У собаки повредилась морда, но она жива. Пассажирка пожаловалась в полицию и авиакомпанию.

В закладки

Пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась в авиакомпанию и полицию на повреждения, которые получила её собака при перелёте в багажном отделении. Об этом её дочь рассказала в Инстаграме.

Женщина летела из Москвы в Симферополь, где при посадке получила перевозку с собакой «в кровяных подтёках с грязью». По её словам, сотрудники аэропорта при жалобе на такое состояние животного посоветовали обратиться к авиакомпании, не оказав никакую помощь.

Фото @kristina_il

Женщине помогли другие пассажиры, которые, по её словам, привели представителя авиакомпании и полицию. В «Аэрофлоте» сообщили о необходимости написать претензию, что женщина и сделала.

Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. дочь пассажирки, пожаловавшейся на повреждения собаки

Спустя несколько часов после рассказа о происшествии дочь пассажирки сообщила новые детали: «Собака жива, но находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть, десна, зубы», а семья обратилась к ветеринару, который назначил курс лечения.

Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже? И ждать весь перелёт, в надежде, что увижу её живой после перелёта. Так не должно быть, хозяева должны быть уверены, что с животным всё будет в порядке во время транспортировки. дочь пассажирки, пожаловавшейся на повреждения собаки

Семья женщины считает, что, скорее всего, «собака очень сильно ударилась зубами и деснами о дверцу перевозки». Перед вылетом хозяева проконсультировались с ветеринаром, после чего дали собаке успокоительное. Взять пса в салон было нельзя, поскольку он весит больше допустимых восьми килограммов.

Фото @kristina_il

В качестве доказательства своих слов дочь пассажирки опубликовала чек на перевозку пса в багажном отсеке и одну из страниц обращения в авиакомпанию.

Проблема не только в том, что животные во время перелёта могут быть изувечены. Проблема ещё в том, что животные должны лететь в багаже. Нужно, чтобы максимальный вес увеличили для перевоза в салоне самолёта. Почему хозяевам не дают возможности выкупить место для питомца, если есть возможность? Я бы с удовольствие выкупила место, если бы такая возможность была предоставлена. дочь пассажирки, пожаловавшейся на повреждения собаки

TJ обратился в «Аэрофлот», но на момент написания заметки не получил ответ. TJ также попытался связаться с пресс-службой аэропорта Симферополь, где тоже пока не ответили на запрос.