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Новости
Ольга Щербинина
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В Курской области полицейского задержали за госизмену. Его подозревают в передаче секретных данных спецслужбам Украины Материал редакции

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

7 комментариев
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В Курской области начальника одного из районных отделов регионального управления МВД Дмитрия Борзенкова задержали по подозрению в госизмене (статья 275 УК). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

По версии следствия, Борзенкова привлекло «к конфиденциальному сотрудничеству» одно из подразделений Службы безопасности Украины. Полицейский «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

На сайте ГУ МВД по Курской области указано, что Борзенков занимает пост временно исполняющего обязанности начальника отдела полиции по Золотухинскому району.

За преступления, совершённые по статье о госизмене, наказывают лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

#новости #полиция #шпионаж

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7 комментариев
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Смертельный татарин

9

Золотухинский район - кладезь секретных НИИ России как я понимаю, да?

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Смертельный татарин

Смертельный
1

ничего там нет, я проверил, это заказуха

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Kyler

1

Да, 20ку за 3 копейки мотать такое себе

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Klim August

0

Когда хотел изменить жене, а изменил стране.

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Marhal_New _Arleana

0

F

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Убедительная Геосфера

0

Ну секретными являются точные координаты, и ответив украинцу на вопрос "ты где сейчас?", можно вполне себе изменить родине

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Сергей Сайганов

0

Интересно, что за лютую гостайну мог передать врио нач полиции по Золотухинскому району🤔 рассказал, что подлодка Курск затонула не в Курской области?

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