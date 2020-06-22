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Новости
Алексей Боржонов
7155

Джастина Бибера обвинили в изнасиловании. В ответ он показал фото, квитанции и письма, подтверждающие его невиновность Материал редакции

Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили. Но Бибер всё равно посчитал нужным ответить.

57 комментариев
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Фото Джона Копалова, Getty

Пользовательница Твиттера с ником d обвинила Джастина Бибера в изнасиловании, которое якобы произошло в марте 2014 года. Певец заявил, что это неправда, и предоставил фотографии квитанций, подтверждающих его слова.

Пост с обвинениями появился от анонимного пользователя — позже запись удалили

Твит с обвинениями Бибера опубликовали 20 июня. Его автор назвала себя Даниэль и не предоставила другой контактной информации, поскольку не готова «идти дальше и раскрывать себя». К моменту написания заметки аккаунт удалён, но остались скриншоты публикации.

Pop Crave @PopCrave
Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. https://t.co/nXMSQMqmpi

В посте девушка рассказала, что 9 марта 2014 года в Остине (Техас) Бибер после выступления пригласил её с друзьями в отель Four Seasons. Там она якобы осталась с ним в одной комнате, после чего тот стал сначала целовать её, а потом вступил с ней в интимную связь — по словам девушки, против её воли.

Девушка утверждает, что хотя она и была на год старше Бибера (ей был 21 год), она тем не менее пережила «сексуальное принуждение без согласия», о котором рассказала только близким друзьям и семье.

Представитель Бибера Элисон Кэй в разговоре с PopCrave заявила, что описанное в твите «фактически невозможно». По её словам, певец не останавливался в Four Sesons в тот день, а ночевал в апартаментах, снятых через Airbnb, где была и сама Кэй. Кроме того, в Остине Бибер якобы бронировал номер в отеле Westin, а не в Four Seasons.

Бибер отверг обвинения и предоставил доказательства невиновности

Сам Бибер также назвал историю фейковой и в доказательство своей позиции показал квитанции, скриншоты твитов и фотографии, подтверждающие, что он не мог находиться с девушкой в отеле.

Justin Bieber @justinbieber
Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement.

Слухи слухами, но к обвинениям в сексуальном насилии я отношусь серьёзно. Я хотел высказаться сразу же, но из уважения ко многим жертвам, которые ежедневно сталкиваются с подобным, я хотел убедиться, что собрал факты, прежде чем делать какие-либо заявления.

Бибер утверждает, что находился на выступлении со своей тогдашней девушкой Селеной Гомес. Он прикрепил ссылку на статью 2014 года, где говорится, что певец был с ней и после концерта: «Джастин и Селена всё время были вместе, сидели вместе, зависали вместе и были очень дружелюбны».

Также Бибер прикрепил скриншот твита, где он сфотографирован с Гомес на улице после концерта. Кроме того, музыкант опубликовал квитанции об оплате жилья, согласно которым 9 марта он с друзьями останавливался в апартаментах Airbnb, а 10-го — в отеле Westin. Бибер регистрировался под именем «Майк Лоуэри».

Justin Bieber @justinbieber
These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 https://t.co/WlC6KAvJOZ
Фото после концерта и во время него
Justin Bieber @justinbieber
Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th https://t.co/hLNHnvJ6XS
Квитанции об оплате
Justin Bieber @justinbieber
On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home https://t.co/Ku15SCYz91
10 марта Селена ушла на работу, а я остался в Westin с друзьями Ником и Джоном, как показывают чеки, прежде чем покинул город. Ещё раз: я был не в Four Seasons. Мы забронировали его на пару дней для шоу Defjam, но я выселился 11-го числа, чтобы отправиться домой.

По словам Бибера, региональный менеджер Four Seasons может подтвердить, что певец не ночевал в отеле ни 9 марта, ни 10-го. Бибер также объяснил твит женщины от 2014 года, где она утверждает, что видела певца в FourSeasons. По его словам, он находился там в ресторане — это подтвердила и сама автор твита.

В последнем посте на эту тему Бибер заявил, что «будет работать с Твиттером и властями, чтобы подать в суд». Он заявил, что к каждому заявлению о сексуальном насилии нужно относиться серьёзно», потому он и посчитали нужным опубликовать ответ.

#новости #скандалы #соцсети

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57 комментариев
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Смертельный татарин

41

Нравится, что можно пиздануть всё что угодно, а жертва должна доказывать свою невиновность.

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Всевозможный Артем

Смертельный
10

Нравится

Ответить

the fart of гейпард

Всевозможный
5

Зачем ты меня изнасиловал?

Ответить

Смертельный татарин

the
3

А зачем ты меня потом изнасиловал, решил на слабом отыграться?

Ответить

Максим Шпилёв

16

ассоциация с пацаном, а он уже дед какой-то

Ответить

the fart of гейпард

Максим
9

еще подкачался

Ответить

Женатый динозавр

the
3

Гигабиб

Ответить

the fart of гейпард

Максим
1

накидаем древних мемов?

