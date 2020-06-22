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Ольга Щербинина
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Патриарх Кирилл в годовщину начала войны «сердечно поздравил всех» с «торжественным и скорбным днём» Материал редакции

Он выступил на официальном открытии главного храма Вооружённых сил в подмосковном парке «Патриот».

25 комментариев
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Патриарх Кирилл во время церемонии открытия главного храма Минобороны в парке «Патриот» поздравил присутствующих с «торжественным днём» — годовщиной начала Великой Отечественной войны.

Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над на народом нашим и нашими Вооружёнными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днём — всех вас сердечно поздравляю!

патриарх Кирилл

Он также обратился к Владимиру Путину и поблагодарил его «за труды». «Мы, как верующие люди, молимся о вашем здравии, чтобы Господь укрепил вас, дал физические силы для продолжения вашего ответственного служения народу нашему», — сказал патриарх Кирилл.

Речь патриарха начинается на 30-й секунде видео

14 июня стало известно, что Кирилл сам станет настоятелем собора Воскресения Христова. По его словам, он будет особенно заботиться богослужениях и пастырской деятельности в этом храме, «памятуя о том великом значении и о той роли, которые имеют в жизни нашего народа Вооруженные силы».

Церемония освящения храма прошла 14 июня — её хотели провести 9 мая, но отложили из-за пандемии конравируса. Освятил храм патриарх Кирилл. По данным Znak.com, строительство храма обошлось в 6 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда рублей выделили власти Москвы и Подмосковья, хотя здание должны были строить на пожертвования. По данным фонда «Воскресение», который собирает пожертвования, на возведение храма перечислили более 3 миллиардов рублей.

Сначала храм хотели украсить мозаикой с Владимиром Путиным, Сергеем Шойгу и Иосифом Сталиным, но потом её демонтировали. В РПЦ отметили, что мозаику сохранят на хранении в музее в качестве исторического артефакта.

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#новости #рпц

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25 комментариев
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Martin Schulz

15

Показалось

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Убедительная Геосфера

Martin
2

Там альтернативная реальность просочилась

Ответить

умный человек

Убедительная
0

Любит он торжество

Ответить

Прочий историк

8

пасиб кирюха

Ответить

Убедительная Геосфера

Прочий
0

Ат души!

Ответить

умный человек

6

На будущий год будет с юбилеем поздравлять?

Ответить

Правовой пришелец

5

Торжественный и скорбный день

Это как? Типа весёлый траур?  От создателей "принудительная самоизоляция", "выходные в которые надо работать" и т.д. Они уже не парятся.

Ответить

Александр Кузнецов

3

Ну так для них это главный праздник, чем бы еще гордились в противном случае?

Ответить

Евгений Клочков

2

Кажется у составителя текстов для патриарха будет тяжелая ночь

Ответить

Верхний самолет

2

Пусть Господь преклонит милость свою над нашими Вооружёнными силами.

Ага, и выпустит в честь праздника пару магазинов ак-47 в звезды с двух рук на танке.

Ответить

Рулон Обоев

1
Ответить

Поэтический Кирилл

1

Нахуй идет. Торжественный день, блэт

Ответить

Max Belkov

1

Пожертвовали на храм как обычно из бюджета просто. 

Ответить

Руслан Турченко

1

Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днём — всех вас сердечно поздравляю!

Ответить

Artem Gruzdev

1

Из уст его предшественника - Алексея фон Ридигера - звучало бы смешнее, но, к прискорбию, ныне он с Богом.

Ответить

Vladic Samovar

1

Все правильно. Ведь если бы не началась война - не было бы этого победобесия. 

Ответить

Дыня из багажника

0

Не знал с каким поздравить, поздравил с обоями 

Ответить

Oleg Sergeev

Дыня
2

обои — это цветное 

Ответить

Bad Bear

0

Мудло

Ответить

Евгений Долгий

0

День начала великой борьбы с жидобольшевизмом!  :hi:

Ответить

Pavel Reich

0

Ладно торжественным днем назвать 9 мая, но 22 июня)

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Миша Сергеев

0

Плешивый стример вылез из бункера?

Ответить

Чеканная монета

0

мне одному показалось странным, что такой акцент сделан на здоровье? Это каждую встречу так? Или - 🤞?

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NightmareZ

0

Оля говна покушать принесла. Зачем...

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John Doe

0

А как можно поздравлять со скорбным днем? "Говорят, у вас батя год назад умер, грац" - так, что ли? 

И почему он так по-ебанутому предложения составляет - это не старославянский, не латынь, не греческий? Т. е. бог или нормальную речь поймёт,  или не поймёт вообще. 

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