Комментарии
У Артёма Ионова есть основания для освобождения от призыва, но его уже отвезли на распределительный пункт.
Алексей Навальный сообщил, что сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артёма Ионова «похитили в стиле Руслана Шаведдинова» — забрали на распределительный пункт Военного комиссариата города Железнодорожный Московской области, отобрав мобильный телефон.
По данным Навального, к Ионову не пускают юриста.
ФБК готовит обращение в суд, чтобы «приостановить все действия призывной комиссии». Навальный опубликовал документ, согласно которому, у Ионова астма. «Не было никаких сомнений, что ко службе он негоден», — добавил политик.
Навальный считает, что этим «похищением» кто-то пытается «помешать эфирам» передачи «Россия Будущего», над которой работает Ионов.
23 декабря у сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошёл обыск, после которого его отвезли на допрос в Следственный комитет. На следующий день Навальный заявил, что Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. В этот же день стало известно, что сотрудника ФБК увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.
Я из этого «престижного места» вернулся 20 июня. По факту часть – лагерь, где каждый день заставляют убирать территорию и мыть технику.
Стал мужиком?
Нет, остался тжником
Столько жоп в этой армии, а трогать нельзя, как стрип-клуб, тяжела судьба тжшника....
А тж тем временем говном стал
Мои сослуживцы, когда в Россию из Беларуси на соревнования ездили, рассказывали, что у вас спортом занимаются в спортивной обуви, а не берцах, как у нас, с мобильниками не так строго, большинство даже не прячет, а в ленинке даже чая себе можно сделать в свободное время. Так ли это?
Это действительно так.
В ближайшее время буду писать материал об армии на ТЖ – там подробно расскажу в том числе о расписании, мероприятиях и ограничениях.
рассказывали, что у вас спортом занимаются в спортивной обуви, а не берцах, как у нас
Оценка примерная, но лет 10 назад было точно так же. И вполне могли быть не берцы, а кирзачи. Почти наверняка и у вас это изменится в ближайшие годы.
с мобильниками не так строго
А вот с этим, насколько мне известно, как раз стало строже, по крайней мере, со смартфонами.
Что, хотя и неудобно, для армии — правильно. Ибо когда уже в газетах открыто пишут, что активность на российских оборонных заводах отслеживают по активности смартфонов — это уже ни в какие ворота.
В 2010-13 в берцах хуярили только так, на вопросы о кроссовках ржали в лицо. Говорю как сам видел и кто из знакомых в те годы призывался
А с мобильниками вообще херня, а не аргумент, по факту у всех есть, особенно контрактников, но на измене сидят, потому что могут отобрать - а там и вымогательство недалеко.
В 2010-13 в берцах хуярили только так
Так а я о чём написал?
Я сам бегал трёху в берцах, финишировал с языком на плече. Hard, but doable.
Позже, кстати, выяснил, что судя по всему, мы сдавали бег по нормативам для спец. подразделений.
с мобильниками вообще херня, а не аргумент, по факту у всех есть, особенно контрактников
В связи с тем, что в данной сфере у нас не то, что просрано, а просто не было вообще ничего своего, запрет — единственный выход.
Человек, имеющий доступ к более-менее серьёзным секретным документам, не может постоянно носить с собой устройство, которое может быть превращено в жучок. И это не зависит от того, в армии какой страны он служит.
Единственное решение — развивать своё, но под руководством "геостратегов из подворотен" это вряд ли возможно. Их единственный скилл — пилить и воровать.
Мы свои кроссовки из дома привозили, но ими пользоваться можно было только вечером в свободное время. Все оставшееся время только берцы, менять вряд ли что-то будут денег нет.
Мне прапор рассказывал, как на какой-то выставке авиационной белоруссикие и русские вертолетчики летают, наши осторожненько, прямо, ровно, лишь бы не сломать ничего + налета мало, а российские крутят, вертят, взлетают как в боевиках.
Я же работал на машине из последних крутых закупок, когда приезжали российские спецы на обслуживание, они смеялись, так как наша техника уже морально устарела и ее возможностей для современного боя не хватит.
Срочники к реально секретным и интересным вещам не допускаются. Телефон же дает возможность насладиться нормальны миром, без него у тебя есть только газета "Советская Беларусь" и пропогандистская передача "Панорама" по вечерам. У нас официальный телефон давали почти каждый вечер, домой позвонить и все такое. Но был в командировке в части, где официальный телефон дают один раз в 2-3 месяца.
Мы свои кроссовки из дома привозили, но ими пользоваться можно было только вечером в свободное время
Если что, у нас было аналогично, кроссовки — свои, но пользоваться ими можно было только при активностях наподобие игры в футбол.
часть – лагерь, где каждый день заставляют убирать территорию и мыть технику
Чего такого страшного было в уборке и поддержании чистоты, чтобы происходившее можно было обозвать аж "лагерем"?
Порядок и чистота на рабочем месте — отличная привычка, после окончания школы её уже стоит выработать. Возраст, когда это можно переложить на мамку, уже позади.
Или речь о лагере наподобие пионерского, на море?