Ответить

Женатый динозавр

the
1

Как ж хорош скрэптонит

Ответить

the fart of гейпард

Женатый
3
Ответить

Женатый динозавр

the
2

А чё у него за щекой

Ответить

the fart of

Женатый
4

квитанции

Ответить

Женатый динозавр

the
2

Откуда у него вообще квитанции шестилетнего давности??

Ответить

the fart of

Женатый
2

он же в америке, они дрочат на это

Ответить

Женатый динозавр

the
2

Низуй себе, может тоже начать?

Ответить

Женатый динозавр

Женатый
2

Как эта тема назвалась, когда на острове построили деревянную взлётную полосу, и ждали когда боги на самолётах им еду скинут?

Ответить

Женатый динозавр

Женатый
3

Карго!!

Ответить

Городской рак

Женатый
1

Каргокульт же 

Ответить

the fart of

Женатый
2

я в течение года оставляю квитанции по квартире, изредка помогает доебывать если за электричество или воду чуть дохуя чем должно быть

Ответить

the fart of

the
2

а после - выбрасываю, и по новой

Ответить

Седой корабль

Максим
1

Усики девственника?

Ответить

Октябрьский Филипп

Седой
0

Если девушки восстанавливают плеву, то парни наращивают девственные усики.

Ответить

Трехтысячелетний пес

9

Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили

всё равно посчитал нужным ответить

пиздец нахуй дожили

Ответить

Maksytoff

8

Блин думал,что квитанция  за интим услуги сохранилась и она слилась)))

Ответить

the fart of гейпард

6

Я думал он уже нахуй никому не нужен

Ответить

Непрерывный самолет

the
5

Мне бы быть таким ненужным.

Ответить

Седой корабль

the
2

Он не нужен, а его бабло вполне себе.

Ответить

Yt

6

Почему до сих пор не ввели статью типа за false accusation? Сколько там за изнасилование дают ? Лет 10? Думаю справедливо было бы давать половину от этого срока за попытки разрушить репутацию и жизни ради лайков в твиттере. 

Ответить

Мультиварка REDMOND

Yt
0

УК РФ Статья 128.1. Клевета

Ответить

Роман Андронов

Мультиварка
0

ссылка на статью о клевете

Ответить

Мультиварка REDMOND

Роман
2

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a73d26dba7976d6c43cc94aa1515368fef256f0/#:~:text=%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F,%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE,%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.

Доволен?

Ответить

Всевозможный Артем

Мультиварка
1

Орлов на нары едет, за травлю кариночки ?

Ответить

Женатый динозавр

Всевозм…
0

А чё за болевание?

Ответить

Женатый динозавр

Мультиварка
0

Текст ссылки длиннее чем сама статья)

Ответить

Мультиварка REDMOND

Женатый
1

Поэтому редачу

Ответить

Женатый динозавр

Мультиварка
1

Прикольное имя для покемона: "Редачу, я вызываю тебя!"

Ответить

Всевозможный

Женатый
0

НАРУТО 

Ответить

Сергей Филимонов

Yt
0

Так он и «будет работать с Твиттером и властями, чтобы подать в суд»

Ответить

Твоего деда дед

5

Джастин и Селена всё время были вместе, сидели вместе, зависали вместе

изнасиловали Даниэль вместе

Ответить

Женатый динозавр

4

Ставб лайк если тоже Селенатор

Ответить

Картошка Фри

Женатый
0

Несмотря на всё, я как селенатор поддерживаю Джастина и всех белиберов!

Ответить

Женатый динозавр

Женатый
–1
Ответить

имя мне легион

3

В ответ он показал фото

«Не усики, а пропуск в трусики» — прокомментировал Бибер. «Все законно».

Ответить

Женатый динозавр

2

Ставь сердечно, если Белибер

Ответить

the fart of гейпард

Женатый
1

<3

Ответить

alexferman

2

Вспомнилось видео, где Бибер на концерте блюёт от собственной музыки

Ответить

Дневной диод

1

Подцепил усики от Васильева

Ответить

Собственный огонь

1

Это Джастин Бибер? Офигеть, я старый!

Ответить

Поэтический Кирилл

0

Надеюсь пизду посадят и это послужит уроком прочим ряженным митушницам

Ответить

Питерский Слава

Поэтический
1

Может это вовсе и не пизда, а охуевший хуй

Ответить

Аяз Умбатов

Поэтический
0

Не посадят. Сольют протест

Ответить

catcrap

Поэтический
0

Крутой лайфхак для маскулистов: обвинять публичных персон с анонимных аккаунтов в изнасиловании, чтобы хомячки подрывались и бежали обсирать фемок, ухудшая их репутацию в обществе еще сильнее.

Ответить

Олег Матвеенко

0

Майк Лоури - ахахах, Бед бойс бед бойс...

Ответить

Женатый динозавр

Олег
0

А помните, раньше все думали, что это бобас марлей))))

Ответить

Женатый динозавр

Женатый
0

Бед бой бед бой вочаганаду

Ответить

Никита Мык

0

На воре Шапка горит 🔥 

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Алексей Селезнев

0

Ну все, Гомез щас с ума сойдёт от того что Бибер опубликовал с ней твит

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