Церемония освящения храма прошла 14 июня — её хотели провести 9 мая, но отложили из-за пандемии конравируса. Освятил храм патриарх Кирилл. По данным Znak.com, строительство храма обошлось в 6 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда рублей выделили власти Москвы и Подмосковья, хотя здание должны были строить на пожертвования. По данным фонда «Воскресение», который собирает пожертвования, на возведение храма перечислили более 3 миллиардов рублей.
Сначала храм хотели украсить мозаикой с Владимиром Путиным, Сергеем Шойгу и Иосифом Сталиным, но потом её демонтировали. В РПЦ отметили, что мозаику сохранят на хранении в музее в качестве исторического артефакта.
Показалось
Там альтернативная реальность просочилась
Ну так для них это главный праздник, чем бы еще гордились в противном случае?
Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днём — всех вас сердечно поздравляю!
Из уст его предшественника - Алексея фон Ридигера - звучало бы смешнее, но, к прискорбию, ныне он с Богом.
Все правильно. Ведь если бы не началась война - не было бы этого победобесия.
Не знал с каким поздравить, поздравил с обоями
мне одному показалось странным, что такой акцент сделан на здоровье? Это каждую встречу так? Или - 🤞?
А как можно поздравлять со скорбным днем? "Говорят, у вас батя год назад умер, грац" - так, что ли?
И почему он так по-ебанутому предложения составляет - это не старославянский, не латынь, не греческий? Т. е. бог или нормальную речь поймёт, или не поймёт вообще.