Что такого нужного в том чтобы весь год чистить плац и казарму? Особенно доставляет, что многим приходится еще и убирать городок заодно. Я понимаю что это рецепт "настоящего мужика", но все таки - зачем?
Этож ватный идиот считающий что мыть что-то надо забесплатно.
мыть что-то надо забесплатно
Mr. Tweedle, could you please let us know how much did you pay your mummy for cleaning your room?
Or was it vice versa and she charged you instead?
армейские, от которых никак нельзя отказаться
Мы родились в стране, где армию, от службы в которой можно отказаться, получится построить либо очень не скоро, либо не получится вообще. Это факт, у него есть как свои плюсы, так и свои минусы.
И это, кстати, можно использовать как своего рода детектор политиков — если обещает что-то подобное, то либо врун, либо глуповат и/или излишне самонадеян.
Что такого нужного в том чтобы весь год чистить плац и казарму?
Понимание приходит позже и зависит от того, в какой части ты служил, т.е. от того, каким был "среднестатистический солдат" там.
Как минимум, на первых порах цель этого в том, чтобы солдат был постоянно занят, а к концу дня у него силы оставались только на вечернее приведение себя в порядок и падение на кровать.
В противном случае отдельным лицам (я о призывниках) в голову начинают приходить настолько пиздецовые идеи, что даже в них никак не участвуя, натурально ёбу даёшься.
Да, мне тоже не нравилось, да, вовсю думаешь, что "я же не из таких, почему я должен этим заниматься?", но потом, когда начинаешь работать сам, начинаешь взаимодействовать, или даже нанимать людей на какие-то "простые" должности, осознаёшь, что ничего, кроме чётких строгих правил с ними не работает, иначе начинает твориться хрень.
А командирам передают тех, кого они отнюдь не отбирают, на короткий срок, да ещё и в возрасте, когда мозги ещё не окрепли, а вот самомнение — как раз наоборот. Ну и гормоны только добавляют остроты в этот жизнерадостный коктейль.
Я по-идее тоже 20го "вернулся" (пару лет назад), только еще пиздовал неделю домой в дембель-поезде через Россию-Матушку (нюхал просторы и вонючие носки нижележащих).
армию перелопатить в элемент репрессий.
А армия когда-то была чем-то иным?
Смертельный татарин
Ебаным казино, например.
У вас Бинго, ваше очко уходит служить в Забайкальский край к дружелюбным тувинцам (и не стесняйтесь спрашивать, зачем они с собой носят ножи)!
А твоя бабушка всё равно будет топить за великого, справедливого и честного царя.
Нет
Призывника ответ.
У меня кстати бабушка против Путина
У меня, кстати, нет бабушек уже.
Документы по здоровью собирал с 15 лет. Поверь, в нужный момент они могут просто пропасть.
Для таких случаев я начал просто делать нотариально заверенные копии мед. документов, чтобы, даже если пропали, мне не сказали "это копия, а мы только оригиналы принимаем"
Руководящий браслет
Я лично таких случаев не знаю, может в МСК в 2005-2010 годах не было проблем с призывниками потому ничего не терялось. Обычно наоборот "находилось"
Те пару человек у кого реально со здоровьем было не очень сразу (пройдя само собой всю бюрократия) получили военники без какой либо мзды.
Всевозможный Артем
Спасибо, за вопрос из твиттер-журнала. Кстати нашу трансляцию смотрят 1488 человек. Прошу всех ставить лайки и кидать на карточку деньги. Наши счета блокируют путинские жулики и дружки! Кстати подписывайтесь на умное голосование. По вашему вопросу, дорогой 3216q114, я хочу ответить, что я юрист и зарабатываю этим деньги и в законах разбираюсь получше всяких пригоженских троллей!
Как же Навальный не хочет, чтобы среди его людей были настоящие мужчины.
Настоящий мужик - это тот, кто смог избежать армии законным методом.
так он не смог, раз военника не было.
Странно, как он работал
в смысле? Без военника можно работать. Странно, что у него нет военника. Тут либо он забил хер и не ходил проверяться, чтоб дали военник или диагноза нет.
Я куда бы не приходил работать, везде военник требовали
Вроде если официально оформлять, то надо подавать инфу в военкомат, что типа вот приняли на работу такого-то. Вот его военный билет /или вот у него нет военного. И тогда военком сразу знает, где тебя искать.
ну я не знаю, как на счет зовут/не зовут, но то что данные работодатель обязан передавать это да.
С каких пор можно? У нас же в ТК прописано, что военник обязателен при трудоустройстве.
Кстати, @Паша Красников служил
Я один заметил, что все нормальные пацаны не служили и не собираются, ведь армия это такая же зона, только на улице проводишь больше времени
Навальный опубликовал документ, согласно которому, у Ионова астма
А чего он тогда военник себе не оформлял?
ребят, если у него астма значит у него есть военник, если он забил хуй, то проблема только в нем, хватит уже выдавать желаемое за должное
Они по аналогии с Австралией обоснуют на новой Земле Прекрасную Россию Будущего. "Все там будем!"
Так скоро соберут военный отряд ФБК, такие штрафники будут) Можно их отправить помогать братскому народу Ливии.