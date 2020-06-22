Фигурантов дела обвиняют в хищении почти на 130 миллионов рублей.
Прокурор попросил приговорить режиссёра Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии», сообщает Медиазона.
- 5 лет запросили для продюсера Алексея Малобродского, по 4 года — для бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум;
- Кроме того, Серебренникову просят назначить 800 тысяч рублей штрафа, Малобродскому — 300 тысяч, Апфельбаум и Итину — по 200 тысяч. Их просят лишить права занимать должности на три года;
- Также обвинение считает нужным удовлетворить гражданский иск о взыскании 128 миллионов рублей.
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Игорец Обыкновенный
Ну это пиздец товарищи?
Рулон ОбоевИгорец
да, это он.
Katerina Dunaeva
Они там все берега окончательно потеряли...
Солидный глобус
Где-то услышал что скоро в тюрьме будет лучше чем на улице. За решеткой талантливые журналисты, поэты, писатели, режисеры, актиеры и тд, а на улице бандиты, депутаты, чиновники...
Матвей ТокинСолидный
Дивный, новый мир
No Name
Ну че репрессии?
Sakari Sauso
дадут условку, чтобы показать какие они благородные
Убедительная ГеосфераSakari
Ждем трогательного прощения от Путина
Dima
ад
Прочий историк
ну раз уж попросил...
Bad Bear
Пидарас
Дон Бужарон
А кто это вообще такой? Я просто живу за мкад и не очень знаю ваш бомонд. Времени читать нет, потому что надо работать, что бы выжить тут.
Litnikov DanilДон
А комменты в перерывах между выживаниями пишешь?
God Damn
Дайте пожалуйста интересную статью об этом человеке? Не знаю его истории.
Поэтический Кирилл
Пидарасы