Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3212

В Ленобласти бывший депутат-единоросс открыл стрельбу по семье в лодке — она подплыла близко к его дачному участку Материал редакции

По данным СМИ, стрелявший — экс-депутат МО «Измайловское» Илья Русинов. Он ранил женщину, которую доставили в реанимацию.

27 комментариев
В закладки

В Ленинградской области бывший муниципальный депутат от «Единой России» Илья Русинов открыл стрельбу по семье в лодке, подплывшей на 70 метров к его дачному участку. Об этом пишут ТАСС, 47news и «Московский комсомолец». На сайте СК также опубликовали информацию о стрельбе, но без указания личности стрелка.

Стрельба произошла вечером 20 июня на озере Любимовское, село Студёное Приозерского района. По данным СМИ, прибывшие по вызову полицейские задержали Илью Русинова — бывшего муниципального депутата округа «Измайловское» в Петербурге созыва 2014-2019 годов. По данным СМИ, сейчас Русинов занимается бизнесом, он занимал пост исполнительного директора автоцентра.

Следствие считает, что семья из трёх человек, мужчина, женщина и их 14-летняя дочь, катались на лодке и подплыли на расстояние в 70 метров к находящемуся на берегу дачному участку Русинова. Из-за этого бывший депутат «на почве внезапно возникших неприязненных отношений к ранее ему неизвестным гражданам произвёл в их сторону один целенаправленный выстрел из гладкоствольного карабина».

Своими действиями он причинил женщине множественные ранения. Свой умысел, направленный на убийство до конца не довёл, поскольку потерпевшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана своевременная медицинская помощь.

СК

По данным 47news, при стрельбе пострадала 32-летняя жительница посёлка Янино, её доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у женщины раны внутренних органов и таза. СК возбудил в отношении стрелка уголовное дело о покушении на убийство. «Решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе петербургского отделения партии «Единая Россия» рассказали ТАСС, что членство Русинова в партии приостановят — из-за возбуждения против него уголовного дела.

#новости #происшествия

Артём Мазанов PLUS
+112 863
Ну привет
2
23
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 27, "likes": 23, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 180891, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 22 Jun 2020 13:53:52 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: гранты для предпринимателей от ПСБ
Сумма одного гранта — от 50 до 250 тысяч рублей.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Гераськин

10

Следствие считает, что семья из трёх человек, мужчина, женщина и их 14-летняя дочь, катались на лодке и подплыли на расстояние в 70 метров к находящемуся на берегу дачному участку Русинова.

Этот бакланозавр в курсе про водный кодекс?

Ответить

Академический якорь

Илья
13

Какой на#уй кодекс, когда у чиновников дачи вместе с реками/озерами огорожены забором. Они на полном серьезе считают все своим. 

Ответить

NightmareZ

Илья
6

Это же депутат, значит долбоёб.

Ответить

Rear Rawr

Илья
2

Я вот тоже охуеваю, в ЛО вообще таких уродов дофига. Еще знаки по берегам ставят, собак выпускают. Всё покупается. 

Ответить

Академический якорь

11

Даже если бы он не попал, он должен сидеть в тюрьме, за попытку убийства. 

Ответить

Константин Курасов

8

Барин стреляет по холопам, а кто-то ещё не верит, что это реинкарнация царского режима? Кто тут скучал по хрусту французской булки - вот он.

Ответить

Седой корабль

Константин
0

Стрелявший и скучал

Ответить

Поэтический Кирилл

6

на почве внезапно возникших неприязненных отношений

А если бы стреляли в депутата, то было бы на почве ненависти, вражды и экстремизма

Ответить

Kostya Proshchalykin

3

Видимо подумал что это Навальный

Ответить

NightmareZ

Kostya
3

Оправдан!

Ответить

Kyler

NightmareZ
3

Награждён!

Ответить

NightmareZ

Kyler
5

Пострадавшие отделались условным сроком.

Ответить

Rayslava

2
Ответить

Litnikov Danil

Rayslava
5

Плохая экранизация фаркрая

Ответить

Rayslava

Litnikov
0

Зато можно стрелять по местному населению, потому что почему бы и нет.

Ответить

Прочий историк

2

не такой уж он и "бывший" исходя из заявления пресс службы

Ответить

Павел Пачев

1

бывший депутат-единоросс

членство Русинова в партии приостановят — из-за возбуждения против него уголовного дела

Так он бывший или это пространчтвенно-временная петля?

Ответить

Артём Мазанов

Павел
2

Депутат — бывший

Ответить

Убедительная Геосфера

Павел
0

Ну если признают самообороной - тогда не бывший

Ответить

Миша Сергеев

1

Защита личного пространства при анкапе

Ответить

Константин Курасов

Миша
0

Как раз максимальный кап

Ответить

Максим Шпилёв

1

Холопы совсем ох..ли

Ответить

Money Box

1

Лодку раскачивают, бузотеры...

Ответить

Айрат Вагапов

1

Скоро элита начнет ставить турели на свои 5-ти метровые заборчики 

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Да ну с кем не бывает, чего тут бузотерить

Ответить

Славянский дым

0

На бутылку едро.

Ответить

Пкшаашер

0

Найдется ли во всей России отравитель, бандит, убийца, братоубийца, подделыватель завещаний, злостный обманщик, кутила, мот, прелюбодей, беспутная женщина, развратитель юношества, испорченный или пропащий человек, которые бы не сознались, что их связывали с Единой Россией членские отношения? 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику
Средство для избавления от пигментных пятен использовалось для осветления кожи. Это якобы может создать впечатление, будто белая кожа лучше тёмной.
126
Истории
Как я был понятым при обыске закладчика и почему вам не советую
История о том, как помогая закону чувствуешь себя преступником с подпиской о невыезде.
277
Новости
Сильный дождь в Москве затопил несколько улиц. Подземный переход ушёл под воду целиком
Особенно не повезло южной части города — там машины наполовину скрылись под водой.
125
Популярное за три дня
Истории
«Монастырь придётся брать штурмом»: что происходит в обители, которую «захватил» ковид-диссидент схиигумен Сергий
Монах, которому РПЦ запретила служение, заперся в женском монастыре под охраной казаков. Он сверг настоятельницу и отказывается подчиняться церковной власти.
114
Новости
«Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет»: главный инфекционист Орловской области о ситуации с Covid-19
Прокуратура проверит слова врача о нехватке мест в больницах.
85
Новости
В Чехии на обложке журнала изобразили «чёрного» Гитлера
Чешский еженедельник «Рефлекс» вышел со скандальной обложкой.
162
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Stas Kartuzov

В Курской области полицейского…

Сергей Сайганов

В Курской области полицейского…

Сергей Лукин

В рунете пытаются противостоять…

Алексей Егоров

Финт ушами

Авдеев

В рунете пытаются противостоять…

Убедительная…

В Курской области полицейского…

Павел Мусатов

В рунете пытаются противостоять…

Авдеев

В рунете пытаются противостоять…

Серьёзный Валера

Прокурор попросил приговорить…

Кенчанский

В рунете пытаются противостоять…

Евгений Клочков

В рунете пытаются противостоять…

Артём Мазанов

В Ленобласти бывший…

Amir Name

#МатьПойметИПоддержит

бревно без задач

В Курской области полицейского…