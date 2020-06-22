Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1234

Прокурор попросил приговорить Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии» Материал редакции

Фигурантов дела обвиняют в хищении почти на 130 миллионов рублей.

Прокурор попросил приговорить режиссёра Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии», сообщает Медиазона.

  • 5 лет запросили для продюсера Алексея Малобродского, по 4 года — для бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум;
  • Кроме того, Серебренникову просят назначить 800 тысяч рублей штрафа, Малобродскому — 300 тысяч, Апфельбаум и Итину — по 200 тысяч. Их просят лишить права занимать должности на три года;
  • Также обвинение считает нужным удовлетворить гражданский иск о взыскании 128 миллионов рублей.

#новости

Статья дополняется
Алексей Боржонов PLUS
+22 018
1
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 180865, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 22 Jun 2020 12:45:04 +0300", "is_special": false }
Промо
Одежда за экологию: как бренды меняют промышленность
Производство, осознанное потребление, отказ от меха и экологические инициативы — в инфографике.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Игорец Обыкновенный

14

Ну это пиздец товарищи?

Ответить

Рулон Обоев

Игорец
2

да, это он.

Ответить

Katerina Dunaeva

3

Они там все берега окончательно потеряли...

Ответить

Солидный глобус

3

Где-то услышал что скоро в тюрьме будет лучше чем на улице. За решеткой талантливые журналисты, поэты, писатели, режисеры, актиеры и тд, а на улице бандиты, депутаты, чиновники...

Ответить

Матвей Токин

Солидный
0

Дивный, новый мир

Ответить

No Name

1

Ну че репрессии?

Ответить

Sakari Sauso

1

дадут условку, чтобы показать какие они благородные

Ответить

Убедительная Геосфера

Sakari
0

Ждем трогательного прощения от Путина

Ответить

Dima

0

ад

Ответить

Прочий историк

0

ну раз уж попросил...

Ответить

Bad Bear

0

Пидарас

Ответить

Дон Бужарон

0

А кто это вообще такой? Я просто живу за мкад и не очень знаю ваш бомонд. Времени читать нет, потому что надо работать, что бы выжить тут.

Ответить

Litnikov Danil

Дон
0

А комменты в перерывах между выживаниями пишешь?

Ответить

God Damn

0

Дайте пожалуйста интересную статью об этом человеке? Не знаю его истории.

Ответить

Поэтический Кирилл

0

Пидарасы

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Главное о нападении в Великобритании: трое погибли, полиция признала это терактом и задержала выходца из Ливии
Подозреваемый — 25-летний мужчина, по данным СМИ, бежавший от войны в своей стране и получивший убежище.
126
Новости
Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику
Средство для избавления от пигментных пятен использовалось для осветления кожи. Это якобы может создать впечатление, будто белая кожа лучше тёмной.
126
Новости
Сильный дождь в Москве затопил несколько улиц. Подземный переход ушёл под воду целиком
Особенно не повезло южной части города — там машины наполовину скрылись под водой.
125
Популярное за три дня
Новости
Чичваркин: Telegram разблокировали из-за возможной продажи части мессенджера российским олигархам
По мнению бизнесмена, Павел Дуров готовится продать часть Telegram кому-то из богатейших россиян.
286
Новости
«Посмотрим»: Путин не исключил выдвижение в президенты, если поправки в Конституцию вступят в силу
И попросил пока не искать ему преемников.
224
Новости
В Чехии на обложке журнала изобразили «чёрного» Гитлера
Чешский еженедельник «Рефлекс» вышел со скандальной обложкой.
162
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Матвей Токин

Прокурор попросил приговорить…

Litnikov Danil

Прокурор попросил приговорить…

Rybtsov

Верховный суд отказался…

XXX MEGA…

Прокурор попросил приговорить…

Сертификат…

ЛГБТ-активист рассказал об…

Потрошитель Сироток

Прокурор попросил приговорить…

God Damn

Прокурор попросил приговорить…

Сухоруков Кирилл

В Нью-Йорке демонтируют…

Zhenya Ptichnikov

От Pepsi до «Эскимо»: бренды…

Денис Исаев

Как съездить на Курильские…

Дон Бужарон

Прокурор попросил приговорить…

Виталий Иванович…

Как я был понятым при обыске…

Bekzat Sadykov

«Посмотрим»: Путин не исключил…

Bad Bear

Прокурор попросил приговорить…