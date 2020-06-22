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Новости
Артём Мазанов
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«Вся клетка была в крови, как и морда»: пассажирка «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже Материал редакции

У собаки повредилась морда, но она жива. Пассажирка пожаловалась в полицию и авиакомпанию.

21 комментарий
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Пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась в авиакомпанию и полицию на повреждения, которые получила её собака при перелёте в багажном отделении. Об этом её дочь рассказала в Инстаграме.

Женщина летела из Москвы в Симферополь, где при посадке получила перевозку с собакой «в кровяных подтёках с грязью». По её словам, сотрудники аэропорта при жалобе на такое состояние животного посоветовали обратиться к авиакомпании, не оказав никакую помощь.

Фото @kristina_il

Женщине помогли другие пассажиры, которые, по её словам, привели представителя авиакомпании и полицию. В «Аэрофлоте» сообщили о необходимости написать претензию, что женщина и сделала.

Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна.

дочь пассажирки, пожаловавшейся на повреждения собаки

Спустя несколько часов после рассказа о происшествии дочь пассажирки сообщила новые детали: «Собака жива, но находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть, десна, зубы», а семья обратилась к ветеринару, который назначил курс лечения.

Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже? И ждать весь перелёт, в надежде, что увижу её живой после перелёта. Так не должно быть, хозяева должны быть уверены, что с животным всё будет в порядке во время транспортировки.

дочь пассажирки, пожаловавшейся на повреждения собаки

Семья женщины считает, что, скорее всего, «собака очень сильно ударилась зубами и деснами о дверцу перевозки». Перед вылетом хозяева проконсультировались с ветеринаром, после чего дали собаке успокоительное. Взять пса в салон было нельзя, поскольку он весит больше допустимых восьми килограммов.

Фото @kristina_il

В качестве доказательства своих слов дочь пассажирки опубликовала чек на перевозку пса в багажном отсеке и одну из страниц обращения в авиакомпанию.

Проблема не только в том, что животные во время перелёта могут быть изувечены. Проблема ещё в том, что животные должны лететь в багаже. Нужно, чтобы максимальный вес увеличили для перевоза в салоне самолёта. Почему хозяевам не дают возможности выкупить место для питомца, если есть возможность? Я бы с удовольствие выкупила место, если бы такая возможность была предоставлена.

дочь пассажирки, пожаловавшейся на повреждения собаки

TJ обратился в «Аэрофлот», но на момент написания заметки не получил ответ. TJ также попытался связаться с пресс-службой аэропорта Симферополь, где тоже пока не ответили на запрос.

Это не первый случай, когда пассажиры «Аэрофлота» жалуются на условия перевозки животных в багажном отделении. В январе на борту рейса из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево погибли два кота из трёх, что хозяин сдал в багаж. 10 марта авиакомпания заявила, что расследование не нашло подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта.

#новости #аэрофлот #животные

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21 комментарий
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9

Ничего, скоро в конституции закрепят и тогда все будет ок (нет)

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Владимир Филатов

3

Пидоры

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Октябрьский Филипп

1

хозяева должны быть уверены, что с животным всё будет в порядке во время транспортировки

Разве это кто-то может 100% гарантировать?

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Илья Ишутин

Октябрьский
5

Что клетку с животным не будут пинать от терминала до самолета и обратно ногами, взяв за это не сильно меньше стоимости билета за 1 человека? Полагаю, что могут постараться гарантировать

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Смертельный татарин

Илья
0

Майору на лапу и пошла нахуй собака, там они и поступают. Зачем следить, фильтровать, обучать персонал? Это дороже выйдет, ахуеть как дороже.

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Илья Ишутин

Смертельный
0

Возможно я ошибаюсь, но подобные новости могут оказаться дороже в итоге, даже для такого монополиста, как эта херова контора
Насколько помню, это не первый инфоповод с животными и аэрофлотом в заголовке.

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Дмитрий Мищенко

Октябрьский
4

Ну никто и не может гарантировать, что самолет долетит до точки назначения, а не разъебется в поле. Так что теперь, забить на обслуживание самолётов?)))))

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Октябрьский Филипп

Дмитрий
0

Это ДРУГОЕ! Но да...

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Евгений Клочков

Октябрьский
3

Если при погрузке-выгрузке клетка не будет летать как футбольный мячик - уже прогресс

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Смертельный татарин

Октябрьский
2

Они просто не были уверены на сто процентов. Какие ещё нужны доказательства?

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Октябрьский Филипп

Смертельный
3

Я серьезно спрашиваю( вроде перевозка животного в самолёте, да ещё и в багаже - риск.

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Смертельный татарин

Октябрьский
1

Все пиздаболы, все пиздят, никаких гарантий, хоть гарантируют, хоть нет.

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Смертельный татарин

Октябрьский
0

Я вообще никогда собак у магазина на привязи не оставлял, столько долбаебов за свой зумерской век увидел. В самолете никогда не повезу, только так, чтобы видеть моего пиздюка.

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Академический якорь

0

Да грузчикам вообще бывает* по###, что кидать, клетку с животным, или простой багаж. У них зарплата, если судить по вакансиям 20-30 тыс рублей.

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Октябрьский Филипп

Академический
5

Люблю, когда похуизм и плохое выполнение своих рабочих обязанностей списывают на низкую зп 

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Славянский дым

Академический
4

Я был грузчиком с з/п меньше 20-30 тыс рублей и мне не по###, что кидать. От людей зависит, а не от з/п.

Ответить

Академический якорь

Славянский
0

Может быть. 

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Имя Фамилия

0

ЯМы собаки

Ответить

Ким Кастекнив

0

работники аэрофлота: https://youtu.be/BDNIm3Ivfag

Ответить

Vitaly Yudintsev

0

А мог пес сам вцепиться так в дверь из-за паники? Люди во время испуга делают страшные вещи.

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Академический якорь

Vitaly
0

Возможно не прикрепили клетку, и догги летал по отсеку

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