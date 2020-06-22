У Артёма Ионова есть основания для освобождения от призыва, но его уже отвезли на распределительный пункт.

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Артём Ионов Фото, опубликованное Навальным

Алексей Навальный сообщил, что сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артёма Ионова «похитили в стиле Руслана Шаведдинова» — забрали на распределительный пункт Военного комиссариата города Железнодорожный Московской области, отобрав мобильный телефон.

По данным Навального, к Ионову не пускают юриста.

Утром подкараулили у дома и забрали сразу на распределительный пункт в городе Железнодорожный Московской области. Алексей Навальный политик

ФБК готовит обращение в суд, чтобы «приостановить все действия призывной комиссии». Навальный опубликовал документ, согласно которому, у Ионова астма. «Не было никаких сомнений, что ко службе он негоден», — добавил политик.

Навальный считает, что этим «похищением» кто-то пытается «помешать эфирам» передачи «Россия Будущего», над которой работает Ионов.