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Новости
Артём Мазанов
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Навальный заявил о втором «похищении» сотрудника ФБК — его увезли на распределительный пункт и отобрали телефон Материал редакции

Согласно опубликованным документам, у Артёма Ионова астма, которая может служить основанием для освобождения от призыва.

19 комментариев
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Артём Ионов Фото, опубликованное Навальным

Алексей Навальный сообщил, что сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артёма Ионова «похитили в стиле Руслана Шаведдинова» — забрали на распределительный пункт Военного комиссариата города Железнодорожный Московской области, отобрав мобильный телефон.

По данным Навального, к Ионову не пускают юриста.

Утром подкараулили у дома и забрали сразу на распределительный пункт в городе Железнодорожный Московской области.

Алексей Навальный
политик

ФБК готовит обращение в суд, чтобы «приостановить все действия призывной комиссии». Навальный опубликовал документ, согласно которому, у Ионова астма. «Не было никаких сомнений, что ко службе он негоден», — добавил политик.

Навальный считает, что этим «похищением» кто-то пытается «помешать эфирам» передачи «Россия Будущего», над которой работает Ионов.

23 декабря у сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошёл обыск, после которого его отвезли на допрос в Следственный комитет. На следующий день Навальный заявил, что Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. В этот же день стало известно, что сотрудника ФБК увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.

#новости #навальный

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19 комментариев
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Смертельный татарин

10

Повышают престиж армии РФ. Это же надо блять настолько армию перелопатить в элемент репрессий.

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Мультиварка REDMOND

6

А твоя бабушка всё равно будет топить за великого, справедливого и честного царя.

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Zero-zero-one

Мультиварка
0

Нет

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Мультиварка REDMOND

Zero-zero-one
3

Призывника ответ.

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Zero-zero-one

Мультиварка
0

У меня кстати бабушка против Путина

Ответить

Мультиварка REDMOND

Zero-zero-one
1

У меня, кстати, нет бабушек уже.

Ответить

Zero-zero-one

Мультив…
1

(ಥ﹏ಥ)

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Максим Шпилёв

2

Уроды!

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Руководящий браслет

2

У меня один вопрос почему они сразу всё не оформили, если в армии не собирались идти, чего ждали ? У меня все знакомые кто с "заболеваниями" с которыми можно откосить это ещё в 16 лет оформили, а в 18 уже военник был на руках.

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theLastLetters

0

Они по аналогии с Австралией обоснуют на новой Земле Прекрасную Россию Будущего. "Все там будем!"

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Валентин Жетонофф

0

Как же Навальный не хочет, чтобы среди его людей были настоящие мужчины. 

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Седой корабль

Валентин
0

Настоящий мужик - это тот, кто смог избежать армии законным методом.

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Валентин Жетонофф

Седой
0

так он не смог, раз военника не было.

Ответить

Седой корабль

Валентин
0

Странно, как он работал

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Константин Курасов

Валентин
0
Ответить

Валентин Жетонофф

Константин
0

да

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Mmmax

0

Путин - Лукашенко:
- Дай списать
- Ок, только не слово в слово.

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Моральный пистолет

0

Сегодня что-то силовики прям активизировались. Жаль

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Serg Bootlegger

0

Эти строители России будущего даже военник намутить не в силах

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