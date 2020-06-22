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Согласно опубликованным документам, у Артёма Ионова астма, которая может служить основанием для освобождения от призыва.
Алексей Навальный сообщил, что сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артёма Ионова «похитили в стиле Руслана Шаведдинова» — забрали на распределительный пункт Военного комиссариата города Железнодорожный Московской области, отобрав мобильный телефон.
По данным Навального, к Ионову не пускают юриста.
ФБК готовит обращение в суд, чтобы «приостановить все действия призывной комиссии». Навальный опубликовал документ, согласно которому, у Ионова астма. «Не было никаких сомнений, что ко службе он негоден», — добавил политик.
Навальный считает, что этим «похищением» кто-то пытается «помешать эфирам» передачи «Россия Будущего», над которой работает Ионов.
23 декабря у сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошёл обыск, после которого его отвезли на допрос в Следственный комитет. На следующий день Навальный заявил, что Шаведдинова «похитили» и «под конвоем» отправили в армию. В этот же день стало известно, что сотрудника ФБК увезли на архипелаг Новая Земля в Арктике.
А твоя бабушка всё равно будет топить за великого, справедливого и честного царя.
Нет
Призывника ответ.
У меня кстати бабушка против Путина
У меня, кстати, нет бабушек уже.
Они по аналогии с Австралией обоснуют на новой Земле Прекрасную Россию Будущего. "Все там будем!"
Как же Навальный не хочет, чтобы среди его людей были настоящие мужчины.
Настоящий мужик - это тот, кто смог избежать армии законным методом.
так он не смог, раз военника не было.