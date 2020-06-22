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За последние сутки в стране отметили 17 новых случаев болезни.
В Южной Корее считают, что страна переживает вторую волну заболевания коронавирусом, несмотря на то, что регистрирует относительно небольшое число заболевших. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на главу Центрапо контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чжон Юн Кён.
Она сказала, что первая волна продлилась до апреля, а с мая количество новых случаев стало расти. Между этими периодами количество ежедневно подтверждённых случаев снизилось с почти тысячи до нуля.
22 июня власти сообщили, что за последние сутки зарегистрировали 17 новых случаев заражения. Ранее более трёх недель количество новых случаев находилось в границах 30-60 человек, а 20 июня достигло 67.
Доктор Чжон пояснила, что новый рост числа заболевших привёл её к выводу о второй волне. По её мнению, та началась после того как инфекция распространилась в нескольких ночных клубах в районе Итэвон в Сеуле. Тогда заражённый 29-летний житель города Енин посетил несколько баров и клубов.
В организации также выразили опасение, что что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом, распространение инфекции будет продолжаться.
Мэр Сеула предупредил жителей, что в столице могут снова ввести строгий режим социального дистанцирования, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70%.
По последним данным, в стране выявили более 12,4 тысяч случаев заражения. 280 человек умерли, а 10,8 тысяч — вылечились.
Ставь лайк, если все еще ходишь в маске! Ставь диз если долбоеб.
Пиздец уже конец июня а эта ебала все еще в дискурсе новостей. Ебучие китайцы с их деликатесами.
Хаха, в июле снова будем сидеть в карантине, в Москве уж точно