Он выступил на официальном открытии главного храма Вооружённых сил в подмосковном парке «Патриот».

В закладки

Патриарх Кирилл во время церемонии открытия главного храма Минобороны в парке «Патриот» поздравил присутствующих с «торжественным днём» — годовщиной начала Великой Отечественной войны.

Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над на народом нашим и нашими Вооружёнными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днём — всех вас сердечно поздравляю! патриарх Кирилл

Он также обратился к Владимиру Путину и поблагодарил его «за труды». «Мы, как верующие люди, молимся о вашем здравии, чтобы Господь укрепил вас, дал физические силы для продолжения вашего ответственного служения народу нашему», — сказал патриарх Кирилл.

Речь патриарха начинается на 30-й секунде видео

14 июня стало известно, что Кирилл сам станет настоятелем собора Воскресения Христова. По его словам, он будет особенно заботиться богослужениях и пастырской деятельности в этом храме, «памятуя о том великом значении и о той роли, которые имеют в жизни нашего народа Вооруженные силы».

Церемония освящения храма прошла 14 июня — её хотели провести 9 мая, но отложили из-за пандемии конравируса. Освятил храм патриарх Кирилл. По данным Znak.com, строительство храма обошлось в 6 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда рублей выделили власти Москвы и Подмосковья, хотя здание должны были строить на пожертвования. По данным фонда «Воскресение», который собирает пожертвования, на возведение храма перечислили более 3 миллиардов рублей.

Сначала храм хотели украсить мозаикой с Владимиром Путиным, Сергеем Шойгу и Иосифом Сталиным, но потом её демонтировали. В РПЦ отметили, что мозаику сохранят на хранении в музее в качестве исторического артефакта.