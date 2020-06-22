Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили. Но Бибер всё равно посчитал нужным ответить.

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Фото Джона Копалова, Getty

Пользовательница Твиттера с ником d обвинила Джастина Бибера в изнасиловании, которое якобы произошло в марте 2014 года. Певец заявил, что это неправда, и предоставил фотографии квитанций, подтверждающих его слова.

Пост с обвинениями появился от анонимного пользователя — позже запись удалили

Твит с обвинениями Бибера опубликовали 20 июня. Его автор назвала себя Даниэль и не предоставила другой контактной информации, поскольку не готова «идти дальше и раскрывать себя». К моменту написания заметки аккаунт удалён, но остались скриншоты публикации.

Pop Crave @PopCrave Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. https://t.co/nXMSQMqmpi [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbBOPzRWoAIV4Pp.jpg","width":2048,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbBOQBXX0AI4i7V.jpg","width":2048,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbBOQC0WkAAcvK1.jpg","width":2048,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbBOQCyXsAAXl0M.jpg","width":2048,"height":2048}}}]

В посте девушка рассказала, что 9 марта 2014 года в Остине (Техас) Бибер после выступления пригласил её с друзьями в отель Four Seasons. Там она якобы осталась с ним в одной комнате, после чего тот стал сначала целовать её, а потом вступил с ней в интимную связь — по словам девушки, против её воли.

Девушка утверждает, что хотя она и была на год старше Бибера (ей был 21 год), она тем не менее пережила «сексуальное принуждение без согласия», о котором рассказала только близким друзьям и семье.

Представитель Бибера Элисон Кэй в разговоре с PopCrave заявила, что описанное в твите «фактически невозможно». По её словам, певец не останавливался в Four Sesons в тот день, а ночевал в апартаментах, снятых через Airbnb, где была и сама Кэй. Кроме того, в Остине Бибер якобы бронировал номер в отеле Westin, а не в Four Seasons.

Бибер отверг обвинения и предоставил доказательства невиновности

Сам Бибер также назвал историю фейковой и в доказательство своей позиции показал квитанции, скриншоты твитов и фотографии, подтверждающие, что он не мог находиться с девушкой в отеле.

Justin Bieber @justinbieber Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. Слухи слухами, но к обвинениям в сексуальном насилии я отношусь серьёзно. Я хотел высказаться сразу же, но из уважения ко многим жертвам, которые ежедневно сталкиваются с подобным, я хотел убедиться, что собрал факты, прежде чем делать какие-либо заявления.

Бибер утверждает, что находился на выступлении со своей тогдашней девушкой Селеной Гомес. Он прикрепил ссылку на статью 2014 года, где говорится, что певец был с ней и после концерта: «Джастин и Селена всё время были вместе, сидели вместе, зависали вместе и были очень дружелюбны».

Также Бибер прикрепил скриншот твита, где он сфотографирован с Гомес на улице после концерта. Кроме того, музыкант опубликовал квитанции об оплате жилья, согласно которым 9 марта он с друзьями останавливался в апартаментах Airbnb, а 10-го — в отеле Westin. Бибер регистрировался под именем «Майк Лоуэри».

Justin Bieber @justinbieber These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 https://t.co/WlC6KAvJOZ [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbE34G4U0AA4Rw6.jpg","width":1212,"height":2007}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbE34G4UcAAfV5j.jpg","width":1242,"height":1079}}}] Фото после концерта и во время него

Justin Bieber @justinbieber Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th https://t.co/hLNHnvJ6XS [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbE5FuxUMAAaXox.jpg","width":946,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbE5FvUUMAA_BB-.jpg","width":946,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EbE5FxYVAAADac7.jpg","width":1536,"height":2048}}}] Квитанции об оплате

Justin Bieber @justinbieber On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home https://t.co/Ku15SCYz91 10 марта Селена ушла на работу, а я остался в Westin с друзьями Ником и Джоном, как показывают чеки, прежде чем покинул город. Ещё раз: я был не в Four Seasons. Мы забронировали его на пару дней для шоу Defjam, но я выселился 11-го числа, чтобы отправиться домой.

По словам Бибера, региональный менеджер Four Seasons может подтвердить, что певец не ночевал в отеле ни 9 марта, ни 10-го. Бибер также объяснил твит женщины от 2014 года, где она утверждает, что видела певца в FourSeasons. По его словам, он находился там в ресторане — это подтвердила и сама автор твита.