За последние сутки в стране отметили 17 новых случаев болезни.

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В Южной Корее считают, что страна переживает вторую волну заболевания коронавирусом, несмотря на то, что регистрирует относительно небольшое число заболевших. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на главу Центрапо контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чжон Юн Кён.

Она сказала, что первая волна продлилась до апреля, а с мая количество новых случаев стало расти. Между этими периодами количество ежедневно подтверждённых случаев снизилось с почти тысячи до нуля.

Мы изначально полагали, что вторая волна начнется осенью или зимой. Но наши прогнозы оказались ошибочными. Чжон Юн Кён глава KCDC

22 июня власти сообщили, что за последние сутки зарегистрировали 17 новых случаев заражения. Ранее более трёх недель количество новых случаев находилось в границах 30-60 человек, а 20 июня достигло 67.

Доктор Чжон пояснила, что новый рост числа заболевших привёл её к выводу о второй волне. По её мнению, та началась после того как инфекция распространилась в нескольких ночных клубах в районе Итэвон в Сеуле. Тогда заражённый 29-летний житель города Енин посетил несколько баров и клубов.

В организации также выразили опасение, что что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом, распространение инфекции будет продолжаться.

Мэр Сеула предупредил жителей, что в столице могут снова ввести строгий режим социального дистанцирования, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70%.

По последним данным, в стране выявили более 12,4 тысяч случаев заражения. 280 человек умерли, а 10,8 тысяч — вылечились.