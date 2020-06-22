Комментарии
что происходит в интернете
У собаки повредилась морда, но она жива. Пассажирка пожаловалась в полицию и авиакомпанию.
Пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась в авиакомпанию и полицию на повреждения, которые получила её собака при перелёте в багажном отделении. Об этом её дочь рассказала в Инстаграме.
Женщина летела из Москвы в Симферополь, где при посадке получила перевозку с собакой «в кровяных подтёках с грязью». По её словам, сотрудники аэропорта при жалобе на такое состояние животного посоветовали обратиться к авиакомпании, не оказав никакую помощь.
Женщине помогли другие пассажиры, которые, по её словам, привели представителя авиакомпании и полицию. В «Аэрофлоте» сообщили о необходимости написать претензию, что женщина и сделала.
Спустя несколько часов после рассказа о происшествии дочь пассажирки сообщила новые детали: «Собака жива, но находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть, десна, зубы», а семья обратилась к ветеринару, который назначил курс лечения.
Семья женщины считает, что, скорее всего, «собака очень сильно ударилась зубами и деснами о дверцу перевозки». Перед вылетом хозяева проконсультировались с ветеринаром, после чего дали собаке успокоительное. Взять пса в салон было нельзя, поскольку он весит больше допустимых восьми килограммов.
В качестве доказательства своих слов дочь пассажирки опубликовала чек на перевозку пса в багажном отсеке и одну из страниц обращения в авиакомпанию.
TJ обратился в «Аэрофлот», но на момент написания заметки не получил ответ. TJ также попытался связаться с пресс-службой аэропорта Симферополь, где тоже пока не ответили на запрос.
Это не первый случай, когда пассажиры «Аэрофлота» жалуются на условия перевозки животных в багажном отделении. В январе на борту рейса из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево погибли два кота из трёх, что хозяин сдал в багаж. 10 марта авиакомпания заявила, что расследование не нашло подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта.
Что клетку с животным не будут пинать от терминала до самолета и обратно ногами, взяв за это не сильно меньше стоимости билета за 1 человека? Полагаю, что могут постараться гарантировать
Смертельный татарин
Майору на лапу и пошла нахуй собака, там они и поступают. Зачем следить, фильтровать, обучать персонал? Это дороже выйдет, ахуеть как дороже.
Возможно я ошибаюсь, но подобные новости могут оказаться дороже в итоге, даже для такого монополиста, как эта херова контора
Насколько помню, это не первый инфоповод с животными и аэрофлотом в заголовке.
Ну никто и не может гарантировать, что самолет долетит до точки назначения, а не разъебется в поле. Так что теперь, забить на обслуживание самолётов?)))))
Если при погрузке-выгрузке клетка не будет летать как футбольный мячик - уже прогресс
Они просто не были уверены на сто процентов. Какие ещё нужны доказательства?
Октябрьский Филипп
Я серьезно спрашиваю( вроде перевозка животного в самолёте, да ещё и в багаже - риск.
Все пиздаболы, все пиздят, никаких гарантий, хоть гарантируют, хоть нет.
Я вообще никогда собак у магазина на привязи не оставлял, столько долбаебов за свой зумерской век увидел. В самолете никогда не повезу, только так, чтобы видеть моего пиздюка.
Октябрьский Филипп
Люблю, когда похуизм и плохое выполнение своих рабочих обязанностей списывают на низкую зп
Славянский дым
Я был грузчиком с з/п меньше 20-30 тыс рублей и мне не по###, что кидать. От людей зависит, а не от з/п.
А мог пес сам вцепиться так в дверь из-за паники? Люди во время испуга делают страшные вещи.