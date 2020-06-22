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По данным СМИ, стрелявший — экс-депутат МО «Измайловское» Илья Русинов. Он ранил женщину, которую доставили в реанимацию.
В Ленинградской области бывший муниципальный депутат от «Единой России» Илья Русинов открыл стрельбу по семье в лодке, подплывшей на 70 метров к его дачному участку. Об этом пишут ТАСС, 47news и «Московский комсомолец». На сайте СК также опубликовали информацию о стрельбе, но без указания личности стрелка.
Стрельба произошла вечером 20 июня на озере Любимовское, село Студёное Приозерского района. По данным СМИ, прибывшие по вызову полицейские задержали Илью Русинова — бывшего муниципального депутата округа «Измайловское» в Петербурге созыва 2014-2019 годов. По данным СМИ, сейчас Русинов занимается бизнесом, он занимал пост исполнительного директора автоцентра.
Следствие считает, что семья из трёх человек, мужчина, женщина и их 14-летняя дочь, катались на лодке и подплыли на расстояние в 70 метров к находящемуся на берегу дачному участку Русинова. Из-за этого бывший депутат «на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему неизвестным гражданам произвёл в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина».
По данным 47news, при стрельбе пострадала 32-летняя жительница посёлка Янино, её доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у женщины раны внутренних органов и таза. СК возбудил в отношении стрелка уголовное дело о покушении на убийство. «Решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.
В пресс-службе петербургского отделения партии «Единая Россия» рассказали ТАСС, что членство Русинова в партии приостановят — из-за возбуждения против него уголовного дела.
Следствие считает, что семья из трёх человек, мужчина, женщина и их 14-летняя дочь, катались на лодке и подплыли на расстояние в 70 метров к находящемуся на берегу дачному участку Русинова.
Этот бакланозавр в курсе про водный кодекс?
Барин стреляет по холопам, а кто-то ещё не верит, что это реинкарнация царского режима? Кто тут скучал по хрусту французской булки - вот он.
Видимо подумал что это Навальный
Оправдан!
Награждён!
Плохая экранизация фаркрая
бывший депутат-единоросс
членство Русинова в партии приостановят — из-за возбуждения против него уголовного дела
Так он бывший или это пространчтвенно-временная петля?
Защита личного пространства при анкапе
Найдется ли во всей России отравитель, бандит, убийца, братоубийца, подделыватель завещаний, злостный обманщик, кутила, мот, прелюбодей, беспутная женщина, развратитель юношества, испорченный или пропащий человек, которые бы не сознались, что их связывали с Единой Россией членские отношения?