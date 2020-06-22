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Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили. Но Бибер всё равно посчитал нужным ответить.
Пользовательница Твиттера с ником d обвинила Джастина Бибера в изнасиловании, которое якобы произошло в марте 2014 года. Певец заявил, что это неправда, и предоставил фотографии квитанций, подтверждающих его слова.
Твит с обвинениями Бибера опубликовали 20 июня. Его автор назвала себя Даниэль и не предоставила другой контактной информации, поскольку не готова «идти дальше и раскрывать себя». К моменту написания заметки аккаунт удалён, но остались скриншоты публикации.
В посте девушка рассказала, что 9 марта 2014 года в Остине (Техас) Бибер после выступления пригласил её с друзьями в отель Four Seasons. Там она якобы осталась с ним в одной комнате, после чего тот стал сначала целовать её, а потом вступил с ней в интимную связь — по словам девушки, против её воли.
Девушка утверждает, что хотя она и была на год старше Бибера (ей был 21 год), она тем не менее пережила «сексуальное принуждение без согласия», о котором рассказала только близким друзьям и семье.
Представитель Бибера Элисон Кэй в разговоре с PopCrave заявила, что описанное в твите «фактически невозможно». По её словам, певец не останавливался в Four Sesons в тот день, а ночевал в апартаментах, снятых через Airbnb, где была и сама Кэй. Кроме того, в Остине Бибер якобы бронировал номер в отеле Westin, а не в Four Seasons.
Сам Бибер также назвал историю фейковой и в доказательство своей позиции показал квитанции, скриншоты твитов и фотографии, подтверждающие, что он не мог находиться с девушкой в отеле.
Бибер утверждает, что находился на выступлении со своей тогдашней девушкой Селеной Гомес. Он прикрепил ссылку на статью 2014 года, где говорится, что певец был с ней и после концерта: «Джастин и Селена всё время были вместе, сидели вместе, зависали вместе и были очень дружелюбны».
Также Бибер прикрепил скриншот твита, где он сфотографирован с Гомес на улице после концерта. Кроме того, музыкант опубликовал квитанции об оплате жилья, согласно которым 9 марта он с друзьями останавливался в апартаментах Airbnb, а 10-го — в отеле Westin. Бибер регистрировался под именем «Майк Лоуэри».
По словам Бибера, региональный менеджер Four Seasons может подтвердить, что певец не ночевал в отеле ни 9 марта, ни 10-го. Бибер также объяснил твит женщины от 2014 года, где она утверждает, что видела певца в FourSeasons. По его словам, он находился там в ресторане — это подтвердила и сама автор твита.
В последнем посте на эту тему Бибер заявил, что «будет работать с Твиттером и властями, чтобы подать в суд». Он заявил, что к каждому заявлению о сексуальном насилии нужно относиться серьёзно», потому он и посчитали нужным опубликовать ответ.
Всевозможный Артем
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Зачем ты меня изнасиловал?
ассоциация с пацаном, а он уже дед какой-то
еще подкачался
накидаем древних мемов?
Как ж хорош скрэптонит
А чё у него за щекой
квитанции
Откуда у него вообще квитанции шестилетнего давности??
он же в америке, они дрочат на это
Низуй себе, может тоже начать?
Как эта тема назвалась, когда на острове построили деревянную взлётную полосу, и ждали когда боги на самолётах им еду скинут?
я в течение года оставляю квитанции по квартире, изредка помогает доебывать если за электричество или воду чуть дохуя чем должно быть
Обвинения появились в анонимном аккаунте, который позже удалили
всё равно посчитал нужным ответить
пиздец нахуй дожили
Я думал он уже нахуй никому не нужен
Почему до сих пор не ввели статью типа за false accusation? Сколько там за изнасилование дают ? Лет 10? Думаю справедливо было бы давать половину от этого срока за попытки разрушить репутацию и жизни ради лайков в твиттере.
УК РФ Статья 128.1. Клевета
ссылка на статью о клевете
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a73d26dba7976d6c43cc94aa1515368fef256f0/#:~:text=%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F,%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE,%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.
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Всевозможный Артем
Орлов на нары едет, за травлю кариночки ?
Текст ссылки длиннее чем сама статья)
Поэтому редачу
Прикольное имя для покемона: "Редачу, я вызываю тебя!"
Джастин и Селена всё время были вместе, сидели вместе, зависали вместе
изнасиловали Даниэль вместе
Несмотря на всё, я как селенатор поддерживаю Джастина и всех белиберов!
В ответ он показал фото
«Не усики, а пропуск в трусики» — прокомментировал Бибер. «Все законно».
Крутой лайфхак для маскулистов: обвинять публичных персон с анонимных аккаунтов в изнасиловании, чтобы хомячки подрывались и бежали обсирать фемок, ухудшая их репутацию в обществе еще сильнее.
Майк Лоури - ахахах, Бед бойс бед бойс...